Dha yurt bülteni - 15

10.09.2019 15:36

Türk ve ABD askerlerinden sınırda inceleme

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için Şanlurfa'nın Akçakale ilçesinde oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi'nde görevli Türk ve ABD'li askeri yetkililer, sınır hattında incelemelerde bulundu.

Pazar günü Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad kentinin 25 kilometre batısındaki Ağsağa bölgesinde Türk ve ABD zırhlı araçları tarafından yapılan ortak kara devriyesinin ardından sessizliğin hakim olduğu sınır hattı, öğleden sonra yeniden hareketlendi. Türk ve ABD'li askeri yetkililerin bulunduğu 5 zırhlı araç, sınır hattına geldi. Zırhlı araçlardaki 2 ülke askeri yetkilileri Telabyad sınır hattından batı yönündeki Ayn El-Arap bölgesine doğru ilerledi. Askeri yetkililerin ardından kısa süre sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 askeri araç ta gelerek aynı bölgeye yöneldi.

Görüntü Dökümü

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-Sınır hattına gelen askeri heyet

-Sınırda inceleme yapan ABD ve Türk askerleri

-Sınır hattında görev yapan askerler

-Sınır hattına giden askeri araçlar

-Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Yetiştirme yurdunda kız çocuğu, erkek çocuğunu dövüp merdivenden sürükledi

Antalya'da, yetiştirme yurdunda kalan kız çocuğu A.N.E. (15), aynı yurtta kalan erkek çocuğu D.V.P.'yi (6) dövüp, merdivenlerden sürükledikten sonra başını duvara vurarak, ağır yaraladı. Gözaltına alınan A.N.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. D.V.P. ise hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Olay, pazar günü, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Çocuk Yetiştirme Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta kalan kız çocuğu A.N.E., bilinmeyen nedenle diğer çocukların yanında, erkek çocuğu D.V.P.'yi dövmeye başladı. Çocuğu bulunduğu 2'nci katın merdivenlerinden zemin kata kadar sürükleyen A.N.E., başını da duvara vurdu. Bu sırada yurt görevlileri, erkek çocuğunu A.N.E.'nin elinden kurtardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği D.V.P., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan D.V.P.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan A.N.E. ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, -

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Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelere Kayseri'den destek

Kayseri'de Mazlumder öncülüğünde bir araya gelen 50 kişilik grup, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek amacıyla 1 saatlik oturma eylemi yaptı.

Kayseri Mazlumder üyesi çoğu kadın 50 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Grup, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren ailelere destek amacıyla meydandaki Bürüngüz Camii önünde oturma eylemi yaptı. 'Kayseri'den Diyarbakır'a selam olsun', 'anneler nöbette' yazılı dövizler taşıyan grup, yaklaşık 1 saat oturdu.

'ÇOCUKLARIN YERİ ANA KUCAĞIDIR'

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Diyarbakır'da oturma eylemi gerçekleştiren annelere destek olmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyleyerek, "Biz de bir nebze de olsa o anaların yüreklerine su serpmek için, anaların acısına ortak olduğumuzu bildirmek, anaların yanında olduğumuzu duyurmak için bir saatlik bir oturma eylemine başladık. Devletimizden beklentimiz her türlü tedbiri alarak, tüm insanlarımızı kucaklayarak kurda kuşa yem etmek için HDP'nin, PKK'nın eline gençlerimizin bırakılmasına engel olacak tedbirler alsınlar" dedi.

Dernek üyesi avukat Sena Özdemir ise, "Çocuklarımızın yeri silahlı eylemlerde kan dökerek insanları öldüren yasa dışı örgütlerin yanı değil, aileleri ve ana kucağıdır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Oturma eylemi yapan kadın ve erkeklerde genel ve detay görüntü

Mazlumder Şube Başkanının açıklaması

Dernek Üyesi sena Özdemir açıklama

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: İsmet KÖZELO KAYSERİ,

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Evinin merdivenlerini çıkarken fenalaşan öğretmen, hastanede öldü (2)

OKULUNDA BÜYÜK YAS

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evine gittiği sırada merdivenlerden düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hacer Salih İlkokulu 4'üncü sınıf öğretmeni İsmet Ulaş'ın (55) sınıfında yas ve gözyaşı vardı. Görev yaptığı sınıfında masasına çiçekler konularak anılan İsmet öğretmen için öğrencileri ve velileri gözyaşı döktü.

