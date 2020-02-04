DHA YURT BÜLTENİ-15

04.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:32

Meryem, şehit ağabeyini askeri üniforma ile son yolculuğuna uğurladı

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) unsurlarına Esad rejim güçlerince gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Uğur Katran (25), memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi. Şehidin kız kardeşi Meryem Katran (16), ağabeyini askeri üniforma ile son yolculuğuna uğurladı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Uzman Onbaşı Uğur Katran, Esad rejiminin dün gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu. Öğleden sonra memleketi Mersin'in Gülnar ilçesi Kavakoğlu Mahallesi'ndeki babaocağına getirilen Katran için helallik alınmasının ardından Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AĞABEYİNİ ASKERİ ÜNİFORMAYLA UĞURLADI

Annesini 11 yıl önce kanserden kaybeden şehit Katran'ın kız kardeşi Meryem Katran, ağabeyini askeri üniforma giyerek son yolculuğuna uğurladı. Katran'ın yakınları cenazede güçlükle ayakta durabildi. İl Müftüsü Şaban Kondi'nin Merkez Camii'nde kıldırdığı cenaze namazının ardından Katran'ın cenazesi Ayvalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cenaze aracının gelişiCenazenin omuzlara alınmasıAlana getirilmesiŞehidin babası ve kız kardeşinin görüntüsüBaş sağlığı dilemeleriTabutun tören alanına getirilmesi

Haber-Kamera: Soner AYDIN/GÜLNAR (Mersin),

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Şehit TIR şoförüne çocuklarından gözyaşlı veda SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen sivil TIR şoförü İsmail Akatay (34), memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esad rejiminin bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit düşen TIR şoförü İsmail Akatay'ın cenazesi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki evine getirildi. 3 çocuk babası şehit Akatay için Fatma Bahadırlı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Hatay Valisi Rahmi Doğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akatay'ın çocukları cenaze sırasında babalarının tabutunun yanından ayrılmadı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü dökümü---------------------------Camiden görüntü-Cenaze törenine katılanlar-Cenazeden görüntü-Şehit şoförün çocuklarından görüntü-Detay görüntüler-Cenaze namazı

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

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Ahmet Mekin, eşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı TÜRK sinemasının emektar oyuncularından, 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in (Kurteli) (88), kanser tedavisi gördüğü hastanede, dün hayatını kaybeden eşi Kumral Şükran Kurteli (82), Balıkesir'in Erdek ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Türk sinemasının efsane jönlerinden Ahmet Mekin'in 63 yıllık eşi Kumral Şükran Kurteli, 2,5 aydır tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde onkoloji bölümünde, dün hayatını kaybetti. Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi uçakla Balıkesir'in Erdek ilçesine getirildi. Kumral Şükran Kurteli'nin cezane namazı ikindi namazının ardından Erdek Ocaklar Camiinde kılındı. Cenazeye eşi Ahmet Mekin, kızları Zeynep Güven ile Kezban Berna Şimşek, torunu Mekin Sezer Şimşek, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, STK temsilcileri ile çok sayıda seveni katıldı. Kumral Şükran Kurteli, kılınan cenaze namazının ardından Erdek Ocaklar Mezarlığı'na defnedildi.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Ahmet Mekin, cenaze namazı boyunca ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından eşinin tabutunu omuzlayan Mekin, gözyaşlarına hakim olamadı. Kızının otomobiline binerek cenaze aracını takip eden Ahmet Mekin, aracın içerisinde de gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü-----------------------Cenaze namazından detaylar-Ahmet Mekin'in taziyeleri kabul etmesinden detaylar-Ahmet Mekin'in cenaze namazında ağlamasından detaylar-Ahmet Mekin'in kızının otomobilinde ağlamasından detaylar-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/ERDEK, (Balıkesir),

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Gamze'nin öldüğü 'maganda kurşunu' davasında muhtara tahliye Kırşehir'de, katıldığı sünnet düğününde halay çekerken başına kurşun isabet eden Gamze Boynuince'nin (21) ölümüyle ilgili davada tutuklu yargılanan köy muhtarı Bayram Zengin, delil yetersizliği nedeniyle tahliye edildi.

