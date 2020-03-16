DHA YURT BÜLTENİ - 15 İzmirli firmadan, Covid-19'a karşı maskematik otomatı İZMİR'de, 1978 yılından bu yana faaliyet gösteren Elektral firması, Covid-19 virüsüyle etkin mücadele edebilmek amacıyla 'maskematik' otomatını geliştirdi.

İzmirli firmadan, Covid-19'a karşı maskematik otomatı

İZMİR'de, 1978 yılından bu yana faaliyet gösteren Elektral firması, Covid-19 virüsüyle etkin mücadele edebilmek amacıyla 'maskematik' otomatını geliştirdi. Vatandaşların, 7 gün 24 saat ve insan temasını en aza indirecek şekilde kolonya, dezenfektan ve maske gibi hijyen ürünlerine ulaşabilmesini amaçlayan maskematikler, İtalya, İspanya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı coğrafyalardan çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

İzmir'de, uzun yıllardır faaliyet gösteren Elektral firması, dünyada hızla yayılan Covid-19 salgını tehlikesine karşı etkin mücadele edilebilmesi amacıyla, maskematik otomatını piyasaya sürdü. Vatandaşların, 7 gün 24 saat ve insan temasını en aza indirecek şekilde kolonya, dezenfektan ve maske gibi hijyen ürünlerine ulaşabilmesini amaçlayan maskematikler, İtalya, İspanya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı coğrafyalardan çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

1 MASKEMATİK 1 SAAT 10 DAKİKADA ÜRETİLİYORSac halinde giren bir malzemenin fabrikalarından yüksek teknolojili bir ürün olarak çıktığını ifade eden Elektral Firması Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Erdem Dinçsoy, bir maskematiği 1 saat 10 dakikada üretebildiklerini ifade ederek, "Bu cihazdan günde 10 tane üretim kapasitesine sahibiz. Şu anda üretim kapasitemizin yüzde 10'unu kullanıyoruz. Siparişler oldukça bunları sevk etmesi çok kolay. Hali hazırda Dubai, İspanya, İtalya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihracatlarımız var. Talep olduktan sonra biz çok hızlı bir şekilde bunlara yetiştirebilirizö dedi. Söz konusu cihazların software boyutunu da kendilerinin tasarladıklarını belirten Dinçsoy, "Biz, yaklaşık 4-5 sene önce bu cihazları ilk olarak iş güvenliği ve iş sağlığı otomatı olarak üretmeye başladık. Covid-19'dan sonra da böyle bir projeye adım attık. Şu anda Türkiye'de 1000 şirketin yüzde 10'unda cihazlarımız iş sağlığı ve güvenliği otomatı olarak hizmet veriyor. Bizim bunu maskematik olarak değiştirmemizle birlikte ürün de çok büyük talep gördü. Anladık ki doğru bir noktaya parmak basmışız. Metrolar, havalimanları ve insanların toplu olarak bulunduğu her alanda buna ihtiyaç duyuluyor. Dezenfektanlar, kolonyalar ve maskeler olmak üzere birçok koruyucu malzeme bu makine üzerinden halkımıza dağıtılabilecektirö dedi.

3 FARKLI BOYUTTA ÜRETİLİYORMakineler küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 boyutta üretildiğini aktaran Dinçsoy, "Büyük boydaki makinelerimiz yaklaşık 600, ortalar 250, küçük boylar ise 120 kadar kişisel temizlik malzemesi alabiliyor. Amacımız temizlik malzemelerini, insansız olarak ve 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde insanlara ulaştırmak. Eczaneler nöbetçi oldukları zaman geceleri hizmet veriyor. Her zaman ulaşılamayabiliyor. Bu makinalar ise insan temasını minimize ederek, 24 saat boyunca hizmet verebiliyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Makinenin üretim aşamalarından görüntü-Elektral Firması Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Erdem Dinçsoy ile röp.-Makinenin kullanımından görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Vatandaşlar belediyeye ateşi ölçülüp, elleri dezenfekte edilerek alınıyor BALIKESİR'in Edremit ilçesinde belediye girişinde hizmet binasına gelen vatandaşların ateşleri ölçülüp, elleri dezenfeksiyon edildikten sonra hizmet binasına alınıyor.

