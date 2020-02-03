DHA YURT BÜLTENİ - 15

03.02.2020 22:43 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:43

Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü'nden 'Koronavirüs' açıklaması

DİYARBAKIR Sağlık Müdürlüğü, Çin'den bir süre önce gelen bir kişinin 'koronavirüs' şikayetiyle hastane başvurması üzerine yapılan incelemede virüse yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü, kentte bir kişinin koronavirüs şüphesi üzerine hastanede tedaviye alındığına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu kişinin 24 Ocak günü Çin'den Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilerek, 25- 27 Ocak tarihlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaptığı başvuruda her hangi bir bulgulaya rastlanmadığı tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde ilimizde Çin'den yayılan 'koronavirüs' şüphesiyle bir vatandaşımızın hastaneye yatırıldığı iddia edilmiştir. Öne sürülen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır, ilimizde virüse yönelik herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 24 Ocak 2020 tarihinde Çin'den ülkemize giriş yapan bir vatandaşımız 25- 27 Ocak 2020 tarihlerinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine başvurmuş olup, yapılan muayene ve tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Söz konusu vatandaşımız 3 Şubat 2020 tarihinde saat 17.00 civarında üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle yeniden hastaneye başvuruda bulunmuş ancak yapılan değerlendirmesinde herhangi bir enfeksiyon bulgusuna rastlanmamıştır. Çin'de ikamet ettiğini belirten vatandaşımız internette dolaşan haberler nedeni ile yoğun anksiyete yaşadığını bu yüzden acil servise başvurduğunu belirtmiştir. Vatandaşımızın her ihtimale karşı laboratuar tetkikleri alınarak ilgili birimlere gönderilmiştir. Vatandaşımız tedbir ve gözlem amacıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde takibe alınmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Araştırma hastanesi-Acil servisten detay-Ambulans-Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,=============================

TIR'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı ağır yaralandı SAMSUN'da, TIR'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı Halit Anayurt (56) ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Atakum yönünden merkeze gelen iş insanı Halit Anayurt yönetimindeki 55 LM 888 plakalı cip, önündeki H.Ö.'nün (61) kullandığı 68 HR 636 plakalı TIR'a çarptı. Cipin ön tarafı TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazada yaralanan sürücü Anayurt, ihbar üzerine kaza yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kırım aracıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Anayurt, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Tayfur KARA/SAMSUN, ===========================

Viyadükten atlamak istedi, vatandaşlar kurtardı KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, viyadükte demirlerden sarkıp, intihara kalkışan R.G. (21), arkasından gelen 3 kişi tarafından kollarından ve kıyafetlerinden tutulup, geri çekilerek kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, D-100 yolu Körfez Tuğrul Caddesi'ndeki viyadükte meydana geldi. Viyadükte korkulukları aşıp, atlayacağını söyleyen R.G., aşağı sarktı. Bu sırada aşağıda toplanan kalabalık R.G.'yi sakinleştirmeye çalıştı. R.G. kendini ikna etmeye çalışanlara tepki gösterdi. R.G. kalabalıkla konuştuğu sırada, 3 kişi arkasına geldi. 3 kişi R.G.'yi kollarından ve kıyafetlerinden tutup, geri çekti. R.G. kendisini yukarı çekmeye çalışanlara 'bırakın' diyerek direnmeye çalıştı.

Bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından yatıştırılan R.G. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Viyadükte korkuluklara tutunarak sarkması-Aşağıda toplananlara tepki göstermesi-Vatandaşların yakalaması ve direnmesi

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), ============================

Bahçeye dökülen soba külleri evi yaktı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bahçeye dökülen soba küllerinin kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangın, eve sıçradı. Yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Akşam saatlerinde Kartepe Derbent Mahallesi Akça Sokak'taki Hasan Görer'e ait evde, bahçeye dökülen soba küllerinin kuru otları tutuşturlası sonucu yangın çıktı. Kısa sürede eve sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda söndürdü. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yanan evin alevli görüntüsü (Cep telefon kamerası)-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları-Detaylar

Haber: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),==============================

