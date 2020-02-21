DHA YURT BÜLTENİ - 15

21.02.2020 18:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:53

Bakan Akar ve komutanlar, Suriye sınırında (2)

'MEHMETÇİĞE GÜVENİYOR, BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUZ'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Bakan Akar, burada ilk olarak Ordu Taktik Komuta Yeri'ni ziyaret etti. Harekat Merkezi'ndeki harita üzerinde bölgedeki son duruma ilişkin bilgi alan Akar, mutabakatlar kapsamında İdlib'de görev yapan personel ile telsizle görüştü. Sahadaki son durum ile arazi ve hava şartlarına ilişkin bilgi alan Akar, çeşitli talimatlar verdi. Bakan Akar'ın talimatları üzerine bölgedeki birliklerin komutanları, her zaman hazır olduklarını söyledi. Bölgedeki personel, Akar'a ayrıca mutabakatlara aykırı olarak bölgede saldırılarını sürdüren rejim unsurlarının cami ve kiliseleri karargah olarak kullanmaya başladığını aktardı.

Bakan Akar, daha sonra Harekat Merkezi'ndeki personele hitabında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) tüm faaliyetlerini başarıyla tamamladığı belirterek, "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz" dedi.TSK'nın asil milletine karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğini vurgulayan Bakan Akar, "Şu anda yurt içinde ve yurt dışında silahlı kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar mensupları; vatanı, milleti için elinden gelen gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'mize, Mehmetçiğe güveniyor, başarılı olacağına inanıyoruz. Burada yaptığımız ülkemizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak bakımından askeri bir iş ancak diğer taraftan da orada milyonlarca masum, mağdur insanın hayatını kurtarmak için elimizden gelen gayreti göstermek gibi insani bir iş de yapıyoruz. Yedi iklim, üç kıtada at koşturan atalarımız da aynı şekilde daima mazlumların, mağdurların yanında olmuştur. Biz de aynı şekilde ister Suriye'de ister Irak'ta ister Libya'da masumların, mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -Bakan Akar'ın incelemeleri-Bakan Akar'ın açıklaması-Detaylar

GÖRÜNTÜLER DHA YURT HATAY'DAN GEÇİLDİ ANKARA,

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1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR'ın 5 araca çarparak, 1 kişinin ölmesine ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan TIR'ın karşı şeride geçerek 5 aracı biçtiği anlar görülüyor. Kaza, sabah saatlerinde Çayırova Şekerpınar Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 CKP 014 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Yan yatan TIR, karşı yönde bulunan 5 araca çarptıktan sonra güçlükle durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 6 kişi tedavi altına aldı. Yaralılardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Yaşanan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR'ın karşı şeride geçerek 5 aracı biçtiği görülüyor.

Görüntü Dökümü -TIR'ın 5 araca çarptığı anın güvenlik kamerası Haber: Alişan KOYUNCU/ÇAYIROVA(Kocaeli),

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Salça yüklü TIR yan yattı, salçalar yol kenarına döküldü BURSA'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan salça yüklü TIR, devrilip, yan yattı. Kazada, TIR'daki salçalar yol kenarına döküldü.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Mustafakemalpaşa ilçesi Bursa- Balıkesir yolunda meydana geldi. Balıkesir yönüne giden Halil Uzun yönetimindeki 45 VH 859 plakalı salça yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, yan yattı. Kazada, TIR'da yüklü piyasa değeri 60 bin TL olan salça dolu variller yol kenarına saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yola dökülen salçaların temizlenmesi ve TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü;-Kaza yerinden detaylar-TIR'dan detaylar-Salçalardan detaylarHaber-Kamera: Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), =============================

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Avrupa'nın siyaseti zehirleniyor (2) KURTULMUŞ: TÜRKİYE İLELEBET PAYİDAR OLACAKTIRAK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenecek 'Kurtuluşunun 100'üncü Yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali' için bir otelde düzenlenen lansman toplantısına katıldı. 3 gün sürecek etkinlik için düzenlenen toplantıya Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Eşref Fakıbaba, Gülender Açanal, Halil Özcan, Ahmet Akay, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız da katıldı.Lansman toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 2023 yılında 100'üncü yaşını kutlayacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olacağını ve kıyamete kadar yaşayacağını belirtti.

'BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE UYANIK OLARAK GELECEĞE HAZIRLANACAĞIZ'AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, kültürlerin ve medeniyetlerin başkenti Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi: "İnşallah 2023'de de yeni cumhuriyetimizin kuruluşunu 1923'ün 100'üncü yıl dönümünü hep beraber büyük şenliklerle kutlayacağız. Onun için bu kurtuluş ve kuruluş silsilesinin önemli halkalarından birisi de Urfa'yı Şanlı yapan bu kurtuluş mücadelesinin en iyi şekilde hatırlanması, kutlanması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Biz sadece geçmişte 100 yıl evvel kalmış olan bir kahramanlık destanını yeniden gündeme taşımak genç nesillerimize aktarmak için bu çalışmaları yapmayacağız kuşkusuz. Bu vesileyle 100 sene evvel oynanan oyunu bu günlerde de nasıl tekrar edilmekte olduğunu görerek, tedbirlerimizi alarak birlik ve beraberlik içinde olarak uyanık bir şekilde geleceğe hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Osmanlı cihan devleti 600 yıl devam etti, ondan sonra dağıldı, parçalandı, yıkıldı. Oradaki emperyalist süreçleri, Şanlıurfa'yı işgal eden o emperyalist zihniyetin ne olduğun bir kere daha hatırlayacağız."

'BİRİLERİ DİYOR YA 'LİBYA'DA NE İŞİNİZ VAR?' LİBYA OSMANLI TOPRAĞIDIR'Kurtulmuş, konuşmasında 1'inci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Osmanlı Devleti'nin topraklarını gösteren haritaları göstererek, "Birileri diyor ya 'Libya'da ne işiniz var", Libya'nın tamamı Osmanlı toprağıdır. Bugün Libya'daki paralı asker olarak tutulmuş olan Hafter diyor ki, 'Türk ordusu burada olmamalıdır' biz orada laf olsun diye bulunmuyoruz. Oradaki kardeşlerimiz, Libya halkının esenliğini korumak için orada olmak zorundayız. Ecdadımızın ayak izlerinin olduğu yerlerdir."Şanlıurfa'nın kurtuluşunun hayırlı olmasını dileyen Kurtulmuş, Allah'tan ülkenin kurtuluş savaşına sahne olacak düşmanlarla karşılaştırmamasını temenni etti.

VALİ ERİN DESTANSI BİR MÜCADELE VERİLDİToplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise kentin tarih boyunca ana ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti. Binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikime sahip olan Şanlıurfa'nın bu özelliğiyle öne çıktığını aktaran Erin, kentin genel bütçeden en fazla yatırım alan illerin başında geldiğini söyledi.Erin, kentin Kurtuluş Savaşı döneminde birlik ve beraberlikle hareket ettiğini aktararak, işgal güçlerini bir yıl içinde şehirden kovduğunu ve destansı bir mücadele verdiğini kaydetti.

BAŞKAN BEYAZGÜL MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ ŞANLIURFADIRToplantıda söz alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de birlik ve beraberlik anlayışıyla insanlığa dair önemli değerler barındıran Şanlıurfa'nın medeniyetin beşiği olmaya devam ettiğini söyledi.Urfa halkının Kurtuluş Savaşı'nda büyür bir destan yazdığını belirten Beyazgül, "Urfa'nın Kurtuluşu'nun 100'üncü Yılı ve Uluslararası Kültür, Tarih Festivali' Büyükşehir Belediyemizin organizasyonunda 04 Aralık 2019 tarihli yetki belgesi ile T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınmış, 'Tarihin Şanlı 100'ü Şanlıurfa' sloganı ve logosu ile yıl sathına yayılan etkinlikler ve çalışmalar gerçekleştirilecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Proğramana katılan protokolBüyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül konuşmasıVali Abdullah Erin konuşmasıNuman Kurtulmuşun konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)============================

