DHA YURT BÜLTENİ - 15 Avrupa'ya açılan sınır kapılarında giriş-çıkışlar durduruluyorİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle, Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demiryolu sınır kapıları bugün saat 00.00'dan itibaren yolcu giriş ve çıkışlara kapatılacak.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında giriş-çıkışlar durduruluyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle, Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demiryolu sınır kapıları bugün saat 00.00'dan itibaren yolcu giriş ve çıkışlara kapatılacak. Yunanistan'a deniz vasıtalarıyla yapılan yolcu taşımacılığı da geçici olarak durduruldu.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valilikleri ile ilgili kurumlara gönderdiği genelge ile Edirne ve Kırklareli'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demiryolu sınır kapılarının bugün saat 24.00'den itibaren kapatılacağını açıkladı. Genelgenin ardından Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkeyi ve vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önleyici tedbirler çerçevesinde kara ve deniz sınırımız bulunan Yunanistan ve Bulgaristan ile ilgili tedbirlerin alınmasının zorunla hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bu kapsamda; Yunanistan sınırındaki İpsala Kara Hudut Kapısı, Pazarkule Kara Hudut Kapısı, Uzunköprü Demiryolu Hudut Kapısı, Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Kara Hudut Kapısı, Kapıkule Demiryolu Hudut Kapısı, Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı, Dereköy Kara Hudut Kapısı yolcu giriş-çıkışlarına kapatılmıştır. Yunanistan anakarasından, Yunan adalarından ülkemize deniz vasıtalarıyla yapılan yolcu taşımacılığına yönelik seferler karşılıklı geçici olarak durdurulmuştur. Yukarıda değinilen hudut kapılarından veya deniz vasıtalarıyla ülkemize giriş yapmak isteyen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları ile son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının ülkemize girişine 18.03.2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren izin verilmeyecektir. Bu önlemler, Türk, Yunan ve Bulgar vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacaktır. Ülkemizde oturum iznine sahip olan Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler çerçevesinde ülkemize giriş yapabilecektir. Yunanistan'da ve Bulgaristan'da oturum iznine sahip olan Türk vatandaşları da çıkış yapabilecektir. Ancak bu madde kapsamında giriş veya çıkış yapacak olan kişiler bu haklarını pandemi tehlikesi geçene kadar yalnızca bir defa kullanabilecektir."

Açıklamada, "Sınır kapılarında yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmeyecektir. Dış Ticaret, Sağlık ve Ticaret Bakanlıkları'nca belirlenen usuller çerçevesinde devam edecektir" denildi.

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Haber: EDİRNE,-

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Edirne'de 'koronavirüs' sessizliği

EDİRNE'de, alınan koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sosyal alanlarının kısıtlanmasının ardından meydanlar ve kentin trafiğe kapalı en önemli caddesi Saraçlar ile Meriç Nehri kıyıları boşaldı.

Türkiye'de 1 kişinin yaşamını yitirdiği 98 vakanın bulunduğu koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle vatandaşların vakitlerini geçireceği sosyal işletmelerin geçici süreyle kapatıldı. Edirne'de bir çok işletme sahipleri işyerlerini açmazken, kentin meydanı Atatürk Anıtı çevresi, trafiğe kapalı en önemli alış veriş caddesi Saraçlar ile Meriç Nehri kıyısındaki sosyal alanlar da sessizliğe büründü.

Edirne Belediyesi de önlemler kapsamında Meriç Nehri kıyısındaki Protokol Evi Kent Ormanı'ndaki kahvaltı salonunu kapattı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ülke genelinde alınan koronavirüs tedbirlerinin halkın sağlığını koruma amaçlı olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi üzerine böyle bir karar aldı. Sadece Edirneliler değil, ilimize gelen çok sayıda misafirimiz de Protokol Evi ve Kent Ormanı işletmelerimize büyük ilgi gösteriyor. Ama alınan tedbir halkımızın sağlığını korumak için. Şu anda kalabalık ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Biz de bakanlığın kararı doğrultusunda Protokol Evi ve Kent Ormanı Kahvaltı Salonu'nu kapattık. Vatandaşlarımızın, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların yaptığı koronavirüs uyarılarına önem vermelerini ve uymalarını bir kez daha rica ediyorum" dedi.

Edirne'nin tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, koronavirüsün ekonomilerini vurduğunu belirterek, "Türkiye'de halk 'evda kal' çağrılarına Edirne halkı da uydu evinden çıkmadı. Çıkanlar da önceliği olan gıda maddesine yöneldi. Bizim gibi giyim sektöründekiler ikinci plana atıldı. Bizi bekleyen en büyük sıkıntı, vergilerimiz, kiralarımız. Biz bunları düşünür hale geldik. Biz çarşı olarak tedbirlerimizi aldık ancak gelen pek yok" dedi.

Edirneli Fatma Çık, halkın evlerine kapandığını belirterek, taksitlerini ödemek için çıktığını söyledi. Çık, "Dışarıya çıktığımda korunmak için maske ve eldiven taktık. İhtiyaç karşılamak için mecbur kalıyoruz çıkmaya. Ancak daha önce 5 kuruş oyan bir maskeyi 4 liraya aldım" dedi. Edirneli balıkçı esnafı Feridun Biztiren, "Önlemler alında her şey gayet güzel. İnsanlar alınan kararlara uyup sokağa çıkmıyor. Biran önce bu hastalığın ve karantinanın bitmesini istiyoruz. Esnafın da işi açılsın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Edirne Atatürk Meydanı drone ile havadan-Edirne'nin tarihi camileri havadan-Karaağaç eski gar havadan-Cadde ve sokaklardan detaylar-Kapalı çarşıdan detaylar-Boş caddedeki kuşlar-Meriç Nehri kıyısı boş yerler-Kapalı işyerleri-Vatandaşlarla röp'ler-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Polis, koronavirüs fırsatçılarına izin vermedi

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir depoya yapılan operasyonda yaklaşık 1 ton sahte dezenfektan ve bunu yapmaya yarayan çok miktarda hammadde ele geçirildi.

Uzmanların uyarıları doğrultusunda, Covid-19 salgınından korunmak için kolonya ve dezenfektan tüketimi artınca, durumu fırsat bilen kişiler de harekete geçti. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova semti 364/6 sokaktaki bir depoya, sahte dezenfektan üretildiği gerekçesiyle baskın düzenledi. Ekipler, depoda yaptıkları aramada, plastik tank içerisinde yaklaşık 1 ton sahte dezenfektan ve bunu yapmaya yarayan çok miktarda hammadde ile boş şişe ve bidonlar ele geçirdi. Ayrıca, işyerindeki diğer ürünlere de gerçek olup olmadığının anlaşılması için el konuldu. Olayla ilgili olarak, 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Plastik tank içindeki sahte dezenfektandan görüntü Boş bidonlardan ve hammaddelerden görüntü Polislerin çalışmasından görüntü Depodan görüntüMuhabir Davut CAN'ın anonslarıGenel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda hem ihracat ve hem de yardım kuruluşlarına ait TIR'lar yoğunluk oluşturuyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden yüklenen ve Suriye'ye gönderilen ihracat malı yüklü TIR'ların yanı sıra sivil örgütlerin İdlib ve kırsalındaki sivillere gönderdiği yardım TIR'ları Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Hem ihracat ve hem de yardım kuruluşlarına ait TIR'lar gümrükte yapılan işlemlerin ardından Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-Al Hava sınır kapısı arasındaki ara bölgede yüklerini boşaltarak tekrar Türkiye'ye giriş yapıyor. Cilvegözü'nde günde ortalama 250-300 TIR çıkış yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cilvegözü Gümrük Kapısı tabelası-Sırada bekleyen Tırlar-Yoğunluktan detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

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Düzce'de kar yağışı

DÜZCE'de, hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken, kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlar karla kaplandı.

Düzce'de öğle saatlerinde hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken, kar yağışı başladı. Mart ayının ortasında yağan kar yağışıyla birlikte kent merkezinde yeşil alanlar beyaza büründü. Kar yağışı yüksek kesimlerde daha fazla etkili oldu. Düzce Valiliği'nden yapılan uyarıda ise kar yağışının yüksek kesimlerde daha çok hissedileceği ve kar kalınlığının 5 ile 20 santimetreye ulaşacağı, şehir merkezinde ise kar yağışının gece saatlerinde etkisini kaybedeceği, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKar yağışı görüntüsüYolda yürüyen vatandaşların görüntüsü ve detaylarDosya adı dzcmartkarı

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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'Bodrum'a gelmeyin, evinizde kalın' diyen Başkan Aras'a destek

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın salgının yayılmaması amacıyla alınan tedbirleri anlattığı basın toplantısında tatilcilere ve yazlıkçılara seslenip, "Bodrum, okulların tatil edildiği 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor. Buradan, Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen evinizde kalın" çağrısına Bodrumlular ve esnaftan destek geldi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, dün Umurca Parkı'nda açık havada koronavirüs önlemlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Aras toplantıya katılanlara ve basın mensuplarına kolonya ikram ettikten sonra başladığı konuşmasında, Bodrum'da yiyecek pazarlarının hijyen tedbiri alınarak hizmet vereceğini, giyim pazarının ise kapatıldığını bildirdi. Bodrumlulardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyen Başkan Aras, belediyeye, acil işleri olmayanların en az 15 gün hiç gelmemelerini istedi. Aras, açık alanda satılan yiyeceklerin de yasaklandığını söyledi.

