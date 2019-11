DHA YURT BÜLTENİ-15

24.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:58

İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

MERSİN'in Anamur ilçesinde, husumetli olan komşu alileler arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü. Tüfekle vurulan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, öğlenden sonra, Anamur merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Karalarbahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Nehir (65) ile İbrahim Nehir (25), bahçelerine satmak için koydukları sütlerini, aralarında husumet olan komşularının köpeğinin içtiğini gördü. Mustafa Nehir, komşularının oğlu Ali Can Çatak'a (18) tepki gösterdi. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ali Can Çatak'ın babası Ali Çatak (40) da kavgaya karıştı. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tüfekten çıkan saçmalar, Ali Can Çatak, İbrahim Nehir, Mustafa Nehir ve ismi öğrenilemeyen kişiye isabet etti. 4 kişi kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ali Çatak ise olay yerinden kaçtı.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, İbrahim Nehir, Mustafa Nehir ve Ali Can Çatak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ali Çatak'ı yakalamak için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, unutulmadı BATMAN'daki terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), Öğretmenler Günü'nde mezarı başında dualarla anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da, PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle, bulunduğu araçta şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı. 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve yakınları, Şenay Aybüke Yalçın'ın mezarını ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da şehit öğretmeni anmak için geldi. Aybüke öğretmenin mezarına çiçek bırakılıp, Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Binali Yıldırım: İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak (3)'ÖĞRETMENLER EN BÜYÜK REHBERİMİZ'

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sabancı Kültür Sarayı'nda devam etti. Programa AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve torunu Ali Köylübay ile katıldı. Programda AK Parti'li İzmir milletvekilleri, Vali Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve öğretmenler de hazır bulundu. Programda konuşan Binali Yıldırım, öğretmenlerin, çocukları yurda yararlı nesiller olarak yetiştirdiğini belirterek, "Öğretmenler bizi adeta geleceğe hazırlayan, bize şekil veren, hayat felsefesini hayatımızda hangi yöne gideceğimize olgunlaştıran en büyük rehberimizdir. Evde anamızdan, babamızdan daha fazla öğretmenlerimizden etkileniyoruz" dedi.

Mühendislik mesleğini seçmesindeki nedeni de açıklayan Yıldırım, "Bu mesleği seçmeme neden olan öğretmenliktir. Ailem doktor olmamı istedi. Müzik hocam, mühendis olmamı istedi. İkisi arasında gidip geldim, sonunda öğretmenimin dediğini yaptım" diye konuştu.

'EĞİTİM VE SAĞLIK BÜTÇESİ İLK SIRADA'

AK Parti iktidarı döneminde eğitim ve sağlık bütçelerinin ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Yıldırım, "Sizler bizim yavrularımızın geleceğini planlıyorsunuz. Onların her tülü sıkıntılarına, meşakkatlerine katlanıyorsunuz ve ülkemizi emanet edeceğimiz genç nesillerin yetişmesi için her türlü gayreti gösteriyorsunuz. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetleri olarak sizlere en iyisini vermenin gayreti içerisindeyiz. Sizler daha iyisine layıksınız. Son 17 yılda Türkiye'de eğitim adına önemli alt yapı çalışması yapıldı. Öğretmen sayısı 1 milyonun üzerine çıktı. Eski yıllarda hep savunma bütçesi birinci bütçeydi. 2003'ten bu yana eğitim ve sağlık bütçeleri ilk sıralarda yer alamaya başladı" dedi.

'ÇEVRE HASSASİYETİ EN YÜKSEK DÜZEYDEKİ İLLERİMİZ ARASINDA'

Hedeflerinin, yurdun her köşesinde tekli öğretime geçmek olduğunu, bunu birçok ilde başardıklarını, tekli eğitimde ülke genelinde yüzde 80'in üzerine çıktıklarını aktaran Yıldırım, "İzmir tekli eğitime geçecek büyük illerin başında geliyor. Sayın valimizin, milli eğitim bakanlığımızın başlattığı kampanyalarla hayırseverlerimiz sorumluluk alıyor. Eğitimde öğretimde gençlerimizi geleceğe hazırlamada 'Ben de varım' diyor ve okul yapıyorlar. Eğitime destek veriyorlar. Bugün iki okulun açılışını yaptık. Bir spor salonu ve bir öğretmen evinin açılışını yaptık. Bugün başlatılan, önümüzdeki günlerde de devam edecek kampanya kapsamında bir milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. İzmir çevre hassasiyeti en yüksek düzeydeki illerimiz arasında yerini alacak. Siz evlatlarımızı yetiştiriyorsunuz, o evlatlarımız da toprakla fidanları buluşturuyor, geleceğe nefes oluyor" diye konuştu.

