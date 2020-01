DHA YURT BÜLTENİ-15

16.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:05

PKK sığınağında EYP düzenekleri bulundu

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullandığı tespit edilen sığınakta el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Gürpınar ilçesine bağlı Dikbıyık, Topyıldız, Tüzek ve Akdoğu mahalleleri kırsalında 'Şehit Jandarma Er Erdal Kundak' operasyonu düzenledi. Kırsalda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde teröristlerin kullandığı bir sığınak tespit edildi. Sığınaktaki aramada 8 EYP düzeneği, EYP yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, sığınak ise kullanılmaz hale getirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

HDP önündeki eylemde 136'ncı gün (2) AİLE SAYISI 71 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 136'ncı gününde devam ederken, 2015 yılında kaçırılan oğulları Mahmut (20) için Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Emin ile Hamdiye Arslan çiftiyle birlikte aile sayısı 71 oldu.

Oğlu Mahmut'un ortaokul 3'üncü sınıfta okurken kaçırıldığını anlatan Emin Arslan, 5 yıldır ondan haber alamadığını söyledi. Oğluna kavuşmak umuduyla HDP önündeki eyleme katıldığını anlatan Arslan, "Buraya hem ailelere destek için hem de kendi oğlumuz için geldik. HDP'ye diyoruz ki çözüm sürecinde senin milletvekillerin Kandil'e gitti, şimdi de bizim çocuklarımız için Kandil'e git. Çocuklarımızı zorla götürmüşler. Oğlumdan hiç bir haber alamadım. Zorla kaçırıldığı için konuşturmuyorlar. Onun yeri dağ değildi. Okusaydı şimdi liseyi bitirmişti. Hedefi öğretmen olmaktı" dedi.

Hasta yakınıyla sekreterin tartışması karakolda son buldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki özel hastanenin acil servisinde, hasta yakının doktor yanında çalışan sekreteri darp etmeye çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçede faaliyet gösteren özel hastanede meydana geldi. Eşiyle birlikte hasta olan çocuklarını özel hastaneye götüren C.D., doktorla görüşmek istedi. İddiaya göre, C.D. doktorun yerinde olmadığını ve kısa süre sonra geleceğini söyleyen sekreter Ç.K.'ya tepki gösterdi. Yaşanan tartışma diğer hasta ve yakınlarının araya girmesiyle son buldu. Ancak bir süre sonra Ç.K. ile C.D.'nin eşi tartışmaya başladı. C.D. bir kez daha Ç.K.'nın yanına giderek sözlü tartışmaya devam edince özel güvenlik görevlisi ve vatandaşlar araya girdi. Güvenlik görevlileri, C.D.'yi hastane dışına çıkarmaya çalıştı.

Yaşanan olayın ardından hastaneye gelen polis, iki tarafı da ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü. İki tarafında birbirinden şikayetçi olduğu olayda, Ç.K.'nın psikolojisinin bozulduğu gerekçesi ile 3 gün rapor aldığı öğrenildi. Polis iki tarafların ifadesini alırken, soruşturma başlatıldı.

Kayıp Gülistan'ın eski erkek arkadaşı, ailesiyle Alanya'ya gitmiş

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 12'nci günde de sürdürüldü. Gülistan Doku'nun 2 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı, Rusya vatandaşı Z.A.'nın üvey babası E.Y.'nin polis memuru olduğu, genç kızın kaybolmasının ardından görev yaptığı Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden izin alıp, ailesiyle birlikte daha önce görev yaptığı Alanya'ya gittiği öğrenildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak günü sabah saatlerinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi kızlarına ulaşamayınca kente geldi. Ailenin başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Gülistan Doku'nun bulunması için ortak arama çalışması başlattı. Cep telefonunun son sinyal verdiği ve görgü tanıklarının ifadesiyle kent merkezindeki Uzunçayır baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görülen Gülistan Doku'nun bulunması için valilik koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Van ve Elazığ'dan bölgeye gelen arama ekipleri, kameralı rov cihazıyla çalışmalarını sürdürüyor.

GÜLİSTAN'IN ABLASI: 12 GÜNDÜR ÖLÜYORUZ

Gülistan için başlatılan arama çalışmalarına 12'nci günde de devam edilirken, ablası Aygül Doku, kardeşinin bir an önce bulunmasını beklediklerini söyledi. Doku, "Her gün ölüyoruz, her gün bir umutla diriliyoruz. Bir gün biri 'Gülistan yaşıyor', biri 'Öldü' diyor. Hiçbir şey istemiyorum, kardeşim buradaysa lütfen çalışmaları hızlandırsınlar. 12 gündür ben, annem, babam, ağabeylerim ölüyor. Kardeşim yaşıyorsa benim ona söylemek istediğim bir şey yok, o ablasını görüyor. O ablasına, annesine, kardeşlerine yanlış yapacak, üzecek ve geride bırakacak biri değil" diye konuştu.

