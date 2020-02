DHA YURT BÜLTENİ - 15

24.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:46

Erzurum'da kaçak göçmenlere 'koronavirüs' taraması

YASA dışı yollarla İran'dan Türkiye sınırlarına girdikten sonra Erzurum'da yakalanan 15 Afgan göçmen, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde koronavirüs taramasından geçirildi.

Koronavirüsü sebebiyle 12 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişiye de virüs teşhisi konulan İran'la olan sınır kapılarını kapatan Türkiye, kaçak göçmenleri de takibe aldı. Erzurum'da İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yakalanan 15 Afganistanlı kaçak göçmen, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçirildi. Maskeli sağlık görevlileri tarafından test yapılan göçmenlerde virüse rastlanmadı.

Öğrenci servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri okula polis bıraktı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin trafik uygulamasında durdurulan ve içinde 17 özel eğitim öğrencisinin bulunduğu servis minibüsü sürücüsü Ü.A., 0.68 promil alkollü çıktı. 3 bin 16 lira para cezası kesilen sürücünün, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Öğrenciler ise derse geç kalmamaları için yetki belgeli polisin kullandığı aynı minibüsle okula bırakıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde, şehir içinde yolcu ve öğrenci taşımacılığı yapan minibüsler ile servis araçlarını denetledi. Ekipler, Yeni Mahalle'de içerisinde Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 17 öğrencinin bulunduğu Ü.A. yönetimindeki servis minibüsünü durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü Ü.A.'nın 0.68 promil alkollü olduğu belirlendi. Ü.A.'nın ehliyetine 6 süreyle el konulurken, 'alkollü araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye atmak' ile 'karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde uymamak' suçlarından 3 bin 16 lira para cezası uygulandı.

ÖĞRENCİLERİ, OKULA POLİS BIRAKTIÖğrenciler ise derse geç kalmamaları için yetki belgesi bulunan bir polis memurunun kullandığı servis minibüsüyke Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'na bırakıldı. Minibüs daha sonra trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.

9 ÖĞRENCİ SERVİS ŞOFÖRÜNE CEZADenetimlerde ayrıca 11 öğrenci servis aracı ile sürücülerinin sorgulaması yapıldı. 3 sürücüye fazla koltuk bulundurmaktan, 3 sürücüye yangın tüpü bulundurmamaktan, 3 sürücüye ise 'karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uymamak' suçundan ceza kesildi.

KEŞAN ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI'NDAN TEPKİEdirne'nin Keşan ilçesinde, polisin trafik uygulamasında durdurulan ve içinde 17 özel eğitim öğrencisinin bulunduğu servis minibüsü sürücüsü Ü.A., 0.68 promil alkollü çıkmasına Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan ve servis kullanan öğrencilerden tepki geldi.

Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, yaşanan olayın oda olarak kendilerini üzdüğünü belirterek, "Keşan'da çok sayıda öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförümüz mevcuttur. Denetimler belirli periyotlarla yapılmakta. Alkollü araç kullanması içki içip öğrenci aldığı anlamı taşıyabilir. Ama bu yanlış. Muhakkak gece alkol almıştır. Sabah kalkıp uygulamaya girdiğinde de muhakkak alkol çıkmıştır. Bizim tüm sürücü arkadaşlarımızdan isteğimiz gece alkol almamaları. Ne kadar olmasa da alkol vücutta kalıyor. Özellikle de öğrenci servisi kullanan arkadaşlarımız alkolden uzak durmalı. Denetimler bizim için iyi bir şey. Denetimler sonucu kamuoyu nasıl hizmet verdiğimizi görüyor. Ama bu arkadaşımız karşımıza böyle bir şeyle çıktı. Yaşananlara çok üzüldük" dedi.

'KORKUYORUZ'Servisle okula giden Ferhat Çelik ise yaşanan olaydan endişe duyduklarını ifade ederek, "Bazen kuralsız kullandıklarını biliyoruz. Alkol aldıklarını da duyuyoruz. Korktuğumuz için binmek istemiyoruz" diye konuştu. Ortaokul öğrencisi Hamza Ceviz de, bazı servis sürücülerinin araçlarını hızlı kullandıklarını dile getirerek, şunları söyledi: "Bazen onlara yavaşlamalarını söylüyoruz ama bizi dinlemiyorlar. Korkuyoruz. Durumu ailelerimize de söyledik"

Şevket Toptaş ise "Servis sürücüleri bazen çok hızlı sürüyorlar. Kasislerde yavaşlamıyorlar. Bazıları gece alkol alıp, sabah direksiyona geçiyorlar. Hatalı sollama yapıyorlar. Başımıza bir şey gelecek, kaza yapacağız diye korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ataberk Gezen de bazı servis sürücülerinin kuralları hiçe saydığını belirterek, "Bazıları gerektiğinden hızlı kullanıyor. Biz bir defasında kaymıştık. Zarar görebilirdik. Kurallar çok çiğneniyor. Bir sürü can taşıyorlar, kurallara uymaları lazım. Biz büyük oldukları için bir şey diyemiyoruz" dedi.

