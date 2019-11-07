DHA YURT BÜLTENİ - 15

07.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:03

Meclis Araştırma Komisyonu, Rabia Naz için Eynesil'e gidiyor

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı halde bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümünü araştıracak Meclis Araştırma Komisyonu, yarın ilçede ailesi ile görüşüp incelemelerde bulanacak. Rabia Naz'ın şüpheli ölümünün aylardır araştırıldığını ancak sonuca ulaşılamadığını belirten baba Şaban Vatan, komisyondan umutlu olduklarını söyledi.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen 2 ayrı raporda, ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada ise iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulanarak, olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.

KOMİSYON YARIN EYNESİL'DEYaşamını yitiren Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun, Rabia Naz Vatan'ın ailesi ile görüşüp incelemelerde bulunmak için yarın Eynesil ilçesine gideceği belirtildi. Komisyon üyeleri burada Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin incelemelerde bulunup, ayrıca baba Şaban Vatan ile o dönem görevde bulunan emniyet görevlileri ve avukatlarla da görüşecek.'BİRÇOK KEZ ARAŞTIRILDI, SONUCA ULAŞILAMADI'Rabia Naz'ın şüpheli ölümünün aylardır araştırıldığını ancak sonuca ulaşılamadığını belirten baba Şaban Vatan, komisyondan umutlu olduklarını söyledi. Delillerin yok edilmeye çalışıldığını öne süren Şaban Vatan, "Rabia'nın ölümüyle ilgili sorumlu ya da sorumlular bulunamadı ve kızımın ölüm sebebi kayıtlara 'intihar' olarak geçti. Burada çocuk cinayeti var. Bu olay artık sadece benim evladım olmaktan çıkmış, 'kamuoyunun neden öldüğünü bilmediği kızı' haline gelmiştir. Çocuklarımızın şüpheli ölümlerinin ardında yatan gerçeği arıyoruz. Aylardır evladımın ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Birçok kez araştırıldı. Ama bir sonuca ulaşılamadı. Deliller yok edilmeye çalışıldı. Savcılık dosyasında, 'şüpheli ölüm' yazarken 'intihar' olduğu gündemi yapıldı. Adalet ararken susturulmam için akıl yargılaması ile karşı karşıya kaldımö dedi.'EVLADIMIN KATİLLERİ BULUNACAK'Kızının ölümünün ardındaki sır perdesinin aralanmasını isteyen Şaban Vatan, "İnşallah bu defa öteki araştırmalar gibi sonuca ulaşmadan bitmeyecek bu araştırma. Bu defa evladımın katilleri bulunacak. Ölümünün arkasında kim suçlu ise, kim göz yummuş ise, kim örtbas etmeye çalışmışsa hepsi cezalandırılacak. Bugün son geldiğimiz nokta TBMM'nin uzun süre inceleme önergesi sunulması sonucunda nihai olarak alınan karar sonucunda yüce meclisimiz Rabia Naz'ımıza adalet için Eynesil ilçemize geliyor. Temennimiz tüm çocuklarımızın adaletini ve güvencesini sağlayabilmekö diye konuştu.

Görüntü Dökümü---------Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Aleyna KESKİN/EYNESİL(Giresun), -

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Evinin önündeki ağacın budanmasını engellemeye çalıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Melise Kısalar (70), evinin önündeki dut ağacını 'elektrik tellerine zarar verdiği' şikayetiyle budamaya gelen ekiplere engel olmak istedi. Ağacın önüne sandalye koyup, çalışmayı engellemek isteyen Kısalar'ın çabalarına rağmen ekipler, budama işlemini gerçekleştirdi.Tarsus ilçesi Eski Ömerli Mahallesi 1353 Sokak'ta vatandaşlar, çevrede sineklerin çoğalması ve elektrik tellerine zarar verdiği gerekçeleriyle Melise Kısalar'ın evinin önünde bulunan dut ağacının budanması için elektrik dağıtım şirketine başvuruda bulundu. Bunun üzerine bölgeye Tarsus Belediyesi ile elektrik dağıtım personeli sevk edildi.SANDALYEYE OTURUP, ENGELLEMEYE ÇALIŞTIEkipler, müdahale etmeye hazırlanırken Melise Kısalar, agacın gövdesine yakın bir yere sandalye koyup, oturarak budanmasını engellemeye çalıştı. Uzun süre görevliler ve mahalle sakinleri ile tartışan Melise Kısalar, ağacı şikayet edenlere de tepki gösterdi. Ancak Kısalar, tüm çabalarına rağmen ağacın budanmasına engel olamadı. Ekipler ağacı budarken, Kısalar ile aynı sokakta oturan Uğur Güleçoğlu, "Bu ağaç nedeniyle sinekten duramadık. Elektrik tellerine zarar verdiğinden sürekli kesintiler oluyordu" dedi.

