Dha yurt bülteni - 15

28.09.2019 20:43

BURSA VALİSİ CANBOLAT: ÇOCUKLAR GÜVENDE

Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeşten haber alınamıyor (2)

Bursa'nın Kestel ilçesinde çocukları Efe (7) ile Mustafa'nın (5), 2 gündür kayıp olduğunu iddia eden

Ercan Çınar, "Sağlıklarından endişe ediyorum. Anneleri ile ayrı yaşıyoruz. Karakola başvurduk, annesi de gelip ifade verdi. Çocuklarımın bulunmasını istiyorum. Okula diye gittiler ancak bir daha haber alamadık" dedi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, kayıp olduğu öne sürülen Mustafa Çınar ve Efe Çınar'ın güvende olduğunu, kayıp olmadıklarını belirterek şunları söyledi:

'Savcılık olaya el koymuştur. Babanın karakola yaptığı müracaatı sonrası araştırma yapıldı. Yapılan inceleme sonrası babanın farklı ifadeler kullanmasından çocukların annelerinde olduğu ortaya çıktı. Anne, çocukların babadan şiddet gördüğünü ileri sürerek babadan uzaklaştırmış. Dosya savcılıkta Bursalıların içi rahat olsun. Polisimiz ve jandarmamız bu ve benzeri olaylarda her zaman teyakkuz halindedir."

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,

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İzmir'de hareketli saatler

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde B.A. (29), iddiaya göre husumetli olduğu kişileri evin çevresinde görünce tabancayla havaya ateş açtı. Olay yerine gelen polisin ikna çabalarına rağmen havaya ateş açmayı sürdüren B.A., özel harekat polislerinin gelmesiyle teslim oldu. B.A.'nın yanısıra husumetli olduğu belirtilen 5 kişi daha gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Maliyeciler Sitesi 52/120 Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan B.A., iddiaya göre, husumetli olduğu bir grubu evin çevresinde gördü. Endişelenen B.A., pencereye çıkarak tabancayla havaya ateş açtı. Silah sesini duyan vatandaşlar olayı, polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta B.A.'yla husumetli olduğu belirtilen 5 kişiyi gözaltına aldı. B.A.'yı da karakola götürmek isteyen ekipler, direnmeyle karşılaştı. B.A.'nın havaya ateş açmayı sürdürmesi üzerine olay yerine destek ekip istedi. Mahalleye, özel harekat polisleri ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Özel hareket polisleri, B.A.'nın evini gören uygun noktalara yerleşti. Takviye gelen ekipler operasyon hazırlığı yaparken, B.A., teslim oldu. B.A. ile birlikte toplam 6 kişi, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

B.A.'nın polise teslim olmasından görüntü

Özel hareket polislerinden görüntü

Binaya hakim noktada duran polislerden görüntü

Haber: Davut CAN- Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Bakan Pakdemirli: Kilis'in içme suyu problemini çözdük

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geçen yılda bir kuraklık yaşandı ve biz burada hiçbir maliyet, hiçbir masrafı düşünmeden çok hızlı bir şekilde geçen yıl su probleminizi çözdük" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Pakdemirli, kentte Suriyeli sığınmacılara kaynaklanan içme suyu problemini çözdüklerini ifade ederek, "Geçen yılda bir kuraklık yaşandı ve biz burada hiçbir maliyet, hiçbir masrafı düşünmeden çok hızlı bir şekilde geçen yıl su probleminizi çözdük. Kilis tabi bizim için son derece önemli bir ilimizdir. Aslında 2011'e kadar da sınır ticareti ile bilinen, bundan sonrasında ticaretinde ağırlık olarak geçiren bir ilimiz olmasına rağmen, Kilis bugün kendini de tarım hayvancılık ve diğer alanlarda da ispat ettiğini görmüş olduk. Tabii ki Kilis'e de bir pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor" dedi.