Edremit Belediyesi hizmet binasının her iki giriş kapısında konuşlandırılan belediye hemşireleri, gelen vatandaşların ateşlerini temassız ölçüm cihazı ile ölçüyor. Ateşi 38 derecenin üzerinde olan vatandaşlar sağlık ekibine yönlendirilerek gerekli kontrolleri yapılıyor.

Giriş kapısının yanına konan dezenfeksiyon makinesi ile belediyeye gelen vatandaşlar elleri dezenfekte edilerek içeriye alınıyor. Özel kıyafetli ekipler ise belediye içerisinde sürekli dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Edremit Belediyesi Sözcüsü Tayfun Canlı gazetecilere yaptığı açıklamada; şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs (Kovid 19) ülkemize de giriş yaptı. Konuyla ilgili sağlık bakanımız açıklama yaptı. Biz de Edremit Belediyesi olarak belediye başkanımız Sayın Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla bu koronavirüse karşı hijyen çalışması başlattık. Belediyemizin bütün girişlerine dezenfektan maddeleri konuldu ve ilçemizdeki bütün resmi kurumları ve özel yerlerde ilaçlama yapılıyor. Bu konuda çalışmalarımızı hızlandırdık. Umarım bu konuyu bir an önce atlatmış oluruz. Hizmet binamızın girişinde vatandaşlarımızın ateşleri ölçülüyor. Gerekli görüldüğünde sağlık görevlilerine yönlendiriliyor. Edremit Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz bu konuda önemli çalışmalar yapıyor."

Canlı, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan'ın da kendi talimatıyla ve katılımıyla başlanan kontrol uygulamasına herkesin tabi tutulduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Edremit Belediyesi hizmet binası girişinden detay görüntü-Hizmet binasına giren vatandaşlardan genel ve detay görüntü-Belediye de ateş ölçülmesi ve denfekte işlemlerinden genel ve detay görüntüler-Tayfun Canlı röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),

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Selimiye'de 'cemaatsiz namaz' uygulaması başladı

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın cami ve mescitlerde, cemaatle namaza ara verileceği duyurusunun ardından, Türkiye'nin en önemli camilerinden Selimiye Camii'nde de bu uygulamaya başlandı. İkindi namazı sonrası cemaate seslenen Selimiye imamı Süleyman Demiray, cemaatten Cuma namazı da dahil vakit namazlarını evlerinde kılmalarını istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaparak, Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde vakit namazlarına ara verilmesini istemişti. Söz konusu duyurunun ardından Türkiye'nin önde gelen ibadet noktalarından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde de uygulamaya başlandı. Açıklamanın hemen sonrası ikindi namazını kılmak için camiye gelen cemaate seslenen imam Süleyman Demiray, cemaatten ikinci bir duyuruya kadar vakit namazlarını evlerinde kılmalarını istedi.

Tek başına namaz kılmak isteyenler için camilerin yine açık olacağını ifade eden Demiray, "Cuma namazı ve vakit namazları cemaatle kılınması hususu ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Cuma namazını kılmayacağız yani, vakit namazlarını da cemaatle kılmayacağız. Ezan okunacak, evlerimizde namazlarımızı kılacağız. Camiye gelip, namaz kılmak isteyenler için camiler açık kalacak. Ancak, camiye gelen kardeşlerimiz vakit namazlarını kendi başlarına kılacaklar ve sonrasında kimse kimseye gönül koymayacak. Mümkün olduğu kadar birbirimize sarılmayacak, tokalaşmayacak" diye konuştu.

'KARAR DOĞRU'Cami cemaatinden Mehmet Ali Çetin, uygulamanın doğru olduğunu ifade ederek, "Bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum. İnsanın sağlığına öncelik verilmeli. Namaz evde de kılınabilir. Cemaat olarak daha fazla sevabına nail olmak için geliyoruz ama burada sağlık söz konusu olunca ister istemez normaldir diyoruz" dedi. Derviş Akduman ise sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Uygulamayı yerinde buluyorum. Önce sağlık olması gerekli. Sağlık olmadıktan sonra zaten namazı kılamazsın. Sağlığımızı korumak için doğru buluyorum. Ben mesela 5 vakit namaz kılıyorum. Cuma namazları çok kalabalık oluyor. Çok insan geliyor. Öncelikle sağlığımızı korumamız için güzel bir uygulama" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Selimiye'den detaylarCami içinde namaz kılanlarCaminin boş haliAz sayıda cemaatİmam Demiray'ın açıklamasıCemaatle röp.Camiden detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/ EDİRNE, -

