Dha yurt bülteni - 15

07.09.2019 19:25

Bakan Soylu: Diyarbakır'da herkes örgüte nerede katılım yapıldığını biliyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemine ilişkin konuştu. Bakan Soylu, bölgede birçok annenin istemediği halde evladını teröre kurban verdiğini ifade ederek, "Orada oturan anneleri sonuna kadar anlıyorum. Diyarbakır'da herkes terör örgütüne nerede katılım yapıldığını biliyor. Anneler, aileler, tam adresinin önündeler. Bir siyasi partinin PKK terör örgütüne adam alma merkezi olarak değerlendirildiğini tüm Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız biliyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye geldi. Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve operasyonlar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte Pülümür Vadisi ile Aliboğazı bölgelerindeki askeri üs bölgelerinde kurulan güvenlik yaşam kulelerinde incelemede bulundu.

'TUNCELİ'DE SON 3 YILDA 370 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Pülümür Vadisi bölgesindeki Alacık köyü yakınlarındaki 2 bin rakımlı üs bölgesinde gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Soylu, Tunceli'de son üç yıldır sürdürülen başarılı operasyonlarla PKK'nın çökertildiğini ve Tunceli dağlarında 60- 65 teröristin kaldığını söyledi. Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Şu anda bulunduğumuz kulenin alt tarafından geçen Tunceli- Erzincan karayolu ile birlikte terör örgütü Türkiye'de birkaç yolu kendisine ait eylem alanı olarak belirlemişti. Terör örgütü, bu yollarda ve bölgelerde eylem yaparak kendisini kanıtlamaya çalışıyordu. Bizler de arkadaşlarımızla birlikte oturup ortak değerlendirme yaptık ve bir daha bu yollarda, vadilerde güvenliğin aksamaması için ortak kararlar aldık ve bu yaşam kulelerini hayata geçirdik. Şu an bu bölgede 13 güvenlik kulesi yapıldı ve sonraki zamanlarda bu sayı 22 olacak. Şu an bu yolumuzda hiçbir güvenlik sorunu söz konusu değil. Terör örgütü, Tunceli bölgesinde son üç yıl içinde büyük darbeler yedi. Son üç yıl içinde 370 terörist bu bölgede etkisiz hale getirildi. Şu dağlarda 60-65 terörist var. Geçen yıl 98, önceki yıl 103 teröristi etkisiz hale getirmiştik. İnanıyorum biraz daha yüklendikçe, bu dağlar tertemiz hale gelecektir. Gayretimiz devam ediyor. Şunu belirtmek isterim, Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı arttıkça, Tunceli'ye gelen turist sayısı artıyor, ilin ekonomisi kalkınıyor, Türkiye'nin ekonomisine katkı sunuluyor. Yani terörle mücadeledeki başarılar, Türkiye için büyük bir kazanım oluyor. Gerek Kıran 1 olsun, gerek Kıran 2 operasyonu olsun ki devamı da gelecek. Kış aylarına girmeden terör örgütün hem kış üslenme kabiliyetini ortadan kaldırabilmek, hem de terör örgütünün yaşam alanlarında, onları tamamen tasfiye edilecek ve iyice daraltabilecek bir hamleyi yapabilmek amacındayız. Operasyonlarımız tüm sezon boyunca devam edecek, 3 yıldır yaptığımız gibi kış boyunca da devam edecek" dedi.

'ORADA OTURAN ANNELERİ SONUNA KADAR ANLIYORUM'

Bakan Soylu, konuşmasında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere de değinerek, bir siyasi partinin PKK terör örgütüne adam alma merkezi olarak değerlendirildiğinin herkesçe bilinmekte olduğunu söyledi. Bakan Soylu, "Terör örgütü maalesef bu coğrafyada, anaları, kadınları ve genç kızlarımızı yıllarca istismar ederek, onların düşüncelerini, duygularını istismar ederek, kendisini bir noktaya tutmak istedi. Kadın üzerinde terör örgütü güçlenmeye çalıştı. Birçok anne istemediği halde birçok evladını terörizme kurban verdi. Orada oturan anneleri sonuna kadar anlıyorum. Diyarbakır'da herkes terör örgütüne nerede katılım yapıldığını biliyor. Anneler, aileler tam adresinin önündeler. Bir siyasi partinin PKK terör örgütüne adam alma merkezi olarak değerlendirildiğini tüm Diyarbakır da biliyor, Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız da biliyor" diye konuştu.

'ÖRGÜT ONLARA KONUŞUN DEDİĞİ ZAMAN DİYARBAKIR BAROSU KONUŞUYOR'

Açıklamasında, Diyarbakır Barosu'na HDP önünde eylem yapan ailelere destek vermediği için tepki gösteren Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Cübbe giyen ve biz Diyarbakır Barosu'na kayıtlıyız diyen, Diyarbakır Barosu yöneticileri için söylüyorum. O Diyarbakır Barosu'nun içi daha küçülecek, mini minnacık olacak. Yani mini minnacık olacaklar. Çünkü herhangi bir şey olunca seslerini terör örgütü paralelinde çıkarmayı çok seviyorlar. Vicdanlarından yoksun olduklarını, hukuk bilgilerinden de yoksun olduklarını, insanlıklarından da yoksun olduklarını düşünüyorum. Bu, benim şahsi kanaatim. Onları izliyor ve takip ediyorum. Ne zaman terör örgütü onlara konuşun dediği zaman Diyarbakır Barosu konuşuyor. Ne zaman terör örgütü bir söz söyleyin, eylem yapın dediği zaman Diyarbakır Barosu eylem yapmaya çalışıyor. Burunlarının dibindeki bir feryada, bir acıya ses çıkaramayacak kadar zavallılar. Daha öte sözler de söylemek istiyorum da bugün buranın halet-i ruhiyesinde daha fazla onları ağzımıza almak, konuşmak istemiyorum."