Geçen yıl 15 Ağustos'ta merkeze bağlı Çadırlıhacıyusuf köyünde meydana gelen olayda yaz tatili için Belçika'dan Kırşehir'e gelen Gamze Boynuince, babası Rahmi, annesi Ülfet Boynuince ile birlikte köy muhtarı Bayram Zengin'in oğlu için düzenlenen sünnet düğününe katıldı. Düğün sırasında bazı kişiler havaya ateş açtı. Bu sırada, halay çeken Gamze Boynuince'nin başına kurşun isabet etti. Yere yığılan Boynuince, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

151 BOŞ KOVANOlayla ilgili inceleme yapan jandarma, düğünün yapıldığı alanda 2 adet şarjör, 151 adet boş kovan ve 6 adet av tüfeği fişeği buldu. Ancak jandarma köye gelmeden önce kamera görüntülerinin yok edildiği ortaya çıktı. Düğünde görüntü çeken kameramandan kasetin alınıp, yok edildiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayın ardından köy muhtarı Bayram Zengin ile kuzenleri Taner Zengin ve Murat Zengin gözaltına alındı. Bayram Zengin, jandarmaya düğünde kullanmadığı siyah kabzalı iki silahı teslim ederken, Gamze Boynuince vurulduğu sırada orada olmadığını da ileri sürdü. Ancak düğüne katılanların çektiği fotoğraf ve videolarda muhtar Bayram Zengin'in belinde kahverengi kabzalı başka bir tabanca bulunduğu belirlendi. Muhtar Bayram Zengin tutuklanırken, düğünde uzun namlulu silahla havaya ateş ettiği belirlenen kuzeni Taner Zengin ve Murat Zengin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAHLİYE EDİLDİKırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, tutuklu sanık Bayram Zengin, tutuksuz sanıklar Bayram ve Taner Zengin ile olayda hayatını kaybeden Gamze Boynuince'nin ailesi hazır bulundu. Sanık Bayram Zengin, savunmasında kendisi hakkında tanıkların verdiği ifadeyi kabul etmediğini belirterek, "Yalan söylüyorlar. İfadeleri çelişkili ve gerçek dışıdır. Diğer tanıkların ifadeleriyle de çelişmektedir. Gamze'yi ben vurmadım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.Mahkeme heyeti verdiği ara kararda delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, Bayram Zengin'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma eksik evrakların giderilmesi için ertelendi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,

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Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne- oğul öldü GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Döne Alkurt (84) ile oğlu Cuma Alkurt (39), hayatını kaybetti.

Olay, pazar günü, Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. Döne Alkurt ve oğlu Cuma Alkurt'tan 2 gün boyunca haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ve içeri giren ekipler, anne ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede Döne ve oğlu Cuma Alkurt'un, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi. Anne ve oğlunun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Adli Tıp KurumuGenel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Yolda kalan ambulanstaki hasta 11 saatte hastaneye ulaştırıldı

SİVAS'ın Hafik ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans İlçe Özel İdare ekipleri tarafından 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı.Hafik ilçesine 81 kilometre uzaklıktaki Adamlı köyünde rahatsızlanan Yusuf Yılmaz(81) için Hafik Devlet Hastanesine ait ambulans köye gönderildi. Ambulans hastayı köyden aldıktan sonra dönüş yoluna çıktı. Bu sırada 1752 rakımlı Kamışbeli geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans mahsur kaldı. İhbar üzerine Hafik İlçe Özel İdareye ait ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla yaklaşık 11 saat sonra ambulans kurtarılarak içindeki hasta Yusuf Yılmaz hastaneye ulaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Ekiplerin çalışması

-Ambulansın kurtarılması

Haber-Kamera: SİVAS

Kaynak: DHA