Manisa'da depremde minaresi zarar gören tarihi cami ibadete kapatıldı MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, minaresinde depremde çatlaklar meydana gelen 551 yıllık tarihi geçmişe sahip Paşa Camisi, Manisa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin, verdiği rapor doğrultusunda, geçici süre ibadete kapatıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, geçen 22 Ocak'ta meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğündeki deprem Akhisar'dan da hissesildi. Deprem Akhisar'ın Tahtakale Mahallesi'nde bulunan hanı, hamamı, imarethanesi ile bir külliye içinde bulunan 551 yıllık tarihi geçmişe sahip Paşa Camisi'nin minaresine de zarar verdi. Manisa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelenin ardından hazırladığı raporda, minaresindeki çatlaklar tehlike oluşturduğu belirtilen tarihi cami ibadete kapatıldı. Caminin minaresinin bulunduğu taraftaki Zühre Tunalı Parkı ve çevresi de demir bariyerlerle kapatılıp, önlem alındı. Bariyerlere, 'Depremden dolayı minaremizde oluşan çatlaklar nedeniyle camimiz geçici bir süre ibadete kapatılmıştır' yazılı tabela asıldı.

Akhisar Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, Akhisar ve Kırkağaç merkezli depremlerin sürdüğünü hatırlyatıp, "Camilerimizi, merkezde ve mahallerimizde devamlı kontrol ediyoruz. Karabörklü Mahallesi'ndeki camimiz ve minaresi ağır hasar görünce yıkılması kararı uygulandı. Tarihi Paşa Camisi'nin minaresinin şerefesinin üzerindeki bölümde çatlaklar oluştu. Belediyemizin, yetkili birimi tehlikeli bulduğu için şimdilik cami ibadete kapatıldı. Önümüzdeki günlerde daha geniş bir çalışma sonunda yetkililer kararlarını verecekler. Yıkılıp tekrar mı yapılır, yoksa güçlendirme mi yapılır; o zaman belli olacak" dedi.

Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Bedri Türk, "Belediyemiz bünyesindeki inşaat mühendislerimiz Mehmet Çelik, Öznur Babacan ve Alper Boztepe ve Manisa' dan gelen yetkililer ile yaptıkları inceleme sonucu, vatandaşlarımızın Zühre Tunalı Parkı'ndaki oturma gruplarında kalabalık olarak bulunmalarını dikkate alarak bu bölge ve çevresini bariyerlerle kapattık. Caminin alınacak ikinci bir karara kadar ibadete kapatılmasını uygun bulduk" diye konuştu.

Tarihi caminin minaresi 25 Şubat 1993 tarihinde de yıldırım düşmesi sonucu hasar görmüş, ardından gerekli tadilat yapılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Camiden genel ve detay görüntü

Haber : Haldun AKYÜZ - Kamera: Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (Manisa), =============================

Hurdacının cinayet zanlısı üvey oldu çıktı (2)ÜVEY OĞLU ÖLDÜRMÜŞ

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Karahan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Mehmet Karahan'ı öldüren kişinin imam nikahlı eşinin önceki evliliğinden olan U.K. olduğu bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2 Şubat saat 22.00 sıralarında ilimiz Karacahacı Musa (Yeni Mahalle) Mahallesinde ikamet eden maktul M.K.'nın ikametinin önünde çalıştığı sırada maktulün imam nikahlı eşi E.A.'nın önceki evliliğinden olan oğlu şüpheli U.K. tarafından başına sopa ve balyoz ile vurulmak ve bıçakla yaralamak suretiyle öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, olayın meydana geldiği yerde Cumhuriyet Savcımız tarafından incelemeler yapılmış, maktul M.K.'nın cesedi ölü muayene ve klasik otopsi işlemleri tamamlanmış ve 'Tasarlayarak Kasten Adam Öldürmek' suçundan gözaltına alınan şüpheliler U.K. ve E.A.'nın ifadelerinin alınmasına müteakip tutuklanma talebiyle sevk edildikleri Düzce 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişlerdir."

Haber: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE

Kaynak: DHA