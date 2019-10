Dha yurt bülteni - 15

05.10.2019 17:25

7 katlı binada yangın: 9 kişi hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, 7 katlı binanın çatısında kaynak yapıldığı sırada çıkan yangında, 2 kişi yaralandı, 7'nci kattaki dairede okutulan mevlide katılan 7 kişi dumandan etkilendi. 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Harman Mahallesi Elçibey Caddesi Karanfil Apartmanında meydana geldi. 7 katlı binanın çatısında onarım sırasında kaynak yapılırken yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, kaynakçı binanın içine kaçarak kurtuldu; ancak hafif şekilde yaralandı. Yangın sırasında binanın önünde bulunan Mehmet Tekcan da (65), 7'nci kattaki dairede yaşamını yitiren Nazife Özdemir (90) için okutulan mevlide katılan yakınlarına durumu haber vermek için bindiği bina asansöründe mahsur kaldı. Asansörü açmaya çabalarken ellerinde kesikler oluşan ve dumandan etkilenen Tekcan, asansörün kapısı anahtarla açılarak kurtarıldı. Yaralanan ve ismi henüz öğrenilemeyen kaynakçı ve Mehmet Tekcan ile 7'nci kattaki dairede dumandan etkilenen 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu sırada haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasıyla yangın alt katlara sıçramadan söndürüldü. Çatıda hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, -

===================

Tartıştığı yatalak babasının penisini kesti (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)

AYDIN'ın Efeler İlçesinde, psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen Onur S. (Sokubaş) (21), tartıştığı yatalak babası Mehmet S'nin (50) penisini keserek kaçtı. Hastaneye kaldırılan baba Mehmet S. tedaviye alınırken, kesilen parça bulunamadığı için yerine dikilemedi.

Olay, bugün sabah saatlerinde, Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce felç olan Mehmet S., yatağa mahkum hale geldi. Mehmet S. ile oğlu Onur S. arasında daha önce de pek çok kez olduğu gibi bugün de tartışma yaşandı. Onur S.'nin babasına ait arsayı satıp, parasını almak istediği öne sürüldü. Onur S., iddiaya göre, cebinden çıkardığı bıçakla yatalak babasının penisini kesip, otomobille kaçtı. Yakınlarının haber vermesi üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, penisi kesilen babayı ambulansla, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan baba Mehmet S., yapılan ilk müdahalesi sonrası Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kesilen penisinin parçası bulunamadığı için yerine dikilemediği belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan Onur S'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Aydın Devlet Hastanesi'nden görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

===================

Annesi, Ayşe'nin uzuvlarını da bağışlamış

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Ayşe Kurnaz'ın (18) bağışlanan organları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 hastaya umut oldu. Ayşe Kurnaz'ın annesi Emine Kurnaz'ın, kızının yüzü hariç kol, bacak gibi uzuvlarını da bağışladığı öğrenildi.

İki kişinin ölümüyle sonuçlanan acı kaza, 27 Eylül akşamı saat 19.00 sıralarında, Boğazkent Mahallesi Doğanay Sitesi önünde meydana geldi. Serik'te oturan Okay Kurnaz ile ablası Ayşe Kurnaz, kasksız olarak motosikletle gezintiye çıktı. Okay Kurnaz'ın kullandığı 07 YLY 20 plakalı motosiklet, Muhsin G. yönetimindeki 15 FE 727 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. Kazada, motosikletle savrulan Okay Kurnaz ve ablası Ayşe Kurnaz ağır yaralandı.

Kurnaz kardeşler, Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Okay Kurnaz müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. AÜ Hastanesi'nde tedaviye alınan abla Ayşe Kurnaz'ın ise önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Anne Emine Kurnaz, kızının kalp, karaciğer, akciğer ve böbrekleri ile kornealarını bağışladı.

ANTALYA'DA 4 HASTAYA NAKİL YAPILDI

AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, Ayşe Kurnaz'ın sol böbreğini Trabzon'dan gelen Cemil Büyükkara'ya (37), sağ böbreğini Van'dan gelen Eyüp Koçak'a (30), karaciğerinin yarısını Denizli'de yaşayan Veli Şadı'ya (51), diğer yarısını da Şanlıurfa'dan gelen akçaağaç şurubu hastalığı olan 3 yaşındaki Ayşe Karakuş'a nakletti. Ayşe Kurnaz'ın kalbi İstanbul'da, akciğeri ise Ankara'da organ bekleyen hastalara nakledildi.

Prof. Dr. Bülent Aydınlı, böbrek nakillerinin başarılı geçtiğini, hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Organları bağışlayan annenin, acısına rağmen onurlu bir davranış sergilediğini vurgulayan Prof. Dr. Aydınlı, "Bütün Türkiye'ye örnek bir davranış. Eli öpülesi bir anne. Allah sabır versin. Aralarında 3 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin sağlığına kavuşmasına vesile oldu" dedi.

