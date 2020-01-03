DHA YURT BÜLTENİ - 15

03.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:39

İçişleri Bakanlığı: Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

İçişleri Bakanlığı, Muğla 'nın Fethiye ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak günü saat 01.35 sılarında, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içinde yaklaşık 15 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzerine harekete geçildiği belirtilerek, şöyle denildi:"Olay yerine hemen 3 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edilmiş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda Fethiye'nin 5,5 deniz mili açıklarında 3'ü kadın 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: MUĞLA/

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Eşinin öldürdüğü Ebru, toprağa verildi Iğdır'da boşanma aşamasındaki eşi Umut Aras (29) tarafından öldürülen 1 çocuk annesi Ebru Aras (24), memleketi Mersin'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ebru Aras, şiddetli geçimsizlik yaşadığı Doğubayazıt Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olan eşi Umut Aras'ı 3 ay önce terk etti. Genç kadın, aynı kentte kiraladığı bir evde yaşamaya başladı. Bir ay önce de boşanma davası açtı. Ancak Umut Aras, eşinin yaşadığı evi buldu.Dün eve giden Umut Aras ile Ebru Aras arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında koca, yanında getirdiği tabanca ile Ebru Aras'a ateş etti. Genç kadın, kanlar içinde kalırken, Umut Aras aynı tabancayı göğsüne dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyan komşular, polisi aradı. Eve gelen ekipler, Ebru Aras'ı banyoda cansız halde, Umut Aras'ı odada ağır yaralı olarak buldu.Umut Aras Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, ameliyat edildi. Ardından da Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftin olay sırasında bakıcısında olan 1,5 yaşındaki işitme engelli oğulları M.İ.A. ise devlet korumasına alındı.Ebru Aras'ın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Mersin'e getirildi. Genç kadın için Mezitli ilçesindeki Hazreti Bilal-i Habeşi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Acılı baba Cengiz Öcüm'ün gözyaşlarına boğulduğu namazın ardından Aras, Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Tabut musala taşına konulurken-Cenaze namazı kılınırken-Tabut cenaze arabasına bindirilirken-Cenaze arabası mezarlığa giderken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor Osmaniye'nin Düziçi ilçesine giriş çıkış yapan TIR, kamyon, minibüs, hafif ticari araçlar ile taksilerden işgaliye bedeli tahsil edilmesine karar verildi. Belediye meclisinde alınan kararın ardından ilçe girişinde önlem alan zabıta ekipleri, söz konusu araçlara 5 ile 25 TL arasında değişen işgaliye makbuzu kesip, tahsilat yapıyor.Düziçi Belediyesi'nin 5 Aralık'taki meclis toplantısında ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan işgaliye parası adı altında para tahsil edilmesi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda oy çokluğuyla TIR'lardan 25 TL, kamyondan 20 TL, minibüs, midibüs ile kamyonetlerden 15 TL, hafif ticari araçlardan 10 TL, taksilerden ise 5 TL işgaliye bedeli tahsil edilmesine karar verildi. Karar gereği ilçe girişinde oluşturulan zabıta kontrol noktasında, ilçeye giriş yapan araçların türüne göre makbuz karşılığında işgaliye parası alınmaya başlandı. İlk kez böyle bir uygulama ile karşı karşıya kalan sürücüler ise karara tepki gösterdi.Düziçi Belediye Başkanı CHP'li Alper Öner ise meclis tarafından alınan işgaliye parası ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.UYGULAMA DURDURULDUOsmaniye'de, Düziçi Belediyesi'nin meclis kararıyla ilçeye giren sürücülerden işgaliye bedeli tahsil edilmesi işlemi, tepkiler üzerine durduruldu. İlçe girişinde önlem alıp, durdurdukları sürücülere işgaliye makbuzu kesen zabıtalar da bölgeden çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Esnaf ile röp.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Cezaevinden kaçtı, hırsızlık yaptı Antalya'da cezaevinden firar ettikten sonra 4 hırsızlık olayını gerçekleştiren Hasan Hüseyin Civan, polisin operasyonuyla yakalandı. Civan'ın başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı, ayrıca gasp ve yağma suçlarından suç kaydı olduğu belirtildi.Polisi alarma geçiren hırsızlık olayları, çeşitli tarihlerde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki çok sayıda kameranın görüntüsünü incelediğinde, şüphelinin Hasan Hüseyin Civan olduğunu belirledi. Civan'ın Kazım Özalp Caddesi'nde bir pansiyonda kaldığını belirleyen ekipler, operasyonla gözaltına aldı.Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hasan Hüseyin Civan'ın, gasp yağma suçundan girdiği Alanya Cezaevi'nden firar edip Antalya'ya geldiği, burada çeşitli tarihlerde 4 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İki kişi adına düzenlenmiş nüfus cüzdanlarına kendi fotoğrafını yapıştırdığı belirtilen Civan'ın, gasp ve yağma suçlarından suç kaydının da bulunduğu belirtildi. Civan, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Emniyet dış plan görüntüZanlının çıkarılışıAraçla götürülmesi

