DHA YURT BÜLTENİ - 15

28.01.2020 19:34 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:34

Bilim insanları, 6.8'lik depremde yüzey kırığı oluşmadığını saptadı

ELAZIĞ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nden geçen fay hattında gözlem ve ölçüm yaptı, artçıların kaydedildiği verileri incelemeye aldı. Bilim insanları, 6.8'lik depremle yer yüzeyinde deformasyon oluşmadığını, sadece ikinci etki durumundaki heyelan ve yollarda yarıklar meydana geldiğini belirledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nden öğretim üyeleri, Elazığ'da Cuma günü merkez üssü 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye geldi. Doğu Anadolu Bölgesi'nden geçen ve Hatay'dan Bingöl'ün Karlıova ilçesine kadar uzanan fay hattında ölçüm yapan bilim insanları, artçı depremleri içeren verileri de işlemek üzere topladı. Sivrice ile Palu arasında 2015'ten bu yana kurulan 6 sismograf, sürekli çalışan 2 GPS istasyonu, 25 GPS ölçme noktası ve 2 creepmetrede veri toplayan bilim insanları, ölçüm ve gözlem yaptı. Bilim insanları, Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçıların kaydedildiği verileri de işlemek üzere topladı.

6.8'LİK DEPREMİN YÜZEY DEFORMASYONLARI BELİRLENDİBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Jeodezi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hayrullah Karabulut, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Doğan ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Jeodezi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Ergintav, Murat Nehri kıyısındaki Palu ilçesindeki sismograftaki verileri kaydetti. Bilim insanları, elde edilen veriler ve incelemelerle 6.8 büyüklüğündeki depremin yüzey deformasyonlarını da belirledi. Bilim insanları, depremle birlikte yer yüzeyinde herhangi bir kırılma ve deformasyon oluşmadığını, sadece ikinci etki konumunda olan heyelanlar ve yollarda yarıklar meydana geldiğini saptadı. Toplanan verileri işleyecek bilim insanları, bulgularla depremle ilgili çalışmalara katkı sunacak.

'FAY HAREKETİNİ MODELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ'Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Doğan, 3 farklı yer bilimiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nden geçen fay hattındaki mekanizmayı çözmeye çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Doğan, tüm bilgileri bir araya getirerek faydaki hareketi modelleyeceklerini kaydederek, şöyle dedi:

"Jeodezi, jeofizik ve jeoloji bölümlerindeki gruplarla birlikte 3 farklı yerbilim tekniğini kullanıyoruz. Jeodezi olarak biz buraya GPS noktaları yerleştirdik. Şu anda fayın güneyi ve kuzeyinde olmak üzere 2 sabit ve sürekli çalışan GPS istasyonu kurduk. Bu Ekim ayından beri çalışıyor. Burada herhangi bir deprem olduğunda direk olarak bu depremin etkisini görebileceğimiz istasyonlar bunlar. Ayrıca bu bölgede 7 tane jeodezik olarak 2 tane sabit istasyonlar kurduk. Periyodik olarak konum değişimlerini belirliyoruz. Jeofizik çalışmaları olarak deprem cihazlarını yerleştirdik. Şu an da Palu'da 1, Sivrice'de 3, Pütürge'de 1 tane yerleştirdik. Bölgede 6 tane deprem cihazımız bulunmaktadır. Bunun yanında jeolojik olarak da İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımız arazi çalışmalarıyla bölge içerisindeki bir takım jeolojik etütler yaptılar. Toprak örnekleri aldılar, bunların da jeokimyasal laboratuvarlarda değerlendirerek faydaki mekanizmayı çözmeye çalışıyoruz. Bütün bilgileri bir araya getirerek fay hareketini modellemeye çalışıyoruz."