'YAŞADIKÇA DUA EDECEĞİZ'

Ayşe Kurnaz'ın karaciğerinin yarısı nakledilen Ayşe Karakuş'un annesi Fatmanur ve babası Resul Karakuş, organ bağışı yapıldığı haberi üzerine hemen Antalya'ya geldiklerini söyledi. İşsiz olduğunu ve kızının şifa bulması için her gün dua ettiğini söyleyen baba Karakuş, "Kızımın 'akçaağaç şurubu' adı verilen hastalığı var. Karaciğer nakli olması gerekiyordu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde uzman hekimlerin takibindeydi. Şükürler olsun haber verdiler ve geldik. Organlarını bağışlayıp hayat kurtaran aileye ömür boyu borcumuzu ödeyemeyiz. Elimizden gelen dua etmek. Biz yaşadıkça vefat eden ve bağış yapanlara dua edeceğiz" dedi.

'KIZIM TOPRAĞA VERİLİRKEN YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTİYORUM'

Öte yandan Ayşe Kurnaz'ın annesi Emine Kurnaz'ın kızının organlarının yanı sıra yüzü hariç, kol, bacak gibi uzuvlarını bağışladığı da kaydedildi. Emine Kurnaz'ın, organ koordinatörlerine, "Kızım toprağa verilirken yüzünü görmek istiyorum, tüm organlarını alın ama yüzünü bana gösterin yeter. Bu dünyada çocuklarımdan hiçbir şey kalmadı ama yeni hayatlara umut olsunlar" dediği öğrenildi.

Uzuv nakli bekleyen kadın hasta bulunmadığı için uzuvların alınmadığı belirtildi.

SERİK'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Bğışlanan organlarıyla 4 hastaya umut olan Ayşe Kurnaz'ın cenazesi, bu sabah amcası Mithat Kurnaz tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden teslim alınarak Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki annesinin evine getirildi. Anne Emine Kurnaz, kızının tabutuna duvak bağladı, ardından helallik alındı. Evin önünde yapılan duanın ardından cenaze, Boğazkent Merkez Mezarlığı'na getirildi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Ayşe Kurnaz'ın cenazesi toprağa verildi.

ÖLEN OĞLUNUN ADINI VERDİ, O DA ÖLDÜ

Diğer yandan 40 gün önce yaşamını yitiren baba Faik Kurnaz'ın birinci evliliğinden olan ve 23 yaşındayken denizde balık avlarken geçirdiği kaza sonucu ölen Okay isminde bir oğlu olduğu, ikinci evliliğinden olan ve geçen hafta kazada yaşamını yitiren oğlu Okay'ın adının da buradan geldiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

litıptan cenazenin alınması

Cenaze töreni

Yakınlarından görüntü

Haber: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

=================

Kayıp emekli polis, kuyuda başından vurulmuş halde bulundu

ÇORUM'da ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu emekli polis memuru Mustafa B. (68), piknik alanındaki kuyu içinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Kent merkezindeki Bahabey Mesire Alanı'nda koku üzerine boş kuyu içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde, kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin 33 gündür kayıp olarak aranan emekli polis memuru Mustafa B.'ye ait olduğu belirtildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Mustafa B.'nin cansız bedeni, otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Mustafa B.'nin beylik tabancasıyla intihar etmiş olabileceği ihtimalini araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

Kayıp polisin ceset incelemesi

-Kuyudan çıkarılıp cenaze aracına taşınması

-Vesikalık fotosu

-Detaylar

(SÜRE: 2 DK 31 SN (BOYUT 293 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

=========================

Sebze halindeki kaçak silahlara 5 gözaltı

OSMANİYE Sebze ve Meyve Hali'nde, özel harekat ve çevik kuvvet şubesi ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi. Operasyon sonucu 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sebze ve meyve halinde ruhsatsız silah bulundurulduğu yönünde aldıkları ihbar üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla, eş zamanlı olarak hal içerisindeki 69 iş yeri ve 1 idare binasında, 4 özel harekat timi ve 1 çevik kuvvet timi olmak üzere 270 personelle baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 4 tabanca, 1093 adet fişek, 3 adet av tüfeği, 49 adet av tüfeği fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca ve 170 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Araçların operasyon için emniyet binasından çıkışı

