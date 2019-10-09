Dha yurt bülteni - 15

09.10.2019 16:20

Polis merkezinde, polis memurunu bıçakladı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tekirdağ'da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan tartışmada polis memuru Çetin Çiçek'i göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan Gürhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

TEKİRDAĞ,

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O eş konuştu: Ciğerim sızladı, ancak ciğerini isteyerek vermedi



ANTALYA'da, yaşayan ve 6 yıl önce eşi Ekrem Özmen'e (33) karaciğerinin bir kısmını bağışlayan Melike Özmen (30), eşinin kendisini aldatarak evden kovduğunu iddia etti. Eşi Ekrem Özmen ise "Ciğerim sızladı. Allah razı olsun. Verdi ciğerini. Ancak ciğerini isteyerek vermedi. Bunu da itiraf etti. Sırf ben kendisinden ayrılmamayım diye verdiğini söyledi. Ben kimseden zorla ciğer almadım" dedi.

İstanbul'da tekstil sektöründe çalışan Ekrem Özmen, Hepatit B'ye bağlı siroz hastalığı nedeniyle 2008 yılında hastaneye yatırılarak tedaviye alındı. Kısa süreli tedavisinin ardından Melike Özmen'le evlenen Ekrem Özmen, hastalığının tekrarlaması üzerine Ağustos 2013'te Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Kadavradan nakil bekleyen Özmen, eşi Melike Özmen'in verdiği karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.

'KARACİĞERİMİ VERDİM, BENİ ALDATTI, EVDEN KOVDU'

Karaciğer dokusuyla Ekrem Özmen'i hayata bağlayan Melike Özmen, eşinin kendisini Z.A. (20) adlı kadın ile aldattığını söyledi. Eşinin kendisini evden kovduğunu iddia eden Melike Özmen, kocasının birlikte yaşadığı Z.A.'nın da hamile olduğunu öne sürdü.

Eşiyle yaşadığı Demirören Haber Ajansı'na anlatan ve hakkındaki iddiaları yalanlayan Ekrem Özmen, evliliklerinden Enes Ekrem (11) ve Nisa Nur (3) adlı çocukları olduğunu söyledi. Z.A. ile geçen nisan ayında tanıştığını ve birlikte yaşamaya başladığını belirten Ekrem Özmen, eşini aldattığı iddialarını kabul etmedi. Eşinin, geçen şubat ayı sonunda kızı Nisa Nur'u yanına alarak evi terk ettiğini belirten Ekrem Özmen, "Eşimle nakil sürecinden beri sorun yaşıyorduk. Boşanmak istiyordum. Hatta bu yüzden bana karaciğer bağışlamasını istemedim. Ancak eşim 'Mutlaka olacaksın' dedi. Ben ondan ayrılmamayım diye bana ciğerini verdi. Amacı beni baskı altına almaktı. Ama ben ona bağışta bulunsa da bulunmasa da ayrılacağımı söylemiştim" diye konuştu.

'BENİ TERK EDİP AİLESİNİN YANINA GİTTİ'

4 defa ayrılıp yeninden bir araya geldiklerini anlatan Ekrem Özmen, "En son Şubat 2019'da yeniden Antalya'da birlikte yaşamaya başladık. Haziran ayına kadar kendimize süre tanımıştık. Ancak eşim şubat sonunda kızımı yanına alarak haber vermeden beni terk etti ve Bursa'daki ailesinin yanına gitti. Eşim gittikten iki ay sonra ben Z.A. ile tanıştım ve arkadaş olduk. Z.A. benim evime taşındı. Birlikte yaşamaya başladık" dedi.

'BEN CİĞER İSTEMEDİM'

Eşini aldatmadığını, aksine onun kendisini terk ettiğini savunan Ekrem Özmen, "Ben ayrılmak istiyordum, kendisine de söylemiştim. Eşim bana ciğer verdi ve hayata bağladı. Ben de ona 12 yılımı verdim. Ben kendisinden ciğer istemiyordum. Bir gün gelip bunu karşıma çıkaracağını biliyordum. Nitekim gelinen nokta öyle oldu" dedi.

'İLİŞKİMİZİ ANNEM BOZDU'

Ekrem Özmen, eşiyle ilişkisinin bozulmasına da annesi Fahriye D.'in neden olduğunu belirterek, "Annem, çocuklarımın benden olmadığını, eşimin beni aldattığını sürekli söyledi. Bu şekilde aramızın açılmasına neden oldu. Eşimin ailesi de olaya dahil olunca aramızdaki ilişki tamamen bitti. Ben evliliğimiz süresince eşimi aldatmadım. O evi terk etti" dedi.

