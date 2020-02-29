DHA YURT BÜLTENİ - 15

29.02.2020 16:51 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:51

Samsun'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın (23) acı haberi, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen ve Askerlik Şube Başkanı Personel Yüzbaşı Refik Ünver, Orta Mahalle 162'inci Sokak'taki şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın evine geldi. Kaymakam Yıldırım, Gülaçtı'nın şahadet haberini babası İsa ile annesi Nuray Gülaştı'ya bildirildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------Şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın baba evinden detay-Şehidin baba evine vatandaşların taziye için gelmeleri-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY-Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun),

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Yozgat'ta otomobil ve TIR çarpıştı: 4 yaralı

YOZGAT'ta kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Yozgat-Sorgun arasındaki E-88 karayolu Alaca kavşağında meydana geldi. Osman Şahin yönetimindeki 66 DC 612 plakalı otomobil, kavşakta Türkmenistan uyruklu Şohrat Garlyyev'un kullandığı AS 6949 AH plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobilde bulunan Tuğba (37), Emine Buse (13), Zeynep (11) ve Bensu Sena Şahin (8) yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kaza yeri görüntüsü-Otomobil ve TIR'dan görüntü-Kaza yeri detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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Karaman'da kendilerini polis olarak tanıtan hırsızlar yakalandı KARAMAN'da, kendilerini polis olarak tanıtan 6 kişi, Afganistan uyruklu 4 kişinin evine gelip, uyuşturucu operasyonu düzenlediklerini söyleyerek cep telefonu ve bir miktar parayı alıp, kaçtı. Şüpheliler kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olay, saat 18.00 sıralarında, İmaret Mahallesi İmaret Caddesi'nde meydana geldi. İsimleri açıklanmayan 6 kişi, Afganlı 4 kişinin evine gelip, kendilerini polis olarak tanıttı. Uyuşturucu operasyonu düzenlediklerini belirtip, Afganlıları yere yatırarak kelepçeleyen ve etkisiz hale getiren 6 kişi, evdeki cep telefonu ve bir miktar parayı aldı. Bu sırada Afganlılar, 6 kişinin polis olmadığını anlayınca duruma tepki gösterdi. Çıkan arbedenin ardından tabancayla havaya ateş açan şüpheliler, 20 ACP 334 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüphelileri kent çıkışında Konya yolunda yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi-Olay yerinde polislerin çalışması-Sahte polislerce etkisiz hale etirilen mülteciler ile röp.-Kaçmaya çalışan şüphelilerin Konya yolunda yakalanması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN

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Kaçak kazı operasyonuna 7 tutuklama

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, SİT alanı içinde kaçak kazı yaparken jandarmanın dedektifleri olan JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonda suçüstü yakalanan muhtar ve bir kamu görevlisinin de bulunduğu 8 kişiden 7'si tutuklandı. Muhtar ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Kale ve Beyağaç ilçelerindeki SİT alanlarında, 5 ayrı yerde kaçak kazı yapıldığını öğrendi. Hilti ve küreklerle kazı yapan zanlıların, buldukları tarihi lahitlere de zarar verdiği de belirlendi. JASAT görevlisinin aralarına sızdığı grup, 2 ay boyunca teknik ve fiziki takiple izlendi. Hazırlıklarını tamamlayan JASAT dedektifleri, dün şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. Kaçak kazıya karışan A.T. (35) ile Rıdvan T. (20), Ahmet T.(24), Hayrullah A., Nurullah A.(50), Hakkı A.(68), Mehmet A. (50) ve kamu görevlisi Ali K.(34) suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı. Muhtar A.T. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin yakalanmasıyla Kale ve Beyağaç ilçelerinde 5 ayrı kaçak kazı olayı da aydınlatılmış oldu. Şüphelilerin kaçak kazı yaparken yakalanmamak için yüksek noktalara gözcü bıraktıkları öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin, içlerine sızan JASAT görevlisinin kendilerini "Jandarma bizi burada yakalamasın" deyince onların da "2 aydır 5 yeri kazdık kimse yakalayamaz bizi. Bizim işimiz sağlam" dedikleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ,

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Bitlis'te kar yağışı etkili oluyor

BİTLİS'te, sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.Sabah saatlerine başlayan yoğun kar yağışı kent merkezinde 25 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 50 santimetreyi buldu. Kar yağışı sonrasında mahalle ve ana yollarda ekipler, yolları açık tutmak için çalışma başlattı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte sürücüler de araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Mahalle yollarında belediye ekipleri ana arterlerde ise karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Kar yağışından detaylar-Kar altında yürüyen vatandaşlardan görüntü-Kar yağışındaki araçlardan detaylar-Yolları temizleyen iş makinelerinden görüntü-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Adıyaman'da mozaik kurus ilgi görüyor

