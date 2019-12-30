DHA YURT BÜLTENİ - 15

30.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:32

Ankara karayolu ulaşıma kapandı

BURSA'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle 3 TIR'ın kaymasıyla Bursa- Ankara yolu 2 saat trafiğe kapandı. TIR'lardan birinin kaldırılmasıyla yol tek şerit olarak trafiğe açıldı.

İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Mezit Boğazı, Mezit 10 mevkiinde öğle saatlerinde 3 TIR'ın kayması sonucu Bursa- Ankara yolu trafiğe kapandı. Uzun kuyrukların oluştuğu karayolunda ekipler, 2 saat sonra bir TIR'ı yol kenarına çekerek, ulaşımın tek şeritten kontrollü bir şekilde devamını sağladı. Sürücüleri uyararak dikkatli seyretmelerini isteyen Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, diğer iki TIR'ı da yoldan çekme çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------Karayolundan detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), - Kamera: BURSA,

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Çorum Kalesi içindeki metruk yapıların yıkımına başlandı

ÇORUM'da, tarihi Çorum Kalesi'nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalarla, kale içerisinde kamulaştırılan 42 metruk yapının 39'unun yıkımına başlandı.Çorum Belediyesi'nce tarihi Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılması için harekete geçilirken, kamulaştırma çalışması başlatıldı. Projeyle kale içerisindeki 42 yapı kamulaştırıldı ancak sahiplerinin itirazı üzerine konu yargıya taşındı. Mahkemece, yapıların yıkımı için Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan restorasyon onayı alınması gerektiğine karar verildi. Kurul, restorasyon için henüz karar vermeyince yapıların yıkımı gerçekleştirilemedi. Halk arasında 'kale kondu' olarak adlandırılan yapıların işgalinden kurtulamayan kalede restorasyon çalışması da yapılamayınca surlardan düşen kaya parçaları, tehlike oluşturmaya başladı. Belediye ekipleri, surlardan koparak, yola düşen kaya parçaları nedeniyle kale çevresini tel örgüyle çevirip, önlem aldı.KARAR ÇIKTI YIKIMLAR BAŞLADIKültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü'nce alınan onay kararının ardından, kamulaştırılan 42 yapının yıkım çalışmalarına başlandı. Yapılan kurul incelemelerinde 42 yapının 39'unun tescilsiz olduğu, 3'ünün ise tescilli olduğu tespit edildi. Tescilli olan ve yıkım gerçekleştirilmeyecek 3 yapıda restorasyon çalışmaları yapılacağı belirtildi. Karar kapsamında harekete geçen belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde kale içerisindeki 39 metruk yapının yıkım çalışmalarına başladı.'ÇALIŞMALARIMIZIN MEYVESİNİ ALDIK'Çorum Belediye Başkanı AK Partili Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri günden beri söz verdikleri projelerle ilgili altyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini, bu çalışmalardan Çorum Kalesi projesine somut olarak başladıklarını söyledi. Yıkımlara ilişkin konuşan Aşgın, "Kale, şehrimiz için çok önemli bir değere sahip. Şehrimizde az sayıdaki tarihi eseri turizme kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu eserlerin en önemlilerinden biri de Çorum Kalesi. Uzun zamandan beri üzerinde yoğun bir şekilde devam ettirdiğimiz çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Kale içerisinde daha önce kamulaştırdığımız yapıların yıkımını bugün itibariyle gerçekleştirmeye başladık" dedi. 'MURADIMIZA ERİYORUZ'Çorum Kalesi'nin bir zamanlar define avcılarınca talana uğradığını ve yaptıkları çalışmayla bunun önüne de geçeceklerini kaydeden Aşgın, "Ankara 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, yaptığımız titiz ve uzun bir çalışma sonrası yıkım kararını onayladı. Tarihi Kale'nin turizme kazandırılması yönünde yapacağımız çalışmaların da önü açılmış oldu. Nihayet muradımıza eriyoruz" diye konuştu.'TARİHİ KALE, TURİZME KAZANDIRILACAK'Çorum Kalesi'nin içerisinde yer alan 42 metruk yapının kamulaştırıldığını, bu yapılardan 39'unun tescilsiz 3'ünün ise tescilli yapı olduğunu vurgulayan Aşgın, "Çorumumuzda bulunan tüm tarihi eserlerin restorasyonunun yapılmasını, bu eserlerin halkımızın hizmetine sunulmasını çok önemsiyoruz. Bu eserlerden biri olan tarihi Çorum Kalesi'nde yapacağımız çalışmalarla, kaleyi turizme kazandıracağız. Çorum Kalesi'yle ilgili üzerinde uzun zamandan beri yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımızı bugün Ankara 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğümüzün belirlediği 4 parselde yıkım çalışmalarıyla fiilen de başlatmış olduk. Tabi yıkım ve temizleme çalışmaları tamamlandıktan sonra inşaat işlerimiz başlayacak. Ama onun öncesinde Kale içerisinde alt yapı çalışmalarını yapacağız. Yaklaşık 5 dönüm alan üzerine kurulu kale içerisinde yapacağımız çalışmalar sonrasında şehrimiz çok önemli bir tarihi eserini daha kazanmış olacak" ifadelerinde bulundu.Konuşmaların ardından Başkan Aşgın ve beraberindekiler, yıkım çalışmalarını inceledi. ÇORUM KALESİŞehir merkezinde yer alan ve Selçuklu mimarisi özelliği taşıyan Çorum Kalesi'ne ait ilk yazılı belgeler, M.S. 1571 tarihlidir. M.S. 1577 tarihli belgede, kaleden 'Sultan Süleyman Hayratı' olarak söz edilmektedir. 16'ncı yüzyılda Çorum'a gelen Evliya Çelebi, şehrin kıble yönündeki kalenin, Sultan Kılıçarslan tarafından inşa edilmiş, Selçuklu yapısı olduğunu söylemiştir. Kare planlı olan kalede, yapı malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve Roma-Bizans dönemlerine ait devşirme taşlar da kullanılmıştır. Kalenin 4 köşesinde 1'er burç ve kuzey cephede kapı ile birlikte 3 olmak üzere her cephede 2'şer dikdörtgen çıkıntı bulunmaktadır. Kale içinde küçük cami ile 42 konut yer almaktadır.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın açıklama-Yıkım çalışmaları-Başkanın yıkım çalışmalarını incelemesi-Yıkılacak binaların içerisini gezmeleri-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Park halindeki otomobil alev alev yandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, park halindeki otomobilin yandığını görenler, bahçe hortumlarıyla müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.Olay, Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Yavuz Sokak'ta meydana geldi. Ümit Kösemen'e ait 54 ABE 518 plakalı sokakta park halinde bulunan otomobil, motor kısmından yanmaya başladı. Çevredekiler, yanan aracı görünce yangın söndürme tüpleri ve bahçe hortumlarıyla su tutarak yangına müdahale etti. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Alev alev yanan araçtan görüntü-Vatandaşın hortumla su tutması-İtfaiyenin gelmesi