'KİLİS, NÜFUSUNDAN FAZLA SURİYELİ BARINDIRIYOR'

Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdüdü:

"Kilis kendi nüfusundan daha fazla nüfusu burada misafir ediyor. Suriyeli vatandaşlarımızı misafir ediyor. Bu anlamda Biz bakanlık olarak Kilis'e mutlaka diğer illerimizde nasıl davranıyorsa bir adım önde davranma mecburiyetini his ederiz. Biz her ne kadar 81 ilin bakanlığı olsak da bazı illerimize öncelikle almamız gerekiyor. Ziyaretimizde aslında benim ve bakanlık bürokratlarını için önemi ve değeri yerinde olarak, bu tespiti yapmış olmak ve bundan sonra Kilis'e de normalde verdiğimiz önemden daha fazla bir önem vermemiz gerektiğinde görüyorum. Kilis'e Devlet Su İşleri olarak özellikle, son 17 yılda birçok yatırım getirdi. Özellikle Suriyeli vatandaşlarımızdan kaynaklanan içme suyu probleminiz vardı, geçen yılda bir kuraklık yaşandı ve biz burada hiçbir maliyet hiçbir harcanacak paradan kaçınmadan çok hızlı bir şekilde geçen yıl su probleminizi çözdük. Afrin barajından gelen hattımızın da ihalesinde geçen sene çok hızlı bir şekilde başlayıp, neredeyse bitirme aşamasına geldik ve sene sonunda da bitiriyoruz. Narlıca ve Yeni yapan kaynak sularına Kilis'in getirdik. Konak göletinin suyuna Kilis'te getirdik. Kilis'e 5 bin metreküp depo yaptık, üst katları su araştırmak için pompa istasyonu yaptı. Kayacık Barajı ve Kayacık sulaması inşaatını tamamladık. Afrin barajını yaptık, Yukarı Afrin Barajını yaptık, içme suyu isale hattının inşaatına bitirme aşamasına getirdik. 52 bin metreküplük ikinci bir arıtma yapacağız. Çünkü bu arıtmada Kilis'in ihtiyacı ve bu arıtmanın sularından da tarımsal sulamada faydalanıyor olacağız. Yıllardır yılan hikayesine dönen Sapkanlı göletini tamamladık. Musabeyli Barajı inşaatını ve Musabeyli sulamasını en kısa zamanda bitireceğiz. Afrin barajı 2 bin 913 hektar araziyi sulayacak bu işin planlaması da devam ediyor"

Bakan Pakdemirli toplantının ardından kentteki temaslarını sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Salondan görüntü-

Bakanın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 357MB

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Tokat'ta Demokrasi Müzesi açıldı

TOKAT'ta, Atatürk başta olmak üzere devlet adamlarının toplantılar yaparak balkonundan halka hitap ettiği 115 yıllık tarihi bina, restore edilerek Demokrasi Müzesi adı altında hizmete açıldı.

Tokat'ta 115 yıldır kahvehane olarak kullanılan üç katlı ahşap bina, İl Özel İdaresi tarafından sahibi Şevket Aydın'dan satın alınarak aslına uygun restore edildi. Geçmişte ilk olarak Türk Ocağı'nın faaliyet gösterdiği bina daha sonra İttihat ve Terakki Partisi binası olarak kullanıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 26 Haziran 1919'da Tokat'a gelişinde burada halka hitap etti. Ayrıca Fevzi Çakmak Paşa, İsmet İnönü, Adnan Menderes gibi devlet büyüklerinin de balkon konuşmalarına ev sahipliği yaptı. Valilik öncülüğünde 'Demokrasi Müzesi' adı altında Türkiye'nin ve Tokat'ın siyasi ve demokrasi geçmişini özetleyen bir müze haline getirilen kahvehane düzenlenen törenle açıldı. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Milliyetçi Harekat Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Demokrasi Müzesi hakkında bilgi veren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Yüksek Kahve Tokat'ın merkezi bir yerinde, behsat bölgesi olarak tabir ettiğimiz yerde. Çok uzun yıllardır geçmişi olan herkesin hafızasında olan, Tokat'ta sembol birkaç yer say deyince bunların başında gelen yerlerden birisidir. Yüksek Kahve'nin bir başka önemi var ki oda, siyasi anlamda çok önemli kişilere misafirlik yapmış olması ve burada önemli siyasi konuşmaların yapılıyor olması. Bir çok birleşim noktalarının da Yüksek Kahvede oluyor olması da buraya başka bir yükü yüklemiş. İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes burada konuşma yapmış. Dönemin parti liderleri geldiğinde halka hitap etmek istediğinde Yüksek Kahve'nin balkonuna geçmiş, oradan konuşmalar yapmış. Birçok konuda, siyaseten buluşma birleşme halkın buradan bilgilendiği bir yer haline gelmiş. Yine Mustafa Kemal Atatürk de yine bu alanda Kurtuluş Savaşı öncesindeki Tokat'ı ziyaret ettiğinde Milli Mücadelenin buradan işaret fişengini vermişö dedi.