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Mersin'de zafer yürüyüşü

Mersin'de Toroslar Belediyesi'nin, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'nci yıldönümünde düzenlediği 'Zafer Yürüyüşü' coşkuyla gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesinde, başta Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler için belediye önünde bir tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ve 7'den 77'e herkesin tek yürek olduğu yürüyüş, MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, Toroslar İlçe Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.Toroslar Belediyesi hizmet binası önünden başlayarak Kuvayi Milliye Caddesi, Hastane Caddesi, İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesi güzergahından Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşte temsili Elif'in Kağnısı ve sırtında cepheye mermi taşıyan Nene Hatunlar tarihi yeniden canlandırdı.Mersin'deki kurtuluş coşkusunu görüntülemek isteyenler ise cep telefonlarına sarılırken, evlerinin ve işyerlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar da korteje Türk Bayraklarıyla ve alkışlarıyla destek verdi.Yürüyüşle tüm Türkiye'ye birlik ve beraberliğin en güzel mesajını verdiklerini belirten Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Mersin'e sahip çıkınız!' diyerek seslendiği bu cennet şehri birlik, beraberlik içerisinde devraldığımız noktadan daha yukarılara çıkaracağız. Çünkü biz bu tarihi hep birlikte yazdık. 3 Ocak Zafer Yürüyüşümüzü bu yıl da gururla, coşkuyla, birlik beraberlik içinde 3 Ocak'ın ruhuna yaraşır bir şekilde gerçekleştirdik. Yanımızda olan, yürüyüşümüze destek veren tüm hemşerilerime teşekkür ederim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Mehterandan görüntü-Yürüyüşe katılan ilçe protokolü-Yürüyüşten genel ve detay-Halay çekenler

Haber-Kamera: MERSİN,

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Ergani'de karlı yolda minibüs devrildi: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Elazığ yönünden ilçe merkezine gelen Mahmut Demiralp yönetimindeki 16 AGB 833 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, minibüste bulunanlardan 4'ü yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen jandarma ve sağlık görevlilerince araçtan çıkarılıp, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, jandarma yeni kazaların yaşanmaması için yolda önlem aldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Mehmet Mucahit CEYLAN/ERGANİ (Diyarbakır),

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Karatay Ziraat Odası Başkanı: Faiz indirimi yeni kredi çekecekler için bir ümit

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, tarımsal kredi faizlerinin yüzde 12'den 9'a düşürülmesini değerlendirdi. Kavuneker, bu faiz indiriminin özellikle yeni kredi alacak çiftçiler için bir ümit olacağını söyledi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale'de gerçekleştirilen, "Çanakkale İş Dünyası Buluşması" etkinliğinde yaptığı açıklamada esnaf kredileri ve tarımsal kredilerde kamu bankalarının kredi faizlerini düşürdüğünü açıkladı. Albayrak, kamu bankalarının esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdüğünü açıkladı. Bu kararı değerlendiren Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Faizleri 12'den 9'a düşürdükleri için hükümetimize, bakanımıza teşekkür ediyoruz. Konya çiftçisi geçtiğimiz senelerde 4 yıl üst üstte kuraklık ve buna benzer afetler atlattı. Geçen yılki doludan dolayı devletimiz yaralarımızı sardı. Onun haricinde 4 yıldır bizim çiftçimizin Ziraat Bankalarına, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve özel bankalara birikmiş borcu var. Çiftçilerin geçmiş dönemdeki borçlarının faizlerinin kaldırılması ve bunun 4-5 yıla yayılarak yapılandırılması gerekiyor. Çiftçi geçen yıl Tarım Kredi Kooperatifinden yüzde 33 faiz ile mazot, sertifikalık tohumluk, gübre, yem kredisi kullandı. Borçlu olan çiftçinin Ziraat Bankasındaki limitleri doldu zaten. Çiftçinin Ziraat Bankasındaki, Tarım Kredi Kooperatifindeki borçları 4-5 yıla yayılmalı, faizler kaldırılmalı" dedi.YENİ KREDİ ÇEKECEKLER İÇİN BİR ÜMİTFaiz indiriminin özellikle yeni kredi çekecek çiftçilerin için güzel bir ümit olduğunu belirten Kavuneker, "Yeni müracaat yapacak çiftçiler için faiz indirimi bir ümittir. Geçmiş dönemdeki borçlu çiftçinin zaten bankadaki limiti doldu. Çiftçi o nedenle özel bankalara yöneldi. Yüzde 9 yapandan Allah razı olsun. Yeni kredi alacaklar, müracaat yapacaklar için bir fırsat ama geçmişte kredi çekmiş ve ödeyemeyenler için bu bir fırsat olmaz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Rıfat Kavuneker açıklama

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA-DHA

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Kaynak: DHA