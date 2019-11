DHA YURT BÜLTENİ-15

29.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:53

Edirne'de 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı(2)

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 7 FETÖ şüphelisinden, 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hava Harp Okulu'ndan atılan İbrahim Said M., Kerim Ahmet C., Berat Hüseyin T., Osman Y. ve Furkan U. ile Polis Akademisi'nden ihraç Mehmet Fatih K. tutuklandı.

Şüphelilerden B.Ç.'nin emniyetteki soruşturması sürüyor.

EDİRNE

Bakan Gül: O eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Gaziemir'de eve yazılan yazıyı şiddetle nefretle kınadığını belirterek, "O eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır. Türkiye 82 milyon hepimizin evidir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bölgedeki adalet hizmetlerinin değerlendirileceği toplantıya katılmak üzere Erzurum'a geldi. Valilik ziyareti sonrası Adalet Sarayına giden Bakan Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve adliye personeliyle yemek yedi. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Bakan Gül, birinci yargı paketinin vatandaşların büyük beğenisiyle kanunlaştığını hatırlatarak, paketlerin devam edeceğini söyledi.

ŞİDDETLE NEFRETLE KINIYORUM

İzmir Gaziemir'de bir vatandaşın evine yazı yazılmasıyla ilgili soruyu cevaplandıran Bakan Gül, "Yaşanan hadise hiç birimizin kabul edemeyeceği bir eylemdir, bunu şiddetle, nefretle kınıyoruz. 26 Kasım tarihi itibariyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma açmıştır. Kolluk kuvvetlerimiz de her türlü incelemesini yapmaktadır. Bu işi yapan ya da yaptıran kişi ya da kişilerin tespiti yönünde titiz bir çalışma devam etmektedir. Emniyet güçlerimiz bu tespiti yaptığında elbette hukuk gereken cezayı verecektir. Türkiye 82 milyon. Alevi-Sünnisiyle Türkü-Kürt'üyle hep birlikte kardeşiz. Hiçbir evimizin huzurunu hiç kimse bozamaz ve hiç bir kimse mezhebinden, inancından düşüncesinden ya da yaşam tarzından dolayı başka bir muameleye tabi tutulamaz. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu tür fiillere kaşı gereken her zaman en ağır şekilde elbette karşılığını bulacaktır. O eve yazılan yazı hepimizin evine yazılan yazıdır. Türkiye 82 milyon hepimizin evidir. Alevi, Kürt, Sünni. Zengin, fakir herkesin hukuku hukuk devleti olan ülkeye, hepimize emanettir. Bu hukuku koruyacağız. Kardeşliğimiz bozdurmayacağız. Türkiye bir hukuk devletidir. 82 milyon eşit olan vatandaşa ayrımcılığa izin verilmeyecektir" diye konuştu.

Bakan Gül, ayrıca yargı paketinde icra ilanlarıyla ilgili her hangi bir düzenlemenin olmadığını belirterek icra ilanlarının gazetelere verilmesinin sona erdirilmesiyle ilgili bir düşüncenin pakette olmadığını bildirdi.

Bakan Gül, adliyeden ayrılırken gördüğü 5 yaşındaki çocukla sohbet ederek ona hediye verdi.

Alevlerin arasında kalan muhabbet kuşunu kurtarmak isterken dumandan etkilendi

İZMİT'te, 4 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangında Ferhat Yağcı alevler içinde kalan evindeki muhabbet kuşunu kurtarmak isterken dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

Öğle saatlerinde, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı. Evin salonunda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin diğer bölümlerine de sıçradı. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, evin kapısını kırarak yangına müdahale etti. O sırada evin salonunda Ferhat Yağcı'yı kucağında kuş kafesiyle baygın bir şekilde bulan itfaiye ekipleri, Yağcı'yı ev içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ferhat Yağcı'nın yangın başladığı sırada dışarıda olduğu ve muhabbet kuşunu kurtarmak için evin arka penceresinden içeriye girdiği öğrenildi. Dumandan etkilenen muhabbet kuşu telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana Diş Hekimleri Odası'ndan 'sahte diş hekimi' uyarısı

ADANA Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Güler, sahte diş hekimlerine karşı vatandaşları uyararak, "Hastalar mutlaka diş hekiminin diploması ve çalışma ruhsatını kontrol ederek fotoğraflarının hekime ait olup olmadığını tespit etsin. Bazen implant tedavisi yapmaya cüret eden sahte diş hekimlerle karşılaşabiliyoruz ki bunlar da tedavi edilmesi çok zor ve hastaya ciddi anlamda mali portreler çıkaran sonuçlara yol açabiliyorö dedi.

Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Güler, Antalya'nın Serik ilçesinde ölümle sonuçlanan seyyar dişçi olayını hatırlatarak sahte diş hekimlerine karşı uyarılarda bulundu. Güler, Adana'da da Kasım ayında muayenehanesinde gerçek bir diş hekiminin diplomasıyla çalışan ilkokul mezunu Osman Nuri B.'nin polis tarafından yakalandığını hatırlatarak, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

AĞIZ SAĞLIĞI VÜCUT SAĞLIĞIYLA İLİŞKİLİİl Sağlık Müdürlüğü'nce düzenli olarak sahte diş hekimlerine yönelik denetimler yapıldığını kaydeden Güler, tespit edilen sahte diş hekimlerine hapis cezasına varan cezalar verildiğini kaydetti. Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tedavi olmak için muayenehane ve kliniklere giden hastalar mutlaka diş hekiminin diploması ve çalışma ruhsatını kontrol ederek fotoğraflarının hekime ait olup olmadığını tespit etsin. Elinde çantayla gezip 'dişinizi çekeriz, tedavi ederiz' diyenlere itibar etmemek lazım. Sonuçta ağız sağlığı, vücut sağlığıyla bire bir ilişkili. Buradan doğan bir enfeksiyon bütün vücut sağlığımızı etkileyebilir. Yapılan yanlış müdahale olursa hasta basit bir tedaviyle düzeltilecek dişi kaybedebilir. Çene kemiğine zarar gelebilir. Dolguyla düzelecek diş kanal tedavisine gidebiliyor veya daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Bazen sahte diş hekimlerinin implant tedavisi yapmaya cüret ettiğine bile rastlıyoruz. Bunlar da tedavi edilmesi çok zor, hastaya da ciddi anlamda mali portreler çıkaran sonuçlara yol açabiliyor.ö

Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı 108'e yükseldi

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde nesli koruma altına alınan beyaz eşeklerin sayısı, 13 yılda, 15'ten 108'e yükseldi.

Reyhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2006 yılında, o dönem sayıları 15 olan beyaz eşekler, koruma altına alındı. Geçen 13 yılda, yapılan çalışmalarla beyaz eşeklerin sayısı, 108'e yükseldi. Beyaz eşekler, diğerlerine göre daha güçlü ve ömürlerinin de dayanıklı olması nedeniyle bölgede bulunan besiciler ve çobanlar tarafından kullanılıyor.

Reyhanlı'da uzun zamandır çobanlık yapan Orhan Eminoğlu, beyaz eşeklerin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Bundan 13 yıl önce dönemin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından neslinin tükenmemesi ve sayılarının artması için çalışma başlatılmıştı. Geldiğimiz yılda ise sayıları 108'e yükseldi. Biz çobanlar olarak beyaz eşeklerin koruma altında tutulmasına destek veriyor ve yok olmalarının önüne geçmeye çalışıyoruzö dedi.

Çobanlık yaptıkları için eşekleri ile koyunlarına eşlik ettiklerini söyleyen Eminoğlu, sayılarının daha da artmasının bölgedeki çobanların yararına olacağını kaydetti.

Demet Akalın, down sendromlu kadını, hayranı olduğu Murat Boz ile telefonda görüştürdü

ŞARKICI Demet Akalın, otizme destek amacıyla geldiği Bursa'da down sendromlu vatandaşı, hayranı olduğu şarkıcı Murat Boz ile telefonla görüştürerek mutlu etti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir AVM'de gerçekleşen Otizm'e Destek EsFest etkinliği için Bursa'ya geldi. Burada sevenleriyle buluşan Akalın, otizmli çocuklar ve ailelerinin sevgi gösterileriyle karşılaştı. Yoğun ilgi gören Akalın, down sendromlu bir hayranıyla da yakından ilgilendi. Hayranının şarkıcı Murat Boz'u çok sevdiğini söylemesi üzerine cep telefonundan Murat Boz'u arayan Demet Akalın, ünlü şarkıcı ile down sendromlu vatandaşı telefonda görüştürdü. Akalın, etkinlik boyunca da diğer down sendromlu çocuklarla yakından ilgilenerek, otizm farkındalığına dikkat çekti.

