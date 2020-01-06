DHA YURT BÜLTENİ - 15

06.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:04

Yaklaşık 100 kamyon, TIR ve kamyonet eylem yaptı, ana yol kilitlendi

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yaklaşık 100 kamyon, TIR ve kamyonetler, 'dijital takograf' uygulamasına tepki için konvoy düzenledi. Bursa-İstanbul yolunda bir süre hayat durdu.

Orhangazi ilçesinde Taşıyıcılar Kooperatifi'ne bağlı yaklaşık 100 kamyon ve TIR ile Kamyonetçiler Kooperatifi'ne bağlı kamyonetler, 'dijital takograf' uygulaması nedeniyle araçlarıyla Bursa-İstanbul karayolu üzerinde araç konvoyu yapıp kornalarla uygulamayı protesto etti.

ANA YOL KİLİTLENDİOrhangazi Taşıyıcılar Kooperatifi'nin bulunduğu Çeltikçi altındaki merkezde bulunan garajdan ana yola çıkış yapan Kamyon ve TIR'lar, Bursa-İstanbul Karayolu güzergahından Orhangazi istikametine doğru hareket etti. Göl, İznik ve Yeniköy kavşağını kapatan kamyonlar korna eşliğinde ana yoldan giderek Yeniköy Kavşağından yeniden geri dönüş yaptı. Araçların geçişleri esnasında an yol ve kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyon eylemi araçların yine Bursa istikametinden Çeltikçi kavşağından dönüş yapıp kooperatif garajında son buldu.Yurt genelinde başlatılan eylemlere Orhangazi'den de gelen destek esnasında ana yol güzergahında şehirlerarası nakliye yapan çok sayıda kamyon da konvoya katılıp kornalarla eyleme destek oldu.SESİMİZİ DUYURABİLMEK İÇİN BÖYLE BİR EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİKTaşıcılar Kooperatifi'nde sona eren eylemlerinin ardından burada toplanan kamyoncular yapılan eylem ile ilgili açıklama yaptı. Orhangazi Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Sevinç'in de destek verdiği eylemin bitiminde Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Beytullah Güneş, hiçbir şekilde provakasyon düşüncesinde olmadıklarını belirterek, "Hiçbir arkadaşımızın da böyle bir niyeti yok. Bizler sesimizi duyurabilmek için böyle bir eylem gerçekleştirdik. Umarım yaşadığımız sıkıntılar ile ilgili gerekli merciler de mesajımızı almıştır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kamyonların ana yola çıkışı, ana yolda hareket halleri, kavşaklar-Detay görüntüler-Açıklamalar-Toplu fotoğraf çekimi

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),

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Yaşlı çift, sobadan zehirlendi

İZMİR'in Konak ilçesinde, sobadan sıza karbonmonoksit gazından zehirlendikleri iddia edilen çift Ömer K. (88) ile Döndü K. (76) evinde ölü bulundu. Olay saat 13.00 sıralarında 26 Ağustos Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Ömer K. ve Döndü K.'ye ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, çifti hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, yaşlı çiftin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından çiftin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Mahalleden görüntüApartmandan görüntüÇiftin ayakkabısından görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

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Dev yayın balığını görmek için sahile akın ettiler

Bursa'nın İznik ilçesinde balıkçılık yapan Gökhan ve Hakan Gider, İznik Gölü'ne attıkları ağ ile 98 kiloluk yayın balığı yakaladı. Ağaca asılarak sergilenen yayın balığı ile fotoğraf çektirmek isteyen ilçe halkı ise sahile akın etti.Sabah saatlerinde Çakırca sahilinden İznik Gölünün orta kısımlarına kayıkla açılan balıkçılar Gökhan ve Hakan Gider kardeşler, bir gün önceden göle attıkları ağları kontrol ettiği sırada dev yayın balığı ile karşılaştı. Gider kardeşler, ağa takılan yayın balığını kayıkla çekerek sahile getirdi. Uzunluğu 2 buçuk metre ve kilosu 98 kilogram olan yayın balığını görmek isteyen ilçe halkı sahile gelerek balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi. Gider kardeşler tarafından satışa çıkarılan yayın balığı, kilosu 30 liradan 2 bin 940 liraya bir restoran sahibi Hüsnü Köroğlu tarafından satın alındı.

Görüntü Dökümü: -------------------------------Yayın balığının gölde kayıkla çekilmesinden görüntü-Yayın balığının ağaca asılıp sergilenmesinden görüntü-Yayın balığını satın alan kişi ile röportaj-Yayın balığının fotoğtafı

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/İZNİK (Bursa),

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Çanakkale'nin yükseklerinde kar yağışı

ÇANAKKALE'nin yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı. Kar küreme makineleriyle yolları kardan temizleme çalışmaları başlatıldı.Çanakkale'de kar yağışı Bayramiç, Yenice, Çan ve Biga ilçelerinin yükseklerinde etkili oluyor. Şiddetli kar yağışı nedeniyle Bayramiç'te bazı yollar karla kaplandı. Meteorolojinin yaptığı kar uyarısının ardından yüksek kesimlerde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kar rüzgarla birleşince yollar kısa sürede beyaza büründü. Ekipler ise karla kaplanan yolları açmak için kar küreme makineleriyle çalışmalara başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------İlçede devam eden kar yağışından genel, detay görüntü-Karla kaplanan yolları açan küreme makinesinden görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/ÇANAKKALE,

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Kaynak: DHA