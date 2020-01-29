DHA YURT BÜLTENİ - 15

29.01.2020 21:34 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:34

kurtarma çalışmalarında 'Lazer Tarayıcı Cihaz' kullanıldı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tasarlanan lazer tarayıcı cihaz, Elazığ 'da meydana gelen depremde hem arama- kurtarma hem de enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılıyor. Cihaz sayesinde diğer binalarda çökme riski olup olmadığı da kontrol ediliyor.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama- kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tasarlanan 'lazer tarayıcı cihazı' 'kullanılıyor. Cihaz, ekiplerin çalıştığı noktada hızlı bir tarama yaparak diğer binalarda çökme riski olup olmadığını kontrol ediyor. Çıkan sonuçlar hızlı bir şekilde enkaz bölgesinde bulunan araca aktarılıyor.

'OLAY YERİNDE HIZLICA TARAYABİLİYORUZ'

Sistemin ayrıntılarından bahseden Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sertaç Teksin, "Bu araç 2019 yılında Kartal'da yıkılan ve 21 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olaydan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tasarımı ve fikir babalığını yaptığı bir aracımız. Bu araç vasıtasıyla biz herhangi bir acil durumda içindeki bütün cihazlarla olay mahalline intikal ediyoruz ve zemin, beton, demir hatta demirdeki korozyon gibi bütün özelliklerini içindeki cihazlarla herhangi laboratuvara gitmeden olay yerinde hızlıca tarayabiliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nden ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hocalarımızın da tasarımlarını yaptığı bir yazılım marifetiyle buradan aldığımız verileri, buradan aldığımız verilerle üst üste koyarak binanın hızlı bir şekilde yıkılıp yıkılmayacağını, riskli olup olmadığına karar veriyoruz" dedi.

LAZER TARAYICI CİHAZ ELAZIĞ'DA KULLANILIYOR

Teksin, tasarlanan ve kullanılan bu araç için Bakanlığın patent başvurusu yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Burada bu cihazı kullandık ve gerçekten çok faydasını gördük. Bu cihaz lazer tarayıcı cihazı. 130 ile 150 metre yarı çapında bulunan bütün binaların noktasal, konumsal olarak bütün verilerini saniyede 2 milyon atış yaparak kendi beyninde data alıyor ve daha sonra biz bu bölgelerde 15 dakika, yarım saat sonra değişik ölçümler yine yapıyoruz. Çeşitli açılardan aldığı o verileri, araçtaki bilgisayarda üst üste koyuyoruz. Acil yıkılacak binalar, arama- kurtarma yapılan enkazların yanındaki diğer binaları yerinde ölçerek, insanların üzerine devrilmeden önce bu cihazın verdiği risk durumuna göre biz sürekli kontrol altında tutuyoruz. Cihazın kendi içinde USB sistemi var. Bu sistemi biz aracımızdaki bilgisayara aktarıyoruz. Bilgisayarda yapmış olduğumuz diğer çalışmalarla hepsini üst üste getiriyoruz."

Görüntü Dökümü------------------------------------------Lazer tarayıcı cihazından görüntüler-Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sertaç Teksin ile röportaj-Muhabir anonsu(Semih Çalışkan)-Detay görüntüler

Haber: Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Uğur CAN/ELAZIĞ, ===============================

Otomobilin çarptığı Musa, öldü MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Sözen (14), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Manisa'dan Menemen istikametine giden Mehmet Can Öztürk (23) yönetimindeki 35 AP 8041 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Sözen'e çarptı. Sözen, çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sözen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sözen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, otomobil sürücüsü Öztürk ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yerinden genel görüntü-Musa Sözen'in olay yerindeki cansız bedeni-Jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışması-Musa Sözen'e çarpan aracın görüntüsü-Genel ve detay görüntüler

Haber: Cemil SEVAL/MANİSA,=============================

Onikişubat Belediyesi'nden depremzedelere 6 kamyon yardım KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 'Şimdi Yardımlaşmanın tam zamanı' sloganıyla başlattığı kampanya ile 6 kamyon yardım topladı. Kamyonlar, belediyede düzenlenen törenin ardından kentlere gönderildi.

Düzenlenen törende edilen duaların ardından Onikişubat Belediye Başkanvekili Eray Şenay, konuşma yaptı. Şenay konuşmasında, deprem nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Depremden etkilenenlere bir nebze de olsa yardım etmek adına belediye olarak 'Şimdi Yardımlaşmanın tam zamanı' sloganıyla yardım kampanyası başlattıkları belirten Şenay, "Şehrimizin insanının gösterdiği ilgi ve alakayla çok kısa bir sürede oradaki arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere 6 kamyon yardım malzemesi topladık. Rabbim inşallah bize böyle acılar yaşatmaz" dedi.

