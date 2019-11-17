DHA YURT BÜLTENİ- 15

17.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:29

Roketli saldırıda yaralandı, 40 gün sonra sivil şehit oldu (2)

ŞEHİT HALİL YOĞURT TOPRAĞA VERİLDİ

Barış Pınarı Harekatı sırasında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, Suriye'nin Tel Abyad kentinden teröristlerce yapılan roketli saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 40 gün sonra şehit olan Halil Yoğurt için cenaze töreni düzenlendi. Akçakale ilçesine bağlı İbnisina Mahallesi'ndeki İbnisina Cami'sinde düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Akay, Halil Özcan, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi ile Yoğurt'un ailesi ve halk katıldı. Şehit Yoğurt'un Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Yoğurt'un cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------Törene katılanlarHalil Yoğur'un tabutunun getirilişiAğlayan kadınlarTabuta kapanarak gözayaşı dökenler Cenaze namazıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)=========================

Kazada ölen 4 kişilik aile, Burdur'da toprağa verildi

Karabük'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Muzayin Tezcan (70), eşi Fetiye Tezcan (58), kızı Ayşe Kayhan (34) ve 5 aylık torunu Gökçe Ayhan, Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı.Burdur'da oturan Muzayin Tezcan, okulların ara tatiline girmesini fırsat bilerek, eşi Fetiye Tezcan, kızı Ayşe Kayhan ve 5 aylık torunu Gökçe Ayhan ile diğer kızının çocuğu Mehmet Arda Şenkal'ı (14) da alarak, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde çalışan diğer kızı Rukiye Patlar'ı ziyaret için yola çıktı. Dün saat 16.00 sıralarında, D-755 yolu Kızılcaören köyü mevkiinde Muzayin Tezcan'ın kullandığı 15 DM 923 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı.Muzayin Tezcan, Fetiye Tezcan, Ayşe Kayhan, Gökçe Kayhan ve Mehmet Arda Şenkal hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Çağrılan ekiplerin müdahale ettiği Muzayin Tezcan, Fetiye Tezcan ve Ayşe Kayhan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Gökçe Kayhan da kazayı görüp duran bir vatandaş tarafından götürüldüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Mehmet Arda Şenkal ise tedaviye alındı.Kazada yaşamını yitiren ailenin cenazeleri, yapılan otopsi sonrası memleketleri Burdur'a gönderildi. Bugün ikindi vakti Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Burdur'da infaz koruma memuru olarak görev yapan Ferhat Kayhan, cenaze töreninde eşi ve 5 aylık çocuğunun tabutu başında saf tuttu. Törene, ölen çiftin kızları Rukiye Patlar ile Zeynep Tezcan da katıldı. Ayakta durmakta zorlanan Ferhat Kayhan'a yakınları destek olmaya çalıştı. Cenaze törenine CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ile Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan da katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazı sonrası cenazeler omuzlarda cenaze aracına taşınarak, Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Cenazelerin musalla taşına konulmasıCenazye katılanlarCenaze namazının kılınmasıCenazelerin araca konulması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı. Tabiat parkında otoparklar dolarken, araçlar ormanlık alana park etti. Çok sayıda ziyaretçinin yaktığı mangal nedeniyle göl etrafı dumanla kaplandı.

Çam ormanlarının içinde saklı doğa harikası Gölcük, ara tatilde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Çevre il ve ilçelerden gelenler otoparklarda yer bulamadı. Araçlar ormanlık alanlara ve yol kenarlarına park edildi. Tabiat parkının girişinde uzun araç kuyrukları oldu. Göl kenarındaki yürüme alanları da doldu. Vatandaşlar kalabalıktan dolayı Gölcük'ün doğal güzelliğinin tadını çıkaramadı. Yürüyüş yolunda bir bisikletli çocuk, yürüyen bir kadına çarptı. Yere düşen kadın başından yaralandı.

DUMANLA KAPLANDIGölcük Tabiat Parkı'nın mangal yapılan bölümündeki yoğun kalabalık nedeniyle göl çevresi dumanla kaplandı. Temiz hava almak için Gölcük'e gelen tatilciler, mangal dumanından rahatsız oldu.

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil nedeniyle daha çok çocuklu ailelerin tercih noktası oldu. Çok sayıda aile ara tatili fırsat bilerek tabiat parkına çevre illerden akın etti. Çocuklar, ara tatil uygulamasını çok sevdiklerini ifade ederek, Gölcük Tabiat Parkı'na gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Gölcük manzaraları-Dumanlar-Kalabalık-Mangal yapanlar-Ormanlık alandaki araçlar-Çocuklarla röportajlar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

Kaynak: DHA