Öte yandan Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun servis şoförü Ü.A. ile olan sözleşmeyi feshettikleri bildirildi.

Edirne'de kestiği ağacın altında kalarak can verdi

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinin Akçadam köyünde yaşayan Emrah Güçlü (33), kaçak olarak kestiği kavak ağacının altına kalarak hayatını kaybetti.

Uzunköprü ilçesine bağlı Akçadam köyünde yaşayan Emrah Güçlü eşi Derya Güçlü ile birlikte kışlık yakacak odun kesmek için Türkiye ile Yunanistan sınırı belirleyen Meriç Nehri kenarındaki askeri yasak bölgeye gitti. Nehir kıyısında kavak ağacını motorlu testere ile kesmeye başladı.Güçlü, odun haline getirdiği ağaçları eşi kamyonete yüklediği sırada başka bir ağacı kesmeye başladı. Güçlü, 6 metre boyundaki kavak ağacını kestiği sırada ağacın kırılıp üzerine düşmesi sonucu altında kaldı. Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Emrah Güçlü'nün kafasına aldığı darbe sonucu öldüğünü belirledi. Güçlü'nün ölüm haberini alan yakınları geldikleri olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Savcının incelemesinin ardından Güçlü'nün cansız bedeni Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobille çarpışan işçi servisi, şarampole devrildi: 13 yaralı (2)1 TARIM İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ, TOPRAĞA VERİLDİ

MANİSA'da, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi Nazife Zorlu (36), yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Zorlu, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Otomobil ile çarpışan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaralanarak Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Nazife Zorlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Biri 3.5, diğeri 12 yaşında olan iki çocuk annesi Nazife Zorlu için Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağı Çobanisa Mahallesi Fevzi Paşa Cami'sinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede, talihsiz kadının eşi fabrika işçisi olarak çalışan Salih Zorlu (38), ayakta durmakta zorluk çekti. Kılınan cenaze namazının ardından genç kadının naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

'Tropikal ürünlerden 10 yılda 10 milyar dolarlık ihracat yapabiliriz'

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesine destek veren Mustafa Ezici, bölgede yetişen yaklaşık 42 tropikal üründen oluşan reyonla tanıtım yaptı. Mustafa Ezici, "Tropik ürünler üretip hem ülkemizdeki tüketiciye hem de ihracı yapılabilir. Ben 10 yıl içinde, 10 milyar dolarlık ihracat yapılabileceğine inanıyorum. İzmir'den Hatay Samandağı'na kadar bu ürünler yetişebiliyor" dedi.