Kampanyaya destekte bulunanlara teşekkür eden ve yardım kamyonlarından 5'inin yıkımın daha fazla olduğu Elazığ'a, 1'inin ise Malatya'ya gideceğini ifade eden Şenay, şöyle devam etti:

"Bugün Onikişubat Belediyesi olarak yola çıkartacağımız kamyonlarımızın içinde 1 kamyon erzak malzemesi, 1 kamyon giyecek, 4 kamyonda genel yaşam malzemeleri var. Genel yaşam malzemelerinin içinde de battaniye, yastık, yorgan, ısıtıcı, çocuk bezi, çocuk maması gibi genel yaşam ev malzemeleri bulunuyor. Bakanlığımızın talimatıyla oraya ulaşacak tüm yardımlar, AFAD ve İl Müdürlükleri koordinasyonlarıyla yapılmakta. Bu gidecek 6 kamyonumuzun da bir tanesi Malatya AFAD Müdürlüğü'ne, bir tanesi de Elazığ AFAD Müdürlüğü'ne vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere gönderilecek."

Konuşmanın ardından buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli ısıtıcı, yastık, yorgan, battaniye, temizlik malzemesi, çocuk bezi, çocuk maması, muhtelif gıda-giyim ve eşyalardan oluşan malzemeleri taşıyan 6 kamyon, 2 kente gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yardımların kamyonlara yüklenmesi-Dua edilmesi-Eray Şenay'ın konuşması-Kamyonların yola çıkması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ- ==============================

Yerli ve milli yüksek hızlı tren Eskişehir'de üretilecek (2)'17 YILDA ULAŞIM ALTYAPISINA 757 MİLYAR LİRA HARCANDI'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Devlet Demiryolları'na bağlı Hasanbey Lojistik Merkezi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Bakan Turhan, iş insanlarıyla bir araya geldi. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli'nin sunumunun ardından konuşan Bakan Turhan, Türkiye'de son 17 yılda altyapı yatırımlarına 757 milyar lira harcandığını söyledi. Turhan, "İşte biz bu düşünceden hareketle, ülkemizde 17 yıl önce ulaşım alanında adeta seferberlik başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde öncelikle, karayoluyla, demiryoluyla, denizyoluyla, havayoluyla ve lojistik merkezlerle meseleyi bir bütün olarak ele aldık. Nihayetinde ulaşım altyapımızı güçlendirip dünyayla entegre olmak için bugüne kadar 757 milyar lira üzerinde yatırım yaptık" dedi.

ANKARA-İSTANBUL HATTINDA 15 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 2009 yılından bu yana Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında 15 milyon yolcu taşındığını söyledi. Aynı sürede Eskişehir-Ankara hattında 18 milyon taşındığını anlatan Turhan, "İlk Yüksek Hızlı Tren ile tanışan şehir Eskişehir oldu. Ardından ekonominin başkenti İstanbul'a YHT ile erişti. Bu yılın başına kadar, Ankara-Eskişehir YHT hattında 18 milyon, Ankara-İstanbul YHT hattında ise 15 milyon yolcu taşıdık. Elbette bunlarla yetinmiyoruz. Yine dev bir demiryolu projesi için düğmeye bastık. Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta/Burdur-Antalya Hızlı Demiryolu hattı için etüt projelerini başlattık. Proje çalışmaları 2020 yılı sonunda tamamlanacak. Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından bütçe imkanları dahilinde yapım olarak yatırım programına almayı planlıyoruz. Ülkemizin 2053 yılındaki ihracat hedefi 1 trilyon dolar. Bu hedefin karşılanabilmesi için lojistik altyapımızın sağlam olması gerektiğinin bilincindeyiz. İşte ulaşım altyapısı noktasında ülkemizin dört bir yanını şantiyeye çevirmemizin en önemli nedenlerinden biri de budur. Örneğin, işletmelerimizin rekabet güçlerini artırmak, pazarlama imkanlarını kolaylaştırmak ve kombine taşımacılığını daha faal hale getirmek amacıyla lojistik merkezler kuruyoruz. Planladığımız 25 jojistik merkezi tamamlandığında; sektöre 73 milyon ton ilave taşıma imkanı sağlamış olacağız. Dahası bir de Lojistik Master Planı hazırladık. Önümüzdeki dönem lojistik yatırımlarına bu plan yön verecek. Nihai amacımız yükünüzü hafifletmek, yolunuzu çok daha fazla açmaktır. Yeter ki sizler üretin ve daha fazla istihdam edin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Bakan Turhan'a camdan kılıç hediye etti. Bakan Turhan, iş insanlarıyla yaptığı toplantının ardından şehirden ayrıldı.

Görüntü Dökümü: --------------------------Bakanın Hasanbey merkezini gezmesi-İş insanlarıyla buluşma-Bakanın konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

Kaynak: DHA