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Diyarbakır'da cemaatle namaza ara verilmesine destek DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 'Cemaatle namaza ara verilmesi' kararına Diyarbakır'da destek verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs önlemleri kapsamında bugün açıkladığı, cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiği karara Diyarbakır'dan destek geldi. Tarihi Ulu Camisi'nde kararı değerlendirenler koronavirüse yönelik alınan önemli bir tedbir olduğunu ifade etti. Kararın ardından daha önce cemaatle namaz kılanlar artık tek başına kılacaklarını ifade etti.

Ulu Camisi'nde namaz çıkışında konuşan Yahya Öğer, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca alınan kararın halkın faydasına olduğunu belirterek "Hükümetimizin almış olduğu bu kararı destekliyoruz. Nihayetinde duygusal davranmamak gerekiyor. Aklımızla hareket etmemiz gerekiyor. Devletin almış olduğu kararlar halkın lehine olan kararlardır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Tarihi Ulucami'den detay-Namaz kılanlardan detay-Camiden çıkanlar-Vatandaşların konuşması-Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Yüksekova'da 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak' anonsu DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara' açıklaması sonrası, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vakit ve cuma namazı camilerde kılınmayacak anonsları yapıldı.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından, yaşamın her alanında tedbirler artırıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara' açıklaması sonrası, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Merkez İhsaniye Camisinde vakit ve cuma namazları kılınmayacak anonsları yapıldı. Cami hoparlörlerinde yapılan anonsta, salgın hastalığın riski sona erinceye kadar, camilerde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacağını, vatandaşların namazları evlerinde kılmaları istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Camide yapılan anons-Camiden görüntü-İlçede dolaşan vatandaşlar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Tunceli'de vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

TUNCELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sıklıkla kullandığı, toplu taşıma araçları, otobüs terminali gibi bir çok alanda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Dünyada hızla yayılan ve her geçen gün etkisini arttıran koronavirüs nedeniyle Tunceli'de önlemler sürüyor. Tunceli Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanları ve toplu taşıma araçlarında başlattığı dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, akşam saatlerinde belediye hizmet binası, otobüs terminali, duraklar ve toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirleri çerçevesinde dezenfekte edildi.

Tunceli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların dezenfekte taleplerinin karşılanacağını ifade edilerek, şöyle denildi:

"Dünyayı etkisi altına alan kronavürüs ilimizde yaşanmaması ve vatandaşın daha sağlıklı ortamlarda günlük yaşamlarını sürdürülmesi için bütün toplu taşıma araçları vatandaşın sıklıkla kullandığı alanlar ile belediyeye ait kapalı alanlar, ticari taksiler dezenfekte ediliyor. Vatandaşımızın dezenfekte konusunda her türlü talebini belediyemiz karşılayacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Belediye binasının dezenfekte edilmesiAraçların dezenfekte edilmesiEkiplerin çalışmaları Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Muhammet Ali bebek yaşama azmiyle 'mucize bebek' dedirtti

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 5 aylık ve 550 gram dünyaya gelen Muhammet Ali bebek, 113 gün süren yaşam savaşını kazandı. Günlerdir çocuklarının yoğun bakımdan çıkacağı günü bekleyen anne ve baba, taburcu olan çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Muhammet Ali bebek, yaşama tutunma çabasıyla hastane çalışanları tarafından 'mucize bebek' olarak adlandırıldı.

Gazipaşa ilçesinde bir arkadaşları aracılığıyla tanışan Yusuf Yılmaz (35) ve Cezayirli Narjes Kabli, bir yıl önce hayatını birleştirdi. Çiftin mutluluğu bir süre sonra anne ve baba olma heyecanıyla katlandı. Hamile olan Narjes Yılmaz, 5 aylık hamileyken Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde erkek bebek dünyaya getirdi. Muhammet Ali adını verdikleri 550 gram ağırlığındaki bebek, Özel Olimpos Hastanesi'ne sevk edildi. Yenidoğan yoğun bakım uzmanı Dr. Ali Haydar Sever'in ilgilendiği Muhammet Ali bebek, akciğerleri gelişmediği için 3 ay solunum cihazına bağlı şekilde tedavi edildi.

