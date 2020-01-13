DHA YURT BÜLTENİ-15

13.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:38

Sağlık Bakanlığı, o anestezi ilacının kullanımını durdurdu (2)

'İLAÇLA İLGİLİ DAHA ÖNCE DE BİLDİRİM OLMUŞ'

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, Sağlık Bakanlığı'nın kullanımını yasakladığı Dormofol ilacıyla ilgili açıklama yaptı. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı da olan Prof. Dr. Nursel Şahin, ilaçla ilgili bakanlık tarafından bildirimde bulunulduğunu açıkladı.

Bir anestezik ilaç olan 'Dormofol' adlı ilacın, aslında 'Propofol' denilen farmakolojik bir ajan olduğunu belirten Prof. Dr. Nursel Şahin, bu ilacın anestezinin her aşamasında kullanıldığını söyledi. Prof. Dr. Şahin, "Anesteziyi başlatırken, devam ettirirken minimal girişimlerde ya da yoğun bakımlarda da bizim, yani anestezide geniş alanda kullandığımız intravenöz anestezik dediğimiz bir ajan. Çok üzücü tabi böyle bir haberi almak. Çünkü hastalarımıza zarar vermemek bizim iyi hekimlik kuralları içerisinde en temel ilkemiz. Biz de güvenli ilaçlar ve ortamlarda hastamızın güvenliğini en üst düzeyde tutarak hizmet vermek istiyoruz. Eminim arkadaşlarımız da öyle yapmışlardır" diye konuştu.'HERKES TEDİRGİN OLDU'Prof. Dr. Şahin, "İlaçla ilgili, eylül ya da ekim ayında Bakanlık tarafından bildirimde bulunulmuş, bu serilerle ilgili. Zaman zaman yan etkilerin daha fazla görüldüğü durumlarda geri bildirim yapılır. Bakanlık tarafından da o seriler durdurulur ve incelemeye tabi tutulur. Bu sefer ilaç hakkında böyle bir şey olduğu duyurulmuş ama toplatma işlemine geçilmemiş. Tabi Isparta'daki olay çıkınca 81 vilayete durdurma ve toplatılma yazısı çıktı. Şu anda arkadaşlarımızın hepsi tedirgin oldu tabi. İlacı kullanan anestezi hekimleri ya da mevcut sağlık kurumları ister kamu, ister özelde. Tabi ki hastalarımız da" dedi.Sosyal medyada da ilacın isminin değiştiğini, endoskopik işlemin yapılmaması gerektiği gibi haberleri okuduklarını belirten Prof. Dr. Şahin, şöyle konuştu: "İşlemin tabi ne aşamada, nasıl olduğu konusunu bilmiyoruz. Olay ortaya çıkınca Isparta Şehir Hastanesi Başhekimliği ve Isparta İl Sağlık Müdürlüğü hemen bir soruşturma başlatmış. Savcılığa da intikal ettirilmiş durumda. Dolayısıyla otopsi yapılıp, analizler sonuçlanıncaya kadar herhangi bir açıklama yapamayacaklarını söylediler. Biz de o nedenle olay hakkında çok bilgilenmiş değiliz."KATKI MADDESİ YUMURTA AKI İÇERİSİNDE KORUNAN BİR İLAÇZaman zaman bu ilaç hakkında bu tür bildirimler çıkabildiğini aktaran Prof. Dr. Şahin, "Bu seride gerçekten üretim zamanında bir sıkıntı mı olmuştur, ilacın kendisinden mi kaynaklıdır, uygulamadan mı kaynaklıdır bilemiyoruz. Ama ilacımızın bir özelliği var, katkı maddesi yumurta akı içerisinde korunan bir ilaç. Dolayısıyla özen göstermediğimiz zaman enfeksiyon etkenlerinin hızla çoğaldığını biliyoruz. Dolayısıyla şu anda bir açıklama yapmadığı için yetkili kurullar biz de bir şey söylemiyoruz" dedi. İlaçla ilgili Türkiye Anestezi Derneği sayfasından da bir duyuru yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Analizlerin sonuçları çıkıncaya, soruşturma aydınlatılıncaya kadar şimdilik bu ilacı kullanmamak, elimizdeki ilaçların iade edilmesi konusunda uyarılarda bulunabiliyorlar. Vem İlaç Sanayi'nin bir ürünü Promofol. Yanında başka ilaçlar kullanılmış mıdır, ilacın dozajı, kullanımı, uygulanmasıyla mıdır henüz hiçbir bilgiye ulaşmış değiliz. Yetkililer de şu ana kadar bir açıklama yapmış değil" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)------------------Antalya Tabip Odası dış planTabela görüntüsüRöp: Prof. Dr. Nursel Şahin (Antalya Tabip Odası Başkanı)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)----------------Eczanede içinden detay

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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Niğde'de epilepsi hastası genç kadın ölü bulundu