ODASINDA BULUNAN NOT, GEÇEN YIL YAZILMIŞ

Aygül Doku, önceki gün Gülistan'ın kaldığı yurttaki odasında bulunan ve 'intihar mektubu' olduğu iddia edilen notu da kendisinin bulduğunu belirterek, geçen yıl şaka amaçlı yazıldığını söyledi. Doku, "Yurttaki eşyaları aradığımda bulduğum mektubun gerçek bir mektup olduğunu düşünerek, oturup, ağladım. Daha sonra oda arkadaşları, bu mektubun geçen yıl şaka amacıyla yazıldığını söylediler" dedi.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI, POLİS ÜVEY BABASIYLA ALANYA'YA GİTMİŞ

Gülistan Doku'nun yaklaşık 2 ay önce ayrıldığı ve son kez kafe önünde konuştukları anların mobese kameralarına yansıdığı erkek arkadaşı Z.A.'nın, annesi ve üvey babası E.Y. ile Antalya'nın Alanya ilçesine gittiği öğrenildi. E.Y.'nin polis memuru olduğu, genç kızın kaybolmasının ardından görev yaptığı Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden izin almasıyla ailece daha önce görev yaptığı Alanya'ya gittiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Öte yandan Gülistan Doku'nun mobese kameralarına yansıyan son görüntüleri, uzmanlar tarafından inceleniyor. Görüntülerde; Doku'nun kaybolduğu gün olan pazar saat 11.10'da, Rusya uyruklu eski erkek arkadaşı Z.A.'nın çalıştığı, valilik yanındaki kafeye gelip, dışarıda ayaküstü konuştukları görülüyor. Z.A. ile konuşurken tartışmadıkları görülen Doku'nun, saat 11.19'da kollarını göğsünden bağlayarak, yaya yolunu kullanmadan yolun karşısına geçip, 11.29'da şehir içi minibüsüne bindiği anlar görüntülerde yer alıyor. Daha sonra görgü tanıklarının ifadeleri ile baz istasyonu sinyali Sarısaltuk viyadüğünde alınan Gülistan Doku'dan bir daha haber alınamıyor.

Tel Abyad Sanayi ve Ticaret Odası kuruldu

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde Sanayi ve Ticaret Odası kuruldu.Barış Pınarı Harekatı ile kontrol sağlandıktan sonra bölgede yaşayan halkın temel ihtiyaçlarını karşılayan Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), Tel Abyad'da kamu hizmetlerinin düzenli sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Tel Abyad ve Resulayn'da ticari hayatın başlaması için de çalışmalar devam ediyor. Tel Abyad'da yürütülen çalışmaları değerlendiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bölge halkının başta tarımsal üretim olmak üzere tüm ticari faaliyetlerde önünün açılacağını söyledi.Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunda görev alan ve yönetim için başkan adayı olan Muhammed El Abdullah, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından bölgenin yönetim sisteminin değiştiğini, PKK/YPG terör örgütünün daha önce burada milletin üzerine çökerek sıkıştırdığını ifade etti. Ticari olarak bölgede hayatın hareketleneceğini kaydeden Muhammed El Abdullah, sınır kapısının yeni açıldığını ve ilçede eksik olan ticari ürünlerin ilk etapta tamamlandığını dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti başta yemek ve diğer yardımlar konusunda bizlere çok büyük destek oldular. Şu anda durumumuz çok iyi. İnşallah daha da iyi olacak" dedi.Abdullah, odaya kayıtlı 240 esnafın kayıtlarını yenilediğini ve aidatlarını ödediğini de sözlerine ekledi.

Minik öğrenciler, 'Pamuk'a okul bahçesinde bakıyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, minik öğrencilerin sokakta bulup okulun bahçesinde bakımını üstlendikleri 'Pamuk' adlı yavru köpek, ilgi odağı oldu.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'Pergel' adını verdiği köpeği bakanlık bahçesinde getirerek bakımını üstlenmesi, İslahiye Yesemek Anaokulu'na da örnek oldu. Okul idaresi, öğretmen ve öğrenciler 'Hayvan Dostu Çocuklar 'projesi ile okul çevresinde dolaşan ve zaman zaman okul bahçesine gelerek çocukların verdiği yiyeceklerle karnını doyuran köpeği sahiplendi.Okul bahçesine köpek için kulübe yapılarak sahiplenilen köpeğe öğrenciler 'Pamuk' adını verdi. Minik öğrencileriyle 'Pamuk' isimli köpeği besleyen Okul Müdürü Müslüm Polat, "Milli Eğitim Bakanlığımızın ile birlikte bizim de yaptığımız ilçemizde ve Gaziantep genelinde örnek kabul edilen 'Hayvan Dostu Çocuklar' projemiz ile yavru köpeğimizi sahiplendik. Projemiz ile köpeğimizin yanında diğer hayvanların da faydalanabilmesi amacıyla okulumuzun bahçesine beton suluklar, kuş yuvaları ve yiyecek alanları oluşturduk. Amacımız çocuklarda hayvan sevgisi oluşturmak, korunmalarını sağlamak ve yaşam alanları oluşturmak" dedi.

