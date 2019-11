DHA YURT BÜLTENİ-15

25.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:18

Okul önündeki yaya geçidinde öğrenciye otomobil çarptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, okul önündeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yunus Emre Erke (10), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Pazar Yeri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fethiye Şehit Feramil Ferhat Kaya Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Erke, okul önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Erke'ye, kadın sürücü Hazel Sağıroğlu yönetimindeki 48 L 6292 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören öğretmen ve öğrenci velileri, olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erke'yi ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, çevrede toplanan vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırmak için yoğun çaba gösterdi. Otomobil sürücüsü Sağıroğlu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayı haber alıp gelen Erke'nin yakınları üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da et ve et ürünleri işletmelerine denetim Adana'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce et ve et ürünleri işletmeleri denetlendi.

5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' gereği, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde uyguladığı gıda denetimleri Adana'da et ve et ürünleri işletmelerinin denetimiyle başladı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kentteki 41 et ve et ürünü üreten işletmeyi denetlediğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Gürkan Yaşar, denetimlerin titizlikle devam ettiğini belirterek, "Türkiye'de et ve et ürünü üreten iş yerlerinin yanı sıra süt ve süt ürünleri, ekmek ve ekmek ürünleri, unlu mamul ürünleri üreten iş yerleri ayrıca kasap, şarküteri, bakkal, market, büfe, okul kantinleri, yemekhaneler, lokanta ve restoranlar da denetimden geçirilecektir. Bugün denetlenen 41 iş yerinde işletme genel hijyeni, özel hijyen gereklilikleri, taşıma-ekipman-atık kontrolleri, personel hijyeni, prosedürleri ve muhafaza koşulları yönünden kontroller yapılmıştır" dedi. Türkiye genelinde yapılan denetimlerin 29 Kasım'a kadar devam edeceği öğrenildi.

Kurtuluş töreninde dağıtılan şekerlemeleri almak için çabaladılar Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü, kentte düzenlenen törenlerle kutlandı. Kutlamalarda Edirne'ye özgü dağıtılan şekerleme ve eşyaları almak isteyenler birbirleriyle yarıştı.

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'ncı yıl dönümü etkinlikleri kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda başladı. Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanı ve Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör ve siyasi parti temsilcileri ile Edirneliler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından törenlere Talatpaşa Caddesi'nde devam edildi.

'HALK OYUNLARINI ASKER KIYAFETLERİYLE OYNADILAR'Caddede kurulan tören alanında ilk olarak Edirne'nin kurtuluşu canlandırıldı. Dönemin valisinin Edirne'nin kurtulmasının ardından Türk bayrağını devraldığı gösteride, Türk bayrağı Vali Ekrem Canalp'e teslim edildi. Günün anısına şiirlerin okunduğu törende Edirne Belediyesi halk oyunları ekibi, kurtuluş dönemi asker kıyafetleri giyerek gösteri sergiledi. Törende asker selamı veren ekip vatandaşlardan alkış aldı.

SÖZLERİNİ ÖĞRENCİ ANDI İLE BİTİRDİGünün anlamına dair konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin kurtuluşunu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehtilere borçlu olduklarını söyledi. Sözlerini öğrenci andından alıntı yaparak bitiren Gürkan; "Edirne'nin bugün 97'nci kurtuluş yılını kutluyorsak, bunu Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz, ruhları şad olsun. Buradan Edirne'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünde, Edirne'den hep beraber bütün Edirneliler, devletiyle, milletiyle hep beraber, bir kez daha şunu söylüyoruz. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğime ant içerim, varlığım Türk varlığına armağan olsun, ne mutlu Türküm diyene" dedi.

VATANDAŞLAR HEDİYELERİ KAPABİLMEK İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTIGelen tebriklerin okunmasının ardından kurtuluş törenine, resmi geçiş töreniyle devam edildi. Tören geçişi sırasında Edirne'ye özgü, geleneksel hale gelen araçlardan atılan badem ezmesi, şekerleme ve süpürge gibi eşyaları almak için birbirleriyle yarıştı. Kısa süreli izdihamın oluştuğu anlarda bazı vatandaşlar arasında tartışma da çıktı.

O KANADALI BİSİKLETİYLE GEÇİŞ YAPTI. Öte yandan önceki gün başına taş atılmasıyla yaralanan Kanadalı Gezgin Justin Daniel Bill de bisiklet topluluklarıyla birlikte geçiş yaptı.

4 ayda 1053 kitap okuyan küçük Mahir, Rekorlar Kitabı'na girdi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 3'üncü sınıf öğrencisi Mahir Atabey Türk (8), 6 yaşındayken 4 ayda 1053 kitap okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Mahir Atabey Türk, rekor sertifikasını törenle aldı.