HABER: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),

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Bayburt'ta ekiplerin zorlu kar mücadelesi

BAYBURT'ta, şiddetli fırtına nedeniyle 2 köyde çatıları uçup, hasar gören evlerin sahipleri, Özel İdare ekiplerinin, 8 saat süren çalışmaları sonunda yaz döneminde yaşadıkları evlere ulaşıp, tamir yaptı. Kentte dün etkili olan fırtına nedeniyle Dumlu ve Kavlatan köylerindeki bazı evlerde çatılar uçtu, hasar meyada geldi. Yaz döneminde yaşadıkları evlerinde oluşan hasarları giderip, çatıları yinelemek isteyen vatandaşlar ise köylerine gitmek istedi. Kar nedeniyle kapalı olan yolları aşamayınca da Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Hemen harekete geçen ekipler, 8 saat süren çalışma sonunda köy yollarını ulaşıma açıp, vatandaşları evlerine ulaştırdı. Evlerindeki onarım işlerini tamamlayan köy sakinleri, daha sonra jandarma ekiplerinin eşliğinde ilçeye döndü.Kavlatan Köyü Muhtarı Yakup Koman, yolların kar nedeniyle kapandığını, fırtına nedeniyle de pek çok evin hasar gördüğünü anlatarak, "Valiliğimize, İl Özel İdaresi'ne durumu bildirdik. Köylüler olarak teşekkür ediyoruz. Geldiler yollarımızı açtılar. Bütün ekiplere teşekkür ediyorumö dedi. Vatandaşlardan Ahmet Bozo da yoğun karda canla başla mücadele eden ekiplere, teşekkür ederken Aydıntepe Özel İdare Şefi Durmuş Köksal ise yolları açarak, vatandaşları köye ulaştırdıklarını ardından da tekrar ilçe merkezine götürdüklerini anlattı.Öte yandan yer yer kar kalınlığının 7 metreye ulaştığı bölgede, ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kar mücadelesi drone görüntüler-Ekiplerin çalışmaları-Röpler-Çatıları hasar gören evler-Detaylar