İnegöl Hacer Salih İlkokulu 4'üncü sınıf öğretmeni İsmet Ulaş, gece yarısı eşinden ayrı yaşadığı evinin bulunduğu İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki apartmana girdi. Merdivenleri çıktığı sırada fenalaşıp, yere düştü. Ses üzerine kapılarını açan apartman sakinleri, Ulaş'ı yerde buldu. Hemen ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalbi durduğu belirlenen İsmet Ulaş, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsmet Ulaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bursa Cumhuriyet Savcılığı ise Ulaş'ın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından öğretmenin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 28 yıldır öğretmenlik mesleğini yapan İsmet öğretmenin cenazesi, defnedilmek üzere İstanbul'dan uçakla memleketi Malatya'ya gönderildi.

"OKULUMUZUN SEVİLEN ÖĞRETMENLERİNDENDİ"

Okula geldiklerinde öğretmenlerinin hayatını kaybettiğini öğrenen öğrenciler, büyük üzüntü yaşadı. Öğretmen için okul idaresi tarafından sınıfta tören düzenlendi. Öğretmen masasına İsmet öğretmenin fotoğrafı konulurken; törende öğrenciler ile veliler çok sevdikleri öğretmenleri için gözyaşı döktü. 55 yaşındaki İsmet Ulaş'ın okullarında 4 yıldır görev yaptığını belirten okul müdürü Mustafa Zengin, "Okulumuzda sevilen öğretmenlerimizden olan İsmet öğretmenimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok iyi biriydi. Ailesine başsağlığı diliyorum. O bir eğitim şehididir. Öğretmeninizin tavsiyelerini yerine getirip çok daha başarılı öğrenciler olun" dedi.

Görüntü dökümü

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-genel görüntü

-öğrenci ve veliler görüntü

-müdür açıklama

-detaylar

HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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Kübra öğretmeni öldüren eski eşi: Onu hale çok seviyorum



Mersin'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşi öğretmen Kübra Aşkın'ı (37) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Davut Demir (41), müebbet hapis cezası istemiyle hakkında açılan davada, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada suçunu itiraf eden Demir, "Olayı inkar etmiyorum. Cinayeti ben işledim. Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Onu hale çok seviyorum" dedi.

Olay, 14 Şubat günü Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Tutuklanan Davut Demir hakkında müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çok sayıda avukatın gönüllü olarak katıldığı davada sanık Davut Demir, savunmasını yaptı. Aşkın ile severek evlendiklerini belirten Davut Demir, 10 yıllık evliliklerini 2017 Aralık ayında bitirdiklerini söyledi. Demir, Ocak 2018'te eski eşinin sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım üzerine, onun ve çevresindekilerin sosyal medya hesaplarını takibe aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Araştırmalarım sonucu eski eşimin 2010'dan bu yana aynı okulda görev yaptığı bir öğretmenle gönül ilişkisi yaşadığını öğrendim. Kazandığım parayı başkasının mutluluğu için harcamasını hazmedemedim. Olay günü bir AVM içerisinde bulunan bir kahveciden kahve aldım ve arabamda içmeye başladım. Bu sırada eski eşim ve arkadaşları önümden geçti. Arabalarına binip uzaklaştılar. Ben de evime doğru giderken eski eşimin gönül ilişkisi yaşadığını öğrendiğim kişiyi bir apartmanın önüne bıraktığını gördüm. Yoluma devam ederken ışıklarda eski eşim geldi. Konuşmak için penceremi açtım, seslendim. O da bana 'beni takip et' dedi. 10-15 dakika takipten sonra arabayı üstüme kırdı. Araç hakimiyetini kaybedip kaza yaptık. O sırada arabasından çıkarak bana hakaretler yağdırmaya başladı. Ben de bunun üzerine belimdeki silahı çıkarıp ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Olay yerinden kaçmadım, yürüyerek gittim. Zaten kendim teslim oldum. Olayı inkar etmiyorum, cinayeti işledim. Delil falan karartmadım. Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Yoksa benim kimseyi öldürmeye niyetim yoktu. Onu halen çok seviyorum."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

'ÖLDÜREN SEVGİ İSTEMİYORUZ'

Adliye önünde açıklama yapan Mersin Kadın Platformu adına konuşan Derya Narlı, "'Öldüren sevgi istemiyoruz' diye sokağa çıktığımız 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kübra katledildi. Biz özgür, eşit bireyler olarak yaşamak istiyoruz" dedi.

