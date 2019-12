DHA YURT BÜLTENİ - 15

18.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:35

Uludağ'da iki dağcıyı arama çalışmalarında ceset bulundu

Uludağ'a zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaların 17'nci gününde erkek cesedi bulundu. Daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunan cesedin kime ait olduğunun tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İstanbul'dan 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, Uludağ'a tırmanışa geçti. İki dağcı, bir süre sonra etkili olan siste, hava kararınca yollarını kaybetti. Mert Alparslan ve Efe Sarp'a ulaşamayan aileleri, akşam saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine saat 23.00 sıralarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. 7'nci günde Küreklidere mevkisinde Efe Sarp'a ait mont ve bere bulan ekipler, çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırdı. Küreklidere bölgesini didik didik arayan ekipler, 9'uncu günde de Alparslan ve Sarp'a ait olduğu belirlenen 2 adet baton buldu.

CESET BULUNDUUludağ'da kaybolan Efe Sarp ve Mert Alparslan'ın arama çalışmalarında 17'nci gününde ceset bulundu. Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından bulunan cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı.VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIBursa Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "01.12.2019 tarihinde Bursa Uludağ'da kaybolduğu belirtilen Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) vatandaşlarımızdan haber alınamadığı ihbarı üzerine Bursa Valiliğimiz tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına kamu, sivil toplum ve gönüllüleri katılımı ile karadan ve havadan kesintisiz olarak devam edilmektedir. 11.12.2019 tarihinde kaybolan dağcılardan Efe Sarp'a ait montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. 18.12.2019 tarihinde Kürekli Deresi bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında 11.12.2019 tarihinde bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir cansız erkek cesedi tespit edilmiş olup, kimlik tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bütün arama kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edilmiştir."

Cip kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı: 1 yaralı

Bolu'da, cipin kırmızı ışıkta duran otomobile ve minibüse çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 Karayolu Akçaalan köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Tuğsel Yıldız yönetimindeki 74 AG 421 plakalı cip, önce kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah Yıldız'ın bulunduğu 14 DJ 450 plakalı otomobile, ardından da Adil Öztürk yönetimindeki 14 AD 763 plakalı minibüse çarptı. Otomobil ve minibüse hızla çarpan cip, yol üzerinde bulunan refüje çarparak durabildi. Kazada, cipin çarpması sonucu trafik lambasının bulunduğu direğe çarpan minibüsün sürücüsü Adil Öztürk yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

Rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip, hastaneye ulaştırdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde 30 yıldan beri şoförlük yapan 62 yaşındaki Muharrem Ateş'in, midibüsünde sinir krizi geçiren yolcuyu, güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı. O anlar midibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.Ata Mahallesi-Adnan Menderes Bulvarı seferini yapan Muharrem Ateş'in kullandığı şehir içi halk midibüsüne geçen 14 Aralık'ta, saat 23.30 sıralarında binen yolculardan biri bir anda sinir krizi geçirip, rahatsızlandı. Kadına ilk müdahale diğer yolcular tarafından yapılırken, midibüs şoförü Muharrem Ateş, güzergahını değiştirip, yolcusunu Aydın Devlet Hastanesi'ne götürdü. O anlar midibüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.'İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM'Vatandaşlık görevini yaptığını belirten midibüs şoförü Muharrem Ateş, "Hiç aralıksız 30 yıldan beri şoförlük yapıyorum. İşimi seviyorum. Kooperatif başkanımız ve yönetiminin bizlere verdiği direktiflere nedeniyle, yolcularımızı her zaman ailemizden biri olarak görüyoruz, yardımcı oluyoruz. Olay günü de Adnan Menderes Bulvarı'na geldiğimde bir kadın yolcum sinir krizi geçirip, fenalaştı. O sırada midibüste toplam 8 yolcu vardı. Yolculardan da yardım istedim, sinir krizi geçiren kadının ellerini ovup, sıktığı çenesini açmaya çalıştılar. Önce ambulans çağırmayı düşündük ama zamanında gelmeyeceğini düşünüp, normal güzergahımı değiştirip, rahatsızlanan yolcuyu Aydın Devlet Hastanesi'ne yetiştirdim. Burada gerekli müdahalesi yapılmış. Sonradan durumunun iyi olduğunu öğrendik. Çok sevindim. Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Bunu herkesin yapması gerekiyor. Daha öncede bu tür vakalarla karşılaştım. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Yine olsa yine yaparım" dedi.