HABER KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,

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İnşaat alanında Bizans yapısı bulundu

İZMİT'te bir inşaat alanında yapılan kazılarda tarihi duvarlara rastlandı. Müze müdürlüğü ekipleri inşaat çalışmalarını durdurdu.İzmit Cedit Mahallesi Tepeli Sokak'taki bir inşaatta yapılan kazıda tarihi olduğu düşünülen bir duvara rastlanıldı. İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları inceleme sonrasında inşaatın durdurularak alanın mühürlenmesine karar verdi. Bölgenin 3. derece SİT alanı olması sebebiyle yapılan sondaj çalışmasında yer altında Bizans dönemine ait bir yapının olabileceği tespit edildi. Bunun üzerine müze müdürlüğü görevlileri tarafından rapor hazırlanarak Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gönderildi. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun vereceği kararın ardından yapının ortaya çıkarılması için çalışmaların başlaması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Ortaya çıkan tarihi duvarların görüntüsüDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Tatlı yedikten sonra rahatsızlanan 96 kişi taburcu oldu Diyarbakır'da aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıdan yedikten sonra dün sabaha karşı rahatsızlanan 96 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diyarbakır kent merkezinde farklı semtlerde oturan 96 kişi, dün sabaha karşı, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla araştırma yapan polis, rahatsızlanan kişilerin aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıları tükettiklerini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, iş yerinden alınan numunelerden çıkacak sonuç bekleniyor. Acil servislerde serum ve oksijen tedavisi uygulanan 96 kişi de taburcu edildi.

Görüntü Dökümü-------------Acil servisten detay-Ambulans-Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Destici: Libya'ya asker gönderme tezkeresine 'evet' diyeceğiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye, içişlerine karışmak için ya da taraf olduğu için Libya'ya gitmiyor. Libya'ya asker gönderme tezkeresine BBP olarak 'evet' diyeceğiz" dedi.BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Destici, partisince Mardin'de düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşlarla Buluşma Toplantısı'na katıldı. Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "En çok Kürt nüfusunun yaşadığı ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla Kürtlerin en büyük devleti Türkiye'dir. Aynı şey Türkler için de geçerlidir. Türk nüfusunun yaşadığı en büyük ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla Türklerin de en büyük devleti Türkiye'dir. 'Türk', 'Kürt', 'Arap', 'Çerkez', 'Boşnak' diye ayırmak doğru değildir. Ama elbette bunların varlığı herkesçe kabul edilmelidir ve bu bizim için bir zenginliktir. Öbür taraftan doğuştan gelen bütün hakları insanoğlu kullanmalıdır ve bunun önünde de hiçbir engel olmamalıdır" diye konuştu. 'YAPILAN, KANUNA UYGUNDUR'HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunan BBP lideri Destici, İçişleri Bakanlığı'nca HDP'li belediyelere terör soruşturması kapsamında yapılan görevlendirmelere de destek verdiklerini söyledi. Destici, "Kendilerini başka bir noktaya koyuyorlar. Burada belediye seçimlerinden sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi bunların içinde bazı belediyelere kayyum atandı. Peki, bunun gerekçesi neydi? Bunun gerekçesi; terörle iltisaklı olmak, terör örgütü ve teröriste yardım etmek. Şimdi bu ispatlanmamış ya da bu konuda bilgiler olmadan asla bir belediye başkanı alınıp yerine bir kayyum atanmadı ve atanmaz. Yapılan bütün işlemler tamamen kanuna ve yasaya uygun işlemlerdir" dedi.'TEZKEREYE DESTEK VERECEĞİZ'BBP Genel Başkanı Destici, Libya'ya asker gönderme tezkeresine destek vereceklerini de belirterek, "Türkiye, Libya'nın içişlerine karışmak için gitmiyor ya da Libya'da taraf olduğu için gitmiyor. Bizim orada tarihimiz ve kardeşliğimiz var. Öbür taraftan Doğu Akdeniz'de haklarımızı koruma adına Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kalması bizim için çok önemlidir ve hayati bir süreçtir. Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek olan Libya'ya asker gönderme tezkeresine Büyük Birlik Partisi olarak 'evet' diyeceğiz. Çünkü biz bu kararı doğru buluyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Destici'nin salona girişi-Toplantıya katılanlar-Destici'nin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Kaynak: DHA