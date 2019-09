Dha yurt bülteni - 15

06.09.2019 16:17

Çorum'da 'yaprak biti' istilasına maskeli önlem

Çorum'da, tarım arazilerinden geldiği öne sürülen 'yaprak biti', kentte yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklardaki ağaçları da sardı. Belediye ekipleri, böceğe karşı ilaçlama çalışması yaparken, kent sakinlerinin bir kısmı ise maskeyle önlem aldı.

Çorum'da, son günlerde, özellikle ağaçların olduğu cadde ve sokakları bitkinin özsuyu emen böcek olarak tanımlanan 'yaprak biti' istila etti. Bu böcek türü nedeniyle ulaşımın yoğun olduğu cadde ve sokakları kullanan halk, zor durumda kaldı. Belediye ekipleri, hem insanların üstündeki elbiselere dadanan hem de bitkilere zarar veren böcekle ilgili, biyolojik mücadele başlattı. Ekipler, belirlenen alanlarda periyodik olarak ilaçlama çalışması yapıp, böcek türüyle mücadele ederken, bazı kent sakinleri ve çocuklar da maskeyle önlem alarak korunmaya çalışıyor.

'SIKINTILI SÜREÇ YAŞIYORUZ'

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaprak bitiyle mücadelede güçlük yaşadıklarını belirterek, tarım arazilerinden geldiği öne sürülen böceğe karşı, cadde ve sokakları araçlarla ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Aşgın, "Bu böcekle mücadelede noktasında sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Tarım alanlarında hasat mevsimi devam ediyor. Bölgedeki sinekler şehrimize geliyorlar. Belediye olarak 24 saat boyunca bizler de ilaçlama çalışması yapıyoruz. Bu her zaman yaşanan bir durum değil tabi, ilgili kurumlarla çalışmalarımızı yaparak sineklerin yok edilmesi anlamında istişareli bir şekilde bu çalışmalarımız yürütülüyor" dedi.

'İLAÇLAMA ETKİLİ OLDU'

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise böcek türünün insan sağlığını tehdit etmediğini söyleyerek, Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü'yle koordine içinde gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Yağbat, yaprak bitinin, en çok ayçiçeği ekili alanlarından kente geldiğini de aktararak, ilaçlama çalışmalarının etkili olduğunu aktardı.

Serbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyor

Karadeniz'in yeşil altını fındıkta, serbest piyasadaki fiyat düşüşü üreticileri tedirgin ediyor. Fındık fiyatının düşüşünün önüne geçilmesini isteyen Tüm Üretici Köylüler Sendikası Ordu Şube Başkanı Zekai Sağra, fındığın devlet tarafından yasal korunmaya alınması gerektiğini belirtti.

Karadeniz'de 6 Ağustos'ta başlayan fındık hasadı orta ve yüksek kesimlerde devam ediyor. Hasattan önce fındık alım fiyatının açıklanması Karadeniz'deki üreticileri memnun ederken, fındığın serbest piyasadaki fiyat düşüşü ise üreticileri tedirgin ediyor. Ziraat Odaları temsilcileri, üreticilere serbest piyasa fındık fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Üreticiler, devletin serbest piyasadaki fındık fiyatının düşüşünün önüne geçilmesi için önlem alınması istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) levant kalite fındığı 16 lira 50 kuruştan alırken, serbest piyasada fındık 14 liradan işlem görüyor.

Tüm Üretici Köylüler Sendikası Ordu Şube Başkanı Zekai Sağra, fındığın devlet tarafından yasal bir çerçeveye alınması gerektiğini belirterek, "Fındık dediğinizde ciddi paraların döndüğü bir piyasadır. 1 liralık bir manipülasyonun sadece Ordu şehrine 220 milyon Türk lirası maliyeti vardır. Bu bir kul hakkıdır. Biz bunu Tüm Köy Sen olarak uzun zamandır dillendiriyoruz. Fakat Meclis'e kadar gitmemize, bütün komisyonlarla görüşmemize rağmen maalesef bu yüksek rant, tarımda yüzünü bu üreticilere değil tekellere dönen bu ülkeyi yönetenler bugünkü durumun sorumlularıdır. Bu ülke adına çok acı bir durumdur. Ülkenin milyar doları maalesef birilerinin bir günde cebine gitmektedir. 2 milyarlık fındık ihracat gelirinin 4 milyar dolara çıkması için daha geçen sene TMO'nun 14 liradan aldığı bu fındığın 28 lira olması gerekirdiö dedi.