Emirdağ ilçesinde oturan öğretmen baba ve kamu çalışanı annenin çocuğu Mahir Atabey Türk, 2017 yılında 6 yaşındayken başladığı Aziziye İlkokulu'nda kısa sürede okuma yazma öğrendi. Ailesinin teşviğiyle kitap okumaya başlayan Türk, çeşitli çocuk hikayeleri okudu. Kısa sürede çok sayıda kitap okuyan Mahir Atabey Türk'ün durumunu fark eden öğretmenleri ve ailesi, onu daha çok okumaya yönlendirdi. Okulunda düzenlenen 81 İl 81 Kitap Projesi kapsamında 10 günde 81 kitap okuyan Mahir Atabey Türk, annesiyle birlikte sürekli kitap okudu. Yaklaşık 4 ayda 1053 kitap okuyan Mahir Atabey Türk'ün bu başarısı, Guinness tarafından da tescillendi. Öğretmenlerinin yönlendirmesi sonucu Mahir Atabey Türk'ün ailesi Guinness'e başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucu 4 ayda okuduğu 1053 kitapla Dünya Çocuk Rekorları'nda en fazla kitap okuma rekorunu kırmayı başaran Mahir Atabey Türk'e belgesi, Afyon Eğitim Vakfı'nın desteğiyle Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen törenle verildi.Afyonkarahisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, kitap okuma rekortmeninin Afyonkarahisar'dan çıkmasının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Serteser, "Bu rekoru 6 yaşında 1053 kitap okuyarak kıran çocuğumuzun Afyonkarahisar'dan çıkması bizi heyecanlandırdı ve mutlu etti. Umarım Mahir Atabey tüm arkadaşlarına örnek olur ve kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına öncülük eder" dedi.

'BÜYÜKLERE VE KÜÇÜKLERE ÖRNEK OLDU'Vali Mustafa Tutulmaz, Mahir Atabey'in büyüklere ve küçüklere okuduğu kitaplarla örnek olduğunu kaydederek, "Kendinden büyük bir işe girişerek, başarılı olmasını öncelikle alkışlıyoruz. Gerçekten 6 yaşındayken, 1053 kitap okuyabilmek ancak rekorla adlandırılabilirdi. Çünkü günümüzde kitap okumanın çok sınırlı olduğu bir dönemdeyiz. Mahir'imiz bu başarısıyla mahirliğini gösterdi ve bütün arkadaşlarına ve biz büyüklere örnek oldu. İnanıyorum ki kitap okumaya devam edecek ve gelecekte ya Nobel Ödülü alan bir edebiyatçı ya da çok önemli bir bilim insanı olacak. Başarısından dolayı Mahir'i ve ona destek olan ailesini tebrik ediyorum" diye konuştu.

'10 GÜNDE 81 KİTAP OKUDUM'Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan Mahir Atabey, eğlenmesinden ve dinlenmesinden feragat ederek, bunu başardığını söyledi. 10 günde 81 kitap okuduğunu aktaran Mahir Atabey, şöyle dedi: "Okumayı yeni öğrenmeme rağmen bu kadar çok kısa sürede, bu kadar çok kitap okumak tabii ki de kolay değildi. Oyunumdan, eğlenmemden, dinlenmemden feragat ederek öncelikle başarabileceğime inandım ve başardım. Çok mutluyum. Kendimle bu konuda gurur duyuyorum. Aziziye İlkokulu'nda 81 İl 81 Kitap projesi başlatılmıştı. Ben sınıfta okumaya yeni geçmiştim. Herkesten önce çok kısa sürede, 10 günde 81 kitap okumuştum. Daha sonra da 1 günde 35 hikaye kitabı okuma başarısı göstermiştim. Böylelikle her hafta 81 kitap okuyup cuma günleri 1 başarı belgesi alıyordum. Okuduğum kitap sayısı 600'lere geldiğinde annemle babam 'Yeter artık daha fazla kitap okuma gözlerin bozulacak' demelerine rağmen durmadan, yorulmadan ben 'Kitap okumada 1000'in üzerine çıkacağım, dünya rekoru kıracağım' demiştim. Bunu başardım. Çok küçük yaşta, çok kısa sürede, çok fazla kitap okuyarak başardım."

'BÜYÜYÜNCE CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYORUM'En büyük isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışıp, koltuğuna oturmak olduğunu vurgulayan Mahir Atabey, şöyle devam etti: "Aslında bu başarıda en büyük destekçim annemdi. Her gün okulun kütüphanesinden onlarca, kucak dolusu kitap alıyordu. Akşam olunca annem kendi kitaplarını, ben kendi kitaplarımı okuyordum. Daha sonra da anneme okuduğum kitabı anlatıyorum ya da annem okuduğum kitap hakkında sorular soruyordu. Böylelikle kitap okumak daha eğlenceli ve daha anlaşılır oluyordu. Öncelikle kitap okumaya severek ve isteyerek başlamalılar ki unutmamalılar her okunan kitabın meyvesi onlara başarı olarak dönecektir. Büyüyünce cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir isteğim var. Cumhurbaşkanımızın koltuğuna bir kez oturmak istiyorum."Konuşmaların ardından Mahir Atabey'e rekor sertifikasını, Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural verdi. Tören sonunda küçük rekortmen ile misafirler fotoğraf çektirdi.