ADIYAMAN'da, mozaik kursuna katılan gençler, hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor. GAP Kalkınma İdaresi bünyesindeki Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi'ne düzenlenen mozaik kursuna 12 genç kursiyer katılıyor.Kursta mozaik sanatını öğrenen kursiyerler bir yandan günün stres atarken bir yandan da mermer, traverten, cam ve fayans parçalarından elde ettikleri küçük parçaları bir araya getirerek birbirinden güzel ve renkli mozaik tablolar yapmayı öğreniyor. Bazı taşları Gaziantep ve internet üzerinden temin edilen mozaikler, ayrıca gençler için gelir kapısı oluyor. Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi Müdürü Yeşim Süzen, yaptığı açıklamada, mozaik sanatı alanında kentin ciddi bir potansiyelinin bulunduğunu söyledi.Bu potansiyeli kullanmak amacıyla kursu düzenlediklerini belirten Süzen, "Öncelikle merkezimizde bünyemizde eğitim veren ve bu alanda kendisini geliştiren bir öğretmenimizle yola çıktık. Farklı bir şeyler neler yapabiliriz diye düşündük ve mozaik sanatında karar verdik. Bu çalışmayı burada başlangıç olarak yaptık ama sadece başlangıçla kalmayıp gördüğümüz kadarı ile gençlerden yoğun bir ilgi olmaya başladı" dedi.Kursa 3 kişi ile başladıklarını ve sayının kısa sürede 12'ye yükseldiğini anlatan Süzen, mozaik malzemelerinin büyük bölümünü Gaziantep'teki ustalardan temin ettiklerini ifade etti.Çeşitli kurumlarla iş birliği yaparak kursu geliştirmeyi planladıklarını kaydeden Süzen, şöyle devam etti: "Bundan sonraki süreçte de biz istiyoruz ki bu çalışmayı beceri olarak artık önümüzdeki günlerde gerçekleştirebilirsek, İŞKUR'la birlikte ortaklaşa bu çalışmamızı halk eğitim merkezi ile beraber yürütmek istiyoruz. Şuan için arkadaşlarımız gönüllü geliyor ve kendilerini yetiştirmek, el becerisi kazandırmak ve meslek edinmek için geliyorlar. Belki kendileri ilerde ilimizde daha çok bu alanda kazanım sağlayacak çalışmalarda bulunabilir diye hedef gösteriyoruz. Ama bu çalışmaları burada yapmaktan çok mutluyuz"Kursiyer Umut Göksu da 6 yıldan bu yana gençlik ve kültür evinde gerçekleştirilen etkinliklere katıldığını belirtti.Mozaik kursunun ilk kez gerçekleştiğini aktaran Göksu, İlgilendiğim bir alan böyle bir kursun açılması beni gerçekten mutlu etti. Bu alanda hedeflerim var, hem resim anlamında hem de mozaik alanında profesyonel anlamda eğitim almadım ama bu alanda çalışmalar yürütmekteyiz. İlerleyen zamanlarda olursa eğer Adıyaman'da bir atölye açmayı düşünüyorum" diye konuştu.Mozaik Kursu Usta öğreticisi Bedriye Yaman mozaik sanatının zor sanatlardan bir tanesi olduğunu söyledi.Özellikle çok sayıda taşı kerpetenle kırmak zorunda kaldıklarını anlatan Yaman, "Tahta üzerine renkli çıktı alarak taşları tek tek kerpetenle kırıyor, şekil verip renkli çıktının üzerine yapıştırıyoruz. Mozaik ortaya çıksın diye bunlar için kerpeten, cımbız, tutkal, vernik ve taş kullanıyoruz. Adıyaman'da bu alana ilgi vardı ama biz de bu yetenekli olan kişileri ortaya çıkarmak istedik. Daha fazla görünür hale gelmesini istedik. Biz mozaiklerimizi koruyamıyoruz maalesef Adıyaman'da kalmıyor. Mozaik kursuda ilimizde hiç yok bizde bu kursun Adıyaman'da olmasını istedik."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Adıyaman Gençlik EviKursiyerlerMozaik için kullanılan malzemelerMozaik yapılışıAdıyaman Gençlik ve Kültür Evi Müdürü Yeşim Süzen ile röpKursiyer Umut Göksu ile röp.Mozaik Kursu Hocası Bedriye Yaman ile röportajBiten Mozaik tabloları

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)

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Kaynak: DHA