DHA YURT BÜLTENİ - 15

28.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:50

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (4)

EŞİ, ANNE VE BABASI DİNAR'A GELDİ

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Ankara'da olan eşi Emine Şahin, annesi Arzu Şahin ile babası Mehmet Şahin, akşam saatlerinde Dinar'a geldi. Şehidin anne ve babasıyla eşi, yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Eve gelişi sırasında kendinden geçen şehidin annesi Arzu Şahin'e, sağlık ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------Annenin eve gelmesi-Babanın gelişi ve karşılanması-Detaylar

Haber: AFYONKARAHİSAR, =============================

Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' ile 499 borda numaralı 'Admiral Makarov', isimli savaş gemileri Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 16.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait 494 borda numaralı güdümlü füze fırkateyni 'Admiral Grigorovich' ile 499 borda numaralı güdümlü füze fırkateyni 'Admiral Makarov', isimli savaş gemileri peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemileri Nara Burnu'nu dönerken, Türk savaş gemisiyle karşılaştı. Rus savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında çok sayıda Türk sahil güvenlik botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,==============================

Lastik botla Meriç'ten Yunanistan'a geçtiler TÜRKİYE'den gelecek göçmenlere sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a gitmek isteyen bir grup göçmen, Edirne'nin Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak, Yunanistan'a geçti.

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı iddialarının ardından Edirne'de, gece yarısından itibaren başlayan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen göçmen hareketliliği gün boyu sürdü. İstanbul'dan taksi tutup, otobüslerle Edirne'ye gelen binlerce göçmen, Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na yığıldı. Yunanistan'a gitmek isteyen bir grup göçmen Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'den yaya olarak çıkış yaptı. Ancak, sınırda önlem alan Yunan askerleri göçmenlerin ülkelerine geçişine izin vermedi. Yunanlılar, bir otobüsle sınırı giriş ve çıkışlara kapatırken, göçmenlerin de tampon bölgede bekleyişleri sürüyor.

Sınır kapılarının kapatılması üzerine Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenler, iki ülkenin sınırını oluşturan Meriç Nehri kıyılarına yöneldi. Edirne'nin sınırda bulunan Doyran köyüne giden göçmenler, burada yanlarında getirdikleri lastik botla Meriç Nehir üzerinden Yunanistan'a geçti. Türkiye tarafında toplanan göçmenler, 3-4'er kişilik gruplar halinde lastik botla Meriç'i geçip, Yunanistan tarafına ulaştı.

Göçmenlerin geçişi havanın kararmasıyla da devam ederken, bölgede Yunan askerlerinin olmadığı gözlendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ) ------------------------------------Sınırdan detaylar-Göçmenlerin botu taşıması-Göçmenlerin lastik botla nehri geçmesi-Göçmenlerin nehirde gidişleri-Detaylar

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN-İdris TİFTİKCİ-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,-===================================

Yunanistan, sınırda önlemleri artırdı YUNANİSTAN, Türkiye'den gelen göçmenlere sınırlarını kapatırken, sıkı güvenlik önlemleri aldı. Sınıra askeri kamyonlarla tel örgüler ve askerler sevk edildi. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bir heyet Pazarkule'nin karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı iddialarının ardından Edirne'de, gece yarısından itibaren Avrupa ülkelerine geçmek isteyen göçmen hareketliliği sürüyor. Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı'nda toplanırken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmen Türkiye'den yaya olarak çıkış yaptı. Ancak, sınırda önlem alan Yunan askerleri göçmenlerin ülkelerine geçişine izin vermedi. Yunanlılar, bir otobüsle sınırı giriş ve çıkışlara kapatırken, göçmenler de tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

KAMYONLA TEL ÖRGÜ TAŞIYORLARDemirören Haber Ajansı ekibi, Yunanistan'ın, Edirne'de yaşanan mülteci hareketliliğiyle birlikte sınırda önlemlerini en üst seviyeye çıkardığını görüntüledi. Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı ve sınır çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye takviye askerler sevk edildi. Sınıra askeri kamyonlarla tel örgüler taşınırken, görevli polislere takviye olarak askerler de gönderildi.

