DHA YURT BÜLTENİ - 15

31.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:19

Patlayan doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı

ORDU'nun Ünye ilçesinde doğalgaz dağıtım hattında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Çevredeki evlerde oturanlar tahliye edilirken, yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Yaskoğanı Mahallesi, Kirlik mevkisinde saat 15.00 sıralarında doğalgaz ana dağıtım hattında, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası boruda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi de bölgeye sevk edildi. Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de alevlere müdahale ediyor.

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Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu),

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Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 1 kişi öldü, 105 kişi tedavide

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Servet Özer (33) yaşamını yitirdi, 150 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı. 150 kişiden 45'i, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kentte dün gece rüzgar etkili olurken, sobalarını yaktıktan sonra uyuyan çok sayıda kişi, yakınları tarafından evlerinde baygın bulundu. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri olan 150 kişi, sağlık görevlileri ve yakınları tarafından hastanelere götürüldü. Kuştepe köyünde yalnız yaşayan, 3 çocuk babası Servet Özer ise kendisinden haber alamayıp, eve gelen yakınlarınca hareketsiz yatarken bulundu. Çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Özer, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Servet Özer'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Karbonmonoksitten zehirlenen ve tedavisi tamamlanan 45 kişi, hastanelerden taburcu edilirken, diğer kişilerin ise tedavisine devam ediliyor.

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ADIYAMAN, -

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Mardin'de ABD'ye Kudüs tepkisi

MARDİN'deki sivil toplum kuruluşları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın anlaşması' adıyla açıkladığı Orta Doğu barış planını protesto etti.

ABD Başkanı Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın anlaşması' adıyla açıkladığı Orta Doğu barış planı, Mardin'de Cuma namazının ardından protesto edildi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılan eyleminde, ABD ve İsrail'e tepki gösterildi.

Fuat Yağcı Camisi içerisinde sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı yapan Eğitim-Bir-Sen Temsilcisi Ahmet Ceylan, ABD ve İsrail'in, Filistin ve Mescid-i Aksa için karar almasının küresel bir zorbalık olduğunu söyledi. Amerika ve İsrail'in projeyi dünyaya tanıttığı toplantıda bazı Arap ülkelerin büyükelçilerinin de olmasına tepki gösteren Ceylan, "Mardin halkı olarak bu meydanda Trump ve Netanyahu'ya hatırlatmak isteriz ki, Kudüs satılık değildir. Filistinli kardeşlerimizin hiçbir hakkı gasp edilemez. Bu işgal girişimi eninde sonunda başarısız kalacak, akamete uğrayacak tarihin çöplüğünde çürümeye mahkum olacaktır" dedi.

Açıklamanın ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okudu duanın ardından protesto eylemi sona erdi.

Görüntü Dökümü--------Açıklamaya katılanlarYapılan protestoAçıklamanın okunmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 182

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"Deprem, Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm şehirleri etkileyecek"

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Temsilci Yardımcısı Aysun Aykan, beklenen Marmara depremi ile ilgili, "Marmara Denizi'nin içinde olacak depremi 'İstanbul depremi' diye adlandırıyorlar. Fakat bu söylem, kamuoyunda yanlış algılanmasına neden oldu. Bu depremden Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm şehirlerin ağır bir şekilde etkileneceği bilinmelidir" uyarısında bulundu.