'YÜZEY KIRIĞI OLUŞTURMADIĞINI GÖRDÜK'Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Jeodezi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Ergintav ise merkez üssü Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yer yüzeyinde deformasyon oluşmadığını ifade etti. Prof. Dr. Ergintav, depremle birlikte sadece ikinci etki olan heyelanlar ve yollarda yarıklar oluştuğunu saptadıklarını anlatarak, şunları söyledi: "Depremden sonra bizim çalışma şeklimiz hızlıca bölgeye gidip, bölge hakkında depremin neden oluştuğunu anlamak. Çeşitli üniversitelerden arkadaşlarla birlikte cihazlar yerleştiriyoruz, gözlemler yapıyoruz. Depremin sonucunda görebildiğimiz kadarıyla, elde ettiğimiz farklı cihazlardan gözlemlerden derinlerde başlayan olayın yüzeye kadar gelmediğini, enerjisinin gelmeye yetmediğini görebiliyoruz. O yüzden yüzeyde çok net 99 depreminde olduğu gibi bir yüzey kırığı oluşturmadığını gördük. Tabi yüzeyde çatlaklar, kaymalar var. Onların hepsi aslında ikincil olay. Temel olarak böyle depremin neden olduğu bir ana yüzeyde deformasyon yok. Onun ziyadesinde yayılan, daha yaygın deformasyonlar var. Onların etkilerini yollardaki çatlaklardan, kırıklardan, patlamalardan çok rahat görüyorsunuz. Belki de hasarın az olmasına can kaybının az olmasına neden olan olay böyle bir avantaj aslında. Tabi bu fayın özelliğine bağlı. Şimdi biz de topladığımız verilerle bu fayın özelliğini iyice anlayıp, neden nefesi yukarı kadar yetmediğini modellemeye çabalayacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Havadan çekilen detay görüntüler-Mücahit Yolcu anons-Öğretim üyelerinin çalışmalarından detay-Prof. Dr Uğur Doğan'ın konuşması-Prof. Dr. Semih Ergintav'ın konuşması-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL/ELAZIĞ,==========================

Elazığ'ın en güvenli binası; Fethi Sekin Şehir Hastanesi Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenmeyen ve şehrin en güvenli yapısı sayılabilecek Elazığ Fethi Tekin Şehir Hastanesi'nde, zemininde bulunan 872 deprem izolatörü sayesinde kesintisiz sağlık hizmeti verilebildi. Fethi Tekin Şehir Hastanesi'nin mimarı Ahmet Akyüz, "Depremden 5-10 dakika sonra evimden çıkıp hastane binasına koştum. Elazığ'da şu anda sismik izolatör sistemi ile donatılmış tek yapı burası. Hastanenin ne kadar güvenli ve sağlam olduğunu biliyordum. Geldiğimde buradaki insan kalabalığı dikkatimi çekti. Vatandaşlar da güvenli buldukları için zannediyorum depremden hemen sonraki dakikalarda soluğu burada almışlardı" dedi.

Elazığ Fethi Tekin Şehir Hastanesi'nin mimarı Ahmet Akyüz, inşaatın başından beri burada görevli olduğunu söyleyerek, "Ben bile depremden 5-10 dakika sonra evimden çıkıp hastane binasına koştum. Elazığ'da şu anda sismik izolatör sistemi ile donatılmış tek yapı burası. Hastanenin ne kadar güvenli ve sağlam olduğunu biliyordum. Bu nedenle ben de depremden hemen sonra yaralı olmadığım halde hastaneye geldim. Hatta geldiğimde buradaki insan kalabalığı da dikkatimi çekti. Vatandaşlar da güvenli buldukları için zannediyorum depremden hemen sonraki dakikalarda soluğu burada almışlardı. Otopark vesaire normal zamanlarından çok daha yoğundu, depremden hemen sonraki dakikalar içinde. Daha sonra yaralılar da zaten getirilmeye başlandı" dedi.

'6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ÜST KATLARA 3.1 GİBİ YANSIDI'Mimar Akyüz, 6.8 büyüklüğündeki depremin üst katlarda artçı gibi çok hafif hissedildiğini belirterek, "Siz evinizde otururken 3.1 gibi artçı depremi nasıl hissediyorsanız, o gece 6.8 büyüklüğündeki deprem de hastane katlarında bu şekilde hissedilmiştir. Sismik izolatörler bu artçı depremleri yukarı yansıtmıyor. Artçı depremler ise çok küçük şiddette kaldığı için deprem sonrası meydana gelen yüzlerce artçı deprem hiç hissedilmedi. Her kolon üzerinde bir tane sismik izolatör var. 872 tane kolon var, izolatörlü. Bu izolatörler taşıtlarda stabilize yola girdikleri zaman arabanın sarsıntısını izole etmeye yarayan amortisörler gibi işliyor. 4 yöne doğru 50 santimetreye kadar salınım mesafesi var bu izolatörlerin. Yani bina zemini deprem sırasında 50 santimetreye kadar 4 yöne doğru salınım gösterebiliyor. Bu sayede de deprem sırasında yukarıdaki işleyişte hiçbir aksaklık olmuyor. O akşam ne bir elektrik kesintisi ne de mekanik sıkıntılar yaşanmadı. Sağlık hizmeti kesintisiz sürdürülebildi" diye konuştu.

Depremden sonra izolatörlerin işlevini görüp görmediğini de kontrol ettiklerini anlatan Akyüz, "Binada tek bir hasar bulunmuyor. İzolatörler de deprem anında yüzde 100 kapasite ile ve görevini yapmış durumda. Son zamanlarda yapılan şehir hastanelerinde izolatör sistemleri kullanılıyor. Örneğin Yozgat'ta, Manisa'da, İstanbul'da diğer bazı hastanelerde bu sistem kullanılıyor" dedi.

BAŞHEKİM ÖZTÜRK: İLİMİZİN EN GÜVENLİ BİNASINDAYIZ, DİYEBİLİRİMElazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk ise Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklama yaptı. Deprem fay hattı üzerinde bulunan hastanenin, son teknolojik sistemlere göre inşa edilmesi dolayısıyla afet sonrası sağlık hizmetlerinde hiçbir aksama yaşanmadığını ve hastane binasının şu an şehirdeki en güvenli binalardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"1 Ağustos 2018 tarihinde hizmete açılan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanemiz, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te meydana gelen depremde, tüm halkımıza gerekli sağlık hizmetlerini aksatmadan vermeye devam etti. Depremi hissettiğim an ben de hastaneye gelerek krizi yönetmeye çalıştım. Ülkemiz deprem hattı bölgesinde yer alan bir ülke. Özellikle Elazığ da fay hattı üzerinde bulunan bir şehrimiz. Hastanemiz 9 şiddetindeki depreme dahi dayanacak şekilde inşa edildi. Herhangi bir şekilde hasar da görmedi. İlimizdeki en güvenli binalardan biri olduğunu söyleyebilirim. Deprem sırasında hastanemizde mevcut olan 872 deprem izolatörü devreye girerek sarsıntının en az şekilde hissedilmesini sağladı. Sonrasında teknik ekip tarafından yapılan incelemelerde herhangi bir teknik arıza ya da bir hasar tespiti olmadığı görüldü. Ayrıca herhangi bir alt yapı aksaklığı, su, elektrik kesintisi ya da asansörlerin devreye girmemesi gibi durum dahi yaşanmadı. Tüm halkımıza tüm sağlık personelimizle birlikte gerekli tıbbi yardımı da başarılı bir şekilde verdik. Fiziki olarak herhangi bir hasar olmaması nedeniyle de ilimizdeki diğer hastanelerle birlikte, depremden sonra herhangi bir hastanın il dışı sevkine dahi gerek kalmadı. Tüm sağlık ihtiyaçlarını Elazığ içerisinde karşıladık. Hastanemiz 8 yataklı, 160 yoğun bakım yatağı var. Günlük normal işleyişimiz de olağan akışında devam ediyor. Planlı ameliyatlarımız, hizmetlerimizde herhangi bir aksama yok."

SİSMİK SENSÖRLER, ASANSÖR KAZALARINI DA ÖNLEDİHastanenin elektrik elektronik mühendisi Ayhan Damirbağ da şehir hastanesinde bulunan deprem sensörü sayesinde asansör sisteminde herhangi bir aksaklık olmadığını belirterek, "Hastalarımız ve hasta yakınları çok güvenli bir şekilde, asansörü kullanan vatandaşlarımız da herhangi bir zarar görmeden bir depremi atlattılar. Deprem sensörü güvenlik amaçlı kullanılan bir araç. Deprem anında sismik titreşimleri algılayarak çalışır durumdaki asansörlerin en yakın kata gelip durmasını, durur haldeki asansörlerin ise kapılarını açıp kimsenin kullanmayacağı şekilde sabitlenmesini sağlıyor. Ana binamızda şu an 63 asansör bu sensöre bağlı çalışıyor. Deprem anında titreşimi algıladığı an hepsine kontakt verebiliyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü-Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Mimarı Ahmet Akyüz röportajı-Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk röportajı-Elektrik Elektronik Mühendisi Ayhan Demirbağ röportajı-Deprem anında hastane servis koridorundan güvenlik kamerası görüntüleri-Deprem anında izolatörlerin bulunduğu zemin kattan güvenlik görüntüleri-Detay görüntüler

Özlem YURTÇU KARABULUT- Erkan BAY/ELAZIĞ, - ================================

Bir tek Kur'an yanmadı SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin çatı katı, çıkan yangında küle döndü. Yangın söndürüldükten sonra evde inceleme yapan Demirci ailesi, tüm eşyaların yanmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'in alevlerden etkilenmediğini farketti.

