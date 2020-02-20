DHA YURT BÜLTENİ - 15

20.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:25

Çukurca Karayolu'nun iki ayrı noktasına çığ düştü. Karayolları ekipleri, yoldaki çığları temizlemek için çalışma başlattı.

Hakkari'de dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Hakkari- Çukurca Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Şine Köprüsü yakınındaki karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, onlarca araç yolda kaldı. İhbar üzerine, bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, karayolunu açmak için yoğun bir mücadele yürütüyor. Karayolunun gün içerisinde ulaşıma açılması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------Karayolunu kapatan çığ-Yolda kalan araçlar-Genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Aracıyla denize düşen kadın sürücü kurtarıldı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde kadın sürücü P.K., kontrolünden çıkan otomobiliyle denize düştü. Hastaneye kaldırılan P.K., tedaviye alındı. Karaağaç Mahallesi Yaylakent Sitesi Sahili yakınlarında dün gece saatlerinde Arsuz'dan İskenderun istikametinde ilerleyen P.K., bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yoldan çıkarak denize düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. P.K., araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen çekici, deniz içerisindeki aracı çıkarttı. Kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Denizin içerisindeki araç-Halat bağlayan kişi ve aracın denizden çıkartılması-Çıkartılan aracın vince yüklenmesi

Haber-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),

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Motosikletli polisin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sırtına aldığı kömür dolu çuvalla yolun karşısına geçmeye çalışan Kazım Çağlar'a (52) motosikletli polisin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza geçen Pazar günü sabah saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Taksi sürücüsü Kazım Çağlar, sabaha kadar çalışarak mesaisini tamamladıktan sonra bir çuval kömür satın alarak evin yolunu tuttu. Sırtına aldığı kömür dolu çuvalla yolun karşısına geçmeye çalışan Kazım Çağlar'a, motosikletli trafik polisi A.M. çarptı. Yaralanan Kazım Çağlar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazım Çağlar'a motosikletli trafik polisinin çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sırtındaki 1 çuval kömürle yolun karşısına geçen Kazım Çağlar'ın motosikletin çarpmasıyla havaya fırladığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Güvenlik kamerası görüntüleri NOT: Salı günü cenaze namazı görüntüleri geçilmişti

HABER: Erol POLAT/DARICA (Kocaeli),

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Lokantada hırsızlık anı kamerada

SİİRT'te lokantaya giren hırsızın, kasadan 1400 lira ve cep telefonunu çalma anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Olay, dün gece saatlerinde, kent merkezindeki lokantada meydana geldi. Osman Kıyar, bu sabah iş yerine geldiğinde kasaya bıraktığı 1400 lira ile cep telefonunu bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin lokantanın kapalı olduğu saatte içeriği girdiğini ve kasadaki para ve cep telefonunu çaldığını tespit etti. Polis ekipleri, görüntülerde eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------İş yerine giren hırsızİş yerinde arama yapması Hırsızlık anı Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

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Bahadır Barajı çatladı, 4 köyde okullar tatil edildi

UŞAK'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklardan nedeniyle içindeki suyun Sıracevizler Barajı'na boşaltılmaya başlandığı bildirildi. Barajdaki patlama ihtimaline karşı çevredeki 4 köydeki okullar tatil edilirken, derenin yakınındaki evlerde yaşayan vatandaşlar da dikkatli olmalar konusunda camilerden yapılan anonslarla uyarıldı.Banaz ilçesine bağlı Bahadır köyüne 3 kilometre mesafedeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan, 49 metre yüksekliğindeki Bahadır Barajı, altında çatlak oluştuğu bildirildi. 2.4 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan barajdaki suyun, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri tarafından dün geceden itibaren kontrollü bir şekilde vana odasından dereye boşaltılmasına başlandı. Yetkililer, 25 metrelik bölümüne kadar suyla dolu olan barajdaki suyun şu ana kadar 60 santimetrelik kısmının dereye boşaltıldığını bildirdi.4 KÖYDE OKULLAR TATİL EDİLDİBarajın çatlaklardan dolayı patlaması ihtimaline karşı ise Bahadır, Hatıplar, Güllüçam ve Banaz köylerinde okullar tatil edildi. Dere yatağına yakın olan evlerin ise tedbirli olmaları için köylerde bulunan camilerden anonslar yapıldı. Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise Bahadır Barajı'nın olduğu bölgede inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Barajdan görüntü-Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar'ın barajda inceleme yapması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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HDP önündeki eylemde 171'inci gün (3)

Görüntü Dökümü-----------HDP İl binası önünde gerginlikHDP il binasının kırılan camıPolis ekiplerinin müdahalesiBazı kayıp ailesinin fenalaşmasıSağlık ekiplerinin müdahalesiSüleyman Aydın'ın konuşmasıGenel ve detay Haber Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Köy okulunun maskotu olan 'Fındık'a yoğun ilgi