HEYET İNCELEME YAPTIBugün akşam saatlerinde Kastanies Sınır Kapısı'nda aralarında Atina'dan gelen milletvekillerinin de olduğu bir heyet inceleme yaptı. Heyette yüksek rütbeli askerlerin de bulunduğu belirtildi. Heyet incelemelerinin ardından sınır kapısından ayrıldı.

Yunan askerleri, sınırın kapalı olması nedeniyle gümrüklü alana girişleri kapatırken, gelen kişileri de geri çevirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Yunan askerlerinin Kastanies Sınır Kapısı'na giriş çıkışları-Yunan gümrük kapısı-Tel örgüler taşıyan askeri kamyonlar-Resmi araçların kapıdan çıkışları-Sınır kapısı ve polislerin önlemleri-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN/ORESTİADA(Yunanistan),-===================================

300 Türk şoför, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekliyor TÜRKİYE'nin, koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından İran'la olan kara sınır kapılarını kapattı. 300'e yakın Türk TIR şoförü, Gürbulak Sınır Kapısı'nda Türk tarafına geçiş için bekliyor. Şoförlerden Murat Ungan, "Bir an önce ülkemize geçmek istiyoruz" dedi.

Türkiye'den yükledikleri malları İran'a getiren Türk TIR şoförleri, koronavirüs engeline takıldı. Türkiye'nin İran'a olan kara sınır kapılarını güvenlik gerekçesiyle kapatması üzerine, 300'e yakın Türk TIR'ı gümrükte kaldı. Türkiye'ye geri dönemeyen Türk şoförleri, Türk yetkililerden yardım istedi. 5 gündür Gürbulak Sınır Kapısı'nın İran tarafında beklediklerini belirten şoförlerden Murat Ungan şunları söyledi:

"Türkiye'den yüklediğimiz yükü Gürbulak Sınır Kapısı'na 1 kilometre uzaklıktaki İran'ın Bazargan kentine götürdük. Yüklerimizi burada boşaltıp geri döndük. Ama biz gümrüğün İran tarafında kaldık. Türk tarafına geçemiyoruz. Yiyeceğimiz ve suyumuz tükendi. Türk yetkililerin bizi bir an evvel buradan almasını istiyoruz" dedi.

Kendilerinin sınırda ailelerinin de memleketlerinde zor durumda olduğunu sözlerine ekleyen Ungan, "Gürbulak Sınır Kapısı'nın Türk tarafına sahra hastanesi kurulmuş. Bizim sağlığımızdan şüphe duyuyorlarsa orada tedavi altına alsınlar. Bir an evvel ailemize kavuşmak istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Türk TIR şoförlerinin yürüyüşü-Baklayan TIR'lar-Şoförlerin açıklaması

Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT (AĞRI), ======================================

Rekabet nedeniyle 15 lira yolcu bilet fiyatı 5 lira oldu BİLECİK ile Eskişehir arasında yolcu taşıyan firma, bilet ücretini rekabet nedeniyle 15 TL'den 5 TL'ye düşürürken, yolcuların yoğun talebiyle karşılaştı.

Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde faaliyet gösteren iki firma arasında rekabet yolculara yaradı. Başka bir hatta indirim yapan firmaya karşılık Bilecik-Eskişehir arası çalışan başka bir seyahat şirketi 15 TL olan bilet ücretlerini 5 TL'ye düşürdü. Şehir içinde yolcu minibüslerinin 2,5 TL'ye yolcu taşıdığı kentte yaklaşık 90 kilometre mesafede Eskişehir'e 5 TL'ye gitmek isteyenler terminalde yoğunluğa neden oldu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrencisi olan Gökhan Kaymaz, Bilecik-Eskişehir arasında sürekli yolculuk ettiğini ifade ederek, "İki haftada bir Eskişehir Bilecik arası yolculuk yapıyorum. 5 TL olması benim için iyi oldu. Ne kadar süreceği hakkında bir bilgimiz yok ama ne karda uzun sürerse o kadar iyi" dedi.

Bilecik'te öğrenci olan Merve Aksoy ise her hafta Eskişehir'e gittiği için indirimden memnun olduğunu söyledi. Aksoy, "Bizim için çok iyi, tek problemi yeni otogardan kalkması. Yeni otogara okul bayağı bir uzak olduğu için biraz sıkıntı yaşatıyor. Onun dışında memnunuz. Her hafta sonu Eskişehir'deyim, gidiş geliş açısından benim için çok iyi oldu" diye konuştu.

