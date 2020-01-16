DHA YURT BÜLTENİ - 15

16.01.2020 00:39 | Son Güncelleme: 16.01.2020 00:39

Aslı Baş davasında sanıklara beraat

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 9,5 yıl önce manken Aslı Baş'ın (32) turizmci Ahmet Bayer'in (64) villasının terasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada karar açıklandı. 9,5 yılda 3 cumhuriyet savcısı ve 3 mahkeme başkanın değiştiği davada mahkeme heyeti, yüklenen suçun sanıklar tarafından işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ile Murat Umirov'un beraatlarına karar verdi.

'Miss Model Of The World' yarışmasında 2003 yılında birinci olan Aslı Baş, 2010 yılında 21 Temmuz gecesi saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Bayer (34) ve Volkan Bayer (32) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yanlarında çalışan Murat Umirov (43) hakkında da 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

9,5 yılda 3 cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanın değiştiği dün başlayan ve bugünde devam eden davanın Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 36'ıncı duruşması görüldü. Duruşmaya Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, annesi Müyesser Baş, tutuksuz yargılanan Ahmet Bayer, Hakan Bayer, Volkan Bayer, Murat Umirov ile avukatlar katıldı. Yoklamayla başlayan duruşmanın ardından Bayer ailesinin avukatları yaklaşık 12 saat savunma yaptı. Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklara söz hakkı verdi. Sanıklar suçsuz olduklarını ifade ederek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya 1 saat ara verdi.

KARARIN AÇIKLANMASININ ARDINDAN GERGİNLİK YAŞANDIAranın ardından mahkeme heyeti, Ahmet Bayer, oğulları Hakan ve Volkan Bayer ile Murat Umirov'un CMK'nın 223/2'e maddesi (Yüklenen suçun sanıklar tarafından işlediğinin sabit olmaması) uyarınca beraatlarına karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda gerginlik yaşandı. Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş ile annesi Müyesser Baş, "32 yaşındaki çocuğumun canını aldınız" diyerek bağırınca, salondan dışarıya çıkarıldılar. Baş ailesi adliye binası önünde karara tepkilerini sürdürdü.

'ADALETTEN HİÇ BİR ZAMAN KAÇMADIK'Adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan Ahmet Bayer, "Hazırlanan iddianame ve mütalaa gerçek dışıydı. Adaletten hiçbir zaman kaçmadık. Oğullarımla birlikte her duruşmaya katıldım. Adalet yerini bulduğu için mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş ile annesi adliye binasından isyan ederek çıkışları -Ahmet Bayer ve oğullarının adliyeden çıkışı-Ahmet Bayer ile röp.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN - Aykut KURT/ MUĞLA,====================================

Gazdan zehirlenen 3 kız kardeşten 1'i öldü, 2'sinin durumu ağır DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, anne ve babaları çalıştığı sırada hastalandıkları için okula gitmeyen 3 kız kardeş, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kardeşlerden Seda Kesikbaş (13) hayatını kaybederken, ikizi Sude ile kardeşi Sena Kesikbaş (8) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Olay, saat 19.00 sıralarında Gerzele Mahallesi 103 Sokak'ta meydana geldi. Tekstil işçisi Pervin ile boyacı ustası Hüsamettin Kesikbaş çiftinin kızları ortaokul öğrencisi Seda ikizi Sude ve kardeşleri Sena, hasta oldukları için okula gitmedi. Bütün günü evde geçiren üç kız kardeş, akşam olduğunda sobayı yaktı. Bir süre sonra anne Pervin Kesikbaş kızlarını telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine Kesikbaş, yakını olan Fatma Uygan'ı arayıp, çocuklarını kontrol etmesini istedi. Eve giden Uygan, üç kız kardeşini evde hareketsiz yatarken bulunca bağırarak yardım istedi. Durumu öğrenen komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 kız kardeş, hastanelere kaldırıldı.

İKİZLERİ SOBADAN SIZAN GAZ AYIRDIKardeşlerden Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seda Kesikbaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırılan Sude Kesikbaş ile kardeşi Sena'nın ise tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı ve polis çocukların bulunduğu odalarda detaylı inceleme yaptı. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, evdeki sobayı inceledi. İtfaiye ekibi sobayı yakıp, deneme yaparak duman sızıp sızmadığını kontrol etti. Evde bulunan iki odadan birinde sobanın kurulu olduğu, ancak diğer odanın ısınması içinde boruların dolaştırılıp, baca giderine takıldığı bunun da sakıncalı olduğu tespit edildi.Olayı duyan anne ve baba ise tedavi gören kızlarının yanına koştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Evden ve polislerden detay-Evin içindeki sobadan detay-Fotoğraflardan detayEvin en küçük kızı Sena'nın yaptığı resimden detay-İtfaiye ekibinin evde inceleme yapıp, sobayı yakmasından

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,============================

Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü GAZİANTEP'te toptancılık yapan Ramazan H. ile kardeşi Cemil H., kar maskeli silahlı 2 sişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan Sefer Şen, para dolu çanta ile kaçmaya çalışırken Ramazan H.'nın tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitirirken, diğer saldırgan ise kaçtı. Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, GATEM Toptancılar Sitesinde işyeri bulunan Ramazan H. ve Cemil H. kardeşler kazandıkları parayı çantaya koyarak eve doğru yola çıktı. Ramazan ve Sefer H., otomobillerini evlerinin garajına park ettiği sırada, kar maskesi takan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelilerden Sefer Şen olduğu belirlenen kişi, Cemil H.'nin elindeki çantayı alıp kaçmaya çalışırken Ramazan H. tarafından tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Şen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis, Ramazan H.'yi gözaltına alırken, olayın ardından kaçan ve ismi öğrenilemeyen diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yeriPolis ekipleriGaziantep Üniversite hastanesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,=============================

Marmaris'te seyir tepesindeki cinayete 1 tutuklama MARMARİS'te, seyir tepesinde çıkan kavgada Mesut Demirel'in tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden Cevdet Serhat Kara (36) 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Kara ile Demirel'in husumetli olduğu öğrenildi.Olay, pazartesi sabahı, Armutalan Mahallesi Yeni Datça yolu seyir tepesinde meydana geldi. Bir grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Mesut Demirel tabancayla vuruldu. Demirel kanlar içinde yığılırken, saldırganlar tabancayı ve kavga sırasında kullanılan ekmek bıçağını olay yerinde bırakıp, kaçtı. Seyir tepesindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, başından vurulan Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demirel'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çok yönlü araştırma başlattı. Demirel'in tabancayla öldürüldüğü kavgaya karıştığı öne sürülen Cevdet Serhat Kara (36), M.B., S.K. ve S.T. yakalanıp gözaltına alındı.Poliste işlemleri tamamlanan 4 kişi, bugün saat: 15.00 sıralarında İlçe Adliyesi'ne geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 4 kişi mahkemeye çıkarıldı. 7 saat süren mahkemede Cevdet Serhat Kara 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. M.B., 'Delilleri karatma' suçundan adli kontrollü serbest, S.K. ve S.T. serbest bırakıldı. Tutuklanan Cevdet Serhat Kara'nın turizmci olduğu, ciple safari turları düzenlediği, evli ve iki çocuk sahibi olduğu, Demirel ile husumetli olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Marmaris Adliyesi genel görüntü-Delilleri adliyeye getiren sivil polisler genel görüntü-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi genel görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(MUĞLA),===============================

Ankara'da otobüse çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı ANKARA'da, sürücüsünün kontrolden çıkan hafif ticari araç otobüse arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan ve kalbi duran araç sürücüsü, sağlık ekiplerince kalp masajıyla hayata döndürüldü.Kaza, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BJD 563 plakalı hafif ticari araç, İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak İzzet Mertcan'ın kullandığı 06 FF 4916 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü, içeride sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, kalbi duran araç sürücüsüne ambulansta dakikalarca kalp masajı yaptı. Hayata döndürülen sürücü Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Araçlardan görüntüEkiplerden görüntüGenel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,=====================================

Kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı (3)2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Manavgat'ta kuyumcu soydukları iddiasıyla polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen sanıklar, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Ukrayna uyruklu V.B. ve S.N., sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Haber: ANTALYA,

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Kaynak: DHA