NUPELDA İLE AYAZ KARDEŞLERİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Bakan Soylu, güvenlik güçlerine yaptığı ziyaretin ardından Ovacık ilçesinde 15 Temmuz günü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu kardeşlerin aileleriyle bir araya geldi. Aileye ziyaret öncesi Bakan Soylu, Güloğlu ailesinin yaşadığı Çakmaklı köyünde Vali Tuncay Sonel'in girişimiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Nupelda ve Ayaz Kardeşler Parkı'nın açılışını yaptı. Açılışın ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler Güloğlu ailesini ziyaret etti. Bakan Soylu, Güloğlu ailesi ile Munzur Nehri'ne düşerek hayatını kaybeden Engin Eroğlu'nun ailesi için Tunceli kent merkezinde hediye edilen evlerinin anahtarını teslim etti.

Bakan Soylu, Güloğlu ile Eroğlu ailesine yaptığı ziyaretin ardından Munzur Gözeleri'ne giderek burada piknik yapanlarla bir süre sohbet etti.

Görüntü dökümü

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Bakan Soylu'nun helikopterle üs bölgesine gelişi

Bakan Soylu'nun güvenlik kulelerini incelemesi

Güvenlik güçleriyle kahvaltı

Bakan Soylu'nun üs bölgesinde yaptığı açıklama

Park açılışı

Güloğlu ailesini ziyaret

Munzur Nehrinde piknik yapanlarla sohbet

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2.6 GB

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Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (4)

SELÇUK'TA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Didim ziyaretinin ardından İzmir'in Selçuk ilçesine de uğradı. Burada Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kendisini belediye binası önünde bekleyen vatandaşlara seslendi.

"Önümüze engeller çıkartılabilir ama kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal ve onun arkadaşlarına sözümüz var. Türkiye'yi çağdaş uygarlığa kavuşturacağız. Yanımda iki kadın belediye başkanımız var. Ne kadar güzel. Birisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı topuklu efe, diğeri tarihi ilçenin başkanı, ikisi de sizleri kucaklıyor, anne şevkatiyle. Bu cumhuriyetin getirdiği bir şey. Atatürk'ü, arkadaşlarını minnetle, rahmetle anmamız gerekiyor. Bu güzelliği bize verdiği için. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız, bunu yapacağız. El birliğiyle yapacağız. Bunu tek başıma yapmamın imkanı yok ama hep birlikte yapacağız. Demokratik yöntemlerle elde ettiğimiz başarıyı sadece Türkiye'dekiler değil, bütün dünya alkışladı. Biz aydınlığa mutlaka ulaşacağız. Buraya gelişimin temel nedeni, sizlere teşekkür etmek. Sizler seçimlerde üstünüze düşeni yaptınız. Çalışkan bir kadını belediye başkanı yaptınız. Burayı bütün dünyada görünür kılacak. Bütün Türkiye'yi de yaşanacak bir ülke yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Kuşadası'na gitmek üzere Selçuk'tan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selçuk ziyaretinden görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ SELÇUK (İZMİR),

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Urla'da orman yangını

İZMİR'in Urla ilçesinde ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Urla'nın Azmak Koyu yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 16.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 helikopterle havadan, 24 arazöz ve orman işçileri ile karadan söndürme çalışmalarına başlandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Kadir ÖZEN/İZMİR, -

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Genç kız, evden çıkmasına izin vermeyen ablasını darbedip kardeşlerini rehin aldı



İZMİR'in Konak ilçesinde, P.B. (17), arkadaşıyla buluşmak için evden çıkmasına izin vermeyen ablası H.B.'yi darbedip, kardeşleri down sendromlu H.B.(11) ile E.B.'yi (10) bıçakla rehin aldı. Sinir krizi geçiren, polisin, yarım saatlik çabası sonucu ikna edilen genç kız, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Murat Mahallesi 2464 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Arkadaşıyla buluşmak için evden çıkmak isteyen P.B.'ye ablası H.B. izin vermedi. P.B. direnince, ablası kapıları kilitleyip, anahtarı evin bahçesine attı. Dışarı çıkmayı başaramayan P.B. sinir krizi geçirip, önce ablasını darbetti, ardından da kardeşleri down sendromlu H.B. ile E.B.'yi bıçakla rehin aldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık ikna çabasının ardından kardeşlerini serbest bırakan P.B.'yi sakinleştiremeyince, kelepçe takarak ambulansa bindirdi. Hem kendi yakınlarına, hem de polislere bağıran genç kız, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Genç kızın evden çıkarılışından görüntü

Genç kızın ambulansa alınışından görüntü

Evden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Otomobil şarampole yuvarlandı; avukat sürücü yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü avukat Yaşar Kaya Yılmaz(51) yaralandı.

Kaza, Malkara- Keşan karayolunun Kadıköy Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi.İstanbul Barosu'na kayıtlı olduğu belirtilen avukat Yaşar Kaya Yılmaz, yönetimindeki 34 FU 9961 plakalı otomobilin kontrolünü yitirmesi üzerine araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Yılmaz, itfaiyenin kaza kırım ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasının ardından güçlükle çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesi

Yaralıdan detayla

Kaza yerinden detay

Ekiplerin çalışması

Otomobilin çekiciyle şarampolden alınması

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), -

Kaynak: DHA