Tatilcilere ve yazlıkçılara da seslenen Başkan Aras, "Bodrum, okulların tatil edildiği 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor. Buradan, Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen evinizde kalın. Bodrum'un nüfusu ve sağlık hizmetleri kendi nüfusuna göre dizayn edilmiş. Meydana gelecek nüfus artışında sağlık hizmetleri yetersiz kalacaktır" deyip, uyardı. Başkan Aras'ın bu açıklamaları yankı buldu. Vatandaşlar ve esnaflar da başkan Aras'a destek verdi.

'DAHA KONTROLLÜ YOL ALINIR'Koronavirisün yayılmasının önlenmesi için ülke olarak büyük bir sınav verildiğini, çok ciddi bir süreçten geçildiğini belirten restoran işletmecisi Mustafa Akkoyun, "Diğer ülkelerde koronavirüs nedeniyle yaşanan olumsuzlukları haberlerde okuyoruz. Bu ülkelerde yaşanan durumlara düşmemek adına Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın aldığı karar ve açıklamalar çok doğru. Kendisine katılmamak mümkün değil. Yaşanan bu süreçte, virüsün yayılmaması için herkes bulunduğu yerde kalırsa ve izole olursa mücadelede de daha kontrollü yol alınır" dedi.

'MÜMKÜNSE EVDEN ÇIKMAMAK EN DOĞRUSU'Bodrum'daki bir otelin genel müdürlüğünü yapan Fatih Can Ekşi de Başkan Aras'ın açıklamalarının yerinde olduğunu belirtip, "Bu sadece bir bölgenin sorunu değil. Bu nedenle sadece Bodrum'a değil, başka bir şehirlere de gidilmemeli. Hatta mümkünse evden hiç çıkmamak gerekir. Herkesin, bulunduğu yerde, evinde kalarak kendini izole etmesi daha doğru olur" diye konuştu.Bodrum'da yaşayan emekli Şenol Toptan da koronavirüs ile mücadelenin etkin bir şekilde yapılabilmesi için zorunlu kalınmadıkça dışarı çıkılmamasının en doğru önlem olacağını belirtip, "Çünkü virüs her yerde olabilir. Birçok kişi kendini koruma iç güdüsü ile kalabalık yerlerden uzak durup, daha sakin olan yazlıklarına gelmek istiyor. Gelebilirler ancak, bulundukları yer kalabalıktan uzak durabilmeye müsait ise gelmemelerinin de bir anlamı yok. En azından bir süreliğine" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bodrum'da yaşayan, emekli Şenol Toptan ile röp.Restoran işletmecisi Mustafa Akkoyun ile röp.Bodrum'dan genel görüntüSahilden görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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Silahlı saldırı şüphelisi kardeşler, polisin lastiklerine ateş açtığı araçla kaçtı DİYARBAKIR'da, husumetli oldukları babalarının iş yerine silahla ateş açıp, hafif ticari araçla kaçan 2 kardeşe polis 'dur' ihtarında bulundu. Kaçan kardeşlerin trafik ışıklarında etrafını saran polisler, aracın lastiklerine ateş açtı. Aracı kaldırıma çıkaran kardeşler kaçtı.

Olay, öğleden sonra Şanlıurfa Bulvarı'nda meydana geldi. İsimleri açıklanmayan iki kardeş, iddiaya göre husumetli oldukları babalarının iş yerine silahla ateş açtı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, iki kardeşin bulunduğu hafif ticari aracı durdurmak istedi. Sürücü ise, polislerin 'dur' ihtarına rağmen aracı sürmeye devam etti. Hızla hal kavşağına gelen araç, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arkasında durdu. Polis ekipleri de çevresini sardı. Polis, araçtaki kardeşlere teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu. Ancak sürücü, kaldırıma çıkarttığı araçla hızla ilerledi.