Halk otobüsü otomobili iş yerinin vitrinine sıkıştırdı: 1 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü, iki otomobile çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, iş yeri vitrinine sürüklenen otomobilde sıkışan bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Gülçiçek(64) yönetimindeki 67 DU 316 plakalı hafif ticari araca, Hakan Aydın'ın kullandığı 67 M 8250 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü, karşı yönden gelen Şengül Kalaycı(47) yönetimindeki 67 UC 007 plakalı otomobile çarptı. Otobüsün sürüklediği otomobil, iş yerine çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Şengül Kalaycı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Kalaycı, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Kalaycı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araca çarpan halk otobüsünün daha sonra karşı yönden gelen otomobile çarptığı, iş yeri vitrinine kadar sürüklediği görülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü-Kaza anı -Sağlık ekiplerinin gelişi -Şengül Kalaycı'nın araçtan çıkarılması, ambulansa alınması -Otomobilden görüntü -İtfaiye ekiplerinin devrilen ağacı kesmesi -Halk otobüsünün çekilmesi -Sürücü Mustafa Gülçiçek ile röportaj Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Oğlu intihar eden anne: 'Neden yaptın oğlum' ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kaan A. (37), 5 katlı binanın çatı katından atlayarak yaşamına son verdi. Oğlunun ölüm haberini alan anne Seval A., "Neden yaptın oğlum" diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 16.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Arık Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaan A., oturduğu 5 katlı binanın çatı katına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Kaan A., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Oğlunun ölüm haberi üzerine gelen ve Kaan A,'yı yerde gören anne Seval A., "Neden yaptın oğlum" diye gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren anne, polisler tarafından sakinleştirildi.Uzun süre psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Kaan A.'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Bina dış plan görüntüCesedin yerde görüntüsüPolislerin görüntüsüGencin ayakkabısının görüntüsüYakınlarının görüntüsüAnnenin ağlarken görüntüsüHABER -KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Ağaçta kalan kediyi fotoğrafçı kurtardı MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde, fotoğrafçı Yavuz Gündoğdu (26), yoldan geçerken, ağaçta mahsur kalan kediyi gördü. Ağaca tırmanan Gündoğdu, kediyi kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Kedi, yüksekliği 4 metre olan ağaca çıkınca mahsur kaldı. Bu sırada yoldan geçen fotoğrafçı Yavuz Gündoğdu, kedinin sesini duydu. Durumu fark eden Gündoğdu kediyi kurtarmak için ağaca tırmandı. Gündoğdu, yanında bulundurduğu sopayı uzatarak kediyi indirdi.

Eve giderken kediyi gördüğünü söyleyen Yavuz Gündoğdu, olayı şöyle anlattı:

"Kedinin çığlıklarını duydum, ağaca çıkmıştı, inemiyordu, ben arka tarafta duvar vardı, oradan tırmanıp ağaca çıktım. Kediyi bir sopa sayesinde aldım aşağıya. Sopayı uzattım oradan destek aldım. Malum hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Bunu yapmam gerekiyordu, çıktım kurtardım. Kediyi indirim sağlıklı bir şekilde. Tekrar yoluma devam edip gittim. O an vicdanım titredi benim. Yardım etmem gerektiğini düşündüm. Kendi kendime bunu yapmalıyım dedim ve yaptım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Ağaca çıkan Yavuz GündoğduKedinin kurtarılmasıYavuz Gündoğdu röp.Ağaçtan ve Gündoğdu'dan detayGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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Temizlik görevlisinin, köpekle tokalaşması kamerada

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, temizlik görevlisinin bir sokak köpeğinin yanına gidip, tokalaşması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Gedik Sosyal Tesiste bir sokak köpeği dışarıda duran bir kişinin yanına yaklaşarak kendini sevdirmek istedi. Oradan uzaklaşan kişiyi gören temizlik görevlisi, köpeğin yanına gidip, sevmeye başladı. Kuyruğunu sallayan köpeği seven temizlik görevlisi, köpeğin patisinden tutup, tokalaştı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, temizlik görevlisinin yanına giden köpeğin ayağından tutarak tokalaşması görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Güvenlik kamerasıKöpeğin kendini sevdirmeye çalışmasıKöpeğin yanına yaklaşan temizlik görevlisiTemizlik görevlisinin köpekle tokalaşması

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

Kaynak: DHA