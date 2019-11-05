DHA YURT BÜLTENİ - 15

05.11.2019 15:09

Türkiye ile Rusya'dan ikinci ortak kara devriyesi (2)

DEVRİYE TAMAMLANDI

Türk ve Rus zırhlı araçları tarafından Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinin doğusunda gerçekleştirilen ortak kara devriyesi tamamlandı. Yaklaşık 2 saat süren devriye görevini tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlar, Suriye'ye girdikleri gibi Mert İsmail Köyü bölgesindeki balistik zırhlı kapıdan Türkiye'ye giriş yaptı. Türk ve Rus zırhlı araçların devriye görevini tamamlayarak yurda dönüşleri sırasında bazı sivillerin ise TSK'ya ait araçlara taş attıkları görüldü. 2 saat süren devriye faaliyetinin tamamlanmasının ardından Türk ve Rus askeri yetkilileri, bir süre sınır hattında görüş alışverişinde bulundu. Faaliyetin tamamlanmasının ardından devriyeye katılan TSK'ya ait 4 zırhlı araç Suruç yönüne, 4 Rus zırhlı araç ise Suriye içerisine dönüş yaptı.

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ŞANLIURFA,

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Atatürk Baraj Gölü'nün rengi yeşile döndü

Adıyaman'da, Atatürk Barajı Gölü'nün rengi yeşil oldu. Renk değişiminin nedeni, gölden alınan numunelere yapılacak analiz sonunda ortaya çıkacak.

Atatürk Barajı Gölü'nün, Adıyaman kent merkezine yakın bölümünde, su rengi yeşile döndü. Vatandaşlar durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirdi. 2 kurumdan gelen görevliler, gölden numune aldı. Sudaki renk değişiminin nedeni laboratuvar analizleriyle belirlenecek.Vatandaşlar, inceleme tamamlanıncaya kadar gölden uzak durmaları yönünde uyarıldı.

Görüntü Dökümü---------Atatürk barajıBaraj kenarından görüntüBaraj suyunun yeşil rengi Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 215MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Van'da çöpten 35 bin evin elektrik ihtiyacı karşılanacak

Van'da katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisinin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan tesiste günlük bin ton çöp katı atık tesisinde bertaraf edilerek ilk etapta 4 megawat civarında enerji üretilecek. Açılışta konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, daha önce çöpü vahşi olarak depolanan tek ilin Van olduğunu söyleyerek, bundan sonra çöplerin yeni açılan tesisle bertaraf edileceğini ve bundan da enerji üretileceğini belirtti. Kent merkezi ve civar ilçelerden toplanan katı atıklar daha önce vahşi depolama şeklinde Van-Özalp Karayolu üzerindeki araziye gelişi güzel dökülürken, insan ve çevre sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyordu. Bunun üzerine harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesinin, vahşi çöp depolama bölgesine kurduğu modern katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisi ile hem çöpler bertaraf edilecek hem de çöpten enerji elde edilecek. Modern tesis bugün yapılan törenle açıldı. Açılışa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, kurum amirleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.25 YILDA 80 MİLYON LİRA GELİR ELDE EDİLECEK2018 yılında sözleşmesi imzalanan tesisin 137 milyon liraya mal olduğu ve tamamlanmasıyla birlikte 35 bin hanenin enerji ihtiyacının karşılanacağı belirtildi. Açılışta konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, daha önce çöpü vahşi olarak depolanan tek ilin Van olduğunu, bundan sonra çöplerin yeni açılan tesisle bertaraf edileceğini söyleyerek, bundan da enerji üretileceğini belirtti. Vali Bilmez, vahşi çöp depolama alanının patlama aşamasına geldiğini ancak bu soruna yeni tesisle çözüm bulunduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "3 milyon metreküp bir alana yayılan bir vahşi depolama alanımız vardı. Bu alanda bulunan çöpümüz artık patlama noktasına gelmişti. Çıkardığı gaz ile havayı bozarken, yer altına sızan sularla Sıhke ve Van Gölü'nü kirletiyordu. Bu alanın kurtarılması için bir proje hazırlandı ve bugün açılışını yapmak için bir araya geldik. Yeni tesisle hem çöpleri bertaraf edeceğiz hem de enerji üretimi yapacağız. Çöpün üstü kapatıldı, duman çıkaran ve kötü koku yayan bir manzara olmayacak. Biz tüm bunları yaparken, çöpten de belediye bütçesine para kazandıracağız. Yaptığımız hesaplamalarla 25 yılda belediyemize 80 milyonun üzerinde bir gelir elde edeceğiz."