Polislerin lastiklerine ateş açtığı araç, Kayapınar Caddesi'nde ilerledi. Polisler, aracın bulunması ve iki kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Etrafı sarılan aracın kaldırımdan uzaklaşması ve polislerin arkasından ateş açması, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, polislerin aracın çevresini sarması, sürücünün aracı kaldırıma çıkarması ile polislerin ateş açması görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yeriŞüpheli araçPolislerin aracın etrafını sarmasıAracın kaldırıma çıkıp ilerlemesiPolislerin ateş açmasıTrafikte bekleyen araçlarKavşaktan detayGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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40 dakika teneffüste 81 ildeki 81 okula Maraş dondurması (2)'OKULLAR AÇILDIĞINDA 81 OKULUMUZDA BUNU YAPACAĞIZ'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Twitter'daki 'O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz' paylaşımından sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kendisini arayarak, teşekkür ettiğini söyledi. O gün geldiğinde bakanlığın belirlediği 81 okulda öğrencilerin 40 dakikalık teneffüsü dondurma ile yapacağını belirten Başkan Güngör, şunları söyledi:

"Sayın Milli Eğitim Bakanımız 'Çocuklarımıza ilk teneffüs 40 dakika' diye çok güzel bir tweet attı. Bizim de çok hoşumuza gitti ve biz de 'Nasıl destek olabiliriz?' dedik. Çünkü bu durumlarda halkımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin morale ihtiyacı var. Biz de sayın bakanımıza destek için bu kadar uzun teneffüsü dondurmayla tatlandıralım, dedik ve bu da gerçekten çok beğenildi. Sayın bakanımız beni aradı, teşekkür etti. Biz de 81 ilde 82 okulumuza okullar açıldığında bu 40 dakikalık teneffüste Kahramanmaraş'ın dondurmasıyla bu teneffüsümüzü tatlandırmak istiyoruz. Sayın bakanımız dedi ki 'Listeler hazır', 'Sayın bakanımız biz de hazırız' dedik. İnşallah okullar açıldığında sayın bakanımızın da bir katılımıyla en azından Ankara bölümünde bir başlangıç yaparak Milli Eğitim Bakanlığı'mızın belirleyeceği 81 okulumuzda bu tatlandırmayı inşallah yapacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Başkan Hayrettin GüngörGüngör ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Türkiye'nin en yaşlı nüfusu, mutlu kent Sinop'ta

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mutlu şehir olarak bilinen Sinop, yüzde 40,8 oranı ile ülkenin en fazla ortanca yaş nüfusunu barındırıyor. Sinoplular, gürültüden uzak şehrin emekliler tarafından tercih edildiğini söylüyor.

Güneş, kum ve deniz üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz'in Bodrum'u' olarak adlandırılan Sinop, 'Türkiye'nin en mutlu kenti' unvanı ile biliniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, orta yaş nüfus oranının da en yüksek olduğu şehir, yüzde 40,8 ile Sinop oldu. Sinop'u yüzde 40,2 ile Balıkesir ve yüzde 39,9 ile Giresun izledi. Kent merkezinin yarımada üzerine kurulu olan şehirde yaşayanlar, birbirlerine olan saygı ve hoşgörüleri ile tanınıyor. Kent merkezinde trafik sinyalizasyon sistemi de bulunmayan Sinop'ta, trafik kazalarının görülme oranının düşük seviyelerde olması dikkat çekiyor. Sinoplular, gürültüden uzak şehrin emekliler tarafından tercih edildiğini söylüyor.

'EMEKLİ OLANLAR, SİNOP'A GELİYOR'Sinoplu Mustafa Genç (77), kentin her zaman yaşlı şehri olduğunu belirterek, "Burada gürültü yok, sakin bir şehir. Onun için emekli olanlar, buraya geliyorlar. Sinop hakikaten güzel bir il ve yaşanacak şehir. Başka yerlere gittiğimizde sıkılıyoruz. Sinop'un kıymetini anlıyoruz. 2-3 gün zor duruyoruz. Sinop yaşanacak bir şehirdir. Herkesi Sinop'a davet ediyoruzö dedi.

'YAŞLILARA UYGUN BİR ŞEHİR'Sinop'un, deniziyle yeşiliyle çok güzel bir şehir olduğunu dile getiren Murat Çolak (23) ise, "Trafik yoğunluğu yok. Sinop, yaşanacak bir il, havası çok güzel, bu nedenle yaşlılara göre çok uygun bir şehirö ifadelerini kullandı.

'SİNOP, İNSANIN ÖMRÜNE ÖMÜR KATIYOR'Sinop'un mutlu şehir olduğunu ifade eden Ayten İyi (71) de, "Burası insanın ömrüne ömür katıyor. İnsanlar sağlıklı besleniyor ve deniz kenarında güneş alıyor. Burada iş sahası az olduğu için genel olarak yaşlılar çoğunluktaö diye konuştu.

Sinop'u çok sevdiğini anlatan İbrahim Gündoğu (62), "Burada çalışan memurlar, emekli olunca gidemiyor. Sinop, çok güzel bir şehir ve doğasıyla herkesi etkiliyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Drone detayları-Vatandaşlardan detaylar-Sinoplu vatandaşlarla röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP, -

Kaynak: DHA