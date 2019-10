DHA YURT BÜLTENİ-15

16.10.2019 16:10

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 8'İNCİ GÜN (3)

AYN EL ARAB BÖLGESİNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

'Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde, terör örgütü PYD/YPG'nin işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden siyah dumanlar yükseldi. Öğleden sonra Ayn el Arab'ın batısındaki birkaç farklı noktadan yükselen siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. Sınır duvarına yakın noktadan ise alevlerin yükseldiği görüldü.

HABER: Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Can EROK/SURUÇ (Şanlıurfa),

YAŞLI KADINI TAKİP EDİP, PARASINI ÇALDI Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, PTT şubesinden çıkan Gülüzar U.'yu (86) takip edip, "Teyze sana fazla para vermişiz" diyerek parayı alıp kaçan Bülent Ç. (38) yakalandı.Olay, önceki gün, Çayırova Akse Mahallesi'nde meydana geldi. PTT şubesinden emekli aylığı olan 637 TL'yi çeken Gülüzar U. dolmuşa binerek, evine yakın olan durakta indi. Bu sırada Gülüzar U.'yu otomobille takip eden kişi araçtan inip yanına gelerek, "Teyze ben PTT'den geliyorum sana fazla para vermişiz" diyerek parayı istedi. Gülüzar U. parayı sayması için verdi. Parayı alan kişi koşarak olay yerinden kaçtı.Gülüzar U.'nun şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, Gülüzar U.'yu takip eden kişinin PTT şubesinde hiçbir işlem yaptırmadığını, Gülüzar U.'yu takip ettiğini ve parayı alıp kaçtığı anları görerek, zanlının kimliğini ve aracın plakasını tespit etti. Polisin operasyonu ile Bülent Ç. yakalanırken, parayı harcadığı belirlendi. Bülent Ç. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

HABER: Haluk TURGUT/ÇAYIROVA(Kocaeli),

KİRAZCILAR DERNEĞİ'NE KUMAR BASKINI: 6 GÖZALTI

Niğde'de polisin bir derneğe yaptığı baskında kumar oynatan 6 kişi gözaltına alındı. Kumar oynayan 28 kişiye ise 8 bin 960 lira para cezası yazıldı.Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'Kirazcılar Derneği' adı altında tombala oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Derneğe baskın düzenleyen polis, tombala oynatan 6 kişi gözaltına alırken, suçüstü yakalanan 28 kişiye toplamda 8 bin 960 lira idari para cezası yazdı. Gözaltına alınan 6 kişi ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

KİMLİK GÖSTEREMEDİ, PARMAK İZİ KONTROLÜNDE CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Bolu'da, kimliğini gösteremediği için parmak izi kontrolüne götürülen şüphelinin cezaevi firarisi Melih Akdaş (23) olduğu belirlendi. Akdaş, işlemlerinin ardından geçen hafta firar ettiği Zonguldak Cezaevi'ne gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Yunus ekibi, kent merkezinde hareketlerinden şüphelendikleri kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Ancak şüpheli, kimliğini gösteremedi. Bunun üzerine şüpheli, kimliğinin belirlenmesi için parmak izi kontrolüne götürüldü.

Kontrolde, şüphelinin hırsızlık suçundan kaldığı Zonguldak Cezaevi'nden geçen hafta firar eden Melih Akdaş olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akdaş, tutuklanarak Zonguldak Cezaevi'ne gönderildi.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

TÜRSAB MANAVGAT SİDE BTK'DA SEÇİM Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Manavgat Side Bölge Temsil Kurulu'nun (BTK) seçimli olağan genel kurulunda Mehmet Uslu yeniden başkanlığa seçildi.

TÜRSAB Manavgat Side BTK olağan genel kurulu MATSO Otogar Toplantı Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığını TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özden yaptı. Olağan genel kurula Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş da katıldı. Genel kurulda konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özden, kurum olarak TSK'nın ve kahraman Mehmetçiği her zaman desteklediklerini belirterek, "TÜRSAB olarak Barış Pınarı Harekatı'nda savaşan kahraman askerlerimizin her zaman yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum. Böyle zor günlerde her zaman birbirimize ihtiyacımız var" dedi.

BTK seçimlerinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen birliğin yeni yönetmeliğine göre seçim yapılmasının gerekli olduğunu belirten Özden, "TÜRSAB olarak demokratik katılımı ön plana çıkartan yönetim modelimizi görevimizi devraldığımız günden itibaren sürdürüyoruz. Bugün burada seçilen BTK temsilcileriyle uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TÜRSAB Manavgat Side BTK Başkanı Mehmet Uslu da faaliyetler hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından, yaklaşık 300 acentenin bulunduğu Manavgat- Side bölgesindeki temsil kurulunu belirlemek amacıyla tek listeyle gidilen seçimde Mehmet Uslu yeniden başkanlığa seçildi.

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

Kaynak: DHA