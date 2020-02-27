DHA YURT BÜLTENİ - 15

27.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:36

Şehit uzman onbaşının cenazesi Samsun'a getirildi (2)

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi memleketi Samsun'un Alaçam İlçesi'ne getirildi, vatandaşlardan helallik alındı. Şehit eşi 8 aylık hamile olan Özlem Elibol, gözyaşları içerisinde törene katıldı. Şehit Elibol'un cenazesi ardından Umutlu Mahallesi'ndeki baba evine son kez getirildi. Burada dualar okunup helallik alındıktan sonra cenaze Toklu Camiine getirildi. Cenaze törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit ağabeyleri Mustafa, Halil ve Ramazan Elibol ile şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------Şehit eşinden detay-Cenaze namazının kılınması-Tabutun taşınması-Şehidin baba evinden detaylar-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Zeynep Irmak ÖCAL-Hüseyin KALAY- Ayhan AYDEMİR/ALAÇAM(Samsun),

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Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda inceleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunduktan sonra koronavirüse karşı alınan tedbirleri anlattı.

Ticaret Bakanı Pekcan, Öncüpınar Mülki İdare Amirliği'nde Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ve gümrük yetkilileri ile toplantı yaptı. Toplantı sonrası Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunan Pekcan, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde görevli memurlar ve dedektör köpekler ile yakından ilgilendi. Ziyaret sonunda gazetecilere açıklama yapan Bakan Pekcan, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda inceleme yaptığını belirterek, "Gümrük kapılarımızı ziyaret ediyoruz. Burada ihtiyaçları, eksiklikleri yerinde tespit ediyoruz, yerinde görüyoruz. Zaten sürekli irtibat halindeyiz, dijital çağda sık sık da bir araya geliyoruz" diye konuştu.

Bakan Pekcan, sınır kapılarında koronavirüsle ilgili çalışma grubu oluşturduklarını kaydederek, "Kabinede ilgili bakanlıklarla beraber biz kapılarımızda her türlü önlemi güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Eldiven olsun, dezenfektan olsun, bütün kapıları özellikle İran sınır kapılarını, hepsini o gün dezenfekte etmiştik. İran'daki olaylar biraz kontrolden çıkınca biz mecburen İran kapımızı kapamak zorunda kaldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Bakanın KarşılanmasıToplantı salonuGümrük sahasında bilgi alırkenMemurlarla foto çekerkenGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Annesine çarpan otomobile saldırdı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, otomobil yolun karşısına geçen kadına çarptı. Oğlu annesine çarpan otomobilin kaportasına vururken, polisler sakinleştirdi.

Öğle saatlerinde, Akyazı Necati Temel Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 BB 180 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil ekibi geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen kadının oğlu sinir krizi geçirerek olay yerinde duran otomobilin kaportasına vurdu. Genci polis memurları güçlükle sakinleştirdi. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının ise sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gencin saldırı anı güvenlik kamerası

AKYAZI (Sakarya), -

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Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor (2)ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Aksu Çayı'nda balık tutarken babası Necip Şireki ile düştüğü suda kaybolan Beşar Şireki'nin cansız bedeni arama çalışmaları yapan dalgıçlar tarafından bulundu. Çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırlen, ekiplerin baba Necip Şireki'yi arama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ömer KOÇ/PAZARCIK( Kahramanmaraş),

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Elazığ'daki tarihi yapılar, 6.8'lik depremde zarar görmedi

ELAZIĞ'ın Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi Ulu Cami'nin 7 derecelik eğime sahip minaresi, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenmedi. Elazığ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, tescilli tarihi yapılaroa ciddi bir etkilenme olmadığını söyledi.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'ndeki, 1156 yılında yapılan ve İtalya'daki dünyaca ünlü Pisa Kulesi'nden daha eğri olduğu belirtilen Ulu Cami'nin 7 derecelik eğime sahip minaresi, 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenmedi. Kesme taştan yapılan ve Selçuklu motifleriyle bezeli minaresi de prizmal bir kaide üzerine taş örgüyle yapılan cami, Artuklu beylerinde Kara Arslan tarafından inşa edildi.

PİSA KULESİ'NDEN 20 YIL ÖNCE YAPILDI

Çeşitli efsanelere de konu olan minare doğuya doğru 7 derecelik eğik durmasıyla ünlendi. Minarede, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminden sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede zarar meydana gelmediği belirlendi. Ulu Cami'nin minaresi, yapımından 20 yıl sonra 1176'da inşa edilen İtalya'daki Pisa Kulesi de dahil dünyada, ayaktaki en eğik kule tipi yapı olarak kabul ediliyor.

'TARİHİ YAPILAR ZARAR GÖRMEDİ'

Elazığ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, yapılan incelemelerde Harput'taki eserlerin zarar görmediğinin tespit edildiğini vurgulayarak, "Özellikle tescilli, tarihi yapılarımız bu depremden ciddi anlamda etkilenmiş değiller. Özellikle 3 bin yıllık kalemiz hala ayakta, eğri minaresiyle Pisa Kulesi'nden daha eğri olan Ulu Cami yine 9 asırlık bir cami olmasına rağmen hala ayakta. Bütün eserlerimizde çok önemli sıkıntı söz konusu olmamakla beraber bazı camilerimizde ufak tefek kılcal çatlamalar söz konusu. Tarihe ışık tutan bu önemli beldemizde yöremizde hasarın olmaması Elazığ adına bizi çok sevindirmiştir" dedi.

Görüntü Dökümü--------Harput Mahallesi'nden detayHarput Kalesi'nden detayUlu Cami genel ve detayıCami içinden detayKültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ'ın konuşmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 502 MB

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Çıplak görüntüyle şantaja 3 tutuklama (2)ŞANTAJCI ZANLI, ARANAN GASPÇI ÇIKTI

Antalya'da internetten tanışıp yarı çıplak görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları H.B.Y.'den 3 bin lira aldıkları sırada polis tarafından yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan Yunus Emre S.'nin, 19 Kasım 2019 tarihinde, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki bir inşaatın 4'üncü katında, Z.Y.'ye tehditle tecavüz edip telefonunu gasbeden kişi olduğu ortaya çıktı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri bölgedeki 50 güvenlik kamerasının 200 saate yakın görüntüsünü inceleyip Yunus Emre S.'nin kimliğini tespit etmişti. Yunus Emre S., 'yağma, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarının yanı sıra 'cinsel istismar' suçundan da tutuklandı.

ANTAYA

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Başına pencere camı düşen motosikletli kurye yaralandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir iş merkezinin üçüncü katından üzerine pencere camı düşen 27 yaşındaki kurye Okan Karauzun yaralandı. Baş, göğüs ve kolunda kesikler oluşan Karauzun, hastanede tedaviye alındı.

Merkezefendi ilçesi, Altıntop Mahallesi, 834 Sokak'taki bir iş merkezinin üçüncü katındaki kullanılmayan bir ofisin açık bırakılan penceresi, bugün saat 14.00 sıralarında, rüzgar nedeniyle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle pencerenin kırılan camı, bu sırada sokaktan geçen motosikletli kurye Okan Karauzun'un üzerine düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen cam nedeniyle Karauzun'un başı, göğsü ve kolunda kesikler oluştu. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karauzun, tedaviye alındı.Görgü tanığı market işletmecisi Burak Tekin, "Rüzgar nedeniyle pencereden kopan parçalar yere düştü. O sırada kurye de yoldan geçiyordu. Cam parçaları başına düştü. Biz gördük, hemen yardıma koştuk. Kolunda başında yaralar vardı. Sağlık ekiplerini arayıp durumu bildirdik" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Olay yerinden görüntüler-Cam parçalarından görüntü-Pencereden görüntü-Sokaktan görüntü-Market esnafı Burak Tekin ile röp.-Yaralanan Okan Karauzun'un fotoğrafı

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Elazığ'daki tarihi yapılar, 6.8'lik depremde zarar görmedi

ELAZIĞ'ın Harput Mahallesi'nde bulunan tarihi Ulu Cami'nin 7 derecelik eğime sahip minaresi, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenmedi. Elazığ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, tescilli tarihi yapılaroa ciddi bir etkilenme olmadığını söyledi.Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'ndeki, 1156 yılında yapılan ve İtalya'daki dünyaca ünlü Pisa Kulesi'nden daha eğri olduğu belirtilen Ulu Cami'nin 7 derecelik eğime sahip minaresi, 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenmedi. Kesme taştan yapılan ve Selçuklu motifleriyle bezeli minaresi de prizmal bir kaide üzerine taş örgüyle yapılan cami, Artuklu beylerinde Kara Arslan tarafından inşa edildi.PİSA KULESİ'NDEN 20 YIL ÖNCE YAPILDIÇeşitli efsanelere de konu olan minare doğuya doğru 7 derecelik eğik durmasıyla ünlendi. Minarede, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminden sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede zarar meydana gelmediği belirlendi. Ulu Cami'nin minaresi, yapımından 20 yıl sonra 1176'da inşa edilen İtalya'daki Pisa Kulesi de dahil dünyada, ayaktaki en eğik kule tipi yapı olarak kabul ediliyor.'TARİHİ YAPILAR ZARAR GÖRMEDİ'Elazığ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, yapılan incelemelerde Harput'taki eserlerin zarar görmediğinin tespit edildiğini vurgulayarak, "Özellikle tescilli, tarihi yapılarımız bu depremden ciddi anlamda etkilenmiş değiller. Özellikle 3 bin yıllık kalemiz hala ayakta, eğri minaresiyle Pisa Kulesi'nden daha eğri olan Ulu Cami yine 9 asırlık bir cami olmasına rağmen hala ayakta. Bütün eserlerimizde çok önemli sıkıntı söz konusu olmamakla beraber bazı camilerimizde ufak tefek kılcal çatlamalar söz konusu. Tarihe ışık tutan bu önemli beldemizde yöremizde hasarın olmaması Elazığ adına bizi çok sevindirmiştir" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORELAZIĞ,

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Yeşil Antep' projesi tanıtımı yapıldı

GAZİANTEP'te 'Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller' sloganı ile başlatılan 27 milyon fidan kampanyası için düzenlenen 'Yeşil Antep' projesi tanıtımı yapıldı.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak ve projede yer almak isteyen davetliler katıldı. 'Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller' sloganı ile başlatılan 27 milyon fidan kampanyası için düzenlenen 'Yeşil Antep' projesi kapsamında gerçekleştirilen toplantıda proje hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda projenin önemini vurgulayarak, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakılması gerektiğini ifade eden Fatma Şahin, " Bizim ülkemizi ve şehrimizi korumamız lazım. Karbondioksit salımını azaltmamız ve ağaçlandırmayı arttırmamız gerekiyor. Yarın torunlarımız burada oturduğu zaman, ya bizimle gurur duyacaklar ya da 'eyvah bizim torunlarımıza bırakacağımız bir dünya kalmayacak' diyecekler. Penguenlerin ve fok balıklarının yok olduğu bir dünyaya hızla gidiyoruz. Dünya ekonomik kalkınma ile birlikte, insanı ve çevresel kalkınma diyor. Artık dünya tek başına ekonomik kalkınmanın mutlu etmediğini, çevresel ve insanı kalkınmayla birlikte kalkınması sürdürebilmenin gerektiğini söylüyor. Hükümetimiz zaten büyük bir seferberlik yaptı. Ama biz kendi şehrimizden sorumluyuz. 2 milyon bu salona emanet. Biz Orman Genel Müdürlüğüne gittiğimizde 27 milyon fidan istiyoruz dedik ve fidanın olduğunu ve sorun olmadığını öğrendik. Ciddi bir koordinasyonla spor kenti Gaziantep, Gastronomi kenti Gaziantep, Yükselen Gaziantep söylemlerinin içerisine Yeşil Gaziantep'i eklememiz gerekiyorö diye konuştu.

Her doğan çocuğa 10 tane fidan dikilmesi gerektiğini belirten Vali Gül ise, "Bizim yaklaşık 50 bin yeni doğan çocuğumuz var. Her birinin 10 tane fidan ihtiyacı olduğunu düşünsek 500 bin sadece yeni doğan bebekler için dikilir. Göçle gelenler var. Geçmişten kaynaklanan eksikliklerimiz var. Bu mesele belediyenin, kamu kuruluşlarının çözeceği bir mesele değil. Burada zihniyetin değişmesi gerekiyor. Nasıl yeni bir çocuk doğduğunda belirli bir seronomisi varsa, 1 yaşına 3 yaşına geldiğinde birçok şey yapılıyorsa ağaç ihtiyacını da bu şekilde değerlendirerek gerekenin yapılması lazımö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Tanıtım toplantısına katılanlarFatma Şahin'in konuşmasıDavut Gül'ün konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 405 MB

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Kaynak: DHA