'KONUYA EL ATILMALI'

Üreticilerden Şaban Sönmez, serbest piyasadaki fiyat düşüşlerine karşı milletvekillerinin devreye girmesi gerektiğini belirterek, "Piyasa 13,5-14 TL seviyelerine düştü. Fındık fiyatının serbest piyasada düşmesi, tüccarların insafına kalmış bir iş. Bizim Ordu'da bu işler düzelmez. Çünkü niye düzelmez; adam çocuğunu okula verecek tüccardan para alıyor. Kurban kesecek tüccardan para alıyor. Ne yapacak adam? Nereden alacak parayı? Fındığı erken çıkartınca tüccara veriyor. Tüccar da bunu biliyor zaten. Tüccar da üreticinin fındığını ucuz fiyata alıyor. Fındık fiyatının düşmesi anormal. Milletvekillerinin konuya el atması gerekiyorö diye konuştu

'BORÇLU VATANDAŞLARI DÜŞÜNEN YOK'

Fındık üreticisi Cemal Yeşilyurt ise, "Bunların aralarında sanırım bir politika var. Onun için serbest piyasada fındık düşüşü yaşanıyor. Mağdur insanları, borçlu olan insanları hiç düşünen yok. Hükümetin verdiği fındık fiyatını herkes takdir etti. Peki buna karşı serbest piyasadaki fındık fiyatları neden düşük? Serbest piyasa 15.50 liradan alıyor, devlet bunun tabanını 16.50 lira olarak belirledi. Şimdi 14.50-14 liraya kadar düştü. Devletin buna el atması gerekiyor. Halkın durumunu görüyorö ifadelerini kullandı.

'FİYATLAR BİLEREK DÜŞÜRÜLÜYOR'

Paraya ihtiyaç duyan vatandaşın fındığını sattığını ifade eden Gökay İşleyen, "Okullar açılıyor. Herkes bir şeyler satmak zorunda. Paraya ihtiyacı var vatandaşın. Piyasada da nakit para sıkıntısı var. Bundan dolayı fındık ticareti ile uğraşan kişiler bunu kendilerine fırsat olarak gördüklerinden dolayı, fındık fiyatlarını indirebildikleri kadar indirmeye çalışıyorlar. Arz-talep denen bir şey var. Fındık fiyatlarının belirlenmesinde bu da doğrudan etkili ama ben fiyatların bilerek düşürüldüğünü zannediyorumö şeklinde konuştu.

'VATANDAŞ HEP MAĞDUR EDİLİYOR'

Üretici Mehmet İşleyen ise, "Fındık 16 küsurdan başladı şu an 13.50 TL'ye kadar düştü. Vatandaşlara yazık günah. Okula gönderecekleri çocukları var. Gurbetçiler var. Hepsi üç beş kar yapacaklar ama hepsi zarar edip geri gidiyorlar. Bana göre fındık fiyatları bilerek düşürülüyor. Vatandaş hep mağdur ediliyor" diyerek yetkililerin üreticiye sahip çıkmasını istedi.

Diyarbakır'da ailelerin, HDP önündeki eylemi sürüyor (3)

FENALAŞAN ANNE, HASTANEYE KALDIRILDI

Diyarbakır'da, çocukları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Remziye Akkoyun, bir ara içeri girip, çıktıktan sonra fenalık geçirdi. HDP'lilerle yaptığı görüşmede, oğlu Azad Akkoyun'un yaralandığının ve hastanede olduğunun iddia edilmesi üzerine binadan çıkan Akkoyun, fenalaştı. Remziye Akkoyun, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Hizan'da fındık hasadı başladı

Bitlis'in Hizan ilçesinde yetişen ve yıllık 700-750 ton arasında rekoltesi bulunan fındık hasadına başlandı.