Görüntü Dökümü:

-Binanın görüntüsü

-Açılış ve konuşmalar

-Binanın gezilmesi

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Tarihi Kayseri Kalesi restore edilerek, 6 yıl sonra kapılarını açtı

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında restore edilmeye başlanan tarihi Kayseri Kalesi, 6 yıllık çalışmanın ardından tamamlanarak açıldı. Resmi açılışını Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi kale, kültür ve sanat merkezi olarak hizmet verecek.

2013 yılında tarihi Kayseri Kalesi içinde bulunan dükkanların tamamen boşaltılmasıyla kültür ve sanat merkezi için çalışmalara başlandı. Bu kapsamda geçen 6 yıllık sürede restorasyon çalışmaları tamamlandı. 6 bin metre kareden oluşan tarihi kalenin içinde eğitim alanları, kütüphane, kafeteryalar, toplantı salonları ve arkeoloji müzesi yer alıyor. Tarihi kale tanıtım için kapılarını vatandaşlara açtı. Tarihi kaleyle ilgili düzenlenen tanıtım toplantısına, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kalenin tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kalenin kültür ve sanat merkezi olabilmesi için çok çalıştığını belirterek, "Pergeli koyduğunuz zaman eğer her yer eşit olsun istiyorsanız, pergelin ayağı buraya basar. Burası Kayseri'nin merkezidir. Burada esnafın ve işyerlerinin olması kabul edilir bir şey değildi.Buraya gelerek esnafımızdan rica ederek buranın kültür ve sanat merkezi yapılacağını söyledim. Vatandaşların uğrak bir yeri olsun diye projenin peşinde koştum. Şehrimize ziyarete gelen turistlerin Kayseri'nin kadim bir şehir olduğunun farkına varmaları lazım. Böyle olursa da biz kazanırız ve bu şehirde bir canlılık olur. Kültürü, sanatı ve spor gibi aktiviteleri ekleyemezsek, şehir kocaman bir huzurevi olur. Büyükşehir gibi yerlere daha fazla projeler eklemeliyiz. Rahat ve huzurlu bir şehirde kültür, sanat, spor ve musiki gibi aktiviteler eklenirse bu şehir tadından yenmez. Eğer bunları yaparsak bu şehir dünyaya açılan bir şehir olur" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, tarihi kalenin yapılış aşamalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu eserin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerden önce çalışmalara gittiğimizde bize sorulan soruların başında gelen tarihi Kayseri Kalesi vardı. Gece gündüz demeden bu eserimizin çalışmalarını yakından takip ettik. 6 yıllık bir çalışmanın ardından sizlerin huzuruna sunuyoruz. İnşallah şehrimize damgasını vuran bu eseri paylaşıyoruz. Art niyetli bir gecikme burada söz konusu değildir. Tarihi eserin her yapılış aşaması bizim için önemliydi" şeklinde konuştu.

Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'nin resmi açılışı ise, Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Görüntü Dökümü:

-Tarihi Kayseri Kalesinden görüntü

-Protokolden görüntüler

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin konuşması

-Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşması

-Genel detay

Süre: 4.54-548 MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA

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Kaynak: DHA