'ONUN CİĞERİYLE YAŞAMAKTANSA ÖLMEYİ TERCİH EDERİM'

Bu saatten sonra bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını belirten Ekrem Özmen, "Ciğerim sızladı. Allah razı olsun. Verdi ciğerini. Ancak ciğerini isteyerek vermedi. Bunu da itiraf etti. Sırf ben kendisinden ayrılmamayım diye verdiğini söyledi. Ben kimseden zorla ciğer almadım. Ne zaman evi terk etti ben de kız arkadaşımla tanıştım. Bu nedenle pişmanlık duymuyorum. Ciğerini almak istiyorsa da gelsin alsın. Nasıl almak istiyorsa alsın. Ben kimseden zorla bir şey almış değilim. Zaten ameliyata da kavgalı girdik. Ben 'istemiyorum' dedim kendisine. Onun ciğeriyle yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. Boşanma sürecine geldik. Dava açacağım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekrem Özmen'in olayı anlatması

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, -

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Büyükelçi Bağış'tan Suriye harekatı açıklaması

Çek Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Egemen Bağış, olası Suriye harekatıyla ilgili Siirt'te yaptığı açıklamada, "Türkiye terör belasıyla mücadele etmek için kendi göbeğini kendisi kesmek mecburiyetinde kalmış bir ülkedir" dedi.

Siirt eski belediye başkanlarından babası Abdullah Bağış'ın 30'uncu ölüm yıl dönümü anma programına katılmak üzere kente gelen Egemen Bağış, program sonrası gündemle ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye'nin olası Suriye harekatıyla ilgili konuşan Bağış, bu harekatla Suriye'ye huzur ve güven ortamının sağlanacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz başka bir ülkenin ne topraklarında ne enerji kaynaklarında ne de herhangi bir zenginliğinde gözü olan bir ülke ya da bir millet değiliz. Biz kendi ulusal çıkarlarımızı, kendi milli önceliklerimizi, vatandaşımızın hassasiyetlerimizi hep öncelikli meselemiz olarak gören bir ülkeyiz. Bugün Türkiye terör belası ile mücadele etmek için kendi göbeğini kendisi kesmek mecburiyetinde kalmış bir ülkedir. Bizim ülkemize tehdit oluşturan, PKK gibi, YPG gibi, DEAŞ gibi, El Kaide gibi, terör örgütleriyle mücadelemiz en önemli, en haklı meselemizdir. Dünyanın da buna anlayış göstermesi gerekir. Türkiye terörü kaynağında bitirmek üzere gerekli gördüğü bütün adımları atmıştır ve bundan sonra atmaya devam edecektir."

Görüntü Dökümü

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-Mezarlıktan görüntü

-Egemen Bağışın Babasının mezarına gelişi

-Bağış'ın babasının mezarında dua okuması

-Egemen Bağış'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

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Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon

Adana merkezli 5 ilde 800 polisin katılımıyla silahlı suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında polis ve cezaevi müdürünün de bulunduğu 74 kişi için gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, iş insanı cinayeti, yaralama, çek-senet, rüşvet ve terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında polis ve cezaevi müdürünün de bulunduğu 74 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 800 polisle Adana merkezli Konya, Mardin, İzmir ve Mersin'de 87 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Demir kapıları özel harekat polislerince kırılarak girilen ev ve iş yerleri, didik didik arandı. Drone ile de havadan destek verilen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyonun drone görüntüleri

Haber: Gökhan KESKİNCİ-Kamera: ADANA,

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Halk otobüsü şoförü, güzergahtan çıkıp rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

Adıyaman'da özel halk otobüsü şoförü Mustafa Güzel, aracında rahatsızlanarak yere yığılan Fahriye Beke'yi (37) güzergahından çıkarak, hastaneye götürdü.

Kentte şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Mustafa Güzel'in kullandığı otobüse binen Fahriye Beke, bir süre sonra rahatsızlanarak yere yığıldı. Beke'nin rahatsızlandığını gören Güzel ise başka yolcuların da olduğu otobüsü güzergah dışına çıkararak hastaneye götürdü. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, acil servis girişine otobüsle gelen Güzel, daha sonra görevlilerden yardım istedi. Sağlık görevlileri tarafından sedyeye konulan Beke, acil servise götürüldü. Tedaviye alınan Beke'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yolcuların uyarısı ile durumu fark ettiğini söyleyen Mustafa Güzel, "Baktım hanım kardeşimiz göğsünü tutarak yere yığılmıştı. Sonra güzergahtan çıktım, hastaneye getirdim. İnşallah sağlık durumu iyidir" dedi.

Görüntü Dökümü

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Otobüsün yolcularla birlikte acil servise yanaşması

Sedye getirilmesi

Kadın sedye üzerine konulması ve acil servise götürülmesi

Yolcular ile röp.

