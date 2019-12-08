DHA YURT BÜLTENİ-15

08.12.2019 20:45 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:45

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kendirli Mahallesi'nde meydana geldi. A.E. yönetimindeki 05 LR 362 plakalı otomobil ile A.B., yönetimindeki 44 ABF 146 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan itfaiye erleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------Olay yerinden detayOtomobilden detayİtfaiye ekiplerinin çalışmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Cadde ortasında 2 kayınbiraderini bıçakladı

Karabük'te, Ali Ş., sokak ortasında, tartıştığı kayınbiraderleri Şaban K. (26) ve Ferhat K.'yı (23) bıçakladı. Yaralı 2 kardeş hastaneye kaldırılırken, kaçan Ali Ş., yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, kentin en işlek yerlerinden Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Ali Ş., karşılaştığı kayınbiraderleri Şaban K. ve Ferhat K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ş., 2 kayınbiraderini bıçakladı. İki kardeş kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali Ş., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerden bazıları yaralıların kanamalarını durdurmak için müdahalede bulunurken, kardeşlerden birinin eşi kucağında bebeğiyle gözyaşları içinde sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Bu sırada çevrede oluşan kalabalık merakla olanları izledi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptığı 2 yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ali Ş., polis ekiplerince kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Ali Ş.'nin ifadesinde 'namus meselesi'nden olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yaralılar beklerken, sağlık ekipleri müdahale ederken-Yaralılar sedye ile ambulansa götürülürkenHaber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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AK Parti'li Erkan: Evlatları dağa çıkmış ailelerin yaralarını sarmaya hazırız AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, "Evladı dağa çıkmış olan ailelerin yaralarını sarmaya biz hazırız. Onların acısını ızdırabı devlete bağlılık cihetiyle döndürmeye de biz varız" dedi.

AK Parti Şırnak İl Başkanlığı'nca 7'nci olağan kongre öncesi Silopi ilçesinde delege seçimi yapıldı. Silopi Koç İlkokulu'nun konferans salonunda yapılan delege seçimleri öncesi konuşan AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AK Parti olarak evlatları dağa kaçırılmış ailelerin yaralarını sarmaya hazır olduklarını söyledi.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK İNSAN HAKKI İHLALLERİNDEN BİR TANESİ ÇOCUK SAVAŞIDIR'

Terör örgütü PKK'nın 12-13 yaştaki çocukların eline silah verdiğini anlatan Erkan, "Demokrasi hiç tanımadığımız inanları bize belediye başkan adayı milletvekili adayı olarak adeta bir cunta adayı atamak değildir. Demokrasi, milletin iradesiyle seçilmiş olan belediye başkanının belediyenin bir çalışanı tarafından yönetilmesi de değildir. Demokrasi, bizim buradaki yerel yönetim mekanizmaları varken Diyarbakır'da veya Kandil'de kurdukları sistemle buradaki kentleşmeden tutun da bütün ticari yaşama kadar yönetmek değildir. Demokrasi henüz yaşları 12, 13, 15 olan evlatlarımızın eline silahları verip de onları kardeşi kardeşe vurdurmak değildir. Ama sustuk, her defa sustuk. HDP'ye gönül veren kardeşlerimizin hepsi bizim başımızın tacıdır. Evlatları dağa çıkmış olan ailelerde, onlarında yaralarını sarmaya biz hazırız. Onların acısını ızdırabını devlete bağlılık cihetiyle döndürmeye de biz varız. Dünyanın en büyük insan hakkı ihlallerinden bir tanesi çocuk savaşıdır. Yaşları henüz 14-15 olmayan kişisel gelişimini tamamlamamış siyasi bir ideoloji benimseyecek alt yapıda olmayan evlatlarımızın eline silahlar verilmedi mi?" dedi.

'ÖLEN DE BİZDİK ÖLDÜREN DE BİZDİK'

Demokratik ve hukuki bir ortamda her türlü sorunun çözüleceğine vurgu yapan Erkan, "Evlatlarımız sitemli ve bilinçli bir şekilde terörün bir parçası haline getirilmedi mi? Yıllardır vurduk vurulduk. Ölen de bizdik öldüren de bizdik. Ben il başkanınız olarak kendi ailemin içerisinden dağa çıkanda oldu, geniş aile içerisinden şehit olan da oldu. Yetmez mi artık bu acılar. Biz AK Parti'nin yeni kadroları olarak bu toplumda huzurun mimarları olmak için buradayız. Yoksa siyasi başarılar bizi tatmin etmiyor. Daha fazla gençlerimizin yanlış yollara tenezzül etmesine tahammülümüz olmadığı için buradayız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-----------Delege için katılanlarAk Parti il Başkanı Erkan'ın konuşmasıDelege seçiminden detaylarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

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Ayakları kamyonun altında kalan Aylin'in sağ ayağı kesildi Muğla'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'e (9), çarpan harfiyat kamyonu ayaklarının üzerinden geçti. Ağır yaralanan Aylin'in sağ ayağı kesildi. Aylin'in annesi Handan Dağdeviren, kaza yerinde kızının kanlı ayakkabılarını görünce sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de meydana geldi. Menteşe'de lokantada döner ustalığı yapan Ahmet Dağdeviren (43) ve ev kadını eşi Handan Dağdeviren (35), kızları Aylin ile birlikte alışveriş için çarşıya çıktı. Dönüş yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Menteşe Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Aylin'e, Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönen Abdullah Karataş yönetimindeki 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kamyon, Aylin'in iki ayağının üzerinden geçti. Kanlar içinde kalan Aylin'i görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aylin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede bekletilmeden röntgen ve tomografisi çekilen Aylin, ardından ameliyata alındı. Aylin'in sağ ayağı kesildi.Kazanın ardından kamyon şoförü Abdullah Karataş polis ekiplerince gözaltına alındı.Diğer yandan, kamyonun tekerinin yanında Aylin'in kanlı ayakkabılarını gören anne Handan Dağdeviren sinir krizi geçirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: DHA