Adliye önünde yetkililere seslenen Kübra öğretmenin yakınları ise, "Ciğerimiz yandı. Başka Kübralar ölmesin. Ne olur önlem alın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

HABER: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Samsun'da motosikletli polis timleri, denetimlerini sıklaştırdı

Samsun'da Motorize Yunus polisi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, okullar çevresi ve umuma açık yerlerde şüpheli kişilere yönelik uygulama yaptı, denetimlerini yoğunlaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürü Aydın Özdemir de, motorize yunus kıyafeti giyerek uygulamaya katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus polisi, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlkadım ilçesi okullar bölgesindeki umuma açık yerler, internet kafeler ile okul çevrelerinde şüpheli kişilere yönelik uygulama yaptı. Asayiş Şubesi Müdürü Aydın Özdemir de, motorize yunus kıyafeti giyerek uygulamaya eşlik etti. Şüpheli kişiler üzerinde yapılan uygulamalarda, suç aletleri ele geçirildi. Uygulamada 2'si kimliksiz olmak üzere 3 kişi de gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Yunus polislerinden detay

Asayiş Şube Müdürü'nün motosikletle uygulamaya katılması

Detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Hakan AKGÜN/SAMSUN,

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Aşık Hüseyin Akan: 'Çok Sevdim Yalan Oldu' bana ait

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Aşık Hüseyin Akan, 'Çok Sevdim Yalan Oldu' isimli şarkının kendisine ait olduğunu ileri sürdü. Bulut'un eseri izinsiz kullandığını iddia eden Akan, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Oyuncu İrem Sak'ın çektiği bir video ile popüler olan 'Çok Sevdim Yalan Oldu' isimli şarkıya çekilen klip, 30 milyon izlenmeye ulaştı. Sosyal paylaşım sitesisinde yüz binlerce beğeni alan şarkıyı seslendiren Kayserili Fatih Bulut'a yönelik şok bir iddia geldi. Tarsuslu Aşık Hüseyin Akan, eserin sözü ve müziğinin kendisine ait olduğunu ve Bulut'un parçayı izinsiz olarak kullandığını iddia etti.

'ASKERDE YAZDIM'

Şarkının hikayesini anlatan Akan, "1987 yılında 15'inci Kolordu Cezaevi'nde besteledim müzikledim. Bu parçanın her şeyini orada yazdım. O tarihte Adana Demirspor'da futbolcuydum ve evliydim. Tecilim olmadığı için apar topar askere götürdüler. O dönemde hiç gurbete çıkmamıştım, evlilik de vardı. Kalemi aldım elime, 'Umut ışıklarım birer birer söndüler, her topluma baktım onlar döndüler, ezdi tükenmek bilmiyor, zalim geceler' bunun hikayesi böyle ortaya çıktı. Hak sizde hukuk sizde. Bundan birkaç sene önce bu sözleri Mustafa Balcı diye bir kardeşim internette söylemiş. Onu uyardım, 'Bu eser bana aittir' dedim, O da, 'Hocam ellerinden öperim' dedi. Aradan bir süre sonra bu şarkı patladıktan sonra bizim aile dostumuz beni arayarak, 'Bu geceler parçası sana ait değil mi?' dedi. Baktım evet aynısı. 'Söz-müzik: Mustafa Balcı ve Fatih Bulut' diye yazmışlar" dedi.

Akan, söz konusu eserin geçmiş yıllarda Kültür Bakanlığı onayı ile çekilen Cono Ahmet isimli belgeselde kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Sosyal paylaşım sitesinde Mustafa Balcı'nın 592 bin 999 izlenen, 'Çok Sevdim Yalan Oldu' klibinin bilgi kısmında 'Söz Aşık Hüseyin Akan'a aittir' yazarken, Fatih Bulut'un 29 milyon 893 bin 677 kez izlenen aynı başlıklı klibinde 'Söz & Müzik: Fatih Bulut' yazıyor.

Görüntü Dökümü

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Akan'ın şarkıyı söylemesi

Ailesi ile görüntüsü

Sazına akord yapması

Akan ile röportaj

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),

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Kamyon kasasındaki boya kazanında patlama: 5 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yol çizgisi çizmek için kullanılan kamyonun kasasındaki termoplastik boya yüklü kazanın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Nazilli Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Park halinde duran, Karayolları Bölge Müdürlüğü bünyesinde yol çizgisi çiziminde kullanılan, taşeron şirkete ait, 35 TUK 61 plakalı kamyonun kasasındaki kazana, boyanın sıvılaştırılmasında kullanılan gaz yüklenirken, patlama oldu. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, 2 kişi yüzünden, 3 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kamyon şoförü Muammer Kef ile Resul Dicle, Mahir Birinci, Umutcan Korkulu ve Günay Göleç, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı öğrenen Kaymakam Sedat Sırrı Aksoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detay görüntüler.

-Patlayan kamyon üzerindeki kazanın söndürme çalışmaları

-Kaymakam ve Belediye Başkanı ve Jandarma Komutanı yangın bölgesinde incelemede bulunurken ve bilgi alırken

-Çıkan yangından detay görüntüler

Haber: Bahattin ALBAYRAK- Kamera: NAZİLLİ (Aydın),

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Kaynak: DHA