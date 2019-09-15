Dha yurt bülteni-15

15.09.2019 22:57

Traktörün altında kalan Suriyeli Hilef, ağır yaralandı



ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yeniceköy'de Suriyeli Azel Hilef'in (23) kullandığı traktör yoldan çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Hilef, ağır şekilde yaralandı.

Bayramiç ilçesine bağlı Yeniceköy kırsalında, bugün saat 18.00 civarında İbrahim Aktaş'a (55) ait plakasız traktörü kullanan Azel Hilef direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ahşap elektrik direğine çarpan traktör, direği kırarak tarlaya yuvarlandı ve ters döndü. Traktörde bulunan Azel Hilef ters dönen traktörün altında kalırken, yanındaki Janid El Hamud (32) kendini atarak tarlaya düştü. Kepçeyle kaldırılan traktörün altından çıkarılan Hilef ile diğer yaralı Hamud'un ilk müdahaleleri olay yerine çağrılan 112 Acil ekibi tarafından gerçekleştirildi. Traktörden atlayanHamud kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Ağır şekilde yaralanan Hilaf, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedaviye alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), -

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Otomobil, 2 motosiklete çarptı: 4 yaralı



KİLİS'te otomobilin, kavşakta 2 motosikletle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Ekrem Çetin kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, A.Aç'nın kullandığı 01 AC 820 plakalı otomobi, kavşakta Y.H. yönetimindeki 79 DF 131 plakalı motosiklet ile A.A. yönetimindeki 79 AAG 028 plakalı motosiklete çarptı. Kazada iki motosiklet sürücüsü ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan K.H. ile E.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntü

-Yaralı ambulansa taşınınrkan

Araç ve motorlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, -

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Doğa yürüyüşünde rahatsızlanan kişiyi JAK timi kurtardı

BURSA'da arkadaşı N.C.B. ile ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada tansiyonunun yükselmesi nedeniyle rahatsızlanan E.B., Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşı N.C.B. ile ormanda doğa yürüyüşüne çıkan E.B., Kanlı Gölet olarak da bilinen Balıklıdere mevkisine geldiğinde tansiyonunun yükselmesi nedeniyle rahatsızlandı. Arkadaşını bulunduğu alandan çıkaramayan N.C.B., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, sarp arazide mahsur kalan E.B. ile arkadaşı N.C.B.'ye ulaşarak bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 arkadaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-JAK ekiplerinin çalışmaları

-Mahsur kalan vatandaşların kurtarılışı

-Detaylar

Süre: 02.12 Boyut:

Haber: Mehmet İNAN/BURSA,

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Cumhurbaşkanlığı UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları tamamlandı



Cumhurbaşkanlığı tarafından Adapazarı'nda Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları, Adapazarı Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde yapıldı. "Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir" sloganıyla başlayan yarışların startını Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi. Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması'nda 16 ülkeden 50 erkek sporcu ile 14 ülkeden 20 kadın sporcu farklı parkurlarda pedal çevirdi.

Yarışmada elit erkekler kategorisinde Letonya'dan Martins Blums birinci, Rusya'dan Ivan Flatov ikinci, Slovakya'dan Martin Haring üçüncü, elit kadınlar kategorisinde Avusturya'dan Laura Stigger birinci, Rusya'dan Guzel Akhmadullina ikinci, Japonya'dan Miho İmai üçüncü oldu.

Düzenlenen kupa töreni ile derece elde eden sporcular madalyalarını alırken tören sonrası bir konuşma yapan Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem Yüce, "2020'de dünyanın gözü Sakarya'da olacak. Organizasyonda bir nevi 2020 yılında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacak olan Dağ Bisikleti Maraton Yarışları Dünya Şampiyonasının provasını gerçekleştirdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışlardan görüntü

Detaylar

Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI (Sakarya)

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Kaynak: DHA