NİĞDE'de 26 yaşındaki Fatma Yöntem, geçirdiği epilepsi krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay Çayır Mahallesi Stat Sokak'ta oturan Fatma Yöntem, evde küçük bebeğiyle birlikteyken epilepsi krizi geçirmesi sonrası yere yığıldı. Yöntem'in yakınları kapıyı çalmalarına rağmen açılmayınca kendi imkanlarıyla içeri girdi. İçeride yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından yapılan inceleme sonrası talihsiz kadının cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü ---------------------------Ambulanstan görüntü -Polis ekiplerinden görüntü

Süre: 35" Boyut: 65 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Hurda araç taşıyan kamyon trafikte tehlike saçtı

ANTALYA'da hurda araç yüklü kamyon, taşıdığı yükle trafikte tehlike saçtı.Hurda araç ve parçalarının üst üste konulduğu kamyonun korumasız bir şekilde trafikte ilerlemesi tehlike oluşturdu. Alanya'dan Antalya yönüne seyreden kamyonun taşıdığı hurda araçları ve parçaların üzerini branda ile kapatmadan seyretmesi diğer sürücüleri hayrete düşürdü. Bazı sürücüleri kamyon sürücüsünün yeterince güvenlik önlemi almadan hurda araçları taşımasına tepki gösterdi. Bazı sürücüleri ise D- 400 Karayolu'nda seyreden aracı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Kamyon ve yükünden görüntü

Haber- Kamera: İbrahim ALİOĞLU/ANTALYA,

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Rahatsızlanan kadını otobüsle acile götürdü

DÜZCE'de, özel halk otobüsü şoförü İsmail Taşkaya, rahatsızlanan kadın yolcuyu otobüsle hastaneye götürdü. Acil servisin önüne yanaşan otobüsten sedye ile alınan kadın tedaviye alındı.

Düzce'de özel halk otobüsü şoförü İsmail Taşkaya, Sarayyeri Mahallesi ile Düzce şehir merkezi arasında sefer yaptığı sırada bir kadın yolcunun rahatsızlandığını fark etti. İsmail Taşkaya yolculardan ve amirinden izin alarak hemen hastaneye doğru hareket etti. Otobüs, Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisinin önünde dururken, sedyeye alınan kadın hastaneye alındı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YOLCULARDAN İZİN İSTEDİİsmail Taşkaya yolculardan ve amirinden izin alarak rahatsızlanan kadını hastaneye götürdüğünü belirterek, "Sabah Sarayyeri servisini yapıyordum. 08.30 sıralarında otobüse Sarayyeri'nden bir bayan bindi. Yolcular bayanın fenalaştığını söylediler. Arabayı sağ tarafa çektik, bayanı aşağı indirdik. Bayan istifra edeceğini söyledi. Bayanın yüzünü yıkadık. Bayan daha sonra bayıldı. Daha sonra biraz kendisine gelir gibi oldu, ancak tekrar bayıldı. Yolculara bayanı hastaneye götürmemiz gerektiğini söyledim. Yolcular onay verince amirimi aradım. Hattan çıkıyorum diye bilgi verdim. Onay gelince Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdüm. İlk müdahalesi yapıldı ve bayanı acil servise aldılar." dedi.

Taşkaya eğitimler aldıklarını ifade ederek, "Bu konularla ilgili olarak sürekli eğitim alıyoruz. Seminerlerimiz devam ediyor. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın bilgisi var. Bütün arkadaşlarımız acil durumlarda ne yapacağını çok iyi biliyor. Bu konuda bütün şoför arkadaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz. Çünkü can meselesi. 1 saniyenin bile önemi var. Hayat kurtarmak gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"TANIDIĞI OLMASA BEN BEKLERDİM"Taşkaya fenalaşan kadını aynı otobüste bulunan başka bir arkadaşına teslim ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Acil önüne kadar gittik. Güvenlik görevlisi arkadaşlar sedye getirdiler. Ben hastayı sedyeye yatırdım ve teslim ettim. Araçta sordum tanıyan var mı? diye. Aynı mahalleden bir arkadaşı varmış. Kendisine bıraktım. Kendisi olmasa ben beklerdim. Arkadaşına teslim edince ben döndüm hattıma kaldığım yerden devam ettim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOtobüsün acil serviste görüntüsü (Vatandaş kamerası)Fenalaşan kadının sedye ile otobüsten alınması (Vatandaş kamerası)Otobüs şoföründen görüntüOtobüs şoförü ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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50 uyuşturucu hapla yakalandılar

ADIYAMAN'da, üzerlerinde uyuşturucu hap bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Mustafa G. ve Mikail G.'yi durdurdu. Üzerleri aranan ikilinin ceplerinde, toplam 50 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------,Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesiŞüphelilerin hastaneden çıkartılmasıŞüphelilerin polis aracına bindirilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB

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19 yaşındaki lösemi hastası Buğra için donör aranıyor

ESKİŞEHİR'de 5 ay önce lösemi teşhisi konulan 19 yaşındaki Buğra Kara için uygun donör aranıyor. Belediye çalışanı baba Murat Kara, sosyal medyada büyüyen kampanyaya Eskişehir'in yanı sıra bir çok ilden destek geldiğini ifade ederek, "Tepebaşı Belediyesi'nde çalışıyorum, oradan izin alarak sosyal medyada da yayıldı. Bu dakikadan sonra çok arayanlar oldu. Bize grup grup gelip kan vereceklerini iletenler oldu. Hatta Eskişehir'in yanında Ankara, İstanbul, Artvin, Bolu, Samsun'dan telefonlar geldiö dedi.

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Murat Kara'nın iki çocuğundan biri olan 19 yaşındaki Buğra Kara'ya 5 ay önce kol ve ayaklarındaki morarma şikayetiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konuldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Kliniği'nde kalan Buğra Kara için kemoterapi tedavisi başlatıldı. Baba Murat Kara hastalığının ilerlemesi ve ilik nakli ihtiyacı nedeniyle sosyal medya üzerinden kan ile donör kampanyası başlattı. Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören kampanyanın ilk gününde Eskişehir Kızılay Kan Merkezi'ne 30 kişi başvurarak kan örneği verip donör olmak istediğini söyledi.

Murat Kara, geçen Temmuz ayında oğlunun kol ve ayaktaki morarma nedeniyle hastaneye gittiklerinde lösemi teşhisi konulduğunu söyledi. Bu andan itibaren mücadeleye başladıklarını anlatan Kara, "Geçen Temmuz ayının sonunda oğlumun böbreklerinde ağrı, kolda ve ayakta morarma, halsizlik oldu. Bizde böbrek ağrısı olunca Üroloji servisine gittik. Röntgen, MR çekildi, kan aldılar ve sonunda lösemi olduğu anlaşıldı. Ailemizde bu hastalık hiç olmadı, biz şok olduk. Kolay olmadı bizim için. Oğlum lösemi olduğunu çabuk kabullendi ve beni de rahatlattı. İlaçlar, kemoterapi derken bu zamana kadar geldikö dedi.

'ESKİŞEHİR DIŞINDAN DA DESTEK GELDİ'

Sosyal medya üzerinden yayılan kampanyada Eskişehir dışındaki bir çok ilden destek geldiğini kaydeden baba Kara, "İnşallah bu bağışlardan bir sonuç çıkacak. Tepebaşı Belediyesi'nde çalışıyorum, oradan izin alarak sosyal medyada da yayıldı. Bu dakikadan sonra çok arayanlar oldu. Bize grup, grup gelip kan vereceklerini iletenler oldu. Hatta Eskişehir'in yanında Ankara, İstanbul, Artvin, Bolu, Samsun'dan telefonlar geldi. Toplu olarak Kızılay Kan Merkezi'ne giderek bağış için kan vereceklerini söylediler. Oğlumun şuandaki tedavi süreci ilik nakline doğru gittiği için bizde dünya taramasından uygun donör çıkmadığı için ilik nakli kampanyası düzenlemeye karar verdik. Bu kadar ilgi olacağını tahmin edemedik. Bizim kampanya başlangıcımız Buğra içindi, yalnız sadece onun için değil, Türkiye'de lösemi hastası varsa, birine yapılan bağışlar uyarsa bizde çok memnun oluruz. Bu konuda çok bilinçlenmemiz gerekiyor. Gelenler üç tüp kan verecekler, sonra donör olup olamayacağı belli olacak. Bizde 5 ay öncesine kadar hiç bu konuyu bilmiyorduk, oğlumun rahatsızlığı geçtiğinde de gönüllü olarak devam edeceğim. Verilen kanlar ve doku örnekleri sadece Buğra için değil, lösemi hastası olan diğer hastalar içinde geçerli. Çünkü hangi hastaya uyarsa, ona donör olabiliyorö diye konuştu. Yaklaşık 5 aydır hastanede tedavi gördüğünü anlatan Buğra Kara da ilik nakli kararı çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Sizlerden donör olmanız ve Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kan vermenizi rica ediyorum. Sloganımız 3 tüp kan, 1 can' destek veren herkese çok teşekkür ederimö dedi.

30 KİŞİ BAŞVURDU

Sosyal medyada kampanyadan haberdar olarak Eskişehir Kan Alma Merkezi'ne gelen 30 kişi kan bağında bulundu. Donör olmak istediğini söyeleyen bağışçılardan Gökçe Güneyoğlu ve Saniye Ezgi Sarıkaya, sadece Buğra için değil, tüm lösemi hastaları için gelip kan verdiklerini ve herkesi de kampanyaya destek olmanı gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü: -Buğra'nın yattığı üniversite hastanesi-Buğra'nın çağrıda bulunması-Kızılay Kan Alma Merkezi-Kan vermek için gelenler-Kan verenlerle röp.-Baba Murat Kara-Kara ile röp.-Kan Alma Merkezi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Kaynak: DHA