Sabah saatlerinde, Akyazı Taşburun Mahallesi'nde Osman Demirci'ye ait 2 katlı evde yangın çıktı. Çatıdaki yangını fark eden komşuları, Demirci ailesini uyardı. Zemin katta bulunan Osman Demirci, üst kattaki oğlu Erdoğan Demirci ile çatı katında yaşayan oğlu Erdal ve eşi Kevser Demirci'yi uyandırıp, evden çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek, alevlerin diğer dairelere sıçramasını engelleyerek, yangını söndürdü. Yangında çatı katı dairesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından çatı katında iinceleme yapan Erdal Demirci, tüm eşyaların yanmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'in alevlerden etkilenmediğini farketti. Demirci, "Eşimle birlikte uyuduğum sırada komşularımın seslenişlerini duydum. Allah korudu bizi, canımızı bağışladı. Tüm eşyalar yanmasına rağmen Kur'an-ı Kerim yanmadı, tesellimiz bu olduö dedi.

Erdoğan Demirci ise, "Saat 05.30 sıralarında komşumuz bizi uyandırdı. Üst katta kalan kardeşim ve yengemi kapıya vurarak uyandırdık. Tüm eşyalar yandı, bir tek Kur'an-ı Kerim ve kardeşim ve yengem kurtuldu." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Yangın sonrası detayErdal Demirci röp.Erdoğan Demirci röp.Detay

HABER-KAMERA: Nuri KURU/SAKARYA, ===============================

Bakan Kurum: Yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız (2)'ŞUBAT AYI SONU MART AYI BAŞI YAPIM SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlçedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum ve beraberindekiler incelemelerin ardından Doğanyol Kaymakamlığı'na geçerek depremde hasar gören binalarla ilgili yapılacaklar konusunda toplantı yaptı.

'ARKADAŞLARIMIZ TESPİTLERİNİ YAPIYORLAR'İlçedeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, Malatya genelinde 430 yıkık binanın olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Bin kişilik ekiple sahada hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Bugün de valimiz, genel başkan yardımcımız, bakan yardımcılarımız, belediye başkanımız, milletvekillerimizle Malatya'mızın hem merkezinde hem de ilçelerinde incelemelerde bulunduk. Yapmış olduğumuz hasar tespit neticeleri sonucunda, Malatya il ve ilçelerinde toplamda 638 bağımsız bölümden oluşan 430 yıkık binamızın olduğu yine 5 bin 826 bağımsız bölümden oluşan da ağır hasarlı binalarımızın olduğunun tespitini yaptık. Mevcut tespitler dahilinde hem Battalgazi ilçemizin köylerinde Doğanyol'da, Pütürge'de, Kale ilçemizde detaylı bir şekilde arkadaşlarımız tespitlerini yapıyorlar ve tespitin bitmesine müteakipte aynı Elazığ ilimizde olduğu gibi köylerimizde çelik konstrüksiyondan yapacağımız ve yine yanlarında hayvanlarını barındıracağı ahırları yapacağız."

'EVİ HASAR GÖRMÜŞ VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARI GİDERİLECEK'Doğanyol ilçesinde 145 tane ağır hasarlı binanın olduğunu ifade ederek, "Şu an Doğanyol ilçe merkezindeyiz. İlçe merkezimizde 145 tane ağır hasarlı binamız var ve ilçe merkezinde yapacağımız projede de burayı tarihiyle, kültürüyle ilçemizin değerlerini koruyacak ve ilçemize yakışacak önemli projeyi gerçekleştireceğiz. 145 binamızı yine aynı yerinde ahırlarıyla sosyal donatılarıyla yapıp, hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Köylerimize ilişkin de köylerimizde hane sayısına göre mevcuttaki alanlarında yine depremden hasar görmüş vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek konutların üretimini yapacağız. En geç Şubat ayı sonu Mart ayı başı da Elazığ'da yapım sürecini başlatacağız. En geç yıl sonuna kadar da inşaatlarımızı bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Vatandaşlarımıza hem kira yardımı hem taşınma yardımı valimiz koordinasyonunda AFAD tarafından verilecek. Diğer taraftan geçici barınma ihtiyaçları için çadırlarımız köylerimize dağıtılmış durumda, konteynerlerimiz toplu alanlarda kuruluyor ve vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını geçici de olsa karşılayacak bu alanları hızlı bir şekilde valilik kanadıyla koordine ederek yapıyoruz. Doğanyol ilçesinde 557 ağır hasarlı, 85 yıkık, 25 de metruk binamız var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Bakan Kurum'un ziyaretiVatandaşlarla bir araya gelmesiMurat Kurum'un açıklamasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA- =========================

Mersin'de piknik dönüşü kaza: 9 yaralı MERSİN'in Erdemli ilçesinde, piknikten dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen pikapla çarpıştı. Kazada, otomobil içindeki 5'i çocuk, 1'i engelli, 9 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Güzeloluk Yolu Devrekent mevkisinde meydana geldi. Piknikten dönen ailenin bulunduğu Naim İdil yönetimindeki 33 KEH 40 plakalı otomobilin, yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi. Kayarak şerit değiştiren otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Uslu yönetimindeki 21 BH 157 plakalı pikapla çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin içerisinde bulunan 5'i çocuk, 1'i engelli, 9 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralananların ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Naim İdil'in durumunun ağır, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Kazaya karışan araçların görüntüsü-Kaza yerinden genel görüntüler-Hastane tabelasından görüntü-Yaralıların sedyeyle götürülmesi-Ambulanslardan genel görüntü-Yaralılar ve yakınlarının hastaneden görüntüleri-Yaralı yakını ile röportaj

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), ==============================

İnegöl Adliyesi'nde mağdurlara özel oda Bursa İnegöl Adliye Sarayı'nda suç mağdurlarının daha rahat bir ortamda ifadelerinin alınması amacıyla görüşme, gözlem ve bekleme odaları oluşturuldu.

Mağdurların, sanıkla yüz yüze getirilmeden uzman desteğiyle mağduriyetinin önlenmesi amacıyla oluşturulan odalarda alınan ifadeler, kamera ve mikrofon sistemiyle hakim, savcı ve avukatlara iletiliyor.

Görüşme, gözlem ve bekleme odalarında görevli Sosyal Çalışma Uzmanı Burcu Yazgan, "Üç ayrı odamız var. Bekleme odası, gelen mağdurların kaygı düzeylerini azaltmak amacıyla ön görüşme yaptığımız oda. Ön görüşmenin ardından adli görüşme odasında ifadelerimiz alınıyor. Bu görüşmeler Cumhuriyet savcısı, hakim ve avukat tarafından görüntülü ve sesli olarak izleniyor. Sorulmak istenen sorular uzmana kulaklık aracılığıyla yönlendiriliyor. Uzman da mağdura yaşı ve gelişimine uygun olarak soruları iletiyor. Yapılan görüşmeler sesli ve görüntü olarak kayıt oluyor. Böylece ikinci mağduriyet önleniyor. Bu odalar mağdurların ikinci kez örselenmesini engellemeyi amaçlıyor" dedi.

Görüntü dökümü: ---------------------------------Adliye dış görüntüsü-Odaların görüntüsü-Mağdur ile iletişimden detaylar-AçıklamaHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa), =============================

Aranan cezaevi firarisi ölü bulundu KÜTAHYA'da cezaevinden firar ettiği gerekçesiyle hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan Mehmet Eyi (68) kullanılmayan bir evde ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemede Eyi'nin en az 6 ay önce öldüğü tespit edildi.

Maruf Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde kullanılmayan bir evde ceset olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede çürümüş erkek cesedinin Mehmet Eyi'ye ait olduğu belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eyi'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedi bulunan Mehmet Eyi'nin en az 6 ay önce öldüğü belirlenirken, açık cezaevinden firar ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davadan 5 ay hapis cezası aldığı ve bu nedenle arandığı ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yerinde ambulans görüntüsü-Binadan görüntü-Polislerden görüntü-Ölü bulunanın vesikalığı-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,===========================

Kütahya'da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Kütahya'da kreşte öğretmeni B.E.'yi yanından bisikletle geçerken elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Haber: KÜTAHYA,

Kaynak: DHA