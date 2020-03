DHA YURT BÜLTENİ - 15 Çocuk Esirgeme Kurumu sitesşnde yangın: 30 çocuk dumandan etkilendi UŞAK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nin zemin katındaki yemekhanede yangın çıktı.

Çocuk Esirgeme Kurumu sitesşnde yangın: 30 çocuk dumandan etkilendi

UŞAK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 'na (SHÇEK) bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nin zemin katındaki yemekhanede yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen 30 çocuk, hastaneye kaldırıldı.Yangın, akşam saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi 1'inci Emlak Sokak'ta bulunan, 06- 14 yaş arasındaki 40 çocuğun kaldığı Çocuk Evleri Sitesi'nde çıktı. Sitenin zemin katında bulunan yemekhanede bilinmeyen nedenle çıkan yangında, dumanı fark eden çocuklar bir anda paniğe kapıldı. Durumu fark eden yetkililer, çocukları binadan çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın, kısa sürede yayılmadan söndürüldü. Yapılan kontrolde dumandan etkilendiği belirlenen 30 çocuk, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yurttan genel ve detay görüntü-Ambulans ile çocukların götürülmesi-İtfaiye ekiplerinden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,==========================

Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı ÇORUM'un Osmancık ilçesinde balık tutmak için Kızılırmak Nehri'ne giden Irak uyruklu 3 kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu debisi yükselen nehirde mahsur kaldı. 3 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Osmancık'a bağlı Kargı köyünde Kızılırmak Nehrinde meydana geldi. Irak uyruklu 3 kişi, nehirde balık tutmak istedi. Bu sırada baraj kapaklarının açılması sonucu sular yükselince 3 kişi nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine baraj bölgesine belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 3 saat boyunca mahsur kalanlar, botlara alınarak kıyıya çıkarıldı. Irak uyruklu 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kurtarma anı detayları

Haber: Mustafa ULUSOY- Yusuf ÇINAR/ OSMANCIK(Çorum),=========================================

57'nci Alay korteji, Malkara'ya ulaştı

ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ'dan yürüyüşe başlayan ve 57 gönüllüden oluşan kortej, akşam saatlerinde Malkara ilçesine ulaştı. Şehirde coşkuyla ve sevgi gösterileriyle karşılanan korteji izlemeye gelen vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'nci yıldönümü nedeniyle 18 Mart Çarşamba günü düzenlenecek törene katılmak üzere 57'nci Alay Şehitliği'ne yürüyen gaziler, öğrenciler ve Sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan 57 kişi, 235 kilometrelik yürüyüş için Tekirdağ Valiliği önünden dün sabah yola çıktı. Kortej ellerinde Türk bayraklı flamaları ve sloganlar yazılı pankartlarıyla Malkara- Keşan karayolu üzerinden yürüyerek akşam saatlerinde ulaştığı Malkara ilçesine alkışlarla karşılandı. 57'nci Alay'ın en önünde atlılar yer aldı. At üstünde yürüyüşe katılarak bu anlamlı yürüyüşe renk getiren 3 genç, halkı selamlayarak yürüyüşüne devam etti.

'ŞANLI YÜRÜYÜŞÜNÜZDE BAŞARILAR DİLİYORUM'Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, yürüyüşe katılanlara çiçek ve plaket verdi.Yurdakul, "Sizin emeklerinizle 57'nci Alay ruhunu yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda 57'nci Alayımız bugünde Malkara'da. 57 nci Alay'ın Malkara'da olması bizim için onur kaynağı, gurur kaynağı. 57'nci Alay'ın yürüyüşçülerine ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir devrin battığı yer olan Çanakkale'nin Malkaramızın güzergahında oluşu da gurur verici. Bize tarihimizi tekrar hatırlattıkları için değerlerimize sahip çıktıkları için özellikle millet olarak birlik olmaya en çok ihtiyacımız bu günlerde bizlere bu duyguyu bir kez daha yaşattıkları için tüm yürüyüşçülere teşekkür ediyorum. Sizleri Malkara'da ağırlamak bizler için büyük bir onur. Hepinize şanlı yürüyüşünüzde başarılar diliyorum" dedi.

'57'NCİ ALAY'IN SANCAK ANITINI İSTİYORUZ'Grubun sözcüsü Hikmet Selim Yılmaz da, amaçlarının, Tekirdağ'ı tarih ile kucaklaştırmak olduğunu belirterek, "Bugün 10'uncu yılımız. 10 yıldır sizlerin bıkmaz bilmeyen enerjisiyle desteğiyle küçücük taneyken koca bir kartopuna dönüştük. Bizim Tekirdağ'dan üç isteğimiz var. Biz Tekirdağ'da bir Çanakkale müzesi istiyoruz. Görselliğiyle objeleriyle bir Çanakkale müzesi istiyoruz. Yarkışla binaları bizim, bugüne kadar kullanıldı. Ama bundan sonra restorasyonu yapılıp geçmiş sürecin tarihsel dokusuna döndürülmesini istiyoruz. Sancak devir teslim törenleri yapıyoruz her yıl. Dünya'da bunun başka bir örneği yok. Onun için Tekirdağ'ın en görkemli em görselli yerine 57'nci Alay'ın sancak anıtını istiyoruz" diye konuştu.

KORTEJİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE SELAMLADI57'nci Alayı kortejini elindeki Türk bayrağını sallayarak karşılayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Nursel Bayraktar, şunları söyledi: "Şu an duygularıma hakim olamıyorum. Duygulanmamak elde değil. Keşke onlar için elimizden bir şeyler gelse bir şeyler yapsak. Onları hiçbir zaman unutmadık. Unutmayacağız da. Türk bayrağımızı çok seviyorum. Türk bayrağının kıymetini bilelim. Her yeri Türk bayrağıyla donattım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kortejin karşılanması-Kortejin Malkara ilçesine girişi-Vatandaşların korteji karşılaması-Kortejden detay-Gözyaşı döken Nursel Bayraktar-Atlardan detay-Grup sözcüsü hikmet Selim Yılmaz'ın konuşması-Belediye başkanı ulaş Yurdakul'un konuşması-Korteje çiçek verilmesi-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),=================================

Marmarisli turizmci eğitime destek için dünyanın en tehlikeli sularında kulaç attı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, otel işletmeciliği yapan Emre Deliveli (45), dünyanın en zorlu altıncı parkuru olarak kabul edilen ve Güney Afrika'da bulunan Cape Town'dan Roben Adası'na yüzen ilk Türk erkek oldu.Marmarisli turizmci Emre Deliveli, 'eğitime destek' farkındalığı yaratmak için dünyanın en zorlu denizlerinde kulaç atıyor. Develi, 23 Ağustos 2019 tarihinde İngiltere ve Fransa'yı birbirinden ayıran, 563 kilometre uzunluğa sahip Manş Denizi'ni, 15 saat 41 dakikada yüzerek geçti. Manş Denizi'ni yüzerek geçen Türk yüzücülerden biri olan Deliveli, Türk bayrağını dalgalandırdı. Yine eğitime destek farkındalığı için Güney Afrika'nın Roben Adası'na giden Develi, 19 Şubat 2020 tarihinde Roben Adası ile Cape Town arasında bulunan 8,5 kilometre mesafeli dünyanın en tehlikeli 6'ncı parkurunda kulaç attı. 3,5 saatte yüzme rotasını tamamlayan Deliveli, yönetim kurulu üyesi olduğu Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü flaması ve Türk bayrağı açtı. Deliveli, sosyal medya hesabından "Her şey eğitim için. Güney Afrika'dan Marmaris'e selam dostlarö yorumu yaptı.Marmaris'e önceki gün dönen Emre Deliveli, "Cape Town ile Roben Adası risk taşıdığı için dünyanın altıncı zorlu yüzme parkuru olarak kabul edilir ve 8,5 kilometre mesafedir. Su çok soğuk ve 30 metrede bir su sıcaklığı 11-13 derece arasında aniden değişir. Yine 30 metre de bir gelgit, dalgalar aniden değişiyor. Tehlikenin en büyüğü ise beyaz köpek balıkları bu alanda sıklıkla dolaşıyor ve çok tehlikelidir. 19 Şubat 2020 Çarşamba günü kulaç atmaya başladım. Yüzerken su sıcaklığı 13 derece idi. Beyaz köpek balığı denk gelmedi. Gelgitler az olmasıyla 3,5 saatte parkuru tamamladım. Bunu yaparak dünyanın en tehlikeli altıncı yüzme parkurunu geçen ilk Türk erkek oldum. Her şeyin lehimde gitmesi ile sonuca ulaştım. Yüzme sporuna hobi olarak genç yaşlarda başladım. Son üç yılda hobimi eğitime destek verilmesi için farkındalık oluşturarak yapıyorum. Türkiye'de yüzme sporuna gönül veren ve dünyanın birçok ülkesinde yarışlara katılan çeşitli dereceler alan kadın ve erkek arkadaşlarımla eğitime destek oluyoruz. Bu yaz dostlarımızla buluşarak yine dünyanın en riskli yüzme parkurları olan Amerika Birleşik Devleti'nin Kaliforniya şehrindeki Catalina Adası Koyu'nda ve New York'un Manhattan şehrindeki akıntıları tehlikeli olan denizde yüzeceğim. Gittiğim ülkelerde yeni insanlar tanıyorum. Onlarla çok sıkı dostluklar kuruyorum ve Marmaris'e tatile davet ediyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Drone ile tepeden Marmaris görüntüsü-Emre Deliveli ile röportaj-Deliveli'nin Güney Afrika'da çektirdiği 3 adet fotoğrafı

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),==========================

Kırklareli Valiliği'nden, 'koronavirüs' açıklaması KIRKLARELİ Valiliği, koronavirüsle ilgili özellikle sosyal medya hesaplarından paniğe ve endişeye sebep veren paylaşımlar yapıldığını ancak şehirde virüs tespit edilen hasta bulunmadığını bildirdi.Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında şehirde koronavirüs vakası görüldüğü iddialarının yer aldığı paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen Valilik açıklamasında, "İlimizde koronavirüs (Covid-19) tespit edilen hastamız bulunmamaktadır. Küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle özellikle sosyal medya hesaplarından paniğe ve endişeye sebep veren paylaşımlar yapılmaktadır. Bu tür paylaşımlara itibar etmemekle birlikte, tüm açıklamaları Kırklareli Valiliği web sitemizden ve Kırklareli Valiliği resmi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. İl düzeyinde gerekli bilgilendirme ve basın açıklamaları konusunda yetkili kurum Kırklareli Valiliği olup, il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı ekiplerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında halk arasında korku, endişe ve panik yaratmak amacıyla paylaşım yaptığı tespit edilen kişiler hakkında işlem yapılacaktır. Bu yüzden halkımızın panik ve endişeyi bir kenara bırakarak, koronavirüs riskine karşı 14 kuralı uygulamaları önemle rica olunur" denildi.Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde yapılması planlanan kooperatif genel kurullarının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Haber: KIRKLARELİ,

=====================

Kaynak: DHA