Sürücü Mustafa Güzel'in olayı anlatması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

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'Paraları kontrol etmemiz lazım' diyerek 80 bin TL dolandırdı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Makbule G.'yi (70), telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak, "Paraları sahte olma ihtimaline karşı kontrol etmemiz gerekiyor" diyerek bankadan çektiği 80 bin TL'yi alan dolandırıcı, Şanlıurfa'da yakalandı.

Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Makbule G., geçen günlerde bankadan 80 bin TL çekerek evine geldi. Makbule G.'yi ev telefonundan arayan kişi, kendisini polis olarak tanıttı, "Bankadan çektiğiniz paraları sahte olma ihtimaline karşı kontrol etmemiz gerekiyor" dedi. Bunan inanan Makbule G. evine gelen dolandırıcıya 80 bin TL'yi verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Makbule G., polisi aradı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçede 22 kamera görüntüsünü izleyip, şüphelinin Murat D. olduğunu tespit etti. Murat D.'nin Şanlıurfa'ya gittiğini belirleyen polis, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Murat D. evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Paranın bir kısmı da ele geçirildi.

Şanlıurfa'da, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüsü, zanlının caddede telefonla konuşarak yürümesi (kahverengi montlu)

Haber: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), -

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Ulusal deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye'nin en büyük deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği kentte meydana gelen 7,5 buçuk şiddetindeki depremde, okullar boşaltıldı, enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Türkiye'nin en büyük deprem tatbikatı Kahramanmaraş'ta 1000 personel ve 30'a yakın ilden gelen kurtarma ekiplerinin katılımı ile gerçekleşti. Senaryo gereği saat 13.25'te kent merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,5 şiddetinde deprem yaşandı. Adıyaman, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye gibi çevre illerde hissedilen depremde, kent merkezinde yıkılan bir bina enkazında kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta enkaz altında kalan vatandaşları canlandırılanlar, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerini çalışması ile kurtarıldı. Kurtarma esnasında ise bazı vatandaşlar enkaz altında kalanların yakınlarıymış gibi enkaz çevresinde polise ve kurtarma ekiplerine zor anlar yaşatarak deprem ve sonrasındaki olayları bire bir yansıttı. Bu sırda seçilen bazı okullarda ki öğrenciler yine senaryo gereği tahliye edildi.

Tatbikatı ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da oluşturulan kiriz masasından koordine etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ömer KOÇ- Çağlar ÖZTÜRK/ KAHRAMANAMRAŞ, -

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İslahiye ve Nurdağı'nda mısır hasadı başladı

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 6 bin 500 dekar alana ekili mısır hasadına başlandı. Üretici son yılların en yüksek rekoltesini bekliyor.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 6 bin 500 dekar alanda üretimi yapılan ve hasadı başlanan yağlık mısırda bu yıl 9 bin 100 ton rekolte bekleniyor. Son yılların en yüksek rekoltesinin yaşandığı mısır için ton başına açıklanan bin 100 TL fiyat ise üreticisini sevindirdi.

Ağalarobası Mahallesi'nde 50 yıldır ailesiyle birlikte tarımla uğraşan ve birçok ürün ekimi yapan Reşit Uluşan, "15 yıldır aktif olarak tarım sektörünün içindeyim. Bu yıl 500 dekar yağlık mısır ekimi yaptım, İslahiye genelinde hasadımız güzel, rekolte yüksek. Gübre, ilaç, tohum, elektrik, mazot gibi girdilerimiz baya arttı. Bu girdilere eş değer olarak bin 300 ile bin 400 lira fiyat bekliyorduk. Fiyat bin 100 olarak açıklandı. Ürünümüzü lisanslı depolara teslim ediyoruz. Girdi maliyetlerine rağmen fiyatlar çok kötüde değil. Son yılların en yüksek verime ulaştık dönüme bin 350 ile bin 400 kilo rekolte elde ediyoruz. Çök şükür önceki yıllara oranla rekoltemiz çok iyi olması kısmen fiyat farkını kapatmaktadır" dedi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "İslahiye'de 5 bin dekar, Nurdağı'nda ise, bin 500 dekarda protein değeri yüksek yağlık mısır ekimi yapılmaktadır. Her iki ilçemizde 6 bin 500 dekarda üretimi yapılan mısırda hasada başlandı. Mısırda dekar başına bin 400 kilogram verim elde edilmektedir. Rekoltenin her yıla oranla iyi olması üreticiyi sevindirmektedir. Çiftçilerimize hayırlı hasatlar dilerim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ağalar obası Mahallesi

Makineyle hasadın yapılması

Makineden kamyona boşaltılması

Üretici Reşit Uluşan ile röp

Ziraat odası Başkanı Mehmet Köse ile röp

Slajlık mısır hasadı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU : 402 MB

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Kaynak: DHA