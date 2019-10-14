Dha yurt bülteni - 15

14.10.2019 18:48

Suriyeli Abraz aşiretinden, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

MALATYA'da yaşayan Suriyeli Abraz aşireti lideri Muhammed el Mişel, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de yaşayan halka çok zulmettiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Malatya'ya sığınan Abraz aşiret lideri Muhammed el Mişel, aşireti üyeleriyle birlikte Beydağı Mahallesi'nde basın toplantısı düzenledi. Arap devletlerinden hiçbir ses çıkmadığını dile getiren Mişel, "Suriye halkının yarısı göçmen olarak gittiler ama Araplardan hiçbir ses çıkmadı. Anne, baba, çocukların üzerine evler yıkıldı, Araplardan ses duymadık. Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz. Allah'a şükür Türk devleti ve halkı bize yardım etti" dedi.

Mişel, Türkiye'nin Suriyeli mazlumlar için kapılarını açtığını, 'Barış Pınarı Harekatı'yla da Türkiye'nin Suriyeliler için güvenli bölge oluşturduğunu söyledi. Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de yaşayan halka çok zulmettiğini kaydeden Mişel, "Milleti hapse götürdüler, rahatsız etiler. Mısır ve Suudi Arabistan, 'Türkiye yanlış yapıyor' diyorlar. Mazlumların yanında yer alan Türkiye'nin karşısında durdular. Biz, Türk kardeşlerimizi ve Türk askerini hem siyasi hem de askeri olarak destekliyoruz. Araplar siz neredesiniz? PKK çok zulüm yaptı, siz hiç sesinizi çıkartmadınız. Esed bize kimyasal silah kullandığında siz neredeydiniz? Abraz aşireti lideri olarak Türkiye'yi destekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Mişel, "Askerlerimizi, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk askerlerinin yanına gönderdik. Çağırırlarsa biz de silahlarımızı alır gideriz ve Türkiye'nin yanında oluruz. İnşallah zafer bizimdir. Aşiret olarak Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Bizi, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtaran Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Katılanlardan detayMuhammed el Mişel'in konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHAGÖRÜNTÜ BOYUTU: 695 MB

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Ev sahibi yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdü

SİNOP'ta, Ümit U. (32) tartıştığı ev sahibi Sebahat Türk'ü (89) bıçaklayarak öldürdü. Polise teslim olan Ümit U.'nun ifadesinde "Bir anda gözüm döndü, bıçakladım" dediği öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Kaleyazı Mahallesi Koca Sokak'taki Şentürk Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. Binada kiracı olan Ümit U., ev sahibi Sebahat Türk ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Ümit U., mutfaktan aldığı bıçakla Türk'ü yaraladı. Türk aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, Ümit U. ise olay yerinden kaçtı. Sebahat Türk'ün çığlıkları üzerine daireye giden komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Türk'ün cansız bedeni polisin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Ümit U. kısa süre sonra polise teslim oldu. Şüpheli ilk ifadesinde "Bir anda gözüm döndü, bıçakladım" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBinadan detaylarPolislerden detayDetaylar

Haber-Kamera: Deniz ÖZEN SİNOP-DHA

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3'üncü katın penceresinden atlayan kadın, ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 çocuk annesi Hatice U. (48), 3'üncü kattaki evinin penceresinden atladı. Beton zemine düşen Hatice U., ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra, İnegöl'e bağlı Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Emek Sokak'taki 3 katlı apartmanın en üst katında oturan, evli ve 2 çocuk annesi Hatice U., odasının penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Hatice U.'nun 3'üncü kattan atladığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, beton zemine çakılan Hatice U.'nun ağır yaralandığını belirleyip, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Hatice U.'nun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan eşinin bir süre önce evi terk ettiği öne sürülen Hatice U.'nun bunalımda olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü;-Kadının hastaneye getirilişi-Binadan detaylar

Süre: 44 saniye, Boyut: 99 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Cinayetle sonuçlanan kavgayı 'lavuk' ifadesi başlattı ANTALYA'da Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yapan ve kazı ekibi başkan yardımcısı olan Sinan Sertel'i (32) ağaç kesme tartışması sonucunda öldüren Sadık Poyraz hakkında 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Sanığın Sinan Sertel için kullandığı 'lavuk' ifadesiyle başlayan tartışmanın, cinayetle sonuçlandığı anlaşıldı.

Olay, 19 Mayıs'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapan ve Olimpos Antik Kenti kazı çalışmalarında kazı ekibi başkan yardımcısı olarak görev yapan Sinan Sertel ile Sadık Poyraz arasında, kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Poyraz, Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil ekibince ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Sinan Sertel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra jandarma ekiplerince yakalanan Poyraz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'KONUNUN YARISINDA GELİP BANA SORU SORAMAZSIN'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, şüpheli Sadık Poyraz'ın Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesine yer verildi. Sadık Poyraz savunmasında, şu ifadelere yer verdi:

"Olympos Antik Kenti'ndeki ağaç kesimleri hakkında arkadaşlarımla sahilde konuşuyorduk. Yapılanın doğa katliamı olduğunu düşünüyorduk. Bu sırada, bizden 20 metre ileride Zafer isimli arkadaşım yanında bir erkek ve iki bayanla oturuyordu. Onların yanına Sinan gelince, bizim gruptan Eylem isimli bayan arkadaş, 'Bu çocuk kazı ekibinde. Buna neden ağaç kestiklerini sorabiliriz' dedi ve onların yanına gitti. Sinan'la yaklaşık 15-20 dakika konuştu. Onlar konuşurken ben de yanlarına gittim ve Sinan'a, 'Ben de bir soru sorabilir miyim?' dedim. O da bana hitaben 'Sen konunun yarısında gelip bana soru soramazsın' dedi. Ben de 'Konunun yarısından sonrasını dinlerim' deyince bu kez beni eliyle alaylı bir şekilde işaret ederek, 'Git şurada dinle' dedi. Bunun üzerine aramızda sözlü tartışma çıktı. Ben Sinan'a 'lavuk' şeklinde kelimeler söylemiş olabilirim. O da bana tartışma sırasında, küfretti ve elindeki sopayı sert bir şekilde kuma vurarak ayağa kalktı. Sonrasında Zafer ayağa kalktı ve 'Saçmalamayın' diyerek olayı yatıştırdı. Bu olay burada bitti ve herkes dağıldı.

'O LAVUK YAZISINI İYİ Kİ SİLDİN'

Yaşananlardan sonra sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında ağaç kesimiyle ilgili video paylaştığını ve üzerine de 'Olimpos'ta ağaç katliamı yapılmakta, işin teknik kısmını bilmem ama yapılan bana doğru gelmedi. Pazar günü hep birlikte sahilde toplanalım. Olayın ne olduğunu anlayalım. Bunun mantıklı olduğunu savunan lavuğun birisi bana sopa göstererek alenen tehdit etmiştir' şeklinde yazdığını sözlerine ekleyen Sadık Poyraz, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Paylaşımın ertesi günü müze müdürlükleri ve bu işle ilgilenen birkaç kurumu aradım. Olimpos'taki ağaç kesimleri ile ilgili bilgileri olup olmadığını sordum. Bana her şeyin izinli olduğunu ve yapılması gerekenleri yaptıklarını söylediler. Ben de bunun üzerine sosyal medyadaki paylaşımımı sildim. Aradan iki ay geçti. Olaydan bir gün önce akşam Olimpos'ta tanıdığım birine ait bara yardım amaçlı gittim. Ben bardayken Sinan Sertel birkaç arkadaşıyla geldi. Kendisine hiçbir ters hareketim olmadığı halde bana 'Paylaşımda bulunduğun lavuk dediğin kişi benim' dedi. Ben de 'Hatırlayamadım ancak doğrudur' dedim. O da 'O lavuk yazısını iyi ki sildin. Yoksa ben sana ne yapardım' dedi. Ben de Sinan'a 'Sen ne diyorsun?' dedim. O da bana 'Sen dışarıya çıksana' dedi. Bu sırada barın işletmecisi geldi ve tartışmayı sonlandırdı. Sinan ardından bana iki kez küfretti ve bardan çıkıp gittiler."

'BIÇAĞI RASTGELE İKİ KERE SALLADIM'

Olay günü saat 12.30 sıralarında annesiyle birlikte Olimpos sahilindeki bir restorana gittiklerini ve garsona Sinan Sertel'i sorduğunu aktaran Sadık Poyraz, şöyle devam etti:

"O da tanıdığını söyleyince numarasını aldım. Watsaptan kendisini aradım. Cevap vermeyince 'Ben Sadık. Çıralı'daki restorandayım. Gel konuşalım. Beni tehdit edip duruyorsun' diye mesaj attım. O da bana '15 dakikaya geliyorum' şeklinde dönüş yaptı. Ardından yanımıza Zafer B. geldi. Ben de alzheimer hastası annemi tuvalete götürdüm. Geldiğimizde Sinan masamıza gelmişti. Annemden oturmasını istedim ve Sinan'la konuşacağımı söyledim. Dışarıya çıktık. Sinan bana 'Gel araçların yanına gidelim' dedi. Ben de onun sol kolundan tutarak durdurmaya çalıştım. O sırada bana dönerek 7-8 kez yumruk vurdu. Küfrederek vurmaya devam etti. Başımı aşağıya eğince kendimi kurtarmaya çalıştım. Başaramayınca iki üç hafta önce sahilde bulduğum ve yanımda taşıdığım bıçağı şortumun sağ cebinden çıkartarak rastgele iki kere salladım. Amacım kendimi korumaktı."

Tanık olarak dinlenen Zafer B. ise ifadesinde, "Olaydan 2 ay önce Sadık, Sinan'a hitaben 'Siz doğayı katlediyorsunuz' dedi. Sinan sahilde Sadık'ı kesinlikle tehdit etmedi. Olay günü ben Sinan'ı hastaneye götürürken Sadık bana mesaj atarak, 'Sen ona söyle polise ismimi vermesin. Beni şikayet etmesin. Bu olay burada kapansın. Daha fazla uzamasın' dedi. Ben de ona 'Adam burada ölüyor. Sen neyin derdindesin' dedim" diye konuştu.

İddianamede, Sadık Poyraz'dan alınan kan örnekleri üzerinde Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda yapılan incelemede, esrar etkin maddesinin bulunduğuna da vurgu yapıldı. Duruşma önümüzdeki günlerde başlayacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Süleyman EKİN/ANTALYA,

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İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Burak Değirmen (24) yönetimindeki 20 ASK 04 plakalı otomobil ile İsa Gazihanoğlu (29) yönetimindeki otomobil, kavşakta çarpıştı. Sürücülerin yaralandığı kazada, refüjdeki bir ağaç ve bir elektrik direği yıkıldı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, ambulanslarla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKaza yerinden görüntüKazaya karışan otomobillerden görüntüPolis ekiplerinden görüntü

Sağlık ekibinden detay

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kaynak: DHA