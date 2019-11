DHA YURT BÜLTENİ - 15

01.11.2019 15:29

Eşini, 'serviste şoförün yanına oturdu' diye yaktığı ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Can Yılmaz'ın (35), eşi Güllü Yılmaz'ı (30), iş yerine ait serviste sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa oturduğu için üzerine benzin döküp, ateşe verdiği ortaya çıktı.

Ergani ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 3 çocuk babası Can Yılmaz, 17 Ekim günü eşi Güllü Yılmaz ile tartıştı. İddiaya göre Yılmaz, evde bidonda bulunan benzini kendisi, kızı Zeynep ve eşi Güllü'nün üzerine döküp ateşe verdi. Güllü Yılmaz, alevler içinde ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, 12 gün süren yaşam mücadelesini, geçen salı günü kaybetti.

Tedavilerinin tamamlanması üzerine önceki gün kızı Zeynep ile birlikte taburcu edilen Can Yılmaz, gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Can Yılmaz, Ergani Sulh Ceza Hakimliği'nde suçunu kabul etti. Yılmaz ifadesinde olaydan önce eşiyle sürekli tartıştıklarını, olay günü de yine aynı konular üzerine tartıştıklarını öne sürdü. Yılmaz, eşinin işe giderken servis aracında şoför koltuğunun yanında oturduğunu, bu konudan tartışma çıktığını, sinirlenmesi üzerine de benzin getirip, döktüğünü ifade etti. Çakmağı çaktığını hatırlamadığını öne süren Yılmaz, tutuklandı.

Kaputta 2 kilometre yol giden polis memuru ödüllendirildi

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı ticari aracın kaputuna tutunarak, bu şekilde 2 kilometre yol gidip, yakalanmasını sağlayan trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42) başarı belgesi ve çeyrek altın ile ödüllendirdi. Geçen 30 Ekim'de saat 16.00 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Menteşe ilçesi Mustafa Muğlalı Caddesi'nde seyir halindeki 48 DK 306 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgedeki polis ekipleri telsiz anonsları ile aracın plakası ve yönü verilerek uyarıldı. Harekete geçen polis ekipleri, Ünal Karataş yönetimindeki 48 DK 306 plakalı hafif ticari aracı cadde üzerinde durdurmak istedi. Ancak Ünal Karataş, 'Dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Bunun üzerine trafik polisi Muzaffer Ertürk, ön kaputa atlayarak aracı durdurmaya çalıştı. Ancak Karataş, buna rağmen durmayıp, aracının ön kaputundaki polis memuru Ertürk ile ters yöne girip, kaçmaya devam etti. Aracın kaputunda polis memurunu gören vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden Karataş, yaklaşık 2 kilometre yol aldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi Irmak Sokak'ta durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü Karataş, Ertürk tarafından engellenerek, diğer polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olayda trafik polisi Ertürk, elinden ve ayağından hafif yaralandı. Polis memuruna ilk müdahaleyi mesai arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada polis tarafından gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Ünal Karataş'ın 1.38 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından Karataş, ifade işlemleri için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne getirildi. Ehliyetine daha önce 6 ay ve 2 yıl, bu kez de 5 yıl el konulan Karataş, polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün (perşembe) sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Muzaffer Ertürk'ün aracın kaputunun üzerinde 2 kilometre yol gitme anının, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde Ertürk'ün viraja hızlı giren hafif ticari aracın kaputuna sıkı sıkı yapışıp, bırakmadığı görüldü.ÇEYREK ALTIN VERİLDİMuğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kahramanlık örneği sergileyen trafik polisi Muzaffer Ertük'ü makamında kabul ederek başarı belgesi ve çeyrek altın ile ödüllendirdi. Müdür Dilberoğlu, "Günlerdir kamuoyunu gündemindeki kardeşimizi, fedakar davranışından dolayı kutluyorum. Bizler halkımızın can ve mal güvenliğini korumak için yaptığımız yemine her daim sadığız. Topluma zarar verebilecek her türlü unsuru ortadan kaldırmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Memur arkadaşımız haber merkezinden gelen şüpheli bir kişi ile ilgili ihbarın ardından müdahalede bulunuyor. Şahsın kaçması nedeniyle canını hiçe sayarak kahramanlık örneği sergiledi. Kanunsuz eylemler karşısında dik durduğumuz ispatlamış oldu. Polis teşkilatı ülkemizin dört bir yanında kahramanlık örneği göstermiştir. Muzaffer arkadaşımızı tebrik ediyorum" dedi. Ödül töreninde Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun da hazır bulundu.

