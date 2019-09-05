Dha yurt bülteni - 15

05.09.2019 17:43

ÇEŞME'DE KANALİZASYON ATIKLARININ DENİZİ KİRLETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

TÜRKİYE'nin gözde turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinin Şifne Mahallesi'nde kanalizasyon atıklarının dereye bırakılarak denize aktığını iddia eden mahalle sakinleri, bu soruna çözüm bulunmasını istiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, kirliliğin TOKİ konutlarına ait arıtma tesisinin yetersizliğinden kaynaklandığını öne sürerken TOKİ'den yapılan açıklamada ise arıtma tesislerinin yeterli kapasiteye sahip olduğu ve dereye herhangi bir katı atık bırakılmadığı ifade edildi.

Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nın yakınında bulunan Şifne Mahallesi sakinleri kanalizasyon atılkarının Bahçelaki Deresi'ne bırakıldığını iddia etti. Dereye akan atıkların ise sahile ulaşarak burayı kirlettiğini öne süren mahalle sakinleri, denize giremedikleri söyledi. Denizde oluşan kirliliğin insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Nesip Adıyaman, "Bu bölgede iki yıl önce kokular başladı. Daha sonra da sahilimiz kirlenmeye başladı. Ekolojik denge her geçen gün katlediliyor. Doğa zarar görüyor. Giderek yayılıyor. Yetkililere seslenmek istiyorum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile Çeşme Belediye başkanlarının buraya gelerek bu kirliliği görmesini istiyorum. İnsan bu denize evlatlarını sokar mı? Mümkün değil. Bacağınızda yara varsa denize girdiğinizde mikrop kapıyorsunuz. Elimizde tahlili sonuçları var. İnsan sağlığını tehdit eden bir sürü kimyasal madde mevcut. İki yıldır ayağımızı denize sokmadık. Denize sıfır oturuyoruz ve denize giremiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Hakkı Ayazlar da kirliliğin "Denize giremiyoruz, Sahilde teknelerimiz var. Onlara bile gidemiyoruz. Kirlilikten balçık oluşmuş durumda. Eskiden böyle değildi. Denizimiz pırıl pırıldı, herkes balık avlıyordu. Şu an berbat bir durumda. Çözüm bekliyoruz" dedi.

Bölgede yaşanan kirlilikle ilgili TOKİ' yi suçlayan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Şifne bölgesindeki sıkıntının nedeninin 1500 konutluk TOKİ yönetimine ait olduğunu, TOKİ'nin arıtma sisteminin çalışmaması ya da randımanlı çalıştırılmamasından kaynaklandığını öne sürdü.

TOKİ'DEN ARITMA TESİSİ AÇIKLAMASI:

ARITMA TESİSİ YETERLİ KAPASİTEYE SAHİP, DEREYE HERHANGİ BİR KATI ATIK BIRAKILMADI

Çeşme Belediye Başkanı Oran'ın iddialarına ilişkin TOKİ'den de açıklama yapıldı. Bahçelaki Deresi'ne herhangi bir katı atık bırakmanın söz konusu olmadığını belirtilen açıklamada, "İzmir Çeşme Reisdere TOKİ konutlarımızda 2017 Ağustos ayından bu yana hizmet verilmektedir. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) sitemizde abonelik hizmeti vermemesi sebebiyle dairelerimize verilen temiz su kullanımı sondaj yöntemi ile karşılanmaktadır. Bu sebeple katı atık tesisi yönetimi, ilgili site yönetimi müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Sitemizde iki yıldan bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık su numunesi 3 ayda bir, bakanlığın yetkilendirilmiş olduğu firmalarca ayda 2 kez yapılmaktadır. Bugüne kadar su numunesi verilerek yapılan testlere herhangi bir olumsuzluk bulunamamıştır. Verilen numuneler mühürlü şekilde alınarak laboratuvarlarda sonuçlandırılmaktadır. Tüm numune sonuçları imzalı ve kaşeli olup site müdürlüğümüzün çevre dosyasında arşivlenmektedir. Ayrıca, katı atık tesisimize ait 05.04.2024 bitiş tarihli çevre izin belgemiz bulunmaktadır" denildi.

