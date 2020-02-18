DHA YURT BÜLTENİ - 15

18.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:11

Alacak verecek tartışması kanlı sona erdi: 1 yaralı

İZMİT'te Emre K. (34) alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bacağından pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Emre K., tedavi altına alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Karadenizliler Mahallesi Elmatepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre K. ile aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, alacaklarını istemek için Emre K.'nın iş yerine geldi. İş yeri önünde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında geldikleri otomobilden çıkardıkları pompalı tüfeği Emre K.'nın sağ bacağına doğrultan bir kişi tüfeği ateşledi. Emre K., kanlar içerisinde yere yığılırken 3 kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, Emre K.'yı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralının hastaneye getirilmesi-Detaylar

Haber: Alişan KOYUNCU-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),============================

'WeAreNATO' kampanyası, İzmir'de tanıtıldı CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonundaki 'WeAreNATO' kampanyasının tanıtımı, İzmir'de gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir, "Türkiye, NATO'ya doğrudan yaptığı katkılarla ve başta terörizm olmak üzere güncel güvenlik sınamalarıyla yürüttüğü kapsamlı ve kararlı mücadeleyle, Avrupa- Atlantik coğrafyasının dolayısıyla müttefiklerinin güvenliğine önemli ölçüde katma değer sağlamaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonundaki 'WeAreNATO' kampanyasının tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü'nde yapıldı. Toplantıya NATO yetkililerinin yanı sıra İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem ve çok sayıda üst düzey askeri yetkili katıldı. Toplantıda konuşan Çağatay Özdemir, "Türkiye'nin ittifaka üye olduğu 1952 yılından bu yana NATO, ülkemizin güvenliğinin temininde önemli bir role sahip olmuş ve Avrupa-Atlantik yapılarıyla iş birliği hedefimize muhtelif açılardan kayda değer katkılarda bulunmuştur. Bu 68 yıl boyunca ülkemiz, NATO'nun sınırlarını başarıyla korumuş ve ittifakın değerleri ile prensiplerine sahip çıkmıştır. NATO üyeliğimiz ülkemizin güvenliğine de önemli katkılar sağlamıştır. Günümüzde terörizm, bölgesel istikrarsızlıklar, aşırıcılık, kitlesel göç, uluslararası toplumun karşı karşıya bulunduğu asimetrik güvenlik risk ve tehditleri ortaya çıkardı. Terörizmin ittifakın güvenliği için en ciddi tehditlerden birini teşkil ediyor" dedi.

Bugün, ittifak dayanışmasına ve siyasi birliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Özdemir, "Ülkemiz jeopolitik konumu nedeniyle coğrafyasında meydana gelen gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Çatışmalara ve çeşitli istikrarsızlıklara sahne olan bu kritik coğrafyada zorluklarla karşılaşsa bile sorumluluk almakta ve bölgesindeki güvenliğin temininde kritik rol üstlenmektedir. Türkiye terörle mücadelesini NATO'nun 'demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü' ilkeleri temelinde ve 'bölgesinde istikrar ve refahın geliştirilmesi' kapsamında yürütmektedir. Terörizmle mücadele konusunda müttefiklerle iş birliğine açık olan Türkiye, ittifak içerisinde PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere birden çok terör örgütüyle eş zamanlı olarak sahada göğüs göğüse mücadele eden tek ülkedir" diye konuştu.

'İTTİFAK YÜKÜMLÜLÜKLERİNE TAM ANLAMIYLA BAĞLI KALMAYA DEVAM EDECEK'

"Terörizmle mücadele bağlamında ittifak bünyesindeki temel hedefimizi NATO'nun müttefiklerin terörizmle mücadele gayretlerine daha somut ve görünür katkı yapması oluşturmaktadır" diyen İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Özdemir, şöyle devam etti:

"Nitekim bu yöndeki beklentilerimiz, her vesileyle NATO platformunda da dile getirilmektedir. Türkiye, NATO'ya doğrudan yaptığı katkılarla ve başta terörizm olmak üzere, güncel güvenlik sınamalarıyla yürüttüğü kapsamlı ve kararlı mücadeleyle, Avrupa- Atlantik coğrafyasının, dolayısıyla Müttefiklerinin güvenliğine önemli ölçüde katma değer sağlamaktadır. Türkiye, 68 yıl olduğu gibi bundan sonra da güvenilir bir müttefik olarak NATO'ya katkı sağlamaya kararlı olup, ittifak yükümlülüklerine tam anlamıyla bağlı kalmaya devam edecektir."