Görüntü Dökümü----------------Ağacın bulunduğu sokağın görüntüsü-Yaşlı kadının engelleme çabası-Yaşlı kadın ağaç altında sandalyeye otururken-Yaşlı kadın çevredekilerle tartışırken-Uğur Güleçoğlu'nun konuşması-Budama yapan ekiplerden genel ve detay-Budama yapılan ağaçtan görüntüler

(BOYUT: 440 MB) (SÜRE: 3,55 DK)

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),

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TZOB Başkanı Bayraktar: Ispanağın suçu yok

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, ıspanak zehirlenmelerine ilişkin, "Binlerce üreticimiz şu anda malını satamıyor. Ispanağın suçu yok, ıspanakta hiçbir şey çıkmadı. Enteresan hiçbir şey çıkmadı. Burada toplama problemi var ona dikkat etmemiz lazım" dedi.TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.Ziyaretlerine Şekerhane Mahallesi'ndeki Alanya İlçe Ziraat Odası'ndan başlayan Bayraktar, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.Geçen hafta 196 kişinin yedikleri ıspanaktan zehirlenmesiyle ilgili konuşan Şemsi Bayraktar, "Ağırlıklı İstanbul olmak üzere Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'nde, hastanelere, ıspanak yedikten sonra ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetlerle 196 kişinin müracaat ettiğini, İstanbul'daki 149 kişinin 21'inin tedavisinin devam ettiğini, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'deki hastaların da tedavilerinin ardından taburcu edildiğini Sağlık Bakanlığı açıkladı. Sayın Bakan hastaların hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Hastalanan tüm insanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, tedavileri devam eden hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz" dedi.SEBEP YABANİ OTZehirlenmelerdeki belirtilerin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı şekilde olduğunu aktaran Bayraktar, şöyle konuştu: "Bakanlığın da açıkladığı gibi ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetler dikkate alındığında atropin gibi bir etkenin daha çok görüldüğü belirlendi. Bu çerçevede yabani bir takım otların yanlışlıkla ıspanağa karışmasından kaynaklandığı görülüyor. Nitekim İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, zehirlenme vakalarından sonra ıspanaklardan alınan numunelerde, 620 çeşit zirai mücadele ilacıyla ilgili analiz yapılmış ve akut zehirlenmeye neden olacak herhangi bir etken maddeye rastlanılmadığı belirtilmiştir. Bakanlığın laboratuvarlarında yapılan mikrobiyolojik analizlerde zehirlenmeye neden olacak herhangi bir mikro organizmanın tespit edilmediği açıklamada ağır metal analizlerde de herhangi bir bulguya rastlanmadığına dikkat çekildi. Yabani otlarda atropin, scopalamin tespit edildiği belirtilen açıklamada, ıspanaklarda tazeliğin korunması adına satış noktalarında antifriz kullanıldığına ilişkin iddiaların da araştırıldığı, antifriz etken maddesi konusunda da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği kaydedildi. Halk arasında şeytan elması ve güzel avrat otu olarak dillendirilen yabani otlardan alınan numunelerde atropin ve scopalamin maddesine rastlandığına dikkat çekildi."'TARIM İŞÇİLERİNİN BİLİNÇSİZLİĞİ'Zehirlenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "Keşke bu durum yaşanmasaydı. Olayın Ankara Beypazarı'nda 6 hektarlık bir tarlada, ıspanak hasadı sırasında 100-150 metrekarelik alanda bulunan yabani otların yanlışlıkla ıspanağa karışmasından kaynaklandığı görülmüştür. Olayın tarım ilaçlarından, kimyasal maddelerden kaynaklanmadığı açıktır. Bu tarladaki ıspanaklardan alınan numunelerde, atropin ve scopalamine rastlanılmamıştır. Hatta bu tarlalardan alınan numunelerde ne tarım ilacı ne kimyasal kalıntıya rastlanılmıştır. Bu olay tamamen tarım işçilerinin bilinçsizliğinden kaynaklanmaktadır. Tarım işçilerinin yanlışlıkla bu otları ıspanak sanarak hasat ettikleri anlaşılmaktadır. Bu olayda, daha neden ortaya konulmadan, çiftçinin bilinçsiz tarım ilacı veya kimyasal madde kullanmakla suçlanması bizleri üzmüştür. Şunun unutulmaması gerekir, çiftçimizin üretimden soğutulmasıyla bu ülkenin gıda güvencesi tehlikeye girer."'ISPANAĞIN SUÇU YOK'Zehirlenme vakasının ardından ıspanakların tezgahta kaldığını anlatan Şemsi Bayraktar, "Bugün ülkede 163 bin 910 dekar alanda, 125 bin 174 ton ıspanak üretilmektedir. Bu kadar ıspanak ne olacak? Tam hasat zamanında sadece bir tarlada yaşanan olayda, üreticilerimizin bir yıllık emeği boşa mı gidecek? Şu anda ıspanak tüketiminde ciddi bir gerilemenin olduğu görülmektedir. Üreticimiz hasat yapamaz hale gelmiştir. Herkes sorumluluk almalı, tüketicimiz aydınlatılmalı, doğru bir şekilde bilgilendirilmelidir. Ispanak gibi değerli bir üründen insanlarımız mahrum bırakılmamalıdır. Diyorum ki ıspanağın suçu yok. Duyarlı olmamız lazım. Binlerce üreticimiz şu anda malını satamıyor. Bir de ıspanağın suçu yok, ıspanakta hiçbir şey çıkmadı. Enteresan hiçbir şey çıkmadı. Burada toplama problemi var, ona dikkat etmemiz lazım" dedi.MUZ SERASI GEZDİTZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindekiler daha sonra Tosmur Mahallesi'nde bulunan muz serasını gezdi. Örtü altında yetiştirilen muzları inceleyen Bayraktar, muz bağı kesti.

