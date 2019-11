DHA YURT BÜLTENİ - 15

28.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:01

Rus turistin öldüğü paraşüt kazasında 2 sanık tahliye edildi

ANTALYA'da, bir Rus turistin ölümüyle sonuçlanan deniz paraşütü kazası davasında tutuklu yargılanan su sporları firması sahibi Hüseyin Sirek ile tekne kaptanı Fatih Mehmet Çürümez, tahliye edildi. 400 metre açıkta yaşanan kaza anını anlatan Çürümez, "Şiddetli rüzgar paraşütü yukarı doğru çekti. Vinçle halatı tekrar çekmeye çalıştıysam da, teknenin arka pervane kısmı yukarıya kalktı ve havada kaldı. Sonra ise paraşütün halatı koptu ve sahile sürüklendi" dedi.

Olay, 14 Eylül günü saat 17.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Rus uyruklu Tatyana Mitrofanov ve oğlu Mark Mitrofanov (19), sahilde su sporları merkezinden teknenin arkasına bağlanan deniz paraşütüyle yaklaşık 60 metre havalandı. Bir süre sonra paraşütün bağlı olduğu halat koptu. Rüzgarın etkisiyle sürüklenen paraşüt, Akdeniz Bulvarı'ndaki otelin bahçesindeki palmiye ağaçlarına takıldı.

Durumu fark edenler sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kurtarma ekipleri gelene kadar Tatyana Mitrofanov ve oğlu, yaklaşık 20 metreden otelin bahçesine düştü. Ağır yaralanan Mark Mitrofanov tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken annesi Tatyana Mitrofanov taburcu oldu. Olayla ilgili su sporları firmasının sahibi Hüseyin Sirek ile tekne kaptanı Fatih Mehmet Çürümez tutuklandı.

'ŞİDDETLİ RÜZGAR PARAŞÜTÜ YUKARI DOĞRU ÇEKTİ'

Hüseyin Sirek ile Fatih Mehmet Çürümez, bugün Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık Çürümez, olayda kusurları olmadığını belirterek, şöyle dedi:

"Olay günü Mark Mitrofanov ve müşteki Tatyana Mitrofanov işletmemize gelerek paraşüte binmek istediklerini söyledi. Sabah saatlerinde rüzgar olduğu için bu hava şartlarında paraşüte binemeyeceklerini söyledim. Havanın düzelmesi halinde kendilerine ulaşabileceğimizi ve çağırabileceğimizi söyledim. Öğleden sonra hava şartlarının daha iyi olacağını Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasından görünce müşteki ve öleni aradım. Geldiklerinde tekneye binerek yaklaşık 400 metre açıldık. Diğer sanık paraşütle ilgili kemerleri bağlayıp kontrollerini yaptı. Ben de paraşütü yavaş yavaş halatla bırakmaya başladım. Bir süre sonra şiddetli rüzgar çıktı ve paraşütü yukarıya doğru çekti. Bunun üzerine vinçle halatı çekmeye çalıştıysam da rüzgarın şiddeti nedeniyle teknenin arka pervane kısmı yukarıya doğru kalktı ve havada kaldı. Bir süre sonra paraşütün bağlı olduğu halat koptu ve paraşüt sahile doğru sürüklendi. Kopan halatı topladıktan sonra ambulansı aradık ve paraşütün savrulduğu yöne doğru gittik. Biz bu sporu yaptırırken tekne ve diğer ekipmanları devamlı kontrol ediyoruz. Bu olayda kusurumuz yoktur. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum."

Diğer sanık Hüseyin Sirek de su sporları işletmecisi olduğunu belirterek, olayın Fatih Mehmet Çürümez'in anlattığı gibi meydana geldiğini ifade etti. Sirek, mayıs ayında teknede bulunan vinç ve bağlı olan halatı yenilediklerini sözlerine ekledi.