Otobüs işletmesinin şoförü ise fiyat indiriminden dolayı kendi firmalarına talebin arttığını belirterek, "Bunun ne kadar süreceğini şirket bilir. Şu an yolcular daha da çoğaldı. Günden güne de çoğalıyor. Şu an arabada yer yok. Eskişehir'den Bilecik'e gelirken de aynı durum söz konusu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Otobüs terminali-Otobüs saatini bekleyenler-Yazıhanedeki kalabalık-Yolcularla röp.-Otobüs şoförünün konuşması-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,=====================================

İstihdam fuarında, İdlib şehitleri burukluğu ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Manavgat'ta İş Var' istihdam fuarı açılışında, İdlib şehitleri ve yaralılarının burukluğu yaşandı.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, oda ve sivil toplum kuruluşları başkanları, protokol ve kalabalık bir topluluk katıldı. Suriye'nin İdlib kentinde dün gece gerçekleştirilen hain saldırıda 33 askerimizin şehit olması ve 32'sinin de yaralanması nedeniyle açılış programı çok kısa tutuldu. Kurdele kesimi yapılmayan fuarda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, dün akşam saatlerinden bu yana Türkiye'nin yüreğinin yandığını söyledi. Sezgin, "33 şehidimize, 33 kahramanımıza Allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Büyük Türk milleti devleti ve milletiyle hainlere gereken dersi verecektir. Türkiye teröre karşı mücadelede hem içerde hem dışarda terörün hedeflerini yok etme gayretini gösteriyor ama hainler de boş durmuyor. Dün Türkiye'nin yüreğini kanattılar. Türk milleti gereken cevabı sonuna kadar sürdürecektir" dedi.

'EKONOMİDE DE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ'İstihdam fuarının bir hedefinin de ekonomik terörün üstesinden gelmek olduğunu söyleyen Vali Yardımcısı Sezgin, "Nasıl teröre karşı başarılı olacaksak ekonomide de güçlü olmak zorundayız. Türkiye güçlü oldukça zalimlere meydan okuyacaktır. Güçlü olmayanın yolu da ekonomik savaşta topyekün başarılı olmaktır. İstihdam seferberliği bu amaçla yapılmaktadır. İstihdam seferberliğinde ilçemiz Manavgat beşinci yılında. Bu fuarlarımız insanlarımıza iş bulmak ve istihdama katkı sağlamak için çaba gösteriyor. Bu fuarımız sayesinde iş piyasasında arz ve talep bir araya gelerek insanların iş bulmasını sağlıyor" diye konuştu.

'ÇOK ZOR BİR GECE DEÇİRDİK'Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de 33 askerin şehit edilmesi nedeniyle zor bir gece geçirdiklerini belirterek, "Gönlümüz dilerdi ki coşkuyla, heyecan içinde, geleceğe umutla bakar bir şekilde bu etkinliğimize start verelim ve bir neticeye ulaştıralım ama son derece zor bir gece geçirdik. Hepimizin gerçek anlamda yüreği yandı, hepimizin dua ettiği, bu acının çoğalmadığı, şehitlerimizin artmadığı bir sabah olur diye hepimiz dua ettik" dedi.

'AÇ KALACAKSAK KALALIM'MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş ise "Yüreğimiz yanıyor, 33 şehidimiz var, gazilerimiz var. Allah rahmet eylesin, cennetleri mekan olsun, Peygamber efendimize komşu olsunlar. Yaralı gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Yüce Türk milletine sabrı cemil niyaz ediyorum. Her şeye rağmen bunun kökü kazınmalı, Türk milletine Türkün askerine uzanan bu eller, kollar kırılıncaya kadar nereye kadar gidilmesi gerekiyorsa oraya gidilmeli. Bunun sonucunda aç kalacaksa kalalım. Bunun karşılığı mutlaka verilmeli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Toplantının açılışından görüntü-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı-MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'ın konuşması-Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in konuşması-Kaymakam Mustafa Yiğit'in konuşması-Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin'in konuşması-Fuar alanından görüntüler-Form dolduran vatandaşlar-WOS Grup İnsan Kaynakları direktörü Tayfun Pirpir'in açıklaması-Öğrenci Ahmet Sami Çot'un açıklaması

-Fuardan detay

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

Kaynak: DHA