Tartıştığı oğlunu göğsünden bıçakladı: "Alkolün etkisiyle bıçakladım"

Karaman'da tartıştığı oğlu Behçet T.'yi (23) göğsünden bıçaklayan Mustafa T. (53), yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. 2,52 promil alkollü olduğu belirlenen Mustafa T.'nin "Alkolün etkisiyle tartışıp bıçakladım. Pişmanım." dediği öğrenildi. Mustafa T., adliyeye getirildiği sırada yanına kızı Dursun T. gelerek 'Babam' deyip sarılıp ağladı. Bu sırada Mustafa T. de duygulandı. Olay, dün saat 20.30 sıralarında Çeltek Mahallesi 495 Sokak'ta meydana geldi. İşçi emekli Mustafa T., eve alkollü olarak gelmesi üzerine oğlu Behçet T. tepki gösterdi. Bunun üzerine baba ve oğul arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa T., oğluna bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan ve kanlar içinde kalan Behçet T., diğer aile fertlerinin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Behçet T.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi. 'PİŞMANIM' Gözaltına alınan Mustafa T.'nin yapılan testinde 2,52 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkolün etkisiyle oğlunu bıçakladığını belirten Mustafa T.'nin ifadesinde "Alkolün etkisiyle tartışıp bıçakladım. Pişmanım." dediği öğrenildi. Mustafa T., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa T., adliyeye getirildiği sırada yanına kızı Dursun T. gelerek 'Babam' deyip sarılıp ağladı. Bu sırada Mustafa T. de duygulandı.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy: Terör örgütü kıpırdayamaz hale geldi

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Kıran operasyonları ile çok ciddi sonuçlar elde ettik. Terör örgütü, yaptığımız operasyonlarla hareket edemez, inisiyatif kullanamaz ve yerinden kıpırdayamaz hale geldi" dedi.İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. Ersoy'a ziyaretinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da eşlik etti. Ziyaret sonrası Kongre Binası'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Ersoy, terörle mücadele operasyonlarına değinerek, şunları söyledi: "'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde hepimizin gurur duyduğu gelişmelere şahit oluyoruz. Güvenlik güçlerimiz hiç ara vermeden, 7/24 esasına göre terörle mücadelesine devam ediyor. Kıran 1, 2, 3 ve 4 operasyonlarıyla son dönemde çok ciddi sonuçlar elde ettik. Başarılı bir yaz operasyon dönemi geçirdik. Terör örgütü yaptığımız operasyonlarla alanda hiçbir şekilde hareket edemez, inisiyatif kullanamaz, güvenlik güçlerimize yakalanmak korkusundan yerlerinden kıpırdayamaz hale geldi. Sayıları da çok azaldı. Yaz operasyonlarını başarılı bir şekilde tamamladık, hemen akabinde kış operasyonlarını başlattık. Allah'ın izniyle hem içeride hem dışarıda varlığımıza, dirliğimize, huzurumuza musallat olan bu terör belasını başımızdan def edene kadar dağlarımızda kalmış son teröristi de etkisiz hale getirene kadar mücadelemiz kararlıkla devam edecek."İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy, daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de katılımıyla milli mücadelenin önemli kararlarının alındığı toplantı salonu ve bina içindeki sergi alanlarını gezerek, bilgi aldı. Ersoy, 9'uncu Kolordu Komutanlığı, Bölge ve İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaretinin ardından akşam saatlerinde Kars'a hareket edecek.

TBMM Başkanı Şentop, tarihi Rüstem Paşa Camisi'nin açılışını yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da restorasyonu tamamlanan tarihi Rüstem Paşa Camisi'inin açılışını yaptı. Şentop, "Camiler Allah'a ibadet de bulunduğumuz manevi karargahlarımız. İmanımızı, inancımızı ikrar ettiğimiz mübarek mekanlar, aynı zamanda bir araya gelmemize vesile olan sosyal mekanlardır ve kapıları herkese açıktır dedi.TBMM Başkana Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da restorasyonu tamamlanan 1553 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Sadrazamı Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Rüstem Paşa Camisi'nin açılış törenine katıldı. Yaklaşık 2 yıl süren restorasyonun ardından yeniden ibadete açılan caminin açılış kurdelesini kesen Şentop, Rüstem Paşa Camisi'nin Tekirdağ'ın şehir estetiğine en büyük değer kazandıran eser olduğunu söyledi. Caminin inşa edildiği dönemin bütün ihtişamını bünyesinde barındırdığını belirten Şentop, şöyle dedi: "Biliyorsunuz camiler Allah'a ibadette bulunduğumuz manevi karargahlarımız. İmanımızı, inancımızı ikrar ettiğimiz mübarek mekanlar, aynı zamanda bir araya gelmemize vesile olan sosyal mekanlardır ve kapıları herkese açıktır. Bir Müslüman'da olmasını arzu ettiğimiz anlayış ile inşa edilmiştir. İçleri müzeyyen, dışları vakur ve sade. Yani camilerimizin asaleti dışında, güzelliği içinde. Camilerimiz aynı zamanda mimarimizin en harikulade örneklerinin verildiği eserlerimiz. Huşu içinde inşa ettiğimiz bu mübarek eserlere sahip çıkmak, onları yaşatmak bizim en önemli görevimizdir. Eğer bu topraklara göğsümüzü gere gere, gururla vatanımız diyorsak, bunun en önemli şahitleri camilerimizdir. Minarelerinden günde 5 vakit ezanlar yükselen camiler bizim bu topraklarda damgalarımız, mühürlerimizdir. Milletimiz bir yeri sahiplenirse oraya önce cami yaparak başlıyor, çünkü camiler işaret taşı, tapudur. Camiye gelenin kimliği yoktur, zengin, fakir, amir, memur, bey, paşa aynı safta durur. Kılınan her namazda bir nevi mahşer günü provası yapılır. Günde 5 vakit nefis muhakemesi yapma imkanı sunan camilerimiz bu sebeple çok kıymetlidir."'SİNAN'I GEÇEN MİMAR OLMADI'Mimar Sinan'ın mimarlık tarihimizin zirve ismi olduğunu ifade eden Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar onu geçen bir mimar olmadı. Amel defterini kıyamet gününe kadar 375 eser yaptı. Rüstem Paşa Camii de Mimar Sinan'ın eserlerinden biridir. Bir de İstanbul'da Rüstem Paşa Camisi var, bundan bir süre sonra o da ibadete açılmış, yapılmış. Tarihimizin en ihtişamlı yıllarında yapıldı bu camii. 466 yıllık bir eser. Cami merkezli medeniyetimizi müşahhas örneklerinden biri. Avrupa'yı dize getirip, dünyada tek süper güç olduğumuzu tescil ettirdiğimiz Mohaç Meydan muharebesinden 27 yıl sonra yani 1553 yılında inşa edildi. Yaptıran Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı ve kudretli sadrazamı Rüstem Paşa. Mimarı ise az öncede sözünü ettik yaptığı bir çok eserin sırrı hala çözülemeyen günümüzde bile dehasına ulaşılamayan Mimar Sinan. Rüstem Paşa Camisi 466 yıl öncesinin ihtişamını yansıtacak bir şekilde inşa edilmiştir. Üstelik sadece bir cami olarak da yapılmamış, bir medrese, kütüphane, hamam, kervansaray ve ibadethanelerden oluşan bir külliye olarak inşa edilmiştir. Aradan geçen yıllarda ecdadımızın mirasına sahip çıkma kudretimizi kaybedince, külliyenin tamamı günümüze ulaşamadı. Biz günümüze kadar ayakta kalmayı başaran cami, medrese ve bedesteni mimari dokusuna uygun şekilde restore ettirdik. Minaresinden şerefesine, kubbesinden pencerelerine, mihrabından minberine, duvarlarından taban döşemelerine, tavanından ahşap kabartmalarına kadar yıpranan bütün detayları aslına sadık kalarak restore ettirip daha nice yıllara bütün haşmetiyle ayakta kalmasını sağlamaya çalıştık. Bu yaptığımız açılışla ecdat mirasına sahip çıktığımızı gösterdik ecdadımızın ruhunu muazzez kıldık. Böyle kıymetli bir eserin açılışını sizlerle birlikte yapma bahtiyarlığını eriştiğim için cenabı hakka hamt ediyorum" dye konuştu.TBMM Başkanı Şentop, daha sonra cemaatle birlikte Cuma namazını kıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 20 metre savrulan hafif ticari araç akaryakıt istasyonun girişindeki demir korkuluklara çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Celil B. idaresindeki 78 BT 166 plakalı hafif ticari araç, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre savrularak akaryakıt istasyonun girişindeki demir korkuluklara çarptı. İstasyon çalışanları ve çevredekiler yardıma koşarken, kazadan önce saniyeler farkıyla önünde seyreden 112 Acil ambulansı da durarak kaza yerine geldi. Celil B., kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