'TÜRKİYE'NİN MEŞRU GÜVENLİK ENDİŞELERİ NATO TARAFINDAN İYİ ANLAŞILMAKTA'

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem ise konuşmasında, karmaşık güvenlik ortamı içinde hibrit taktiklere sıklıkla başvurulduğunu söyledi. İldem, şunları kaydetti:

?"Artık günümüzde barış ile bunalım arasındaki çizgini de giderek keskinleşmekten ziyade flulaştığını görmekteyiz. Bu müttefik ülkeleri de gerek siber saldırılar gerek hibrit taktikler konusunda yeteneklerini geliştirecek çabalara sevk etmiştir. Terörizm Türkiye bakımından son derece önem verilen bir konudur. Ama bu ittifak açsından da aynı şekilde önemli mücadele verilmesi gereken bir sınamadır. Terörden en çok çekmiş bir müttefik varsa o Türkiye'dir terör nedeniyle büyük kayıplar yaşamıştır. Aslında Türkiye komşu olduğu coğrafyalardaki çalkantılardan kaynaklanan sınamaları en fazla hisseden müttefik ülkedir. Bugün 4 milyon dolayında evinden yurdundan edilmiş insana kendi imkanlarıyla ev sahipliği yapmakta onların günlük yaşamlarını insani ölçüde sürdürmeleri mümkün kılacak imkanları seferber etmektedir. Bu takdirle karşılanmaktadır. Keza terörizm konusundaki Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri NATO tarafından gayet iyi anlaşılmakta ve Türkiye'nin terör mücadelesindeki kayıpları karşısında dayanışma içerisinde olunduğu ortaya koyulmaktadır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Toplantıdan görüntü-NATO Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem'in konuşmasından görüntü-İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir'in konuşması-Katılımcılardan görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber: Umut KARAKOYUN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ===============================

Antalya'da şubat ayında deniz keyfi

HAVA sıcaklığının 22 dereceye kadar yükseldiği Antalya'da, çocuklar başta olmak üzere genci yaşlısı denize girdi.

Turizmin başkenti Antalya'da tarihi Kaleiçi Semti'nde bulunan Mermerli Plajı denize girenleri ağırladı. Küçük çocuklar başta olmak üzere gençler ve yetişkinler deniz keyfi yaptı. Kimisi sahilden açığa doğru yüzerek pırıl pırıl denizin tadını çıkardı. Çocuklar denizde eğlenirken anne ve babaları da sahilden onları izledi. Kimileri, plajın beton platformu üzerine oturarak ayaklarını denize soktu. Tarihi yat limanını çevreleyen dalgakıranın üzeri de kent sakinleriyle doldu. Güneşin tadını çıkaranlar, bol bol fotoğraf çekti.

Deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu turistik şehirde, tur yatları da falez manzarasını görmek isteyenleri taşıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Yat limanından genel görüntü-Denize giren iki kişiden detay-Denizde oynayan çocuklardan detay-Dalkakıran üzerinde denizi izleyenlerden detay-Turist kadının deniz kenarında otururken-Selfie çeken tatilcilerden görüntü

Haber-Kamera: İbrahim LALELİ/ANTALYA, ================================

CHP'li Torun: Belediyedeki zimmet olayını ortaya çıkaran Başkan Salman ve ekibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yalova Belediyesi'ndeki zimmete para geçirme olayıyla ilgili olarak, "CHP hiçbir usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsaade etmeyecektir. Bugün birçok kamu kurumunda geçmişte sayısızca olmuş olan bir memurun zimmet olayıdır. Bunu ortaya çıkaran da Yalova Belediye Başkan Vefa Salman ve ekibidirö dedi.

Yalova Belediyesi'ndeki zimmete para geçirme olayı, Mali İşler Müdürlüğü'nde çalışan, evli ve 2 çocuk babası muhasebeci Reşat Elgin'in ortadan kaybolmasıyla ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür ile olaya karıştığı tespit edilen firma çalışanı Orhan Gedik tutuklandı.

Yalova Belediyesi'nde yaşanan olayların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da katılığı bir basın toplantısı düzenledi.

'TOPLAMDA 1 MİLYON 573 BİN LİRALIK USULSÜZ İŞLEM'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun tarafından okunan basın açıklamasında, "Belediye başkanımız, olayın tespit edildiği gün saat 21.55'te Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundu. Ertesi gün saat 09.00 sıralarında da Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur. Bu olayın mağduru olarak belediyenin ve Yalova halkının tüm haklarını Belediye Başkanımız Vefa Salman savunmuştur ve savunmaya da devam edecektir. Olayın meydana gelmesinin ardından yapılan incelemede 42 farklı işlemde 1 milyon 573 bin lira usulsüz işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Sayıştay raporlarında uzmanlar tarafından belirlenemeyen bu durum, Yalova Belediyesi tarafından ortaya çıkarılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsaade etmeyecektir. Bu olayı ortaya çıkaran da Belediye Başkanı ve ekibidirö ifadelerine yer verildi.

'ZARF DA GELİR, ZARF DA GİDER'

Daha sonra soruları cevaplandıran Torun, basına yansıyan zarf trafiğine dair gelen bir soruyu "Siyasallaştırılmaya çalışılmaktadır. Belediye başkanına bu suçu atfetme çalışmasıdır. Belediye resmi bir kurum. Zarf da gelir, zarf da gider. Belediye personelinin yaptığı olayı Başkan Salman'a atfetme çalışmasıdırö dedi.