'EN ÖNEMLİ GÖREV SİZLERİN'

Öğretmenlerin görevlerini yaparken, birçok zorluğa göğüs gerdiklerini belirten Yıldırım, "Bütün bu zorluklara göğüs gerip, geleceğimiz olan gençleri yetiştirme konusunda ortaya koyduğunuz büyük fedakarlık, bu millet için her zaman takdir edilecek. Hepimizin görevi, ülkemizi emanet edeceğimiz gençleri, bayrağını seven, toprağını, milletini seven, insan sevgisi ile yetişmiş olmalarını başarmaktır. Bunun için en önemli görev sizlerindir. Bunu da layıkıyla en güzel şekilde yapacağınıza kuşkum yok" dedi.

Öğretmen olan eşi Semiha Yıldırım ile ilgili anısını paylaşan Binali Yıldırım, "Eşimin, herkes uyuduktan sonra kalkıp, Karınca Duası gibi yazılarla saatlerce uğraştığını ve bazen benden yardım istediğini unutmuyorum. Şimdi bilgisayarlar, akıllı tahtalar var. Eskiden büyükler, küçüklere bir şeyler öğretiyordu. Şimdi bilgi toplumu çağındayız. Küçükler, büyüklere öğretmenlik yapıyor; çünkü onlar bilgi toplumun içinde doğdular" diye konuştu.

Program, aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından son buldu.

Binali Yıldırım: İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak (4)ANADOLU DESTANI DEFİLESİ GÖZ KAMAŞTIRDI

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programının ardından Konak'ta bulunan Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti. Yıldırım çifti, burada Ege Bölgesi, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı motiflerinden oluşan 'Anadolu Destanı' isimli defileyi izledi. Enstitü tarafından hazırlanan birbirinden şık kostümler, davetliler tarafından beğeniyle izlendi. Burada da bir konuşma yapan Binali Yıldırım, Olgunlaşma Enstitüsü'nün önemine dikkat çekerek, "Medeniyetimizi sizler gibi beceri sahibi kardeşlerimiz sayesinde ihya etmeyi başarıyoruz. Burası, giyimin sanata dönüştüren yerdir. Geleneksel el sanatlarını günümüz algısına hitap edecek şekilde yeniden yaratan kuruluştur. Milli kimliğimin korunmasında kadınlarımızın önemini keşfeden burada, söz değil eser konuşur. Eserlerinizi halkımıza sunuyor ve kadınlarımıza örnek oluyorsunuz" dedi.'SANATIN EKONOMİSİNİ YAPAN İNSANLAR YETİŞTİRİYORSUNUZ'Türk kültürünü hiç bilmeyenlerin Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldiklerinde burada gördükleri atmosfer sayesinde ülkenin tüm değerlerini anlayarak ayrılacaklarını söyleyen Yıldırım, "Ülkemizi zaman zaman yurt dışında da başarı ile temsil ediyorsunuz. Kültürümüzü, medeniyetimizi en güzel şekilde yansıyor, Türk modası, Türk zevki ve nakışlarını bütün dünyaya sunuyorsunuz. Eserlerinizde bize ait ne varsa hepsini gururla yaşatıyorsunuz" diye konuştu. Burada unutulmaya yüz tutan el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarıldığını da ifade eden Yıldırım, "Nitelikli istihdama da katkı salıyorsunuz. Sanatın ekonomisini yapan insanlar yetiştirerek faydalı güzel işlere imza atıyorsunuz" dedi.

Validen kutlama programında 'öğretmen gibi otur' uyarısı KONYA'da, Öğretmenler Günü için düzenlenen programa katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak, bacak bacak üstüne atan öğretmenle kürsüden konuştu. "Öğretmen gibi otur da görelim. Güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz" diyen Toprak, salondakiler tarafından alkışlandı.

Kentte, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Kutlama programına katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak, konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. Toprak, "Bugün 1928'de Bakanlar Kurulu kararıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik sıfatının verildiği gün. 1981 yılından itibaren bugün Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor" dedi.

Konuşması sırasında, salondakiler arasında bacak bacak üstüne atan erkek öğretmeni gören Vali Toprak, kürsüden seslendi. Toprak, "Sen öğretmen misin? Öğretmen gibi bir otur da görelim. Böyle güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz. Beni değil arkadaşlarını rencide ediyorsun. Bana göre hava hoş. Biz halen ilkokul öğretmenimizin bize destur edindirdiği hareketlerle hayatımızı devam ettiriyoruz. Biz onu hareketleriyle örnek alıyoruz ve öyle öğretmenler görmek istiyoruz. Yalan mı arkadaşlar? Yalansa söyleyin" dedi.

Vali Toprak, bu sözleri üzerine alkışlanırken, kürsüden seslendiği öğretmenin de konuşmayı dinlediği görüldü.