Şikayetçi avukatı sanıkların cezalandırılmasını isterken, sanık avukatı kazanın hava muhalefetinden kaynaklandığını, aynı gün Antalya'nın başka bir bölgesinde benzer üç kazanın meydana geldiğini belirterek, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

İKİ SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların sabit ikametgah sahibi olmaları nedeniyle, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, dosyanın makine mühendisi, meteoroloji mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşacak bilirkişi heyetine gönderilerek, kusur durumu hususunda rapor düzenlenmesine karar verdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

========================

Kartalkaya, kayak sezonuna hazırlanıyor; hedef 500 bin tatilci

Bolu'nun kış turizm merkezi Kartalkaya kayak merkezinde kayak sezonu 13 Aralık'ta açılacak. Bu kış sezonunda Kartalkaya'yı 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da bulunan otellerin yeni sezona hazırlık çalışmaları sürüyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kartalkaya'da 2 bin yatak kapasitesi bulunan 5 otel, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 25 pistte yenileme ve bakım çalışmaları hızlandırıldı. Bazı oteller yatak kapasitesini artırırken, bazıları da otellerin iç donanımını yeniledi. Pistlerde bulunan otomatik sistemli telesiyejlerin de bakım ve onarımları yapıldı. Otel ve pistlerdeki yenileme çalışmaların birkaç güne tamamlanacağı belirtildi. Kartalkaya'da bulunan oteller, çalışmaları tamamlayarak 13 Aralık'ta kayak sezonunu açmayı hedefliyor.

KAR YOKKartalkaya bölgesinde henüz kar yağışı meydana gelmedi. Ancak belirlenen sezon açılış tarihine kadar kar yağışı bekleniyor. Ayrıca oteller kar yağışının yetersiz olması halinde kar makineleri ile takviye yaparak, kar kalınlığını istenen seviyeye getirebilecek.

TÜM PİSTLER 1 HAFTA İÇERİSİNDE KAYAK YAPILABİLECEK HALE GELECEKKartalkaya'da bulunan 2 otelin genel müdürü olan Yusuf Avcı, "Havaların soğumasıyla birlikte kayak sezonuna önümüzdeki hafta başlayacağız. Sistemi devire alacağız. Kar garantili satışlar olduğu için bir problemimiz olmayacak. Her sene 1 hafta erken ya da 1 hafta geç kar geliyor ama sonuçta gelecek. Yapay karlama sistemiyle birlikte 1 hafta içerisinde tüm pistler kayak yapılacak seviyeye gelecek." dedi.Avcı, otellerde ve pistlerde yenilikler yaptıklarını belirterek, "Şuanda meteoroloji verilerine göre Aralık ayının 3'ü ve 4'ü gibi Kartalkaya'da yaklaşık 50 santim kar veriyor. Onu da takip ediyoruz. Bu sene yerli ve yabancı turistte ciddi bir artış olacağını inanıyoruz. Çünkü biz ve diğer oteller kendi pistlerinde, otellerinde güzel bir çalışma yaptılar. Pistleri uzattık ve genişlettik. Teknolojik olarak yenilikler yaptık." diye konuştu.

500 BİN MİSAFİR BEKLİYORUZYusuf Avcı, rezervasyonların geçmiş yıllara göre daha iyi şekilde ilerlediğini ifade ederek, "Çünkü buranın kayak müşterisi inanıyor ki, Avrupa'da hiçbir yerde kar olmasa da Türkiye'de Kartalkaya'da kar oluyor. Sezonu en erken Kartalkaya açıyor. Yılbaşında doluluk oranı yüzde yüz. Bu sene burada yaklaşık 500 bin misafir müşteri ağırlamayı planlıyoruz. Geçen senenin yüzde 10-15 üzerinde olacak. Biz 13 Aralık'ta sezonu açıyoruz. Kayak severlerin Kartalkaya'yı mutlaka ziyaret etmelerini istiyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü--------------Kartalkaya'dan görüntüler-Yapılan çalışmalar-İşçilerin çalışması-Yusuf Avcı ile röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

============================

Semt pazarında 3 liraya satılan oyun hamurları toplatıldı

İzmir'in Buca ilçesinde, çocukların sağlığını tehdit eden ve semt pazarında 3 liraya satılan merdiven altı oyun 'slime' adlı renkli yapışkan oyun hamuru belediye ekipleri tarafından toplatıldı.Son dönemde çocuklar arasında popüler bir oyun aracı olan, ancak kötü koşullarda, standartlara aykırı üretilen oyun hamuru, öğrencilerin ilk ara tatilinde semt pazarlarında yoğun alarak satılmaya başlandı. İçinde kimyasal bir madde olan boraks ve tutkalla yapılan oyun hamurunun üretildiği merdiven altı firmaya daha önce baskın yapan Buca Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin ilk ara tatilininde fırsatı değerlendiren satıcılara göz açtırmadı. Buca'nın en büyük semt pazarlarından birisi olan Şirinyer Pazarı'nda 3 liraya satılan oyun hamurları toplatıldı. Ekipler tarafından yaklaşık 100 adet ürüne el koyuldu.Konuyla ilgili açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Yerel yönetimlerin bir görevi de bu konularda hassasiyet göstermek, çocuklarımızın sağlığı için önlemler almaktır. Biz bu denetimlerle sadece zararlı bir ürüne yönelik çalışma yapmıyoruz, aynı zamanda çocuklarımız, anne ve babaları için de bir farkındalık çalışması yürütmüş oluyoruz. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. O yüzden onları mutlu etmek için aldığımız ürünlere de dikkat edelim, çocuk sağlığını hiçe sayanlara gönüllü denetleyiciler olalım, bu ürünlere rağbet göstermeyelim" çağrısında bulundu.Öte yandan uzun süre piyasada görülmeyen oyun hamurlarının yeniden piyasaya çıkması üzerine kontroller arttırıldı. Daha önce baskın yapılan firmaların isim değiştirerek yeniden imalata başlamış olma ihtimali üzerinde araştırma yapılıyor.

Görüntü Dökümü-------------Slime'ların semt pazarlarında denetlenmesiZabıta tarafında toplanması

HABER: İZMİR,

============================

Çamurla yapılı evden, yeni evlerine taşınacaklar Muş'un Varto İlçesi'ne bağlı Doğanca Köyü'nde çamur ve çıtalarla yapılı evde yaşam mücadelesi veren Doğan ailesine Kaymakamlık yeni bir ev yaptı. İki oda, bir salon, mutfak tuvalet ve banyosu bulunan evlerine taşınan Doğan ailesi ziyarete gelen Kaymakam Ertuğrul Avcı'ya teşekkür etti. Varto İlçesine bağlı 65 hane 300 nüfusun yaşadığı Doğanca köyünde Ali (45) ve Esma Doğan (43) çifti çocukları Göçmen (7), Günay (9), Esmeray'la (12) birlikte çamur ve çıtalarla inşa edilmiş bir evde yaşam mücadelesi veriyordu. Her an başlarına çökecek gibi duran evden kurtulmak isteyen ailenin yardımına Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koştu. Vakıf mütevveli heyetininin incelemesi sonucu Doğan ailesine yeni bir ev yapılmasına karar verildi. Köyde başka bir alana inşa edilen 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo ve tuvaleti bulunan ev kısa sürede tamamlandı. Yeni inşa edilen evi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç ile birlikte gezen Kaymakam Ertuğrul Avcı, eksiklikler hakkında bilgi aldı. Doğan ailesinin eski evinin oturulamaz durumda olduğunu belirten Kaymakam Avcı, "Devletimizin imkanlarıyla ailimizi güzel bir eve kavuşturduk. Allah ailemize güle güle oturmayı nasip etsin" dedi.Taşınmak üzere oldukları yeni evlerindeki bazı eksikliklerin giderilmesi için Kaymakam Avcı'dan yardım isteyen Ali ve Esma Doğan, "Bu evi kendi imkanlarımla yapamazdım. İlçe kaymakamımız bize sahip çıktı, evimizi yaptırdı. Bizim komşularımız da yardımda bulundu. Köy muhtarıma ve köylülerime de teşekkür ederim. Şu an bazı ufak tefek eksikliklerimiz var. Bunun bitirilmesi için de kaymakamımız bize destek olacağı sözünü verdi" dediler.

Görüntü Dökümü--------------Köyden görüntü-Kaymakam gelişi görüntü-Eski evden görüntü-Yeni evden görüntü-Evde incelemeler-Esma Doğan röp-Kaymakam Ertuğrul Avcı röp.-Ali Doğan röp.