Görüntü Dökümü -------------Şemsi Bayraktar'ın odaya ziyareti -Bayraktar'ın açıklamaları-Bayraktar muz serası gezisi

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Manavına giren hırsızı kendi buldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Cihan Adak (33), manav dükkanına girerek kasadaki 3 bin lirayı çalan 17 yaşındaki şüpheliyi, önce güvenlik kamerası görüntülerinden belirledi, ardından da iş yerine davet edip gizlice fotoğrafladı. Adak'ın ihbarıyla da polis, hırsızlık şüphelisini yakaladı.Yenice Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan Cihan Adak'a ait manava, 8 Ekim gecesi hırsız girdi. Kimliği belirsiz hırsız, kasadaki 3 bin lirayı alıp kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden Adak, güvenlik kameralarını inceledi. Kamerada hırsızı gören Adak, polisi aradı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olaydan 17 gün sonra aynı hırsız, ikinci kez manava girmek istedi. Ancak başarılı olamadı. Bir kez daha kamera tarafından görüntülenen hırsızı gören Cihan Adak, çevrede araştırma başlattı.Kamera görüntülerinden eşgalini belirlediği şüphelinin kardeşi T.Y.'ye (15) ulaştı. Cihan Adak, birkaç gün sonra şüpheliyi manavın önünden geçerken gördü. Durumu fark ettirmeden yanna çağırdığı şüpheliyle sohbete başladı. Bu sırada cep telefonuyla gizlice fotoğrafını çekti. Şüphelinin uzaklaşmasının ardından polisi arayıp, bilgi verdi. Polis de A.Y. (17) olduğu ortaya çıkan şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan A.Y. ifadesinde suçunu itiraf etti.Cihan Adak, "22 gün önce iş yerimize giren hırsız kasadaki 3 bin lirayı çaldı. İki gün önce tekrar işyerine girmeyi denemiş. Olaydan sonra insanları dikkatlice incelemeye başladım. Dikkatimi çeken iki kişiden birini durdurdum. Hareketlerinden şüphelenince ısrar ettim ve ağabeyinin hırsızlık yaptığını söyledi. Ağabeyinin buradan geçeceğini söyledi. Ben de beklemeye başladım. Bir süre sonra manavın önünden geçerken durdurdum onu. Konuştum, fotoğrafını çektim. İş yerinde müşteriler olduğu için hırsızı etkisiz hale getirmedim. Hırsız gidince polisi aradım, haber verdim. Bu şahıs birkaç manavı daha soymuş. Emniyet ekiplerimiz gereğini yapacaklardır" dedi.

Görüntü Dökümü--------------Genel görüntü-Güvenlik kamera görüntüleri-Şüphelinin gözaltı görüntüsü-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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İnternet bağımlığına karşı futbol turnavası

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencileri cep telefonu, tablet ve internet bağımlılığından uzak tutmak amacıyla 42 mahallenin katılımıyla futbol turnuvası başlattı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, "Spor Tokat" projesi kapsamında, unutulmuş çocuk oyunlarını yeniden canlandırmak ve öğrencileri cep telefonu, tablet ve internet bağımlılığından uzak tutmak amacıyla 9-15 yaş arası çocukların katıldığı mahalle futbol turnuvası düzenledi. 6 Aralık'da sona erecek futbol turnuvasına 42 takım katıldı. Uzunburun sentetik sahada oynanmaya başlayan futbol maçı turnuvasının açılışına Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, 48'nci Piyade Alay Komutanı Albay Albay Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve öğrenciler katıldı.Proje hakkında açıklamada bulunan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, "Eskiden bizler mahalle aralarında top oynardık. O zamanlar bir arkadaşlık grubu vardı. Şu zon zamanlarda onu kaybettiğimizi görüyoruz. Bizim çocuklarımız ellerinde cep telefonları ile oyunlar oynuyorlar. Bir sanal arkadaşlıkları var. Kimsenin gerçek arkadaşı yok. Hepsi internet ortamında, yalnız kimse kim olduklarını bilmiyor. Bu arkadaşları aileler bilmiyorlar. Bu arkadaşları iyi niyetli mi kötü niyetli mi? Kimsenin haberi yok. Farklı bir dünyadalar çocuklarımız. Biz bunu gördük. İlerisi için çok büyük bir tehlike olabilir. Çünkü ailelerin kontrolünde olan bir şey değil. Bizler de bunun önüne biraz olsun geçmek ve çocuklarımızı sokaklardaki kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve enerjilerini atacakları bir ortam sağlamak istedik" dedi.

