DHA YURT BÜLTENİ-15

06.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:54

Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (6)

SINIFINDA HÜZÜNLÜ ANMA

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki sınıfında anma töreni düzenlendi. Törene, Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, akademisyenler, öğrenciler ve Ceren'in arkadaşları da katıldı. Törende, Ceren'in sırasına arkadaşlarınca karanfiller ve daha önceki doğum gününde sınıfça çekildikleri üzerine 'doğum günün sonsuza dek kutlu olsun Ceren' yazılı fotoğrafı bırakı.

SEVDİĞİ PARÇAYI SESLENDİRDİLER

Doğum gününde sınıfında anılan Ceren'in çok sevdiği Josh Groban'ın 'Beni yükseltin' adlı parçasını, arkadaşları, müzik eşliğinde seslendirdi. Bu sırada duygusal anlar yaşayan öğrenciler, gözyaşlarına hakim olamadı. Sınıftaki anmada yoklama da alınarak, Ceren'in adının okunduğunda ise herkes hep bir ağızdan 'aklımızda ve kalbimizde' dedi.

ADI ÜNİVERSİTEDE YAŞATILACAK

Anma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, derin üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, Ceren'i unutmayacaklarını söyledi. Akdoğan, öğrencilerin talebi üzerine Ceren'in adının üniversitede yaşatılması için çalışma başlatacaklarını da belirtti.

'DOĞUM GÜNÜNDE PLAN YAPMIŞTIK AMA OLMADI'

Ceren'in sınıf arkadaşı Ayşe Türkmen Akkaş ise, Ceren'in doğum gününü kutlamak için kendisiyle plan yaptıklarını anlatarak, "Doğum günü için kendisiyle plan yapmıştık. Doğum gününü bungalov evlerinde kutlayacaktık. Ama olmadı. Çok üzgünüz. Onu asla unutmayacağız. Adını her yerde yaşatacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yayından kaydedilen görüntüler

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER KAMERA: Nedim KOVAN-Mustafa KIRLAK/ORDU-DHA

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Bolu'da konteyner dışına çöp atanlar kamera ile tespit edilecek BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan bazı kişilerin çöpleri kasıtlı olarak konteynerlerin dışına attığını belirterek, konteynerlerin yanına kamera koyacaklarını açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göreve geldiği günden bu yana kentin çöp sorunu ile mücadele ettiğini söyledi. Başkan Özcan, vatandaşların da çöp konusunda daha duyarlı olmalarını isterken, bazı kişilerin bilinçli olarak çöpleri konteynerlerin dışına attığını ifade etti. Kentte tespit edilen çöp konteynerlerine kamera takılacağını ifade eden Özcan, "Geçtiğimiz aylarda 2 temizlik ambulansını devreye soktuk. Dolan çöp konteynerini hemen gidip alıyor. Biri güneyde, biri kuzeyde olmak üzere iki aracımız var. Bunun çok faydasını gördük. Ancak 31 tane değişik çöp konteynerinin kenarına çöp bırakılmış. Üstelik konteynerler boş. Burada kasıt var. Birileri provoke etmeye çalışıyor. Bu çok çirkin bir siyaset. Bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Bir de kasıtlı olmayanlar var. Bazen aileler çocuklarına çöp attırıyor ve çocuklar kapağı açamıyor. Kasıtlı yapanlara da şunu söylemek istiyorum; Bolu bizim evimiz. Kimler olduğunu biliyoruz. Birçok konteynerin yanına da kamera koyacağız. Bu kişileri de kamuoyuna sunacağız. Bunların kim olduğunu herkes görecekö diye konuştu.Başkan Özcan, konteyner boşken çöpleri dışarıya bırakan kişilere para cezası uygulanacağını da belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Çöp konteynırlarından görüntüler-Tanju Özcan'ın açıklamaları-Özcan'ın konteynırları gezmesiHaber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Özçelik-İş Genel Başkanı Değirmenci: Beklentileri karşılayacak bir ücret tespit edilmeli ÖZÇELİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili, "İşletmelerin de sorunlarını dikkate almak lazım. Onların da gücünü dikkate almak lazım. Buna göre beklentileri karşılayacak ortaklaşa bir ücretin tespit edilip açıklanması lazım" dedi.

Özçelik-İş Sendikası eski Genel Başkanı Metin Türker, ölümünün 22'nci yılında Karabük'te mezarı başında anıldı. Metin Türker için Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarının başında düzenlenen törende okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından karanfiller bırakıldı.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, törende gazetecilerin asgari ücret görüşmeleri ile ilgili sorularını yanıtladı. Değirmenci, asgari ücret tespit komisyonuyla ilgili itirazlarının olduğunu, bir tek konfederasyonun komisyonda bulunuyor olmasının bütün çalışanları temsil ediyor anlamına gelmeyeceğini söyledi. Asgari ücret görüşmelerinin 3'üncü, 4'üncü toplantılarda biteceğini düşünmediğini belirten Değirmenci, "Her dönem yılın son gününe doğru denk gelir ve oldu bittiyle de asgari ücret açıklanır. İşverenlerin ve hükümetin temsilcilerinin onayıyla, Türk-İş Sendikası'nın da masayı terk etmesiyle ortaya çıkan bir tiyatro sonucu olur. Dolayısıyla ben son aşamaya kadar asgari ücretin açıklanacağı, kamuoyuna ilan edileceğini düşünmüyorum. Asgari ücretin ne kadar olacağını hepimiz az çok bu ülkede yaşıyoruz, biliriz. İnsanca yaşanılacak bir ücretin tespit edilerek kamuoyuna açıklanması lazım. Bunu yüzdelerle konuşmak, ülkemiz genelindeki çalışanların ihtiyacını karşılayacak bir rakam olmaz. Siz bu asgari ücrete yüzde 50 zam da yapsanız Türkiye'nin gerçekleri ortada. İşletmelerin de sorunlarını dikkate almak lazım. Onların da gücünü dikkate almak lazım. Buna göre beklentileri karşılayacak ortaklaşa bir ücretin tespit edilip açıklanması lazımö dedi. Değirmenci, hükümetin de işletmelere destek olması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti: "Hükümetin de asgari ücretle işçi çalıştıran işletmelere ve toplu sözleşmenin uygulandığı işletmeler olmak üzere ayırarak bir değerlendirme yapması lazım. Vergi indirimini, sigorta primini toplu sözleşmeli çalışanların olduğu işletmelere destek olması lazım. Geçmişte birtakım adımlar atıldı ama bu yeterli olmadı. Bu aynı zamanda da sendikalaşma yaptıracak ve kayıt dışını önleyecek. Çalışanların ve sendikal yaşamın eksikliklerin, sıkıntılarının toplu şekilde değerlendirilip ve çalışanları mutlu edecek, iş yerlerimizi de koruyacak devletimizin gücünün devreye girerek çalışma barışını daha da güzelleştirecek, güvence altına alacak bir sistemin ortaya çıkılmasını bekliyoruz."