40 günlük bebek yardım bekliyor

Bartın'da, 40 gün önce vücudundaki kırmızı lekelerle doğan 'Struge Weber Sendromu' teşhisi konulan Hira Bozacı'nın ailesi, bebeğin tedavisinin yapılması için yardım bekliyor.Bartın Devlet Hastanesi'nde Esra Bozacı (20), 40 gün önce 3 kilo 550 gram ağırlığında kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğum sırasında nefes sorunu nedeniyle kuvöze alınan Hira bebeğin vücudunda kırmızı lekeler oluşmaya başladı. 1 hafta Bartın'da hastanede kuvözde kalan Hira bebek taburcu edildi. Evine getirilen bebek 2 gün sonra rahatsızlanarak Ankara Sami Ulus Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 13 gün boyunca kuvözde epilepsi tedavisi gören Hira bebeğin vücudundaki kırmızı lekeler için doktorlar konjenital ve nörolojik bir deri sorunu olan "Sturge Weberö sendromu teşhisi koydu. Epilepsi tedavisi devam eden bebeğin vücudundaki kırmızı lekeler yayılarak, kolunda ve bacaklarında şişmeler meydana geldi. Aile, bebeklerinin Sami Ulus Çocuk Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Bartın Demirciler Mahallesi'ndeki evlerine geri döndü.Motosiklet tamirciliği ile geçimlerini sağlayan baba Hüseyin Bozacı (27) ile eşi Esra Bozacı bebeklerinin tedavisi için yardım bekliyor. Esra Bozacı bebeğinin vücudundaki lekelerin her geçen gün daha da yayıldığını belirterek, "Benim bu ilk çocuğum 40 gün önce dünyaya geldi. Üzerinde kırmızı lekeler vardı. Sonra solunum yetmezliği nedeniyle kuvöze aldılar. Daha sonra eve geldik. Ancak sonra fenalaştı. Biz Ankara'daki Sami Ulus Hastanesi'ne gittik. Burada kuvözde tedavi gördü. Epilepsi teşhisi sonrasında Sami Ulus Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Ancak, oradaki doktorlar bebeğin üzerindeki kırmızı lekelerin tedavisinin ancak özel bir hastanede yapıldığını belirtti. Lazer tedavisine en az 10 kez girmesi gerektiğini belirttiler. Tedavinin 1 seansı yaklaşık 6 bin TL olduğunu bize söylediler. Bizim bunu verebilecek gücümüz yok. Zaten bebeğimin vücudundaki lekeler her geçen gün yayılıyor. ve vücudu da şişmeye başladı. Bir an önce tedavi olması gerekiyor. Yardımseverlerin yardımlarını bekliyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız bize yardımcı olsun.ö dedi.

Diyarbakır'da 'Uluslararası Göçmenler Günü' etkinliği İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Diyarbakır'da, 'Uluslararası Göçmenler Günü' etkinliği düzenlendi. 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü etkinlikleri kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Diyarbakır'da toplantı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ile kentte yaşayan çok sayıda göçmen katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını söyledi. Diyarbakır'da 35 bin mültecinin yaşandığına dikkat çeken Vali Güzeloğlu, "Türkiye bugün 4 milyona aşkın göçmene yurt ve vatan oldu. Başta canları olmak üzere ve varlıkları korumak için hayatı devam ettirmek için. İnsanca onurlu bir yaşam için, onlara uzanan bir dost eli, kucaklayan, merhamet evi oldu. Bugün dünyada adeta tek başına temsil eden bir ahlakın taşıyıcıyız. Bugün dünyadaki 20 milyon mültecinin yüzde 20'sine ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Bugün Diyarbakır'da 35 bine yaklaşan bizimle birlikte yaşayan aynı gökyüzünü aynı havayı soluyan aynı sokaklarda aynı coşkuya ortak olan dünyanın her bir köşesinden ve ağırlıklı olarak Suriye'den gelen kardeşlerimizle birlikteyiz. Yerinden yurdundan edilen, vatanından zorla canı, malı, namusunu kurtarmak ve muhafaza edilmek için göç eden sizlerin, inşallah barışın tesis ve temin edilmesinden sonra yerinize, vatanınıza, evlerinize tekrar dönmektir" dedi. Konuşmaların ardından göçmen çocukların okuduğu şiir ile seslendirdikleri şarkılarla program son buldu.

