DHA YURT BÜLTENİ - 15 Rize'de dükkanlar kapalı, sokaklar boşRİZE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında toplu alanların geçici olarak kapatılmasının ardından sokaklardaki insan yoğunluğu gözle görünür şekilde azaldı.

Rize'de dükkanlar kapalı, sokaklar boş

RİZE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında toplu alanların geçici olarak kapatılmasının ardından sokaklardaki insan yoğunluğu gözle görünür şekilde azaldı. Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kentteki işletmeleri denetledi, esnaflara uyarılarda bulundu. Kent esnafı karara saygı duyarak kepenk kapatırken, yöre sakinleri ise İçişleri Bakanlığı'nın söz konu genelgesinin yerinde bir karar olduğunu belirtip, önlemlerin daha da genişletilmesini beklediklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs önlemleri kapsamında bazı işletmeler, geçici süreyle kapatıldı. Rize'de de birçok işletme kapılarını kapattı. Yasağın ardından kentin işlek caddelerinde yoğunluğun azaldığı gözlendi. Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmeleri denetledi, esnaflara bir dizi uyarılarda bulundu. Kent sakinleri geçici yasak kararının olumlu bulup, önlemlerin daha da genişletilmesini beklediklerini söyledi.

Esnafa uyarılarda bulunan Zabıta Amiri Ali Osman Demir, esnafın uygulamayı olumlu karşıladığını belirterek, "Biz İçişleri Bakanlığımızın dün akşam aldıkları kararlar gereğince denetimlerimizi yapıp vatandaşlarımızı aydınlatıyoruz. Bu kapsamda kafe ve işyerlerini geziyoruz. Esnaflarımızın bir kısmının yayınlanan karardan haber yoktu. Bizde onlara bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlere geçici bir süre ile ara verildiğini söyledik. Vatandaşımız ve esnafımız virüse karşı duyarlılığını gösteriyor" dedi.

'MADDİ ZARARLAR MANEVİ ZARARLARIN ÖNÜNE GEÇMEYECEKTİR'

Alınan kararlara destek veren kafe ve pastane işletmecisi Fatih Kandil de, "Kararı akşam öğrendik. Aldığımız duyumlara göre restoran ve pastaneler kapatılacak diye yazmıyordu. Ama biz kapatılmayı bekliyorduk. İnsan sağlığı çok önemli tabi, şimdi ise sadece sıcak satış yapıyoruz. İşletmeler bu kararlar doğrultusunda zarar görecektir ama maddi zararlar manevi zararların önüne geçmeyecektir. Biz devletimiz yanındayız. Olaylar daha kötüye gitmeden inşallah bu virüsten kurtuluruz" diye konuştu.

Kafe işletmecisi Mehmet Gençüven de "Rize'nin en kalabalık caddesinde işletmecilik yapıyorum. Burada kiralar çok yüksek bu esnaf ne yapacak belirsiz. Sürenin ne uzayacağı belli değil. Bu dükkanların çoğu belediyenin çalışmayan esnaf nasıl kirasını verecek bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

VATANDAŞ UYGULAMADAN MEMNUN

Vatandaşlar alınan karar sonrası açık alanları tercih etmeye başladı. Uygulamayı desteklerini ve kararı yerinde bulan vatandaşlardan Mehmet Şahinoğlu, "Çay içmesek, kahveye gitmesek bir şey olmaz. Bu uygulama benim menfaatimde ben olumlu karşıladım. Farz edin ki Ramazan ayı bir ay yerine oldu 2 ay diye konuştu. Ama tabi esnafı da düşünmek lazım esnaf eleman çalıştırıyor bu arkadaşlarında mağdur edilmemesi lazım" ifadelerinde bulundu.

'BİZİM İÇİN İYİ OLDU'Kararı olumlu buluna kent sakini Saim Çap da, "Bu karar bizim için çok iyi oldu. Kahveye oturacağıma dışarıda otururum. Köye çıkarım. Dışarısı biraz soğuk ama bizim için iyi oldu. Virüs bulaşır birine o başkasına bulaştırır bence karar çok iyi oldu" dedi.

Bayram Ali İşyar ise "Devletimizden Allah razı olsun böyle bir karar aldığı çok iyi oldu. Önemli olan insan sağlığı sokaklarda bir güzel temizlendi. Ben kararı sonuna kadar destekliyorum. Sokakta çay içecek yer bulmadık ama kararı bende destekliyorum. Karar çok güzel olmuş. Dışarıda hava alıp evimize gideceğiz artık çayımızı da evde içeceğiz" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kapatılan işyerlerinden detay-Vatandaş röp.-Zabıta ekipler detay-Zabıta amiri röp-İşletmeciler röp-Muhabir Anons (Arzu ERBAŞ)

HABER: Arzu Erbaş - KAMERA: Mehmet Can PEÇE RİZE/DHA

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Beytüşşebap'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinin birçok alanı dezenfekte edildi.

Beytüşşebap Belediyesi, ilçe merkezinde koronavirüs önlemleri kapsamasında dezenfektasyon çalışması başlattı. Belediye ekiplerince vatandaşların ortak kullanım alanları başta olmak üzere toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

İlçe merkezinde temizlik çalışmalarının aralıksız süreceğini anlatan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, belediye çalışanların izinlerinin iptal edildiğini söyledi. Aşan, "İlçemizin cadde ve sokaklarını temizledik. Tüm kurumlara sıvı sabun aldık. Temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bu bir tedbirdir. Halkımızın sağlığı için tüm belediye çalışanlarının izinlerini durdurduk. Ülke olarak bu virüsün üstesinden geleceğiz. Tedbirleri elden bırakmamak gerek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ------------------------------Dezenfektasyon çalışmalarıİlçe merkezinden görüntüBelediye Başkanı Aşan'ın açıklamalarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL-BEYTÜŞŞEBAP-DHA

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Eski Burdur senatörü Kabay toprağa verildi

ANKARA'da yaşamını yitiren eski Cumhuriyet Senatosu üyesi Ekrem Kabay, Burdur'da toprağa verildi.

Türkiye'de 1961- 1980 yılları arasında çift meclisli sistem yürürlükteyken, TBMM'nin üst meclisini oluşturan yasama organı olan Cumhuriyet Senatosu'nda, 1973- 1979 yılları arasında Burdur'u temsil eden köy enstitüsü mezunu, emekli öğretmen Ekrem Kabay, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kabay için bugün Burdur Ulucami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek, partililer ve Kabay'ın ailesiyle yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kabay'ın cenazesi kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Tabuttan detayCenaze namazının kılınışıCenazenin gidişi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin başından vurduğu Vildan, yaşam mücadelesini kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİKarabük'te hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin tabancayla başından vurduğu Vildan Akkaya Yılmaz'ın cenazesi hastanenin morgundan alınarak Esentepe Yeşil Camii'ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Vildan Akkaya Yılmaz'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Vildan Akkaya Yılmaz'ın cenazesi, 5000 Evler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜCenaze namazının kılınmasıCenazenin araca taşınmasıAğlayan kadınlar

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Yanan motosikletinden son anda atlayarak canını kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosikletin sürücüsü kendini yere atarak canını kurtardı. Alev topuna dönen motosiklet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bugün, saat 13.00 sıralarında, 45 yaşındaki çiftçi Kadir Ilıman'ın kullandığı 45 ZA 0841 plakalı motosiklet, Mustafa Kemal Mahallesi 2'nci Çam Sokak'a geldiğinde bir anda alev aldı. Motosiklet sürücüsü Ilıman, kendini yere atarak canını kurtarırken, çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekibi, elektrik aksamından çıkan yangın nedeniyle alev topuna dönen motosiklete su sıkarak müdahale etti. Alevler 10 dakika içinde söndürülürken, motosiklet kullanılmaz hale geldi. Turgutlu Ovası'ndaki tarlasından ilçe merkezindeki evine gelirken motosikletinin alev aldığını belirten Kadir Ilıman, "Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Kendimi yere atıp, yanmaktan kurtardım. Allah'a şükürler olsun ki canıma bir şey gelmedi. Cana gelecek mala gelsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Motosikletin yanmış haldeki görüntüsü-Motosiklet sürücüsü Kadir Ilıman ile röp.

Haber -Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU,

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Lise öğrencilerinden 18 Mart koreografisi

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel hazırladıkları koreografi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümünü özel bir koreografiyle andı. Müzik eşliğinde başlayan videoda öğrenciler, giydikleri kıyafetle 'dur yolcu' yazmaları havadan drone ile görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı. Okuldan yapılan açıklamada, "Türklüğün ayağa kalkıp dünyayı dize getirdiği, vatanseverliğin ve cesaretin destanı 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 105. yılında, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi sevgiyle, saygıyla ve minnetle anıyoruz." denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Öğrencilerin hazırladığı video

Haber: ZONGULDAK,

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Aç kalan yaban hayvanları fotokapana takıldı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Burdur Bölge Müdürlüğü'nün zorlu kış şartlarında aç kalmamaları için yemlediği yaban hayvanları fotokapan tarafından görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının türüne göre yonca, saman, sebze, meyve, arpa, buğday gibi yemler araziye bırakıldı. Aralık, ocak ve şubat aylarında Burdur, Isparta ve Antalya illerinde özellikle büyük memeli yaban hayvanları başta olmak üzere yemleme çalışması yapıldı. Yemleme yapılan bölgelere yerleştirilen fotokapanlar yem yemeye gelen hayvanları da görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------

-Fotokapana takılan yaban hayvanları

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Kaynak: DHA