113 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Muhammet Ali bebek, düzenli kilo alarak 3 kilogram ağırlığa ulaşınca herkesi rahatlattı. Ayak tabanının büyüklüğü bile bir parmağın yarısı kadar olan Muhammet Ali, yaşama tutunma çabasıyla hastane çalışanları tarafından 'mucize bebek' olarak adlandırıldı.

Yoğun bakım süreci boyunca bebeğini yalnız bırakmayan anne Narjes Yılmaz, kısa süre önce hastaneden taburcu edilen çocuğunun kokusunu doyasıya ve rahatça içine çekmenin sevincini yaşadı. Baba Yusuf Yılmaz, çocuklarının erken doğumuyla korku ve endişeye kapıldıklarını belirtirken, bebeklerinin inatla yaşama tutunduğunu anlattı. Oğlunu ilk gördüğünde bir karış kadar olduğunu aktaran Yusuf Yılmaz, "Geriye dönüp bakınca bir mucizenin tanığı olduğumuzu görüyorum. İnşallah yürüdüğü, büyüdüğü günleri de görürüz. Çok mutluyuz. Korkunun yerini artık mutluluk aldıö dedi.

Narjes Yılmaz da çok zorlu günler geçirdiğini ancak bebeğinden hiçbir zaman umudunu kesmediğini söyledi. Oğlunun sağlıklı günlerini gördüğü için çok mutlu olduğunu aktaran Yılmaz, Türk doktorlara minnettar olduğunu söyledi. Özel Olimpos Hastanesi'nin yeni doğan uzmanı Dr. Ali Haydar Sever, hastanın yaklaşık üç ay önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sevk talebiyle geldiğini belirterek, "Hastamız gebeliğin 21'inci haftası, artı beşinci gününde doğum öyküsüyle bize geldi. Doğum anında bebek 550 gram ağırlığındaydı. Tabii ki bu hafta bizim için prematüre olarak niteleniyor ve yaşam sınırı olarak addediliyor. Yaşam şansı düşük olan bu periyotta yoğun bir tedavi süreci ve ailenin sabrıyla mutlu sona ulaştık. 113 gün yatış sonunda da hastamızı taburcu ettikö dedi.

Bebeğin 550 gram olarak dünyaya geldiğini aktaran Sever, "Bizim için yaşam sınırı 22'nci hafta. Daha önce 23 hafta yaşam beklentisi olmayan dönümlerdi. Son yıllarda tıbbın verdiği imkanlar ve teknolojik gelişmelerle birlikte bu bebeklerde de yaşam şansı yakalayabiliyoruz. Burada önemli olan yaşaması değil kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi, bir sakatlık olmadan hayata tutunabilmeleri. Bizim için bir mutluluk kaynağı. Çünkü bu haftada gelişmiş ülkelerde bile yüzde 2 gibi sakatlık olmadan, beyin hasarı olmadan yaşam şansını kazandığı bir doğum haftası. Muhammet Ali bebeğimiz de yüzümüzü güldürdü. Sağlıklı bir şekilde beyin sinir gelişimi normal olarak seyrederek bir sakatlık olmadan taburcu olabildi" diye konuştu.

Bu tür doğumlarda yaşam şansı olabildiğini sözlerine ekleyen Ali Haydar Sever, "Çok da ağır sakatlıklar olabiliyor. Ülkemizde ileri düzeyde prematüre bebeklerle ilgili yapılmış bir çalışma yok. Oran bir veri tabanı yok ama bu bebekler çoğunlukla kaybedilmekte. Tıbben gelişmeler güncel literatür eşliğinde yaptığımız tedaviler daha da olumlu sonuçları ülkemize kazandıracaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Uyuyan bebeği anne ve babasının sevmesiYatağında uyuyan bebekten genel ve detay görüntüAnne ve baba genel ve detay görüntüRöp: Yusuf Yılmaz

Anne röp ve tercüme

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

Kaynak: DHA