Torun, Güleç'in tutuklanmasına ilişkin ise, "Konu yargıda. Tutuklama siyasidir" yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------CHP Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun'dan basın açıklaması

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA, ============================

Bodrum'da çipli atık konteynerleri hizmette MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hayata geçirilen akıllı atık toplama projesiyle kent temizliğinde verimlilik planlanıyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce 'Mis Gibi Bodrum' sloganıyla yürütülen proje kapsamında atık konteynerlerine bugün ilk çipler takılmaya başlandı. Bodrum'da, akıllı atık toplama ve kent temizliği çalışmalarının sürdüğünü belirten Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, yeni uygulamanın konteynerlerin teknolojik olarak takibinin yapılmasını sağlayan bir sistem olduğunu ifade etti. Sistem hakkında bilgi veren Başkan Aras, şunları söyledi:

"Karar alma aşamasında bizlerin işini kolaylaştıracak, verileri toplayabileceğimiz bir sistem olacak. Hangi konteynerin hangi noktadan hangi saatte alındığını kayıt altında tutabileceğiz. Bu sayede ekiplerimizi ona göre görevlendirebileceğiz. Toplanacak veriler sayesinde, yapılacak yeni planlamalarla iş yükümüzün hafifleyecek. Ayrıca bu sistem sayesinde, 'günlerdir çöpümüz alınmıyor' gibi birtakım şikayetlerin de önüne geçmiş olacağız."

TÖRENLE SERTİFİKALARINI ALDILAR

Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli 31 personel, 40 saatlik eğitimin ardından sertifikalarını Başkan Aras'ın elinden aldı. Tehlikeli ve Çok Tehlikeleri İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddelerle İlgili İşler'e ait mesleki eğitimden geçen personele sertifikalarını veren Başkan Aras, belediyenin halka yansıyan yüzü olan üniformalı personelin öncelikle kendi güvenliklerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini hatırlattı. Başkan Aras, personel özlük haklarının, yemek ve servis hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması için çalışmaların başlatıldığını da söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Çöp konteynerine çip takılmasıBaşkan Aras ve beraberindekilerSertifika töreni

Haber- Kamera; BODRUM (Muğla), ===============================

Saros'ta '7 metrelik' köpekbalığı cep telefonu kamerasında ÇANAKKALE'de Saros Körfezi'nde sahilde oltasıyla balık tutan amatör bir balıkçı, deniz üzerinde yüzgeçlerinden fark ettiği dev köpekbalığını görünce hem heyecanlandı hem paniğe kapıldı. Bu anları cep telefonuyla kaydeden amatör balıkçı, 'Olta atarken yaklaşık 6-7 metre uzunluğunda bir köpek balığına denk geldim. İnanılmaz" dedi.

Gelibolu Yarımadası'ndaki Saros Körfezi Bolayır mevkisinde oltasıyla balık avlayan amatör bir balıkçı yaklaşık 15 metre açıkta kıyıya paralel olarak yüzen bir köpekbalığını yüzgecinden fark etti. Hemen cep telefonuyla bu anları görüntüleyen amatör balıkçı yaşadığı heyecanı çektiği videoda şu sözlerle ifade etti:

"Saros'ta olta atarken yaklaşık 6-7 metre uzunluğunda bir köpek balığına denk geldim. İnanılmaz. Kıyıya çok yakın bir yerde geziyor. Hayatımda ilk defa bir köpekbalığını bu kadar yakından gördüm. İşte görüyorsunuz kayalıklar ve köpekbalığı. Harika."

Çektiği videoyu WhatsApp gruplarında paylaşan amatör balıkçı, dalgıç arkadaşlarını uyararak köpekbalığının Bolayır mevkisinde gözden kaybolduğunu söyledi.

Gelibolu'da 'Aksu-10' isimli teknesiyle balıkçılık yapan Volkan Çetin de 2 gün önce Saros Körfezi Baklaburnu mevkisinde avlanırken, dev köpekbalığıyla karşılaştığını söyledi. Çetin, "Teknemle ağ bırakmaya giderken deniz üzerinde iki yüzgecini fark ettiğim bir köpekbalığı gördüm. Kıyıda olta balıkçıları da vardı. Merak edip, balığın yanına doğru gittik. Benim teknem 7 metre boyunda köpekbalığı ise teknenin boyundan daha büyüktü. Yanına kadar gittik ve gördük. Bitkin gözüküyordu. Ama çok yaklaşınca dibe dalarak gözden kayboldu" dedi.

Görüntü dökümü-Köpek balığının denizdeki görüntüsü -Balıkçının konuşması -Balıkçı röp -Akya balığı arşiv

-Genel detay

Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA