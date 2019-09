Dha yurt bülteni - 15

21.09.2019 16:31

Özhaseki: Yerli ve milli Deniz Baykal'ı FETÖ operasyonuyla aldılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Eskiden Deniz Baykal döneminde bir siyasetleri vardı. Cumhuriyet ve laiklik üzerine bir siyaset yapılıyordu. Soyut kavramlar üzerinden ülkenin tehlikede olduğuna işaret edilirdi. Kılıçdaroğlu ile beraber yeni bir dönem başladı. Orada bir FETÖ operasyonu oldu ve bunu hepimiz biliyoruz. FETÖ operasyonuyla aldılar Deniz Baykal'ı. Yerli ve milli olan insanı aldılar, bir kenara koydular. Onun yerine birisini getirdiler. Her şeye müsait bir adam" dedi.

Afyonkarahisar'da bir termal otelde AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı' yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin başkanlık yaptığı programa, Çalışma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak olmak üzere 13 şehirden gelen 155 belediye başkanı, il genel meclis başkanları, büyükşehir belediyesi başkan vekilleri, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanları katıldı. Cuma günü başlayan toplantı yarın sona erecek.

'7 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARTILDI'

Programda konuşan Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan kişi sayısının 7 bin olduğunu söyledi. Özhaseki, "İnsaf. Ne istiyorsunuz çalışan insanlardan? İçlerinde 15- 20 yıldır çalışanlar var. Sabah mesaj geliyor telefonlarımıza, 'Ben şu belediyede, şu vaziyetteyim. Beni işten attılar, Allah rızası için yardım edin' diyor. 7 bin kişi. Sendika değiştirmeye zorluyorlar. Tam 24 bin kişi sendika değiştirdi. Ne oldu ya, insanların görüşleri mi değişti birkaç ay içerisinde? Gece rüyalarına ak sakallı ihtiyarlar mı girdi, 'Çıkın o sendikadan mı' dediler? Hepiniz biliyorsunuz değil mi, niye bu sendika değişimi olduğunu? Baştan söylüyorlar. 'İşten atarız' diyorlar. Siz seçim öncesinde namus sözü, şeref sözü vermiştiniz. Ne oldu namusa ve şerefe, bu kadar mı ayağa düştü? 'Hiç kimse işinden olmayacak' diye bağıra bağıra söylemiştiniz. Hem Kılıçdaroğlu, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne oldu arkadaşlar ya, el insaf ya. Bunların genel siyaseti yalan oldu. Bunu herkes bilsin. Bakın bunu her yerde ilan edin" dedi.

'HER SÖYLEDİĞİ YALAN'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ operasyonu ile genel başkan olduğunu söyleyen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Eskiden Deniz Baykal döneminde bir siyasetleri vardı. Cumhuriyet ve laiklik üzerine bir siyaset yapılıyordu. Soyut kavramlar üzerinden ülkenin tehlikede olduğuna işaret edilirdi. Kılıçdaroğlu ile yeni bir dönem başladı. Orada bir FETÖ operasyonu oldu ve bunu hepimiz biliyoruz. FETÖ operasyonuyla aldılar Deniz Baykal'ı. Yerli ve milli olan insanı aldılar bir kenara koydular. Onun yerine birisini getirdiler. Her şeye müsait bir adam. Onunla birlikte o kavramları bıraktılar ve baştan sona yalan üzerine kurulu bir düzen kurdular. Belediye başkanlığı seçimleri yaklaşırken Kılıçdaroğlu tam 3 ay boyunca benim adımı meydanlarda vererek gezdi. Yemin ediyorum her söylediği yalan."

'HER BİRİNİN 10 AYRI SORUŞTURMASI VAR'

Konuşmasında görevden alınarak yerlerine kayyum atanan Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanlarına değinen Özhaseki, "Bir başka parti daha var HDP. Çok değişik isimlerle kuruluyor, açılıyor ve yeni isimler veriliyor. Fakat HDP deyince neyi kastettiğimi herkes anlıyor. Bunların da zaten belediyecilikte gözleri yok. Öyle bir dertleri de yok. Bunların gözleri başka yerde. Seçimler bitti. Bunlar yeniden havaya girdi. Bunlar daha öncesinde olan biteni yaşanmamış gibi aynı yerden başladılar. 3 tane büyükşehir belediye başkanına İçişleri Bakanlığımız görevden el çektirdi. Yerine de valilerimize başkan vekili olarak mührü teslim etti. Buradaki birinci suçlama, 'silahlı terör örgütü kurmak veya üye olmak.' İkinci suçlama 'suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak.' Üçüncü suçlama ise 'görevi kötüye kullanmak.' Bunların hepsi suç. Bu konuda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı için 9 tane soruşturma ve kovuşturma açılmış. Mardin Büyükşehir Belediyesi için 6 tane açılmış. Van için de 7 tane. Her biri hakkında da İçişleri Bakanlığı 3'er tane soruşturma açmış, toplamda 31 tane soruşturma ve kovuşturma var. Bunlar ömürlerinde bir kez olsun PKK'ya hain veya cani demediler. Terörü lanetliyoruz. Onlardan gelen söz ise şu; biz barıştan yanayız. Silahlardan el çektirilsin, silahları bıraksın. ya bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Yine söylüyorum; bir kez bile olsun PKK'yı lanetleyen bir sözlerini duymadım" diye konuştu.

'İYİ NİYETLİ OLUN'

Konuşmasının son bölümünde belediye başkanlarını vatandaşlara karşı iyi niyetli olmaya davet eden Mehmet Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tecrübeli belediye başkanlarımız var. Başarının sırrı nedir? Ben de düşündüm bunu. Birincisi iyi niyettir. Siz de diyeceksiniz ki 'Hepimiz iyi niyetliyiz. Ne var ki bunda' diyeceksiniz. İhale yapıyorsunuz, kim alacak diye aklınızdan geçiyor mu? Geçiyorsa arkadaşlar iyi niyetli değilsiniz. Ahmet veya Mehmet alsın diye veya bizim partiye yakın, yardım eder diye bir isim aklınızdan geçiyorsa ve gayret ediyorsanız vallahi de billahi de iyi niyetli değilsiniz. En düşük fiyattan kim alır, en iyi kim yapar diye düşüneceksiniz. İyi niyet böyle bir şey arkadaşlar. Burası beytülmal, bizim malımız değil. Arkadaşlar iyi niyet, iyi niyet, iyi niyet. Sadece ihaleyi söyledim. Bunun dışındakiler için de hep iyi niyet. Allah rızası için gayret etmeliyiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

Toplantıya katılanlar kayıt yaptırırken

Toplantı salonuna giren belediye başkanlarından detay

Özhaseki toplantı salonuna giriş yaparken

Salondan genel detaylar

Özhaseki'nin konuşması

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

================================

PKK'nın 12 yakınını katlettiği eve 32 yıldır Türk bayrağı asıyor



Şırnak merkeze bağlı Güneyce köyünde, 32 yıl önce terör örgütü PKK'nın evlerine düzenlediği saldırıda, annesi, babası ve eşinin de aralarında bulunduğu 6'sı çocuk 12 akrabası şehit olan Şehmuz Güngör (59), her yıl dönümünde köye gelip, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor.

Şırnak merkeze bağlı Gabar Dağı eteklerindeki Güneyce köyünde, 21 Eylül 1987 yılında, terör örgütü PKK'lı bir grup, Güngör Ailesi'nin yaşadığı eve saldırı düzenledi. Saldırıda Rıfat Güngör(80), Emine Güngör (70), Sait Güngör (35), Behiye Güngör (32), hamile Narinç Güngör (33), Huhe Güngör (35), Hizne Güngör (34), hamile Emine Güngör (19), Azime Güngör (15), Hülya Güngör (4), Abdulcebar Güngör (2) ve Sacide Güngör (2) şehit olurken, Fettah Güngör (6) yaralı kurtuldu.

'BAŞLARINDA ŞEMDİN SAKIK VARDI'

Saldırıda annesi, babası ve eşi Huhe Güngör'ü kaybeden Şehmuz Güngör, olayın her yıl dönümünde yaşadığı Aslanbaş köyünden, Güneyce köyüne gelip, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor. Saldırı olduğu gün evde olmadığını belirten Güngör, şunları söyledi:

"Ailecek, Güneyce köyü Berma mezrasında oturuyorduk. Başlarında PKK'lı Şemdin Sakık'ın olduğu olduğu grup, gelip baskın düzenledi. Ailemizden 12 kişiyi katletti. Babam, annem, eşim, yengem, yeğenlerim, çoluk çocuk demeden 12 kişiyi katlettiler. İçlerinde 2 hamile kadın vardı. PKK, herkes onlardan korksun diye böyle büyük eylemler düzenlemiş. Biz onlardan korkmuyoruz. Biz o günden bugüne onlarla mücadele ediyoruz. Kendi akrabalarımızla birlikte bunlarla dosta olmamışız, olmayacağız. Biz bunları sevmiyoruz. Kim bunlara hak verirse de biz bunu kabul etmiyoruz. Kimse bunlara güvenmesin. Bunlar kimseye dost değil. Herkese düşman. Şehitlerimiz her yıl buraya gelip anıyorum. Çoluk çocuğumuz, torunlarımız unutmasın diye. Biz unutmuyoruz onlar da bilsinler ki, bu teröristler onların başına böyle felaketler getirmiş. Herkes bilsin ki teröristler, Güneyce köyü Berma mezrasında böyle bir katliam yapmış" dedi.

'BABAMI DİRİ DİRİ YAKTIKLARINI UNUTMAYACAĞIM'

Teröristlerin babası Rıfat Güngör'ü diri diri ateşe verdiğini ifade eden Güngör, bu yaşatılanları unutmayacaklarını kaydetti. Güngör, "Babam 80 yaşındaydı. Bunlar evi yakıp, babamı ateşin içine atıp, kapıyı kapattılar. Bu şekilde babamı şehit ettiler. Biz bunu unutmayacağız. Çoluk çocuklarımıza da anlatıyoruz. Kimse bunların Kürtlük davasına inanmasın. Eğer bunlar Kürt devleti kurmaya çalışıyorlarsa, ben de Kürdüm niye beni öldürüyor? Herkes bilsin onlar Kürtlerin düşmanıdır. Biz hayatımızda bu bayrağa ihanet etmemişiz, etmeyeceğiz. Biz onların kafasında olmadığımız için, onların dediklerini yapmadığımız için, devlete düşmanlık yapmadığımız için, onlar gelip bu saldırıyı düzenlediler. Bu devlete, bu bayrağa ihanet etmeyeceğiz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

------------

Şehmus Güngörün gelip bayrak asması

Harabe evi dolaşması

Şehmus Güngör'ün konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

================================

HDP önündeki oturma eyleminde 19'uncu gün (3)



KULP'TAKİ TERÖR SALDIRISI ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNDEN DESTEK

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 12 Eylül günü PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 işçinin aileleri, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Eylem yapan ailelerin alkış ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla karşıladığı şehit aileleri, desteklerini iletti. Kadınların birbirlerine sarılmaları sırasında duygusal anlar yaşanırken, bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kulp'taki saldırıda şehit olan Ahmet Ay'ın tekerlekli sandalyeyle gelen annesi Taat Ay'ı nöbet tutan anneler teselli etti.

'AHMET TEK EVLADIMIZDI'

Saldırıda oğlu Ahmet Ay ile 4 yakınını kaybeden Kutbettin Ay (60), "Kulp'taki terör saldırısında oğlum Ahmet'in yanı sıra 3 yeğenimi kaybettim. 4'ü de benim evladım oluyor. 90 yılında yine evimize baskın düzenlediler. 5 kişiyi katlettiler. Eşim de o saldırıda yaralandı. Hala o saldırının etkisi var. Ahmet tek evladımızdı. Şimdi eşimle bir başımıza kaldık. Biz burada çocukları için nöbet bekleyen annelere destek için geldik. Acılarını paylaşıyoruz" dedi.

BABAM VE AMCAM DA ŞEHİT OLMUŞTU

Saldırıda kuzeni Ömer Yıldız'ı kaybeden Yüksel Yatçın ise yıllar önce terör saldırısında babası ve amcasının şehit olduğunu belirterek, "Biz buradaki annelere ve babalara destek olmak amacıyla Kulp'tan geldik. Teröre lanet olsun" diye konuştu.

'ONLAR BİZİM CİĞERİMİZİ YAKTI'

Aynı saldırıda ağabeyi Abit Yıldız'ı kaybeden Münevver Yıldız ise, "Ağabeyim bize bakmak için ormana çalışmaya gitti ama bir daha geri gelmedi. Buraya aileleri desteklemek için geldik. Onlar bizim ciğerimizi yaktı. Allah da onların ciğerini yaksın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------

Kulplu ailelerin HDP il binası önüne gelmeleri

Kulp'lu kadınların annelerle buluşması

Röportajlar

HDP il binası önünde genel ve detay görüntüler.

Haber-Kemara: Mücahit YOLCU-Nurettin FİDANCAN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

================================

Husumetli iki kişi çatıştı: 1 ölü



Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, U.Ö. (25) aralarında husumet olan Kadir Kemal Akyüz (29) ile karşılaştı. Yaşanan kavga sırasında taraflar tabancalarını ateşlerken, Kadir Kemal Akyüz başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Fani Sokak üzerinde meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve aralarında husumet bulunan Kadir Kemal Akyüz ile U.Ö. mahallede karşılaştı. Birbirlerine küfür eden tarafların arasındaki tartışma kısa süre sonra tabancaların çekilmesiyle çatışmaya dönüştü. Taraflar birbirlerine ateş ederken, Kadir Kemal Akyüz başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Akyüz kanlar içerisinde yerde kalırken, U.Ö. ise kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Akyüz'ü Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başından vurulan Kadir Kemal Akyüz doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çatışmanın yaşandığı sokakta olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, bölgede 17 tane boş mermi kovanı buldu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı. Zanlının gidebileceği yerleri araştıran ekipler, U.Ö.'yü kısa süre sonra olay yerinin yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, hayatını kaybeden Akyüz'ün kendisine küfür ettiğini, kendisinin karşılık vermesi üzerine Akyüz'ün ateş açtığını söylediği iddia edilen U.Ö. üzerine çelik yelek giydirilerek Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntü

Zanlının asayişten çıkışı

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

================================

Adana'da Aile Hekimleri Güz Sempozyumu

Adana'da Aile Hekimleri Derneği (ADANAHED) tarafından, Çukurova Aile Hekimliği Güz Akademisi toplantısı düzenlendi.

Hilton Oteli'nde gerçekleşen toplantıda aile hekimlerinin çalışmalarına yönelik çözüm odaklı, kaliteli, hasta hekim ilişkisi konularında ki bilgileri tazelendi. Sempozyumda Prof. Dr. Mehmet Kanadaşı, Doç. Dr. Süleyman Özdemir, Prof. Dr. Okan Bakıner, Prof. Dr. Mehmet Adam, Prof. Dr. Adem Aydın, Doç. Dr. Emre Bozkırlı ve Dr. Ahmet Yönder branşları konusunda çeşitli bilgiler aktardı. ADANAHED Başkanı ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2'nci Başkanı Dr. Yakup Şahin, sempozyumun çalışan aile hekimlerinin bilgilerini güncelleme adına yapıldığını belirtti. Dr. Şahin, aile hekimliği uygulamalarının daha iyiye ulaşması ve sahada görev yapan aile hekimleri için gerek ADANAHED olarak bölgede, gerekse AHEF olarak tüm yurtta eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Sempozyumdan genel ve detaylar

Dr. Yakup Şahin'in açıklaması

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA,