Görüntü Dökümü-------------Katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisinden genel görüntü-Tesis içerisinden detaylar-Tesiste bulunan depolama alanları-Protokolden detaylar-Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in konuşması-Katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisinin açılışı-Protokolün tesisi gezmesi-Detaylar

BOYUT: 696 MB

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, -

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Çan'da ölü bulunan hayvanlarla ilgili inceleme ve soruşturma

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Halilağa köyü Dereoba mevkisinde 3 tilki ve 1 çakal ile 1 köpeğin zehir karıştırılmış domuz eti verilerek, öldürüldüğü iddiası üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı, jandarma soruşturma başlattı. Bir tilkiden alınan numune, 5 hayvanın ölüm nedenini belirlemek için laboratuvara gönderildi.Çan ilçesine 40 kilometre mesafede bulunan Halilağa köyünde yaşayan Cengiz Doğan (23), hafta sonu gezmeye gittiği Dereoba mevkisinde 3 tilki, 1 çakal ve 1 köpeğin ölüsünü buldu. 5 hayvanın zehirli domuz eti verilerek, öldürüldüğü yönündeki iddiaların basında yer alması üzerine bugün bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Muhtar Necdet Alkan ile birlikte giderek, keşif yaptı. Ekipler ölen hayvanların yanında bir domuz omurgası kemiği ile ayak parçası buldu.Ölen hayvanların kokmaya başladığı, kuduz vakası olma ihtimali bulunmadığı bildirildi İstanbul'daki Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderilmek üzere bir tilkiden numune alındı. Ölü hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından poşetlere konulup, güvenli bir alanda gömüldü.Keşif sonunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale İl Şube Müdür Vekili Ozan Hacıalioğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Belma Türe, Halilağa Köyü Muhtarı Necdet Alkan ile jandarma, tutanak tuttu.MUHTAR: ÇOK ÜZGÜNÜZJandarma soruşturma başlatırken, Halilağa Köyü Muhtarı Necdet Alkan, "Biz bu ormanları koruyan bir orman köyüyüz. Bu ormanları korumasak bu hayvanlar olmaz. Zehirlenme olup olmadığı kesin değil. Belki zehirlenme olabilir. İnşallah öyle değildir. Köy olarak çok üzüldük. Kimin yaptığı meçhul. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Çok büyük yüzölçümü olan bir ormandayız. Burası 7-8 tane köyün mevkisi. Bizden mi yoksa başka yerden mi? Kim yaptıysa üzücü" dedi.Alkan, hayvanların domuz etiyle zehirlendiği iddiaları ile ilgili olarak da "Domuzun omurga kemiği var. Ama zehir mi, kuduz mu bu laboratuvarda belirlenecek. Zehirle ilgili şüphe var. Bu konuda köylümüzü uyaracağız. Kaymakamlığımız vasıtasıyla çevre köyleri de bilgilendireceğiz. İnşallah bir daha olmaz. Ormanları koruyoruz. Bu hayvanlar bizim sayemizde yaşıyor. Eğer olacaksa başka türlü bir mücadele yapılabilirdi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------Halilağa köy meydanından görüntü.-Hayvan ölümlerinin yaşandığı alandaki incelemelerden genel ve detay görüntü.-Zehirli domuz eti ile zehirlendiği iddia edilen tilki, köpek leşlerinden genel ve detay görüntü.-Tilki ve köpek leşlerinin yetkililer tarafından toplanmasından görüntü.-Halilağa köyü Muhtarı Necdet Alkan ile röp.-Burak Gezen anons.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇAN(Çanakkale),

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İbrahim Kutluay, Edwina Sponza'yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı

İzmir'de dört kuşaktır kuyumculuk yapan ve dünyaca ünlü isimlere ürün veren Sponza Ailesi'nin 72 yaşında yaşamını yitiren üyesi Enzo Sponza'nın kilisede düzenlenen cenaze töreninde eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, eski sevgilisi Edwina Sponza'yı sarılarak teselli etti.İzmir'de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Sponza Ailesi'nin üyesi Enzo Sponza, hayatını kaybetti. Kentin tanınmış levanten iş insanı Enzo Sponza bugün Alsancak Katolik Kilisesi'nde yapılan ayinin ardından İzmir Paşaköprü Katolik Mezarlığı'na defnedildi. Ayinde İtalyan asıllı Enzo Sponza'nın çocukları Gabriele, Edwina ve Emmanuele Sponza ile eşi Ayşegül Sponza taziyeleri kabul etti. Edwina Sponza ile bir dönem aşk yaşayan ve geçen yaz ayrılan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay da cenazeye katıldı. Kutluay, Edwina Sponza'yı sarılarak teselli etti.

Görüntü Dökümü-------Kilisenin dıştan ve içten görüntüsü, Kiliseye giriş, ayin, İbrahim Kutluay'ın bahçede beklemesiEski sevgilisi Edwina Sponza'yı sarılarak teselli etmesi

Haber- Kamera: Kahraman Durak

Kaynak: DHA