Tadı, yağ oranı ve kalın kabuğu ile Karadeniz fındığına rakip olan Hizan fındığı iç piyasada tüketiliyor. Hizan ilçesine bağlı 15 köyde yetiştirilen fındıklar, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu illerinde pazarlanıyor. Hizan'a bağlı köylerde 8 dekarlık alanda yetiştirilen fındıklar köylüler tarafından toplanarak, ayrıştırılıyor. Daha sonra kurutulan fındıklar piyasada 20-25 TL arasında satışa sunuluyor.

Yıllık ortalama 3 milyon TL gelir elde etiklerini ifade eden köylüler, bu yılki rekolteden memnun olduklarını belirtiyorlar. Hasat döneminin ağustos ayının son haftasından itibaren başladığını, eylül ayının ortalarına kadar devam ettiğini belirten Yaylacık köyü Sarıbal mezrasından Resul Bartu, bölgede gösterilen ilgiden oldukça menun olduklarını söyledi. Bartu, "Topladığımız fındıkları, Diyarbakır, Batman, Van, Siirt illerine gönderiyoruz. Üretimimiz bu bölgeye ancak yetebiliyor. Talep çok olduğu için de yetiştiremiyoruz. Bizim fındığımız Karadeniz fındığından biraz daha iri, kabuğu kalın ve daha yağlı olmasıdır. Lezzeti ise Gaziantep ve Siirt fıstığından farksızdır. Güzel bir tadı var. Yaklaşık 15 köyde 8 dekar alanda yıllık 700-750 ton elde ediyoruz. İlçe ekonomisine katkısı yaklaşık 3 milyon liradır" dedi.

Vali Bilmez: Şeffaf bir belediyecilik yapacağız

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, görev süresince hiçbir belediye personeline mobbing uygulamayacağını, şeffaf bir belediyecilik yapacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nca 19 Ağustos 2019'da görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın yerine atanan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek, yapacakları proje ve hizmetlerini anlattı. Şeffaf bir belediyecilik yapacaklarını söyleyen Vali Bilmez, "Belediye ile ilgili yaptığımız her şey halkla, basın mensuplarıyla paylaşılacak. Gizli kapaklı hiçbir şey belediyede olmayacak. Belediyemizde kurumsal yapıyı daha da oturtacağız. Her bir daire başkanlığımız, her bir birimimizi kurumsal bir kimliğe ve yapıya kavuşturacağız ve o kurumsal yapıyla vatandaşımıza, halkımıza hizmet edeceğiz. Belediyedeki iş ve işlemlerde, kentle ilgili alınacak kararlarda hem çalışanlarımızı karar alma sürecine dahil edeceğiz hem de hemşehrilerimizin fikirlerini, düşüncelerini bu karar alma süreçlerine mutlaka dahil edeceğiz. Onun için Van kamuoyunun talepleri, istekleri her zaman dikkate alınacak" dedi.

MOBBİNG UYGULANMAYACAK

Vali Bilmez, belediyede çalışan hiç bir personele mobbing uygulamayacaklarını, insanların kafasındaki düşüncesine göre de hiç kimsenin sorgulanmayacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama belediyede iş üretmeyen, işe engel olan kişiler uyarılacak, sisteme monte edilmeye çalışılacak. Ama buna rağmen bir başarı elde edemezsek o kişiler hakkında idari işlem yapmaktan da çekinmeyeceğiz. Bütün personelimizin göreve gelmesini sağlayacağız ve her personelimizin bir işi olacak. Bugünkü izlenimim belediyedeki birçok kişinin hiç bir işi yok. Yani işe gelse bile ne yapacağı ne edeceği belli değil. İnşallah kısa bir süre içerisinde bunun hepsini ortadan kaldıracağız. Bundan sonra herkesin bir işi olacak, herkes kendine verilen görevi yapacak. Biz, belediyeyi tarafsız bir şekilde yöneteceğiz. Biz bir partide seçilmiş bir belediye başkanı değiliz. Olağanüstü koşulların geliştirildiği bir dönemde bu belediyeyi yönetme görevi devlet adına bize verildi. Dolayısıyla biz bu belediyeyi tarafsız, tüm siyasi mülahazalardan uzak bir şekilde inşallah yöneteceğiz. İlçe belediyeleri arasında kentin geleceğine olumlu katkı sunan hangi partiden olursa olsun asla engel olmayacağız. Destek olacağız. Ama kente zarar veren, kentin geleceğine zarar veren projeleri de mutlaka denetimden geçireceğiz. Personel alımları gizli kapaklı yapılmayacak. İhtiyaç olması halinde ilan edilecek. Müracaatlar alınacak ve onlar arasında personel alınacak. Bugün itibariyle belediyemizde bir personel kıtlığı, sıkıntısı yoktur."

FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelileri adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 4 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda yakalanan askeri okuldan atılmış 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla ardışık olarak arandığı öne sürülen bir teğmen, bir astsubay ve askeri okuldan atılan 22 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan kararın ardından 3 Eylül'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Ankara, İstanbul ve Bursa'da şafak operasyonu düzenledi. 22 adrese eş zamanlı giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheliyi yakaladı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette sorguları tamamlanan 20 kişi adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararının devam ettiği öğrenildi.

Bakan Selçuk, babasının yaptırdığı namazgahı açtı

AYDIN'a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm eski Bakanı olan babası Atilla Koç tarafından Köşk ilçesine yaptırılan '6 Eylül 1922 Namazgahının açılışını yaptı.

Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç, Köşk ilçesindeki yaklaşık 1 dönümlük arazi üzerine, '6 Eylül 1922 Namazgahı' adlı yapıyı yaptırdı. Namazgahın açılış törenine; Atilla Koç'un kızı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, diğer kızı Zeynep Akpınar, oğlu Ali Taha Koç, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, kaymakamlar, belediye başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kuran okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

BAKAN SELÇUK: HAYIRLARA VESİLE OLACAK

Konuşma yapan Bakan Selçuk, "İş hayır işi olunca inanıyorum ki, sevincimiz daha da artıyor. Peygamberimiz, insanın amelinin 3 halde kapanmayacağını buyuruyor. Bunlardan en önemlisi de herkesin faydalanacağı bir iyilik yapabilmektir. Açılışını yapacağımız namazgah hem inşallah Köşk ve Aydın halkına hizmet edecek. Hem de İslam alemine ve milletimize hayırlara vesile olacak. Aydın aslında bu kültürün yaşatılmasında önde gelen illerinden biri. Aydın'da 200'den fazla yerleşim yerinde şu ana kadar tespit edilmiş 12 adet namazgah olduğu bilgisine de sahibiz. Bu kültürü yaşatan öncelikle sevgili babama bir kez daha şükranlarımı sunmak isterim. Bugün Köşk'ün 6 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümüdür. Bu anlamda, önemli bir günde böyle bir açılışı yapmaktan onur duyduk" dedi.

'EVLADININ BAKANLIĞINI GÖREN TEK BAKAN BENİM'

Törende eski bakan Atilla Koç da konuşma yaptı. Köşk ilçesi sakini olduğunu belirten Koç, "Niçin namazgah? Bu fikri ailemde açtığımda, ilk itiraz eden eşim oldu. Gönülden olmasalar da, ailemin fertleri benim görüşümü kabul etti. Burada teşekkürün bir başka manası da var. Tayyip Erdoğan'ın kızımı bakan yapmasıyla ben bir başka ilke adım attım. Cumhuriyet devrinde sağken, evladının bakan olduğunu gören tek bakan benim. Burayı yaparak hizmete açtık. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Bakan Selçuk, babası Atilla Koç ve annesi Şadiye Koç ile birlikte namazgahın açılışını yaptı. İl Müftüsü Ercan Aksu dua okudu. Ardından ezanla birlikte, namazgahta cuma namazı kılındı.

Okul önlerinde tek sigara satan işyerlerine operasyon

Adana'da polis, okul önlerinde tek sigara satan işyerlerine operasyon düzenledi. Yapılan denetimler sonucunda 350 bin adet tek sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla okul çevresinde tek sigara satanlara karşı operasyon düzenledi. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla ekipler, okul çevresinde bulunan iş yerlerini denetledi. Yapılan denetimlerde 350 bin adet sigara, 820 bin makaron, 2 bin 350 paket kaçak sigara, 20 bin boş sigara paketi, 35 kilogram kıyılmış tütün, 70 paket pipo tütünü ele geçirildi. Yapılan operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

