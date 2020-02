DHA YURT BÜLTENİ - 15

23.02.2020 02:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 02:42

Otomobilin çarptığı bisikletli, ağır yaralandı

BURSA'da, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Sabit S. (44), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine giden Yusuf Ç. (40) yönetimindeki 16 PB 758 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Sabit S.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Sabit S., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sabit S. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık tespit edilen Sabit S. tedaviye alındı.

OLAY YERİNE DÖNMEK İSTERKEN KAZA YAPTIÖte yandan, kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsü Yusuf Ç., aracıyla olay yerine geri dönmek için manevra yaptığı sırada 16 U 9581 plakalı otomobil ile çarpıştı. İkinci kazada yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yaralı bisiklet sürücüsünün ambulansla acile servise getirilmesi-Bisiklete çarpan araçtan detay-Bisiklet detay-Bisikletin kopan lastiğinden detay-Olay yerinden detay-Genel detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),==============================

Erdoğan: Küresel güçlerin senaryolarına teslim olmayıp, tüm masumların yüreğinde bir umut çekirdeği filizlendiriyoruz (4)'TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYANIN BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bergama programının ardından Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki seramik fabrikasının açılışına katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinden önce konuşan fabrika yetkilisi Erhan Akgün, 6'ncı seramik fabrikasının açılışını yaptıklarını belirterek firmaları hakkında bilgi verdi. Akgün, 1975 yılında makineleşme yatırımını başlatan dedesi Veli Akgün'ün ardından, 4 bin 500 çalışanı 15 fabrikası ile 45 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında 4 bin 500 çalışanı yeterli bulmadıklarını belirterek bu sayının artması gerektiğini ifade etti. Kemalpaşa'da hizmet verecek seramik fabrikasında 550 kişinin istihdamın edileceğini öğrendiğini aktaran Erdoğan, "Böyle bir seramik fabrikasının burada hizmete alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Allah bu tip müteşebbislerin artmasını ülkemize nasip etsin. Aş, iş, ekmek… Buna vesile olan girişimciler medari iftiharımızdır. Şahsım ve milletim adına onları tebrik ediyorum. Taş üstüne taş koyanın başımın üstünde yeri var. Onların önünü açmaya devam edeceğiz. Bu fabrika inşallah bundan sonrakilerin devamını sağlar" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan'ın İzmir'den ayrılmak üzere havalimanına hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Açılış kurdelesinin kesilmesinden görüntü,-Konuşmalardan görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ===================================

Bakan Dönmez: Enerjide üretim kadar yerlileştirmeye de önem veriyoruz (3)'KENDİ MALIMIZI KİMSEYE YEDİRMEYİZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kayseri programı kapsamında Mimar ve Mühendis Grubu 12. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz'de devam eden arama ve araştırma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa Sismik gemileri ile Doğu Akdeniz'de arama ve araştırma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Dönmez, "Uzun zamandır Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama ve araştırma çalışmalarına devam ediyoruz. İki tane sismik gemimiz var. Birisi Barbaros Hayrettin Paşa bir diğeri de Oruç Reis. Barbaros Hayrettin Paşa'yı aldığımızda yurt dışından ithal etmiştik. Oruç Reis'i kendi milli imalathanelerimizde yaptık. Her ikisinin teknik donanımı da aynı. Son yaptığımızın ise üstün özellikleri var. Bir şeyi araştırdınız ve bulmanız için sondaj yapmanız gerekiyor. Onun için de dedik ki bu gemileri birleştirelim. Bir tane aldık Fatih, ikincisine Yavuz ismini verdik. Üçüncü sondaj gemimizi de aldık. İşlemlerini tamamladık ve en kısa süre içerisinde Türkiye'de olacak. İyi ki almışız ki, dikkat ederseniz Doğu Akdeniz'de bizim bu faaliyetlerimizden rahatsız olan bir kesim var. Onlar bu işi yapamayacağımıza inanıyor. Yapmamız için de ellerinden gelen her türlü zorluğu da gösteriyorlar. Bölge dışı aktörleri devreye almak suretiyle bizim yolumuzu kesmeye çalışıyorlar. Bizim öteden beri söylediğimiz bir şey var. Bizler kararlıyız. Kendi malımızı kimseye yedirtmeyiz. Bizim kimsenin malında ve mülkünde gözümüz yok" dedi.Bakan Fatih Dönmez konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ada'daki Rum yönetimi adeta adanın tek başına söz sahibiymiş gibi söylemler ve eylemler içerisindedir. Bu tavır ve söylemlerin kendilerine yanlış olduğunu hatırlattık. Bizim orada yaşayan Türk soydaşlarımız var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı altında bir devlet kurulmuş. Siz tanımıyorsunuz ama biz tanıyoruz. Hadi tanımadınız ama adanın yer altı kaynaklarını hakkaniyet ölçüsünde ve adil bir şekilde paylaşılması teklifine niye hayır dediniz? Biliyorsunuz ki, geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rum yönetimine bir teklifte bulundu. Birlikte bir komisyon kuralım ve bunlar çalışsın. Adanın bugüne kadar çıkmış veya çıkacak olan hidro karbon kaynaklarını paylaşalım. Biz de bu teklifi destekledik. Hatta anlaşamazsanız garantör devletler olarak bizler de sürece destek veririz dedik. Bu teklifleri reddettiler. Çünkü yok varsaydılar. Biz orada yaşan Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar koruyacağız. Biz araştırmalarımızı yapıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Bakan Fatih Dönmez'in konuşması

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, ==================================

Hisarcıklıoğlu: İş otomobil değil artık, otomobil otomobil olmaktan çıktı TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobille ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirterek, "İş otomobil değil artık, otomobil otomobil olmaktan çıktı. Her şeyi bilgisayar üzerinde giden bir araç. Dünya buna dönüyor" dedi.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Büyüyen ve Gelişen Afyonkarahisar' ödül töreni için geldiği Afyonkarahisar'da ilk olarak Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti. Kısa süren ziyaretin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser'i makamlarında ziyaret eden Rifat Hisarcıklıoğlu, ziyaretlerine TOBB tarafından yaptırılan Afyonkarahisar TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile sürdürdü. Hafta sonu olmasına rağmen öğrenciler ve okul idaresi tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu kısa bir açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, "İçerisinde bulunduğumuz okulu ben yapmadım. Bu okulun yapımında emeği geçen çok insan var. Türk iş dünyasının 1 milyon 500 bin TL katkısıyla yapıldı. Allah emeği geçenlerden razı olsun" dedi.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, program sonrasında Büyüyen ve Gelişen Afyonkarahisar ödül törenine geçti. Törene Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar MHP Milletvekili Mehmet Taytak ile Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Ticaret Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler ve iş insanları katıldı.

'VADELİ ÜRÜN SATTIM PARAMI ALAMADIM DERDİ BİTTİ'Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu, alacak sigortasıyla artık bir liranın dahi batmayacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Bugün Almanya'da bir iş yeriniz olsa 6 ay vadeli bir mal sattınız; 1 lira paranız batmaz. Niye? Sigorta devreye girer. Aynı kasko sigorta gibi. Ama Türkiye'de sermaye bol ya alacak sigortası yoktur. Yabancılar yapıyordu, Türk'ü yoktu. Yabancılar da büyük müesseselere yapıyorlardı. Üyelerimizin yüzde 99'u KOBİ bizim. Buna da Hazine ve Maliye Bakanımıza anlattık. Dedik ki; Türkiye'de alacak sigortası sisteminin kurulması lazım. Yabancılar zaten bize yapmıyorlardı da büyük firmalara yapıyorlardı. Orayı da artık bıraktılar, terk ettiler gittiler. Alacak sigortası devreye girdi şimdi. Aynı arabayı çarptığın zaman sigorta ettirdiğin gibi sigorta yaptırırsan bedelini alıyorsun. Şimdi vadeli mal sattım, paramı alamadım demeyeceksin. Sigorta yaptır, alacağının yüzde 90'ını al. Ben bunu 6 aydır anlatıyorum" dedi.

'VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRDİK'Yerli otomobille ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirten Hisarcıklıoğu artık otomobilin otomobil olmaktan çıktığını belirterek her şeyi bilgisayar üzerinde giden bir araç olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, "Verdiğimiz sözü yerine getirdik. Biz 2017'de Sayın Cumhurbaşkanı bize bunu 'hadi bakalım bunu siz yapın' dedi. Ben Türk iş dünyasına güvenerek, yani sizlere güvenerek bu sözü verdik. 27 Aralık'ta da ilk lansmanını yaptık. İnşallah yakında bunun temeli Bursa İnegöl'de atılacak. Buradaki esas ana amaç Türkiye'nin bir arabası olsun diye değil, esas Türkiye'deki teknolojik değişime dünyayla aynı zamanda yarışa başlamış oluyoruz. İnşallah 2022'de de ilk araba çıkacak. Bu özellikle bütün bakanlıklara ve uluslararası çalışma gruplarına göre baktığımız zaman Türkiye'nin otomobilinin Türkiye'ye kazandıracağına baktığımız zaman; 20 bin ilave istihdam, 7,5 milyar dolar daha az cari açık, 50 milyar dolar milli gelire katkı sağlamış olacak. İş otomobil değil artık, otomobil otomobil olmaktan çıktı. Her şeyi bilgisayar üzerinde giden bir araç. Dünya buna dönüyor. Nasıl cep telefonları önce sadece cep telefonuydu, şimdi artık her şeyi oradan kumanda edebiliyorsunuz; araç da o noktaya geliyor" diye konuştu.

'FİKİRLERİ FARKLI DİYE KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYİN'Konuşmasının son bölümünde iş dünyasına çağrıda bulunan Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi: "83 milyon nüfusa sahip bir milletiz. Bizim bizden başka dostumuz yok. Fırat Kalkanı Harekatında yanımızda dostumuz yoktu. 15 Temmuz'da da sokakta sizler vardınız başka kimse yoktu. İnsanların farklı fikirleri olabilir. Fikirleri farklı diye kimseyi ötekileştirmeyin. Birbirinizi kucaklayın ve birliğinizi kimsenin bozmasına fırsat vermeyin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Tören öncesinden detaylar-Protokol üyelerinden detaylar-Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması

Haber: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,=========================================

Sandıklı- Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu (2)

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesini Uşak'a bağlayan yolda 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çukur oluşmasının ardından jandarma ve karayolları ekipleri, bölgede işaret tabelalarıyla önlem alırken, yolu trafiğe kapattı. Büyük ve ağır tonajlı araçların geçişi ikinci bir emre kadar yasaklanırken, otomobil ve diğer araçların geçişine de Emirhisar köyü ayrımından Alagöz, Arızlar, Çepni köyleri üzerinden Hocalar ilçesine çıkışı sağlanarak izin veriliyor. Karayolları ekibi ve DSİ ekibi ise yol üzerinde tamirat çalışmasını sürdürüyor. Tamir işlemi tamamlandıktan sonra yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.

HABER: Mustafa KILINÇ/ AFYONKARAHİSAR,=====================