Görüntü Dökümü------------Etkinlikten görüntüler-Müsabakalardan görüntü-Emniyet müdürünün açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Mersin Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı kapılarını açtı

Mersin'de, gıda sektörünün paydaşlarını bir araya getiren Foodday Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.Bu yıl 9'uncusu düzenlenen fuarın açılışına Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası CNR Holding İletişim Direktörü Reha Tartıcı, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tartıcı, gerçekleştirdikleri fuarlar ile firmaları global ticaretin haline getirerek ihracata önemli katkılar sunduklarını söyledi. Mersin'in gıda ve paketlemede önemli bir değer haline geldiğini dile getiren Tartıcı, "Mersin geldiği nokta ile Türkiye ekonomisinin aynası konumundadır. Bu anlamda kentteki fuar sayımızı 16'ya çıkarttık. Fuarımız bu yıl başta Ortadoğu olmak üzere yabancı sektör temsilcilerini ağırlıyorö dedi.BAŞKAN SEÇER: PAZARLAMA ÇOK ÖNEMLİMersin'in her türlü imkanları sunan bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, pazarlamanın önemine değindi. Üretilen mallara değer katılması gerektiğini ifade eden Başkan Seçer, belediye olarak önemli yatırımları hayata geçirdiklerini vurguladı.VALİ SU: DÜNYANIN EN İYİ ZEYTİNİNİ BİZ ÜRETİYORUZVali Su ise, Mersin'in tarım ve gıda sektöründe çok önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi. Mersin'in muz, limon, çilek, erik üretiminde Türkiye birincisi olduğunun altını çizen Vali Su, "Ejder meyvesini, avokadoyu üretiyoruz. Dünyanın en iyi zeytinini biz üretiyoruz. O yüzden paketleme ve sunma çok önemli. Bu fuarlar bunun için çok değerliö diye konuştu.Yapılan konuşmaların adından fuar ziyaretçilere açıldı. Protokol fuarı gezerek incelemelerde bulundu. CNR EXPO Yenişehir Fuar Merkezi'nde 10 Kasım'a tarihine kadar açık kalacak fuarda birçok gıda ve paketleme firması stant açtı.

Görüntü Dökümü-------Vatadaşlar fuarı gezerken-Konuşmalar yapılırken-Kurdele kesimi-Protokol incelemelerde bulunurken-Ürünlerden ayrıntı görüntü-Fuar alanı yukarıdan görüntüsü

SÜRE: 04'00" BOYUT: 449 MB

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Okullarda ilk yardım eğitimi

Osmaniye Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATT-DER) Başkanı Paramedik İlyas Yıldır ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, 'İlk Yardım Bilinçlendirme Programı' kapsamında öğrencilere eğitim verildi.ATT-DER Osmaniye Şube Başkanı İlyas Yıldır, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muhtarlar Derneği ile işbirliği yaparak, halkın genelini ilk yardım konusunda bilinçlendirmek için bir adım başlattıklarını söyledi. Osmaniye kent merkezi ve ilçelerdeki lise 2'nci sınıflarda eğitim gören öğrencilere, temel yaşam desteği, tıkanıklıklarda ilk yardım ve yaralanmalarda ilk yardım eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimler sonunda öğrenciler, maket insan üzerinde kalp masajı yapıp, tıkanıklıklarda ilk yardımı uygulamalı bir şekilde yaparak öğrendi.

Görüntü Dökümü-----ATT-DER Başkanı İlyas Yıldır ile röp.-Öğrencilere sunum yapılması-Salondaki öğrencilerden genel detay-Maket insan üstünde kalp masajı anlatılması-Tıkanmalarda ilk yardım uygulamalı anlatımı-Kalp masajı gösterilmesi-Öğrencilerin, maket insan üstünde kalp masajı yapmaları

-İlyas Yıldır'ın 112' hangi durumlarda aranmalı anlatımı

BOYUT: 128 MB SÜRE: 04'04"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: DHA