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/ VARTO (Muş),

============================

Sultaniye üzümünde bu yılın son hasat dönemi başladı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki bağlarda, bu yıl temmuz ayında başlayan Sultaniye cinsi üzüm hasadında, dalda kalan son mahsul de toplanmaya başladı. Bu yıl sofralık Sultaniye üzümde 150 bin ton rekolte elde edildiği, başta Rusya olmak üzere ürünün Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç olduğu, verimli bir sezon geçirildiği için üreticinin memnun olduğu ifade edildi. Türkiye'nin üzüm ambarı Alaşehir'in dünyaca ünlü Sultaniye cinsi üzümü için bu yıl temmuz ayında başlayan hasatta sona gelindi. Bölgede 'sarı altını' olarak nitelendirilen çekirdeksiz Sultaniye cinsi üzüm için dalda kalan son mahsulde toplanmaya başlandı. Kış ayı nedeniyle bir süre önce örtü altına alınan ürünün toplanması için sabah erken saatlerde bağlara giden tarım işçileri üzümleri titizlikle toplanarak kasalara yerleştirdi. Daha sonra bu üzümler, paketlenip ihracat yapılmak üzere firmalara gönderildi. Bağda çalışan 15 yıllık tarım işçisi, evli ve 3 çocuk annesi Nurten Kocatürk (42), "İşimizden, bağcılarımızdan memnunuz. Normalde üzümleri sıcak havada toplarız. Örtü altında alınan bu ürünler ise, bu zamana kalıyor. Üşümemek için uzun kollu giysiler giyiyoruz. 60 lira yevmiye karşılığında çalışıyoruz. Helal kazancımızın karşılığını alıyoruz" dedi. Bir diğer tarım işçisi, evli ve iki çocuk annesi Döne Yıldız (39) ise, "Örtü altındaki üzümleri kesiyoruz. Kestiğimiz bu üzümler yurtdışına gidiyor, mutlu oluyoruz" dedi. Bağlardan gelen üzümleri özenle seçerek yurt dışına gidecek kasalara yerleştiren fabrika işçilerinden Rahime İyili, "Üzümler bize tarladan geliyor. Onları kasalara koyuyoruz. Buradan buzhaneye gidiyor. Oradan da yurt dışına gidiyor. Bu işten ekmek yiyoruz. Mutluyuz" dedi. Bir diğer fabrika işçisi Sakine Yeşil de, "Topraklarımızda yetişen bu üzümlerimiz bizim önümüze geliyor. Burada bazı işlemlerden geçiriyoruz. Bu işten gayet memnunuz. Burada istihdam ediliyoruz. Bu üzümlerimiz yurt dışına gittiği için gururluyuz" dedi.SEZON VERİMLİ GEÇTİAlaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Bu yıl sofralık Sultaniye üzümde 150 bin ton rekolte elde ettik. Ürünün büyük bir bölümü başta Rusya olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edildi. Küçük bir kısım ise iç piyasaya dağıtıldı. Üründe kalite ve rekolte iyiydi. Verimli bir sezon geçirmiş olduk. Üreticiden kalitesine göre kilogramı 2 ila 3 lira arasında satın alındı. Temmuz'da başlayan bu hasat dönemi, aralık ayının 10'una kadar tamamlanır."Alaşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından olan ihracatçı firma sahibi Ali Uçak ise, "Biz bu üzümlerimizi başta Rusya olmak üzere 32 ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye'mize döviz kazandırıyoruz. Bu yıl firma olarak sadece sofralık üzümde 60 bin ton ihraç gerçekleştirdik. Başarımızı çalışanlarımızla elbirliğiyle yaptık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Üzüm bağlarından görüntüÜzüm bağlarında çalışan işçilerden görüntüİhracat yapan firmanın içerisinden görüntüİhracat yapılan üzümlerin hazırlanma aşamasıİhracat yapan fabrikada çalışan Rahime İyili, Sakine Yeşil röp.İhracat yapan firma sahibi Ali Uçak röp.Bağda çalışan işçilerden Nurten Kocatürk, Döne Yıldız Röp.Genel ve Detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL- Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

==========================

Tunceli'den Avrupa'ya organik oyuncak bebek ihracatı

TÜRKİYE'nin ilk organik oyuncak bebek üretim atölyesinin bulunduğu Tunceli'nin Hozat ilçesinde kaymakamlık desteğiyle kurulan Kadın Girişim Üretim ve İşletim Kooperatifi bünyesinde 50 ev kadının elle ördükleri ve oyuncak bebekler, Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı.

Hozat Kaymakamlığı'nın desteğiyle ilçedeki kadınlara istihdam sağlanmak amacıyla 5 yıl yönce Hozat Kadın Girişim, Üretim ve İşletim Kooperatifi kuruldu. Burada 50 kadın tarafından organik oyuncak bebek üretimi başladı. Kadınların ipleri tığ ile örerek ürettiği organik oyuncak bebekler, Türkiye'nin birçok yerinde satılmaya başlandı. İlgi gören oyuncak bebekler, Almanya'da özel bir firmanın yılbaşı öncesi 'Noel Baba' figürlü oyuncak siparişi vermesiyle Avrupa piyasasına girdi. Almanya'da faaliyet gösteren özel firma, yılbaşı öncesi sipariş ettiği oyuncak organik 'Noel Baba'lardan 500 adet üretilerek gönderildi. Yakın zamanda 2 bin yeni oyuncak 'Noel Baba'nın da üretilmesi sürüyor.

50 KADIN İŞ SAHİBİ OLDU

Hozat Kaymakamı Cuma Emeç, organik oyuncak bebeklerinin Türkiye'de büyük talep gördüğünü ve en önemlisinin de sağlıklı olması ve çocukların sağlığına hiç zarar veren maddeler içermemesinin çok önemli olduğunu söyledi. Kaymakam Emeç, ilçede üretilen bebeklere talep olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hozat organik oyuncak bebeklerinin 5 yıla dayanan bir geçmişi var. Kaymakamlığımız kadınlarımızın iş sahibi olması üretime katkı sağlaması için öncülük etmiş ve bugün Hozat bebekleri iç piyasada önemli bir marka haline geldi ve talepler arttıkça Hozatlı kadınlar daha fazla iş sahibi oluyor ve geçimlerini daha rahat sağlıyorlar. Bebekleri üreten kadınlarımız kendi evlerinde ve atölyede bu bebekleri üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Tunceli'de belli imkanların kısıtlı olduğu dönemlerde kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla kurulan kadın kooperatifimiz bünyesinde oyuncak bebeklerin üretimi ile şu an Hozat ilçemizde 50 kadınımız iş sahibi olmuş durumda. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Oyuncak organik bebekler 5 yıl önce bir fikir projesiydi ama zaman geçtikte talep arttı. İç piyasada birçok firma oyuncak organik bebek siparişi vermeye başladı. Yakın zamanda Avrupa'dan da talepler geldi. Bu da birçok yeni kadına yeni iş imkanı sağlanacak demektir. Hozat bebeklerinin ünü giderek yayılıyor ve Hozatlı kadın kardeşlerimiz bu işi çok kaliteli yapıyorlar. En önemli olan oyuncak bebeklerin sağlıklı olması ve çocuklarımızın güven içinde bu bebekleri ile oynamasıdır. Hiçbir kimyasal madde içermiyor zararlı hiçbir madde yok bunun için her geçen gün talepte artıyor."

Üretim atölyesi sorumlusu Seyran Dilekçi ise kadınların evlerinde oturdukları yerde bebek yaparak aile bütçesine katkı sağladıklarını ve iş sahibi olduklarını ifade ederek, "İsteyen kadınlarımız atölyede, isteyen evinde bu bebekleri yapabiliyor. Bebekler tamamen organik kimyasal madde içermiyor. Kadınlarımız el emeği göz nuru ile örüyor. Bir kadın bir bebeği 3 günde bitirebiliyor. Tığ iğne ile örülüyor ve organik ipler kullanıyoruz dolayısıyla çocuklar uzun süre kullanıyor ve yıllarca evde bozulmadan kalıyor. Ev kadınlarımız okuyan çocuklarına katkı sağlıyor, sigortaları oluyor ve bu işten gelir elde ediyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-----------Bebek üretim atölyesiOyuncak bebek üreten kadınlarKaymakam Cuma Emeç ile röp.Seyran Dilekçi ile röp.Çalışan kadınlarla röp.Muhabir anonsuGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2 GB

Kaynak: DHA