"KIDEM TAZMİNATINDAN TAVİZ VERMEYİZ"Kıdem tazminatına da değinen Değirmenci, "Mevcut kıdem tazminatı haklarımız geriye gitmeden bir fona devredilmesini dün de talep ettik bugün de ediyoruz yarın da edeceğiz. Ama özel, sağlam, ülkemizin güvencesi içerisinde olan bir fonu çalışanlar lehine kurulup ve geçme hakları kaybolmadan ve hiçbir güvencemizden geriye gitmeden bir fonun kurulmasını istiyoruz. Yok kıdem tazminatı kalkacakmış, yok insanlar mağdur olacakmış. Böyle bir dünya yok. Burası muz cumhuriyeti falan değil. Dolayısıyla bir her şeyden taviz veririz ama kıdem tazminatımızdan taviz vermeyiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Anıt mezar başında Kuran'ı Kerim okunması, dua edilmesi,karanfil bırakılması-Yunus Değirmenci'nin açıklamasıHaber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,========================

Yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu taburcu oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir evde çıkan yangından vatandaşlar tarafından kurtarılan ve dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırılan anne ile 4 çocuğu, taburcu edildi. Yangında evi büyük ölçüde zarar gören Osman Akpınar (38), çocuklarını kurtaran kişileri bulmak için araştırma yaptıklarını ancak bulamadıklarını söyledi.

Merkezefendi Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katında, tornacı Osman Akpınar (38) ait evde, dün saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. O sırada evde bulunan Osman Akpınar'ın eşi Ümmü Akpınar, alevleri fark etti. Ancak balkona giden çocuklarına yangın nedeniyle ulaşamayınca koşarak dışarı çıktı, yardım istedi. Mahalle sakinleri sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini arayıp yangını bildirdi. Duyarlı vatandaşlar yardıma koştu. Bina önündeki balkonların demir korkuluklara tırmanarak insan zinciri oluşturup, 2'nci kattaki balkona ulaşan vatandaşlar, Ümmü Akpınar'ın çocukları Ecrin (7), Ertuğrul (4), ikizler Esma ile Hüsna'yı (2) elden ele vererek aşağı indirdi. Dumandan etkilendiği belirlenen Ümmü Akpınar ve 4 çocuğu, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın 1 saatte söndürüldü, ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

AİLE, GİZLİ KAHRAMANLARI ARIYOR

Dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu, tedbir amacıyla geceyi hastanede geçirip, sabah kontrollerin ardından taburcu edildi. Yangında evi büyük ölçüde zarar gören Osman Akpınar, çocuklarını kurtaran kişileri bulmak için araştırma yaptıklarını ancak bulamadıklarını söyledi. Osman Akpınar'ın babası Molla Akpınar (65) ise, torunlarının ve gelinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Can kaybı yaşanmadığı için sevinçli olduklarını dile getiren Molla Akpınar, "Sadece gelinimin kollarında küçük yanıklar var. Can kaybı yaşanmadığı için şükrediyoruz. İtfaiye ekiplerine de çok teşekkür ederim. Yangın daha da büyümeden söndürülmüş. Birkaç vatandaş da balkondan tırmanıp çocukları kurtarmış. Kim olduklarını bilmiyoruz. Teşekkür etmek için onları bulmaya çalıştık ancak bulamadık" dedi.

'O İNSANLARIN YARDIMSEVERLİĞİ SAYESİNDE ÇOCUKLAR KURTULDU'

Mahalle sakinlerinden Ahmet Bozkaş, evden yükselen dumanları gördüklerini, itfaiye haber verdiklerini anlattı. Bozkaş, yangının yaşandığı eve yakın bir noktada çalışan, belediye işçisi sandığı kişilerin dumanı görüp geldiğini, balkona çıkıp çocukları dışarı çıkardıklarını kaydetti. Bozkaş, yardımsever vatandaşlar sayesinde çocukların zarar görmeden kurtarıldığını belirterek, "Balkondan tırmanarak çıktılar. O insanların yardımseverliği sayesinde çocuklar kurtuldu. Gerçekten çok yardımsever insanlarmış. Yoksa herkes girmez o dumanın alevlerin içerisine. Duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ederim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yangında zarar gören evden detaylar Mahalle sakinlerinden görüntüYanan eşyalardan görüntülerMolla Akpınar ile röp.Mahalle sakini Ahmet Bozkaş ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

Kaynak: DHA