Sebze haline girişi

Operasyondan genel görüntüler

SÜRE: 02'38" BOYUT: 292 mb

Haber: İbrahim EMÜL -Kamera: OSMANİYE,

======================

Canan Karatay: Ekmek uyuşturucu gibi bağımlılık yapıyor



ADIYAMAN Gastronomi Günleri için kente gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Ekmekler yangını başlatır. Beyni uyuşturur, kafa bulanıklığı yapar. Uyuşturucu gibi bağımlılık yapıyor" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Adıyaman Gastronomi Günleri kapsamında Belediye Konferans Salonu'nda 'Karatay Mutfağı' adlı söyleşide konuştu. Programa, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Söyleşide bazı gıda maddelerinin zararına değinen Canan Karatay, ekmeğin uyuşturucu gibi bağımlılık yaptığını söyledi. Lahmacun gibi unlu mamullerinin ekmek olmadığını ifade eden Karatay, "Ekmekler yangını başlatır, beyni uyuşturur, kafa bulanıklığı yapar, uyuşturucu gibi bağımlılık yapıyor. Yangını alevlendirmeye başlatır. Adıyaman'ın kavurmalı hıtabı ekmek değildir. Ben fırın ekmeklerinden bahsediyorum. Lahmacun da ekmek değildir. Ben lahmacun yedim diye fotoğrafımı çektiler, kıyametler koptu. Lahmacun ekmek değildir" dedi.

'TARIM İLAÇLARI ÇOK TEHLİKELİ, ALKOL GİBİ KARACİĞERİ YAĞLANDIRIR'

Meyvedeki fruktozun, meyvelere sıkılan tarım ilaçlarının çok tehlikeli olduğunu ve alkol gibi karaciğer yağlanması yaptığını aktaran Karatay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Meyve de yenmeyecek çünkü şekerleri yükseltiyor. Meyvedeki fruktoz, meyvelere sıkılan tarım ilaçları çok tehlikeli; alkol gibi karaciğeri yağlandırır. Doğal yağlar, kırmızı etler, zeytinyağı veya tereyağı, vücuda ve kana yağ olarak geçmez. O parçalanıyor ve gerekli yerlere asit olarak gidiyor. Yumurtanın kolesterolü 260 miligrammış günlük kolesterol diye bir şey yok insan vücudu her gün 3 gram kolesterol üretiyor. Hayatımız ona bağlı, sindirim sitemimiz ona bağlı, beynimiz ona bağlı, gözümüz ona bağlı, hatta beyinde kolesterol üreten hücreler var. Karaciğer bozulursa kolesterollerin üretmesi gerekiyor."

Karatay'ın konuşmasının ardından, yazar ve TV programcısı Asuman Kerkez tarafından 'Anneannemin Tenceresi' adlı bir sunum gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Adıyaman Belediye Konferans salonu

Konuşmaların yapılması

Canan Karatay'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 225 MB

============================

'Şişte et pişirme' rekoru 233,6 metre ile Adana'da

ADANA'da 3'üncü Lezzet Festivali'nde, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait 194,5 metrelik 'şişte et pişirme' rekoru, 233,6 metreyle kırıldı.

Adana Valiliği tarafından organize edilen festival kapsamında, bir kebapçı 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait 'şişte et pişirme' rekorunu kente getirmeyi hedefledi. Festival alanına kurulan 2,5 metrelik 100 parçadan oluşan 250 metre uzunluğundaki mangalda hazırlanan tek şişe yaklaşık 500 kilo parça et dizildi. Adana'da kuşbaşı olarak tabir edilen 233,6 metre uzukluğundaki tek şiş, 116 kişi tarafından 500 kilo kömürle yaklaşık 1 saatte pişirildi. Pişirilen et, Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı tarafından kontrol edildi. Yapılan denetimin ardından Subaşı, 'şişte et pişirme' rekorunun, 233,6 metreyle Adana'da kırıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Plaketi rekortmen işletmeci Gül Kıstak'a veren Subaşı, çalışanları tebrik etti. Rekor denemesini ekibiyle gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Kıstak, "Çin'in rekorunu kırdığımız için gururluyuz. Kebabın başkenti olan bu rekorun Adana'da olması çok önemli " dedi. Pişirilen etler daha sonra vatandaşlara dağıtıldı.

Rekor denemesine Adana Valisi Muhmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gaziantep Büyükşehit Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Şavas ve çevre illerden çok sayıda davetli de katıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Bando takımı

Etkinlikteki kalabalıktan genel ve detaylar

Şişteki etler

Mangallara kömürlerin konulması

Şişe dizilen etten genel ve detaylar

Pişen etten görüntüler

Ölçüm yapılması

Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı'nın konuşması

Şubaşı'nın işletmecilere belgelerini vermesi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın konuşması

Rekortmen işletmeci Gül Kıstak'ın konuşması

Detaylar

SÜRE: 05'26" BOYUT: 601 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gülşah ATICI ÖZGEN/ADANA,

==========================

Kaynak: DHA