Alanya, Gazipaşa, Anamur ilçelerinde tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması tropikal iklime uygun olan bölgedeki üreticileri tropikal meyve üretimine yöneltti. İlçedeki tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip etti. Bölgede mango, avokado, ejder meyvesi, papaya, pasiflora, Hindistan cevizi, longan, lichi, jambu, jackfruit, druian, whitesapote, black sapote, white sapote, karambola, wampei, cherymoya, atemoya, umbrella, roseapple, babilfruit, ketem billa, keyelmasi, napal eriği, kahve ağacı, fejualime, limon, kivi, gouva, çilek gouvasi, pomelo, budanın eli, finger lemon, kurt üzümü, pepino, altın çilek, kamkuat, groviola, yılan meyvesi, sapodilla, demir hindiba gibi 42 değişik türde ürünün yetiştiriciliği de hızla yaygınlaşıyor.Bölgede tropikal meyve yetiştirilmesi için fidesinden bahçe kurulmasına, meyvelerin pazarına kadar bütün aşamada üreticilere yardımcı olmaya çalışan Mustafa Ezici, bölgede adapte olan ve yetişen 42 çeşitten oluşan meyve reyonu kurarak tanıtım yaptı. Mustafa Ezici, "Üretici yaklaşık 42 çeşit tropikal meyve yetiştirebiliyor bu havzada. Üreticinin kafasında 'bu ürünleri satabilir miyiz' sorusu var. Ben tropik markette internette bir sayfa kurdum. Kutular yaptırdım. Şu anda sipariş gelen ürünleri kargo ile Türkiye'nin her yerine gönderebiliyorum. Üretici yeter ki üretsin. Mango oluyor, papaya oluyor. Ejder meyvesi, longan, lichi vb birçok ürün olabiliyor. Benim tespit etmiş olduğum yaklaşık 42 çeşit ürün yetişebiliyor. Bu ürünler üretildiği zaman hem Avrupa'ya hem dünyaya ihraç edebiliriz" dedi.Dünyada yaklaşık 30 milyar dolar tropikal meyve pazarı olduğundan bahseden Mustafa Ezici, "Türkiye coğrafi olarak ayrı bir bölgede olduğu için mesela mango dünyada ocak ayı ile haziran ayı arasında üretiliyor. Bizde ağustos ayı ile ocak ayları arasında üretilebiliyor. Bundan dolayı da Avrupa yaklaşık 1.2 milyar dolarlık yaklaşık 600 bin ton, Rusya 200 bin ton kullanıyor. İtalya kullanıyor. Bunları üretip Avrupa ve dünyanın her yerine ihracat edebiliriz. Burada kilosu 50 ile 200 lira arasında meyveler var. Bunlar katma değerli ürünler. Çiftçi bundan ektiği zaman çok ciddi para kazanır. Mango 7 yaşına geldiğinde yaklaşık bir ağaç 4 bin lira para kazandırır. 300 sene yaşıyor. Üretici yeter ki bu ürünleri üretsin, pazarını düşünmesin. Ben bu ürünleri pazarlarım ve hazırım" diye konuştu.Bölgedeki bazı üreticilerin bu ürünleri üretmeye başladığını vurgulayan Mustafa Ezici, şöyle dedi: "Mango çok ciddi miktarda üretilecek. Geçen yıl yaklaşık 55 bin fidan getirdik. Fidanların bir kısmı şu anda ekildi. Ağustos ayında üretici bunlardan ürün almaya başlayacak. Üretici ve ürünleri satacağız. Buradaki mikro klimalı yerlere avokado, papaya, mango vb. tropikal ürünlerin üretimine izin verilirse buralarda 1 milyar nüfusa hitap edecek potansiyel var. Toprak var ve bu toprakların hepsi organik. Tropik ürünler üretip hem ülkemizdeki tüketiciye hem de ihracı yapılabilir. Ben 10 yıl içinde, 10 milyar dolarlık ihracat yapılabileceğine inanıyorum. İzmir'den Hatay Samandağı'na kadar bu ürünler yetişebiliyor. 2023'te 500 milyar dolarlık ihracat diyor Cumhurbaşkanımız, 10 milyar dolarını buradan karşılayabiliriz. Her şey elektronik veya makineden, fabrikadan üretimle değil. Teknolojiyle değil. Tarımda da var böyle bir potansiyel. 10 milyar dolar ihracat yapacağımız bir ürün var elimizde. Dünyada 30 milyar dolarlık pazarın büyük bir kısmını buradan alabiliriz."

Kula'da okul önlerinde huzur uygulaması

Manisa'nın Kula ilçesinde, güvenlik güçlerince eğitim kurumları civarlarında 'güvenli okul, güvenli öğrenci' uygulaması gerçekleştirildi. Metruk binalar ve umuma açık yerlerin de denetlendiği uygulamada, trafik bakımından eksiği bulunan araç sürücülerine de cezai işlem uygulandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, beraberindeki Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kula'daki okul bölgelerinde uygulama yaptı. Okul bölgelerinde seyreden araçların durdurulduğu, hem trafik hem asayiş yönünden incelemelerin yapıldığı uygulamada, trafikte eksiği bulunan sürücülere cezai işlem uygulanırken, GBT sorguları da yapıldı. Durdurulan araçlar üzerinde TEM ve Narkotik ekiplerinin desteğiyle yapılan aramalarda, suç teşkil eden eşyalara da el konuldu.

Öte yandan ilçedeki metruk binalar ve umuma açık yerlerde yapılan uygulamalarda da GBT sorguları yapılırken, sigara denetimleri de gerçekleştirildi. Narkotik, TEM, KOM, Asayiş Şube Müdürlüğü'nden 9 personel, ve Kula ilçe Emniyet Müdürlüğü'nden ise 10 personeli ile birlikte toplamda 19 personelin katılımı ile yapılan uygulamada, 367 şahıs, 137 araç sorgulandı. Biri yüksekokul olmak üzere toplam 10 okul bölgesi, 4 park ve bahçe, 15 umuma açık iş yeri ve 4 metruk binanın kontrol edildiği uygulamada, 16 sürücüye toplamda 5161 TL cezai işlem uygulanırken, sigara içildiği tespit edilen bir işyerine idari işleme esas olmak üzere tutanak tanzim edilip, sigara içtiği tespit edilen 2 şahsa 374 TL idari para cezası uygulandı.

Okul bölgelerinde yapılan bu tür uygulamaların öğrencilerin güvenliği bakımından oldukça faydalı olduğunu dile getiren Kula Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdullah Akkaya, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında güvenlikleri de bizim için çok önemli. Emniyet teşkilatımız ve diğer güvenlik görevlilerimiz böyle bir huzur operasyonu yapıyor. En azından öğrencilerimize sıkıntı yaşatabilecek ya da öğrencilerimize herhangi bir problem yaratabilecek şahısları ve araçları bu şekilde denetledikleri zaman öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz açısından çok faydalı bir uygulama diye düşünüyorum. Bu uygulamada görev yapan tüm emniyet teşkilatımızdaki arkadaşlarımızı kutluyorum, ayrıca da teşekkür ediyorumö dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Dışa bağımlılığı yüzde 30'lara indirdik AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı İnsansız Hava Aracı (İHA) ve helikopter imal ettiğimizi söyleyip, "Mühimmatımızı geliştirdik, çeşitlendirdik. Piyade tüfeğimiz bile yoktu. Milli Piyade tüfeğimizi yaptık. Dışa bağımlılığı yüzde 30'lar seviyesine indirdik. Bu imalatları yaparak çok kıymetli operasyonları Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekleştirmiştir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Bolu Merkez ilçe 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün salonunda gerçekleştirilen kongreye Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın yanı sıra AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, AK Parti Merkez ilçe Başkanı ve tek liste ile yeniden aday olan Kazım Konak ile partililer katıldı.

'TÜRKİYE'NİN BÜTÇESİNİ BÜYÜTTÜK'

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, iktidara geldiklerinde Türkiye'nin bütçesini büyüttüklerini, "Bütçe milletin, hazine milletin. Hükümetler, milletin hazinesini, bütçesini proje yapıp onlara tahsis etmekten ibaret faaliyetlerle yetinemezler. Hükümet, milletin hazinesini büyütecek. Orayı çoğaltacak. Kaynaklar sınırlıysa artıracak. 70 sente muhtaç bir ülkeyi aldık, gece gündüz demeden, 'Durmak yok yola devam' diyerek Türkiye'nin bütçesini büyüttük. İhtiyaçları gidermek için öncelikleri belirledik. Bütçe imkanlarını bu önceliklere tahsis ederek Türkiye'yi bulunduğu yere taşıdık. Türkiye yönetimi devraldığımız tarihte ne durumdaydı, bugün ne durumda. Aradaki farkı AK Parti hükümetlerinin, AK Parti'nin millet desteğiyle bu ülkeye sağladığı kazanımlardır" diye konuştu.

'TÜRKİYE BU OPERASYONLARLA BÖLGEDE GÜÇLÜ BİR AKTÖR OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Hayati Yazıcı, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarla, bölgede, dünya ölçeğinde önemli bir aktör olduğunu herkese gösterdiğini ifade ederek, "350 dolayında general rütbesinde subayımız vardı. 160'a yakını FETÖ'den darbe faili olarak ordudan ihraç edilmiş bir orduyla biz tarihin en kıymetli operasyonunu Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yaptık. 2018 Ocak ayında ikinci bir operasyon yaptık. Zeytin Dalı operasyonu. 2019 Ekim ayında Barış Pınarı Operasyonu yapıldı. İç ve dış güvenliğimiz açısında çok önemli operasyonlardı. Anlayan var, anlamayan var. Ağzı olan herkesin konuştuğu bir ülkemiz var. Türkiye bu operasyonları yapmak zorundaydı ve bu operasyonlarla bu bölgede dünya ölçeğinde bir aktör, önemli bir ülke olduğunu herkese gösterdi" dedi.

'DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ YÜZDE 70'TEN 30'A İNDİ'

AK Parti ile birlikte Türkiye'nin dışa bağımlılığının yüzde 70'ten 30'a indiğini aktaran Yazıcı, "İktidara geldiğimizde yüzde 70 ihtiyaç bakımından dışa bağımlı bir ülkeydik. İnsansız Hava Aracını İsrail'den alıyorduk. Bakım ihtiyacı olunca sorun, yedek parça ihtiyacı olunca bin bir bahane. İşte şimdi kendimiz ürettik. İşte yeri ve milli olmak bu. Helikopterimiz imal ettik. Denizaltılarımızı devreye koyduk. Mühimmatımızı geliştirdik, çeşitlendirdik. Piyade tüfeğimiz bile yoktu. Milli Piyade tüfeğimizi yaptık. Dışa bağımlılığı yüzde 30'lar seviyesine indirdik. Bu imalatları yaparak çok kıymetli operasyonları Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