Türkiye'de son zamanlarda artan depremlere ilişkin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Yönetim Kurulu Üyesi, Balıkesir İl Temsilci Yardımcısı Aysun Aykan açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 500 civarında 5.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek fay hattı bulunduğunu belirten Aykan, özellikle Marmara Denizi'ndeki Marmara fayı ve Balıkesir- Gökçeyazı Fayı'nı işaret ederek, "Bu fayların kırılma zamanı geçti" dedi. Aykan, her iki fayında 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunun altını çizdi.'MARMARA'DAKİ DEPREMLER, SESSİZ KALAN FAYDAKİ GERİLİMİ ARTIRDI'Marmara fayında kırık sürecinin başlamış olabileceğine işaret eden Aykan, "Marmara Denizi'ndeki Son depremler bize, Marmara Denizinin deprem açısından aktif olduğunu, diri olduğunu, deprem üretme potansiyelinin olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ulusal ve uluslararası yapılmış bilimsel çalışmalar, bu bölgede 7'nin üzerinde ve maksimum 7.6 büyüklüğe çıkabilecek bir depremin olacağını göstermektedir. 26 Eylül ve 11 Ocak'taki Marmara Denizi içerisinde meydana gelen depremlerle dikkati çeken durum ise, hiç hareket etmeyen, Marmara fayının orta kolunun, çok uzun zaman süren sessizliğini bu depremlerle bozmasıdır. Bu deprem ile kırık harekete geçmiş, kırık süreci başlamış olabilir. Bu deprem uzun süre sessiz kalan faydaki gerilimi arttırdı, bu yüzden de beklediğimiz büyük depremin biraz daha yakın olduğunu söyleyebiliriz" dedi.'MARMARA DEPREMİ DEMEMİZ DAHA DOĞRU OLUR'Marmara Denizi'nde oluşacak depremin çevresinde birçok etkiye yol açabileceğini kaydeden Aykan, "Marmara Denizi'nin içinde olacak depremi İstanbul depremi diye adlandırıyorlar. Fakat bu söylem, kamuoyunda yanlış algılanmasına neden oldu. Bu depremden sadece İstanbul etkilenecekmiş gibi yanlış algılama da oluşmuştu. Bu depremden Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm şehirlerin ağır bir şekilde etkileneceği bilinmelidir. Bu yüzden de Marmara depremi dememiz daha doğru olur. Bu sadece İstanbul'u, Balıkesir'i etkilemez, Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm şehirler; İstanbul, Balıkesir, Yalova, Bursa, Kocaeli, Çanakkale ve Tekirdağ ağır bir şekilde etkileneceği bilinmelidir. Özellikle 1766 yılında Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, Avusturya'dan, İtalya'ya kadar geniş bir coğrafyada hissedilmiş ve tüm Marmara Bölgesi'nde tahribata yol açmıştır" diye konuştu.'6.5 VE 7.2 BÜYÜKLÜĞE ÇIKABİLECEK DEPREM ÜRETME POTANSİYELİNE SAHİP'Balıkesir bölgesi için de uyarılarda bulunan Aykan, "Paleosismolojik-Jeolojik çalışmaların da yardımıyla depremlerin zamanı tam net bilinmese de, depremlerin tekrarlama periyotlarını, depremlerin olabileceği yerleri söyleyebiliyoruz. Örneğin Marmara Denizi'ndeki Marmara fayının, Balıkesir- Gökçeyazı fayının kırılma zamanının geçtiğini bu çalışmalara dayanarak biliyoruz. Balıkesir- Gökçeyazı fayında yapılmış olan Jeolojik -Paleosismolojik çalışmalar sonucunda bu fayda MÖ 850'ye kadar 4 paleodepremin geliştiği, deprem tekrarlama periyodunun 1000 yıl olduğu ve kırıldığında 6.5 ve 7.2 büyüklüğe çıkabilecek deprem üretme potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.'DEPREMİN, KUZEYE DOĞRU TRANSFER OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'Depremin kuzeye doğru transferinin söz konusu olduğunu söyleyen Aykan, "28 Ocak tarihinde Manisa-Kırkağaç'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem geçen hafta başlayan bir aktiviteydi. Manisa-Akhisar'da, 5.6 büyüklüğündeki depremin olduğu yerin kuzeyinde oldu. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün diri fay haritasına göre, Manisa-Akhisar depreminin olduğu yer, Gelenbe fay zonunun güney ucunda olmuştu. Şu an depremin kuzeye doğru transfer olduğunu görüyoruz. 10 Aralık tarihinde Balıkesir-Altıeylül'de 5 büyüklüğünde Gelenbe fay zonunun kuzey ucunda deprem olmuştu, bölgenin deprem açısından aktif olduğunu görüyoruz" dedi.'DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR'Doğu Anadolu fayında tehlikenin henüz geçmediğini vurgulayan Aykan, "Elazığ-Sivrice depreminin meydana geldiği Doğu Anadolu fay zonu, Bingöl-Karlıova'dan başlayan ve 580 kilometre boyunca İskenderun Körfezi'ne doğru uzanan aktif bir deformasyon kuşağıdır. En az iki milyon yıldan bu yana hareket ettiği biliniyor. DAFZ'nun 6-7 segmentleri bulunmaktadır. Tarihsel deprem kayıtlarına göre Doğu Anadolu fay zonu boyunca, bu fay segmentlerinde büyüklüğü 6.5 ile 7 üzeri büyüklükte değişen birçok deprem geliştiği ve ağır hasarlara neden olduğu bilinmektedir. En son olan Sivrice depreminde kırılan fayın her 2 ucundaki fay segmentlerine, enerji transfer olmuş olabileceğinden bu fay segmentlerine dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Palu- Hazar fayına, Adıyaman-Çelikhan fayına dikkat etmemiz gerektiğini ve Kahramanmaraş-Gölbaşı Bölgesi'nde en son 1513 tarihinde deprem olan ve üzerinden uzun zaman geçmiş olduğu için bu bölgeye de dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.'5.5 ÜZERİ DEPREM ÜRETME POTANSİYELİNE SAHİP 500 CİVARINDA DİRİ FAY VAR'Türkiye'de şu anda 500 civarında deprem üretebilecek aktif fayların bulunduğunun altını çizen Aykan, "2012 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan diri fay haritasına bakıldığında 5.5 üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip 500 civarında diri fay olduğu bilinmektedir. MTA'nın sitesinden bu diri fayların geçtiği yerleri görebilirsiniz. Depremlere karşı gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Fay hattındaki binaların güçlendirilmesi teknik olarak çok zor, depremde ayakta kalamaz yıkılır. Türkiye'de aktif fay hatları veya zonları üzerine bina inşa edilmesi, ABD Kaliforniya Fay Yasası'nda olduğu gibi yasaklanmalıdır. Aktif fay zonları üzerine inşa edilmiş bulunan binalar kentsel dönüşüme tabi tutularak halkımızın güvenliği sağlanmalıdır" açıklamasını yaptı.

Görüntü dökümü;-Aysun Aykan'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Ümit BABACAN/BANDIRMA,(Balıkesir),

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Mardin'de yağış zincirleme kaza getirdi

MARDİN'de etkili olan sağanak yağış ve sis nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.Mardin'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kentte sağanak yağışların süreceğinin tahmin edildiğini bildirerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.Sağanak yağış ve sis nedeniyle Diyarbakır- Mardin Karayolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Araçlarda maddi hasar oluştu.

Görüntü Dökümü----------Sisten görüntüYollardan görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 234 MB

Kaynak: DHA