TOKAT'ın Turhal ilçesinde Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan "Fındık", sosyal medyada ve ilçede yoğun ilgi gördü. Bugün rahatsızlık yaşayan Fındık'a Turhal Belediyesi veterineri müdahale ederek ilaç verdi. İlçeye bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'ın mezarlıkta bularak okula getirdikleri av köpeği melezi erkek yavru köpeği dünün en çok konuşulan konusu oldu. Okulun öğrencileri yoğun ilgi ve sevgi gösterdi ve 'Fındık' adını verdiği köpek, DHA'nın haberinden sonra gündemin ilk sıralarına çıktı. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan Fındık sosyal medyada ve ilçede ilgi odağı oldu. Bugün küçük bir rahatsızlık yaşayan Fındık, Turhal Belediyesi veterineri tarafından muayene edildi. İlaç verilen Fındık'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. 'ÇOK MUTLU OLDUM'Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Nihal Erkoç, Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu öğrencilerini ve 'Fındık' ı ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Erkoç, "Bir federasyon başkanı olarak çok mutlu oldum. Müdür bey bugün bana ulaştı, Fındık'ın rahatsız olduğunu iletti. Turhal Belediyemiz bu konuda çok duyarlı. Zaman merhumu gözetmeksizin Turhal Belediyesi veteriner hekimliği personeli hemen gelerek gerekli müdahalesini yaptı. Bu olaydan dolayı çok mutlu oldum. Hayvan sevgisi ilk olarak ailede aşılanır. Daha sonra ise okulda aşılanır. Buna kocaman bir adım atan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a çok teşekkür ediyoruz" dedi. 'SABAHA KADAR UYUYAMADIM'Haberler çıktıktan sonra yoğun bir şekilde telefon trafiği yaşadığı kaydeden öğretmen Mustafa Önlen ise, "Sabaha kadar uyuyamadım. Çünkü o kadar çok olumlu mesajlar aldım ki, asılında bunlardan en kıymetlisi de benim yurt dışında yaşayan yeğenim İlayda'dan geldi. Hiç beklemediğim güzel bir Türkçe ile yazmış. Beni inanılmaz mutlu etti. Benim gözlerimin dolmasına neden oldu. Mesajında, 'Mustafa amcam günlerdir Türkiye'den kötü haberler alıyoruz. Türkiye için üzülüyoruz. Bu bizim bile mutlu olmamızı sağladı. Böyle bir şeye vesile olduğun için teşekkür ederiz' şeklinde idi. Bana gelen bütün mesajlar da bu şekildeydi. Bu ufakta olsa bir mutluluk saçtı. Çok güzel mesajlar ve destekler aldık. Fındak'ta ünlü olamanın vermiş olduğu bir yorgunluk ve sorumluluk var. Ufak bir soğuk algınlığı var. Biz nazar gözüyle bakıyoruz. Turhal Belediyemize teşekkür ediyorum. Fındık'ın gerekli bakımlarını yapıyor. Aşılarını yapıyor. Bugün antibiyotik aldı ve bir torba mama bıraktılar. Bu arada DHA'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir şekilde haberin Türkiye'ye yayılmasını sağladılar. Hatta Türkiye'de kalmadılar, uluslararası medyada yer almasını sağladılar. Bu bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Okuldan görüntüler-Fındık ve öğrencilerin görüntüsü-Ziyaretçilerin ilgisi-Nihal Erkoç'un konuşması-Öğretmen Mustafa Önlen'in açıklamaları-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat),

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Milli parktaki yaban hayatı, fotokapanla izleniyor

BARTIN ile Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'na, yaban hayatının izlenmesi için 7 fotokapan kuruldu. Fotokapanlar ile şu ana kadar yaban kedisi, su samuru, karaca, yaban domuzu ve ayı görüntülendi.Tarım ve Orman Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Bartın Şubesi'nce Küre Dağları Milli Parkı'na, fauna çeşitliğini araştırmak için 7 fotokapan yerleştirildi. 37 bin 753 hektar alanı kaplayan Küre Dağları Milli Parkı'nda tespit edilen bölgelere fotokapanlar kuruldu. Hayvan varlığının tespit edilmesi amacıyla başlatılan çalışmada şimdiye kadar yaban kedisi, su samuru, erkek ve dişi karaca, yaban domuzu ve ayı görüntülendi. Milli parkın içindeki fotokapana, ayının kaşınmak için kalkarak, sırtını ağaca sürttüğü anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------

-Fotokapan yaban hayvanlarının görüntüsü

Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA