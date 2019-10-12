Dha yurt bülteni - 15

12.10.2019 17:45

Eski eşinin satırlı saldırısına uğrayan kadın yaşam savaşı veriyor

Eskişehir'de, 6 ay önce boşandığı eşi Yalçın Özalpay'ın (52) satırlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Ayşe Tuba AArslan (45) kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor. Kızının durumunun halen çok kritik olduğunu ifade eden Serdar Arslan, "Kanın durmasını bekliyorlar. Yüzde yüz ölüm durumu var. Çünkü satırla kafasına iki sefer vurmuş" dedi.

Eskişehir'de, 24 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Yalçın Özalpay ile Ayşe Tuba Arslan, yaklaşık 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Ayşe Tuba Arslan, eşinden şiddet gördüğü için Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. Anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan Ayşe Tuba Arslan akşam işten çıktıktan sonra minibüse binip Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'na geldi. Burada minibüsten inen Ayşe Tuba Arslan'ı takip eden Yalçın Özalpay elindeki satırla eski eşine saldırdı. Arslan'ı aldığı darbelerle yüzünden ve kafatasından ağır yaralandı. Olayı gören mahalleli Özalpay'a saldırırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Özalpay, yaklaşık 100 metre kaçtıktan sonra bir otomobilin önüne oturdu. Saldırgan bu sırada gelen polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı.

DURUMU KRİTİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ayşe Tuba Arslan halen yaşam savaşı veriyor. Yoğun bakım ünitesinde tutulan kızının olduğu hastaneden yakınlarıyla birlikte ayrılmayan baba Serdar Arslan (68) ise gelecek iyi haberleri bekliyor. Eski damadı olan Yalçın Özalpay'ın kendilerini pompalı tüfekle öldüreceğine dair tehditler savurduğunu anlatan baba Arslan, kızının hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.'SATIRLA KIZIMIN KAFASINA VURMUŞ'Saldırgan Yalçın Özalpay'ın kızı Ayşe Tuba Arslan'a satırla kafasına vurarak yaraladığını hatırlatan Serdar Arslan, "Nasıl bir insafsızsa ben ona hayvan bile diyemem. Eve geldim polisler gelip kapıyı açtı. Benim içime şüphe düştü. Kızımı aradım telefona cevap vermedi. Bir daha aradım. Polis memuru 'tıp fakültesine gelin' dedi. Akşam saat 18.00 sularıydı, beyinde ödem oluşmuş. Beyinde kanama olmuş. Tansiyonu falan düşmüş. Kanın durmasını bekliyorlar. Yüzde yüz ölüm durumu var. Çünkü satırla kafasına iki sefer vurmuş. Beyin hava alınca ödem oluşmuş. Yüzüne de satır vurmuş dudağına kadar. Elleri ve kolları paramparça. Belki 20 kere şikayet ettik. Sürekli git gel. Sürekli şikayet ettik. Söylediği kelimeleri gidip inkar ediyor. Şahidimiz olmadığı için takipsizlik kararı geliyor" dedi.Ayşe Tuba Arslan'ın hastanedeki tedavisi sürerken, olaydan sonra gözaltına alınan saldırgan Yalçın Özaplay'ın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü----------Baba Serdar Arslan'ın açıklamaları-Hastane acil servisi-Yalçın Özalpay'ın görüntüsü-Ayşe Tuba'nın fotoğrafları-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR,-

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Piknik yaparken zeytinliği yakıp, kaçtılar

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde piknik yapan kimliği belirsiz kişilerin yaktığı ateşin sıçraması sonucu yakındaki zeytinlikte yangın çıktı. 1 dönüm zeytin bahçesinin yandığı olayda, kimliği belirsiz kişiler olay yerinde cep telefonunu da bırakarak kaçtı.

Manavgat'ın Uzunlar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında yerleşim yerine 50 metre mesafede zeytin bahçesinde yangın çıktı. Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında 1 dönüm zeytin bahçesi zarar gördü. Yapılan incelemede, yangının kimliği belirsiz kişiler tarafından zeytin bahçesi yanında piknik yaparken çıktığı tespit edildi. Yakılan ateşin zeytin bahçesine sıçraması ve büyümesi sonrası piknik yapan şüphelilerin cep telefonu ve bazı eşyaları da bırakarak olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yanan zeytin bahçesinden görüntü (Cep telefonu)Piknik yapılan yerden görüntü (Cep telefonu)Vatandaşların bulunan cep telefonunu göstermesi (Cep telefonu)

86 MB/// 00.46"HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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KARAPINAR'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ ERKEK CESEDİ BULUNDU Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu. Cesedin, 4-5 ay önce gömüldüğü üzerinde duruluyor.

İlçeye bağlı Nasuhpınar mevkisinde vatandaşlar, saat 09.00 sıralarında bir kısmı dışarıda kalmış, toprağa gömülü erkek cesedi görünce emniyet güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede cesedin tahminen 4-5 ay önce gömüldüğünü, büyük kısmının ise çürüdüğünü tespit etti.

Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü: Olay yerinden detaylarRöportaj

Haber-Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR DHA))

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3 kadına çarparak ölümlerine neden olan sürücü ve 2 kişi adliyede

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde yol kenarında iş çıkışı otobüs bekleyen 3 kadına çarparak, ölümlerine neden olan otomobil sürücüsü Melikcan Örel ile 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Karabiga beldesinden dün saat 22.30 sıralarında, iş çıkışı Biga ilçesine gitmek üzere yol kenarında otobüs bekleyen Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'a, Melikcan Örel yönetimindeki 34 US 327 plakalı otomobil çarptı. Otomobil takla atarak tarlaya uçarken, kadınlar olay yerinde hayatını kaybetti. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü Melikcan Ö. ile otomobilde bulunan babası Hüseyin Ö. ve Halilhan D. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 2 kişinin adliyeye sevk edilmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Ahyan AKKAYA/BİGA(Çanakkale),

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 3 bin 500 yıllık antik kente ziyaret

MUĞLA'nın Yatağan ilçesine gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti. Kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Erbaş, Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camii'nde öğle namazını kıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ve beraberindeki bir grupla, Stratonikeia Antik Kenti'ne geldi. Erbaş'ı, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Yatağan Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Toksöz, Antik Kentin Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi ve mahalle sakinleri karşıladı. Yaklaşık 2 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ziyaret ettiği kentin girişindeki Selçuklu Hamamı'nı gezen Erbaş, kentte yer alan ve restore edilmesiyle 32 yıl sonra yeniden hizmete açılan Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camii'nde öğle namazı kıldı. Erbaş, namazın ardından camiye ismini veren Şaban Ağa'nın kabrine giderek, Fatiha Suresi okudu. Ali Erbaş ve eşi Seher Erbaş, caminin önünde bulunan sadaka taşına para da bıraktı. Erbaş ailesi daha sonra, yöresel ürünlerin satışının yapıldığı tezgahtan alışveriş yaptı.Gezi sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Ali Erbaş, kentin zenginliklerini görmeye çalıştıklarını söyledi. Kentteki önemli eserlerden biri olan Şaban Ağa Camisi'nde 32 yıl sonra tekrar ezan sesinin yükseldiğini belirten Prof. Dr. Ali Erbaş, "Cumhurbaşkanımız, bundan kısa bir zaman önce bu tarihi kenti ziyaret etmiş ve Yatağan ilçemizle ilgili bazı talimatlarda bulunmuştu. Şu an hem Yatağan ilçemizin müftüsü görevine başladı hem de tarihi Şaban Ağa Camii'nin kadrosunu verdik, imamı göreve başladı. Cuma namazları kılınmaktadır. İnşallah daha canlı bir şekilde, tarihi dokuya uygun hizmetler yaparız. İl ve ilçe müftümüz, belediye başkanımız ve bütün yetkililer tarafından nitelikleri üstün seviyede hizmetler devam edecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Erbaş'ın kente gelişi ve karşılanması.Erbaş'ın camide incelemelerde bulunması.Erbaş'ın açıklaması.Erbaş'ın sadaka taşına para bırakması.Erbaş'ın yöresel ürünlerden satın alması. Erbaş'ın kenti gezmesi.

Haber- Kamera: Burak ALPER KUŞ/ YATAĞAN (MUĞLA),

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev 79 gündür sürüyor

HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesi imzalanmadığı için Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde 79 gündür grev yapan sendika üyelerini ziyaret ederek, "Makul, kabul edilebilir bir teklifi masada hazır bekliyoruz" dedi.

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şubesi üyelerinin, Antalya İnsan Kaynakları AŞ ile sendikaları arasındaki toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmaması nedeniyle başlattığı grev devam ediyor. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC)Genel Sekreter Yardımcısı Owen Tudor ve sendikaya bağlı çok sayıdaki işçi, Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde 79 gündür grev yapan sendika üyelerini ziyaret ederek destek verdi.

Mahmut Aslan, burada yaptığı açıklamada, sendika üyelerinin Antalya'da 79 gündür grev yaparak mücadele ettiğini belirtti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek ile toplu iş sözleşmesi konusunda bir uzlaşma sağlanamadığını anlattı. Başkan Böcek'e çağrıda bulunan Arslan, "İşçilerimizin talepleri, Türkiye'de imzalanmış toplu sözleşmelerinin üstünde değil. Makul, kabul edilebilir bir teklifi masada hazır bekliyoruz. Biz toplu iş sözleşmesini masada bitirmek istiyoruz. Yapılan grev bizim için bir amaç değil araçtır" diye konuştu.

'ANTALYA, TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISIDIR'

Hak-iş sendikası olarak bir uzlaşmayı hedeflediklerini anlatan Mahmut Arslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 200'e yakın işçinin, çalışma yerinin değiştirildiğini de söyledi. Siyasal anlayışlara göre ayrım yapan bir yaklaşımı kabul etmediklerini belirten Arslan, şöyle dedi:

"Antalya, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıdır. Bu güzel şehirde grev değil uzlaşarak imzaladığımız toplu sözleşme töreninde halaylar çekmek isterdik. Ama maalesef 79 gündür sesimizi, isyanımızı Büyükşehir Belediye Başkanına duyuramadım. Hak-iş olarak çağrımızı aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yapıyoruz. 31 Mart seçimlerinden önce emekçilere, Türk halkına verdiği sözleri hatırlatmak istiyorum."

ITUC Genel Sekreter Yardımcısı Owen Tudor ise "Dayanışma içerisindeyiz, hepiniz üyemizsiniz. Bizim işçilerimizsiniz, yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Antalya Büyükşehir Belediyesi tabelasından görüntüBelediye binası önünde grev yapanlardan detaylarHak-iş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşmasıITuc Genel sekreter Yardımcısı Owen Tudor'un konuşmasıGrev yapanlardan detay görüntüler

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Haber- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA