Dha yurt bülteni - 15

08.10.2019 16:09

'Dur' ihtarına uymadı, polisin silahından çıkan kurşunla öldü

Aksaray'da, yaralama suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Yakup Baytar (32), 'dur' ihtarına rağmen kaçınca, polis memuru C.S.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla göğsünden vurularak, hayatını kaybetti. Polis memuru C.S., gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Bayram Baba Caddesi'nde meydana geldi. Asayiş Şubesi ekibi, 'yaralama' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan evli ve 2 çocuk babası tesisatçı Yakup Baytar'ı otomobiliyle seyir halinde gördü. Ekipler, Baytar'a 'dur' ihtarında bulundu. Ancak Baytar, yoluna devam etti. Kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanan Yakup Baytar, iddiaya göre, otomobilinden iner inmez polis memuru C.S.'ye tekme ve yumrukla saldırdı. Ardından da koşarak kaçmaya başladı. Polis memuru C.S., yeniden 'dur' ihtarında bulundu. Baytar kaçmaya devam etti. Polis memuru, tabancasını çekip, havaya 2 el uyarı atışı yaptı. Buna rağmen koşmaya devam eden Baytar, iddiaya göre, polisin ayağına ateş etmek isterken eğilmesi sonucu göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı.

Kanlar içinde yere yığılan Baytar, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis memuru C.S. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının hastaneye getirilmesi

-Acil servise alınması

-Olay yerinden detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Vapurda taciz şüphelisi, Kocaeli'de yakalandı

İstanbul'da, vapurda kadınları taciz edip, onlara bakarak mastürbasyon yaparken görüntülenen Rıza E. (31), Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yakalandı.

İstanbul'da dün, Kadıköy- Karaköy seferini yapan yolcu vapurunda bir erkek, kadınlara bakarak mastürbasyon yapmaya başladı. Durumu fark eden bir kadın, bu kişinin telefonla görüntülerini çekip, sosyal medyadan paylaştı. Olay büyük tepki çekerken, polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin Rıza E. olduğunu, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunduğunu saptadı. Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rıza E.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Çocuğun cinsel istismarı ve rahatsız etme suçlarından sabıkası bulunan Rıza E., görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Rıza E., işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Kadıköy Asayiş Büro ekiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Emniyetten çıkarılışı ve araca bindirilmesi

HABER: Haluk TURGUT/ÇAYIROVA(Kocaeli),

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Eşini ve kızını öldüren zanlı: Kızımı yanlışlıkla vurmuşumdur

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, kuma getirmesine karşı çıkan eşi Fezile Solmaz (52) ile evli 5 çocuklu kızı Keziban Kaya'yı (32) tabanca ile vurarak öldüren Bünyamin Solmaz'ın (57) ifadesinde, "Kızım 'Baba ne yapıyorsun?' diyerek beni engellemeye çalıştı. Kızımı vurup vurmadığımı hatırlamıyorum. Vurduysam, o anda yanlışlıkla vurmuşumdur. Eşimin neresine ateş ettiğimi bilmiyorum. Tabancamdaki mermi bitene kadar ateş ettim" dedi.

Olay, 6 Ekim günü akşam saatlerinde, Patnos'a 10 kilometre uzaklıktaki Değirmendüzü köyünde meydana geldi. Bir başka kadınla kent merkezinde yaşayan Bünyamin Solmaz'a eşi Fezile Solmaz ile çocukları tepki gösterdi. Dini nikah kıydığı kadını kuma getirmek isteyen Solmaz, araya akrabalarını soktu. Ancak eşi ve 11 çocuğunu ikna edemedi.

Olay günü de Bünyamin Solmaz, kadını da beraberine alıp, Değirmendüzü Köyü'ndeki evine gitti. İçeri girer girmez eşi Fezile Solmaz ile kızı Keziban Kaya'yı tabancayla vurarak öldürdü. Saklandığı mezarlıkta yakalanarak gözaltına alınan Bünyamin Solmaz, akrep olarak tabir edilen zırhlı jandarma araçları eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Çelik yelek ve başında miğfer ile adliye sokulan Solmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bünyamin Solmaz'ın gözaltına alınan dini nikahlı eşi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Fezile Solmaz, Değirmendüzü Köyü'nde, kızı Keziban Kaya da Bozoğlak Köyü'nde dün akşam toprağa verildi.

'YOLDAŞ OLSUN DİYE SABAHAT İLE TANIŞTIM'

Çocuklarının annesini ve kızını öldüren Bünyamin Solmaz'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde daha önce yaşadığı sıkıntılardan dolayı mal varlığını çocukları ile yeğeninin üzerine yaptığını anlatan Solmaz, "Daha sonra sıkıntılardan kurtuldum. Tüm mal varlığımı geri almak istedim. Fakat çocuklarım ve eşim bana mal varlığımı geri vermediler. Yaklaşık 3 yıldır çocuklarım mallarımı yiyor, işe dahi gelmiyorlardı. Büyük oğlum Yakup ve annesi Fezile sürekli bana hakaret ediyordu. Bu sene başında eşim ile çocuklarım beni evden kovdu. İki, üç ay otelde ya da dostlarımda kaldım. Yanız yapamayacağımı düşünerek, geçen mart ayında hem yardımcı hem de yoldaş olsun diye Sabahat isimli kadınla yaşamaya başladım. 19 Nisan'da ile Patnos'ta bulunan markette eşim Fezile Solmaz ile oğlum Abdullah, Sabahat ile beni hakaretler ederek darbettiler. Polis başvurduk. Daha sonraları oğlum İlhami, imam nikahlı eşim Sabahat hakkında kötü sözler ortaya attı. Hayat kadını gibi söylentiler çıkarmaya başladı. Ailem ile ilgili hem mal varlığı hem de hakaret ve kavga olaylarıyla ilgili adli makamlarda dosyalarımız var" diye konuştu.

'MERMİ BİTENE KADAR ATEŞ ETTİM'

Olay sabahı eşi Fezile Solmaz'ın kendisini arayarak küfür ve hakaretler ettiğini iddia eden Bünyamin Solmaz, çifte cinayeti nasıl işlediğini de şöyle anlattı:

"Kızım Menşure, torunum Furkan ve imam nikahlı eşim Sabahat ile beraberdim. Kızım bizi barıştıracaktı. Öğlenden sonra oğlum Yakup aradı, kafede buluştuk. Oğluma güvenmediğim için esnaf arkadaşlarımdan bazılarını da çağırdım. Oğlumun yanında diğer oğlum İlhami ile yeğenim İrfan da vardı. Biraz konuştuktan sonra Yakup, bana kül tabağı fırlattı. Sol elimden yaralandım. Diğerleri araya girdi, kendimi kurtararak dışarı çıktım. Çok uzun zamandır esnaflık yaparım, oğlumun beni esnaf arkadaşlarımın yanında rezim etmesine dayanamadım. O sinirle kafama koydum. Resmi nikahlı eşim Fezile'yi vurmak için arabada bulunan kızım Menşure, torunum Furkan ve imam nikahlı eşim Sabahat ile Değirmendüzün'deki eve geldim. Yolda, kızım ve Sabahat beni sakinleştirmeye çalıştılar. Çok sinirlenmiştim. Fezile'yi vuracağımı kimse bilmiyordu. Devamlı ağlıyorlardı. Evin önüne geldiğimde, arabadan inip eve yöneldim. Bahçesede kimse yoktu. Kapı açıktı. İçeri girdiğimde karşıma kızım Keziban çıktı. 'Baba ne yapıyorsun?' diyerek, beni engellemeye çalıştı. Kızım Keziban'ı vurup vurmadığımı hatırlamıyorum, vurduysam o anda yanlışlıkla vurmuşumdur. Keziban ile aramda hiçbir sorun yoktu. Salon kapısına geldiğimde Fezile'yi gördüm ve ateş ettim. Neresine, kaç tane ateş ettiğimi bilmiyorum. Tabancamın içinde bulunan mermi bitene kadar ateş ettim. Evde bir gelinim ve bir kızım daha vardı. Tabancamda hatırladığım kadarıyla 7 adet mermi vardı. Olay sonrası silahı ne ne yaptığımı da bilmiyorum. Eşim hariç kimseye silah doğrultmadım, tehdit etmedim. Evdekiler silahı almaya çalışsa da vermedim. Eşimin öldüğünü anladıktan sonra geri döndüm. Arabada bulunan kızım Menşure ve Sabahat yanıma geldiler, onları bırakıp araç ile yola çıktım. Kendi kafama da sıkacaktım fakak silahı bulamadım. Arkadaşım C.S. aradı. Neden böyle bir şey yaptığımı sordu. 'Bir kere oldu' dedim, telefonu kapattım. Daha sonra 155'i aradım ve saklandığım yeri polislere bildirdim. Çok pişmanım."

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

HABER: Semih YARDIMCI/ PATNOS (Ağrı),

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Şarkıcı Fatih Bulut'a suç duyurusu

Kayseri'de uzun yıllar düğün salonlarında şarkı söyleyen, ardından sosyal medyada 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'un, 2008 yılında menajerlik anlaşması imzaladığı Mehmet Adıgüzel, sözleşmeye aykırı hareket edip, başkasıyla anlaştığını öne sürdüğü şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Adıgüzel, şarkıcı Fatih Bulut ile menajerlik sözleşmesi bulunduğunu, şarkıcının sözleşmeye aykırı şekilde başka bir menajerle anlaştığını ileri sürdü. Aynı zamanda söz yazarı olduğunu da söyleyen Adıgüzel, kendisine ait eserleri izinsiz kullandığını ileri sürdüğü şarkıcıya avukatı aracılığıyla 1 milyon liralık ihtarname yolladı. İhtarnamenin Fatih Bulut'a ulaştığını ancak bir uzlaşma ortamı olmadığını iddia eden Adıgüzel, avukatı Mehmet Pekmezi aracılığıyla, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Fatih Bulut'a ulaşamadığını söyleyen Mehmet Adıgüzel, "Yanında yer alan başka birisi telefonuma bakıyor ve bizi oyalıyor. Yetkili mercilere gerekli şikayetleri yaptık. Fatih Bulut ile görüşmek istedik. Görüşmemize olumlu yanıt vermediler. İhtar gönderdik, ona rağmen çalışmalarına devam ettiler. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bundan da sonuç alamazsak 1 milyon TL'lik tazminat davası açmaya hazırlanıyoruz. Tazminat davasından da sonuç alamazsak yaptığı eserlerle ilgili tedbir kararı isteyeceğiz" dedi.

Adıgüzel'in avukatı Mehmet Pekmezci ise, "Daha önce ihtarname çektik. Bu ihtarnameye cevap verildi. Ancak her hangi bir olumlu anlaşma olmadı. Biz de bunun üzerine Fikir ve Sanat Eserleri kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Cevap gelmediği takdirde maddi ve manevi tazminat talepleri ile dava hazırlığındayız. 1 milyon TL talep edeceğiz. Anlaşma ortamı bekliyoruz. Ayrıca, mahkeme ve savcılıktan bir tedbir kararı uygulanmasını da isteyeceğiz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Menajer Mehmet Adıgüzel ile röportaj

-Avukat Mehmet Pekmezci ile röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ

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Lastiği patlayan TIR, yandı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiği patlayan TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gerede Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Özgür Özcan yönetimindeki 80 AAY 258 plakalı sunta yüklü TIR'ın lastiği patladı. Lastiğinin patladığını fark eden sürücü kısa süre sonra aracını emniyet şeridinde durdurdu. Lastiğin olduğu bölümden bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücü yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Dörtdivan ve Gerede'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede söndürdü. Yangında hasar gören TIR, kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan TIR'ın görüntüleri

-Detaylar

148.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Sivas Valisi Ayhan'ı duygulandıran sürpriz

Sivas Valisi Salih Ayhan'a katıldığı bir televizyon programında hayatı ile ilgili sürpriz bir belgesel izletildi. Anne ve babasının sözlerini duyan Vali Ayhan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Uydu üzerinden yayın yapan Kanal 58 televizyonu Sivas Valisi Salih Ayhan'ı konuk etti. Muhammed Saygı'nın hazırlayıp sunduğu 'Gündem Özel' adlı programın ilk bölümünde Sivas'ta yapılan çalışmalar değerlendirildi. Programın ikinci bölümünde ise çekimi Bayburt ilinde yapılan ve Vali Salih Ayhan'ın hayat hikayesinin anlatıldığı 'Sultanşehrin Valisi Salih Ayhan' isimli belgesel yayına girdi. Sürpriz olarak hazırlanan belgesel yayına girer girmez ilk sahnede Vali Ayhan'ın annesi Şahibe Ayhan, "Kara gözlüm, mühür gözlüm, Salih, kuzum", babası Ednail Ayhan'ın ise "Salih, oğlum ben seni çok seviyorum" sözlerini duyan Vali Salih Ayhan gözyaşlarını tutamadı. Yaklaşık 1 saatlik belgeselde Vali Ayhan'ın doğduğu günden itibaren ilkokul, ortaokul, lise, üniversite yıllarının da ele alındığı belgeselde Vali Ayhan'ın doğup büyüdüğü Bayburt'un Demirözü ilçesi Çiftetaş Mahallesi'nde geçen çocukluk yıllarına ait anıları akrabaları ve komşuları tarafından dile getirildi. Belgeselde Sivas Valisi Salih Ayhan'ın Bayburt Yatılı Bölge Okulu'nda okuduğu dönemleri ise aynı sırayı, aynı ranzayı paylaştığı arkadaşları anlattı. Kardeşlerinin de özel anılarını paylaştığı belgeselde evlilik dönemini ise Vali Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan dile getirdi. Tamamlanması yaklaşık beş ay süren belgeselin kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen Vali Ayhan, çalışmanın kendisine çok güzel bir hediye olduğunu ve hiç şüphesiz çok önemli mesajlar verdiğini dile getirerek teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Programdan görnütüler

-Belgeselin başlaması

-Valinin anne babasını görünce duygulandığı anlar

-Belgeselin içinden görüntüler

-Valinin konuşmaları

Haber: SİVAS,

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Devrilen su yüklü TIR, TEM'de ulaşımı aksattı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği pet şişe su yüklü TIR devrildi. TIR ve yola saçılan su şişeleri nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı.

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Muharrem Ateş yönetimindeki 54 KS 982 plakalı pet şişe su yüklü TIR, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. TIR sürücüsü kazada yara almazken, diğer sürücülerin yardımıyla devrilen TIR'dan çıkarıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Yan yatan TIR ve yola saçılan su şişelerinin kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan TIR'ın görüntüsü

-Şişelerin toplanması

-Yoldan görüntüler

-Detaylar

Süre: 01.21-Boyut: 152.1 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Köyünde, anne- babası adına okul yaptırdı

Mardinli iş insanı Hasan Keleşoğlu, doğduğu, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Sakalar köyünde, anne- babası Emine- Behçet Keleşoğlu adına okul yaptırdı.

Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Artuklu ilçesine bağlı Sakalar köyünde, iş insanı Hasan Keleşoğlu tarafından 8 derslikli okul yaptırıldı. Hasan Keleşoğlu'nun anne ve babası Emine- Behçet Keleşoğlu'nun adının verildiği okulun açılışı için tören düzenlendi. Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, iş insanı Hasan Keleşoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Vali Yaman, eğitime verdiği destek için Keleşoğlu'na teşekkür etti.

Hasan Keleşoğlu ise "Doğduğum ve yetiştiğim topraklara vefa borcumu ödemenin ve bölge eğitimine bir nebze katkıda bulunabilmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Öte yandan köyün, Suriye'nin sıfır noktasında yer alması nedeniyle okul için geniş güvenlik önlemleri alındı. Olası terör saldırısına karşı köydeki 2 katlı evin terasına, dronesavarlı askerler yerleştirildi.

Görüntü Dökümü

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Köyden görüntü

Okuldan görüntü

Açılış töreni

Açılış konuşmaları

Alınan güvenlik önlemleri

Dronesavar kullanılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

Kaynak: DHA