Görüntü Dökümü

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Sahilden görüntü

Vatandaşlarla röportaj

Çeşme Belediye Başkanı ile röportaj

Drone çekimleri

Genel ve detay görüntüler

-Muhabir anonsu

-TOKİ nin Çevre izin belgesi

Haber-Drone: Mehmet CANDAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ ÇEŞME (İzmir),

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Şeker pancarı çiftçisi memnun

DR. ÜMİT AKTAŞ: NİŞASTA BAZLI ŞEKER ZEHİRDİR, TAT BAĞIMLILIĞI YAPAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da açıkladığı şeker pancarı alım fiyatının ton başına 235 liradan 300 liraya çıkarılması, Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının da yüzde 2,5'a düşmesi, çiftçinin yüzünü güldürdü. Yapılan açıklamanın çiftçiyi memnun ettiğini belirten Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Eğer glikoz 2,5'tan sıfırlanırsa hem bu çiftçinin yararına olacak hem de insanların sağlığı açısından da daha iyi olacak. 300 lira yeter mi? Hiç yoktan iyi, Allah bereket versin. Ama 315-320 civarlarında olsaydı daha iyi olurdu"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Eylül günü Konya'daki toplu açılış töreninde çiftçilere müjde vererek, pancar alım fiyatının 300 liraya yükseltildiğini, Nişasta Bazlı Şeker kotasının da 2,5'a düşürülerek 1.5 milyon ton ilave pancar kotasının oluşacağını söyledi. Pancar üretiminde önemli bir yer tutan Konya'daki çiftçiler ise son gelişmelerden memnun.

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, çiftçinin fiyat artışı ve Nişasta Bazlı Şeker kotasının düşürülmesinden memnun olduğunu ifade etti. Kavuneker, "Glikoz 2,5'tan sıfırlanırsa hem bu çiftçinin yararına olacak hem de insanların sağlığı açısından da daha iyi olacak. 300 lira yeter mi? Hiç yoktan iyi Allah bereket versin. Ama 315-320 civarlarında olsaydı daha iyi olurdu. Ama o da enflasyonu körükleyeceği için Cumhurbaşkanımız böyle uygun görmüş Allah bereket versin. Çiftçimiz bu artıştan memnun. Çiftçi 3-5 kuruş daha kazanır. Eğer tatlandırıcı sıfırlanır, kotalarımız arttırılır, bölgeye de su gelirse çok daha güzel olur. Su olursa biz bu pancarı ihracata başlarız" diye konuştu.

'ÇİFTÇİNİN AYAKTA KALABİLMESİ GEREK'

Elektrik ve mazota gelen zamları göz önüne alarak çiftçinin ayakta kalabilmesi için artışların bu yönde yapılması gerektiğini söyleyen Kavuneker, şunları söyledi:

"Çiftçi için bu artış yüzde 30-35 gibi zam oldu ama şimdi tabii burada devleti de düşünmek lazım, çiftçiyi de düşünmek lazım. Elektriğe yüzde 110 gibi bir zam geldi. Mazotun zammı keza belli. Gübre ve buna benzer maliyetler belli. Buğday da yüzde 29-30, şeker pancarında yüzde 35, mısırda yüzde 18, yağlık ay çekirdeğinde yüzde 22-24 artış oldu. Bizim artışlarımız biraz daha olmalı. Çünkü biz enflasyonda eziliyoruz. Bunların devlet imkanlarının biraz daha zorlanıp verilmesi lazım. Çünkü çiftçi de ayakta kalabilmesi lazım. Çiftçinin her gün ezilmemesi lazım. Bunlar yapılırken çiftçilerle, çiftçi temsilcileriyle de istişare edilerek, ortak yol bulunup bu fiyatların açıklanması lazım. Çiftçinin ve çiftçi temsilcilerinin kendisinden maliyetlerinin alınması gerekiyor"

'YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİ DESTEKLEMEMİZ LAZIM'

İthalatçıların çiftçinin ürettiği yerli ürünlere zarar verdiğini öne süren Rıfat Kavuneker, "Bu artış tabii ki çiftçiye nefes aldırdı ama çiftçinin nefes almasıyla bitmiyor. Bugün şeker pancarını hasat ettiniz, fabrikalara gönderdiniz şeker oldu. Ancak ithalatçılar yurt dışından düşük gümrük vergileriyle Türkiye'ye şeker getiriyor. Bu kez de fabrikaların elinde şekerler kalıyor. Türkiye'de ithalatın dengesi de sağlanması lazım. İçerideki üreticiler, fabrikalarımız da göz önüne alınması lazım. Çiftçiler çok kazanmış, fabrikalar kazanamamış. Ben malımı kime satacağım? Ürettiğim mal bu kez elimde kalacak. Onun için bunu bizim dengede tutmamız lazım. Yerli ve milli üretimi desteklememiz lazım. Raflarda mümkün olduğunca yabancı mamul bulundurmamamız lazım. İthalatçıların oyununa gelmeyelim. Fabrikaların depoları mal dolu ama siz ithalatçıyla yurt dışından mal ithal ediyorsunuz"dedi.

ÇİFTÇİYİ KÜSTÜRMEMEK GEREK

Yerli ve milli üretimin önemine değinen Rıfat Kavuneker, "Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz bu ülke için uğraşıyor çabalıyor ama birileri de bu ülkeyi baltalıyor. İthalatla ceplerini dolduruyorlar. Buna bir çözüm bulunması lazım. Üreticiyi sahada küstürmemek lazım. Eğer üreticiyi sahadan küstürüp kaçırırsan, bir daha bu tozun toprağın içerisine gelmez. O zaman sonumuz daha kötü olur. Ne 2023 ne 2071 hedeflerimiz ulaşmamız mümkün değil. Türkiye için önemli olan iki şey vardır. Birincisi dışarıya karşı bizim dik durabilmemiz için savunma sanayimizi çok güçlendirmemiz lazım. İkincisi de bu insanların tok kalması için tarımı güçlendirmemiz lazım" dedi.

DR. ÜMİT AKTAŞ: NİŞASTA BAZLI ŞEKER ZEHİRDİR, TAT BAĞIMLILIĞI YAPAR

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, nişasta bazlı şeker yani NBŞ'nin birçok ciddi hastalığa yol açtığını ve herkes için zararlı olduğunu söyledi. Dr. Aktaş, kalp, damar rahatsızlıklarından kansere kadar pek çok hastalığı tetikliyor" dedi.

Birçok gıdada nişasta bazlı şekerin kullanıldığına dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş, nişasta bazlı şeker halk arasında mısır şurubu olarak da bilinen sıvı şekerdir. Endüstride kullanılır bizim bildiğimiz pancardan üretilen doğal şekerden tamamen farklıdır" diye konuştu. Nişasta bazlı şekerin endüstri tarafından çok sevildiğini belirten Dr. Aktaş, "Çünkü, fiyatı pancardan üretilen şekere göre ucuz. Endüstriyel ürünlerin hemen hemen hepsinde nişasta bazlı şeker kullanılır. Şeker zehirdir, şekerlerin en zehirlisi de nişasta bazlı şekerdir. NBŞ kalp, damar, mide, bağırsak, kanser ve diyabete kadar pek çok hastalığı tetikler" ifadelerini kullandı.

"KETÇAPTA DA NBŞ VAR"

Dışarıda tüketilen baklava ve şerbetli tatlıların hepsinde NBŞ olduğunu savunan Dr. Ümit Aktaş, "Marketten alınan sadece tatlı ürünlerde değil ketçapta bile nişasta bazlı şeker kullanılıyor. NBŞ'nin iki önemli özelliği var, ilki damak tadı bağımlılığı yapıyor. İkincisi ürünlerin raf ömrünü uzatıyor. Bir hastamın eşi; 'Arabamız çekildi, 8 ay boyunca arabanın bagajında tulumba tatlısı bozulmadan kalmış' dedi. Nişasta bazlı şekerle üretilen tatlılar çıtır çıtır kalıyor. İşte NBŞ'nin içindeki katkı maddeleri bunu sağlıyor. Ama bozulmayan gıda sağlımızı bozar, bizim de zaten sağlığımızı bozup hastalanmamıza neden oluyor" dedi.

ÜRÜNLERİN ETİKETİNE BAKIN

Paketlenmiş gıdalardan uzak durulmasını tavsiye eden Dr. Ümit Aktaş, "Ürünlerin etiketlerinde NBŞ çeşitli isimlerle yazar. 'Nişasta bazlı şeker, Fruktoz, yüksek çözünürlüklü fruktoz' gibi isimlerle etiketlerde yer alır. Nişasta bazlı şekeri evinize sokmak istemiyorsanız, paketlenmiş hiçbir gıdayı almayın. Şerbetli tatlılardan, çikolatalardan uzak durun. NBŞ insan için zehirdir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Tarladan detay

Kavuneker röp.

Genel ve detay

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Ümit Aktaş röp.

Röportajdan detaylar

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ - Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/ KONYA-İSTANBUL,

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HDP önündeki eyleme PKK'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri de katıldı (4)

BULDAN'IN OĞLUNUN FRANSA'DAKİ I DUVARA ASTI

Diyarbakır'da HDP il binası önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin eylemi sürüyor. Diğer ailelerle oturma eylemine devam eden Celil Begdaş, 16 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın 5 Mayıs günü HDP binasında kaybolduğunu belirterek, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oğlunun Fransa'da çekildiğini öne sürdüğü fotoğrafı elinde tutarak tepkisini gösterdi. Fotoğrafı parti binasının duvarına asan baba Begdaş, "Bizim oğlumuzu dağa kaçıranların oğulları Fransa'da keyif sürüyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Celil Begdaş'ın elinde fotoğrafları göstermesi

Celil Begdaş'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Mehmet Mucahit Ceylan

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 269 MB

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Rus askeri gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti



ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli devriye gemisi, 601 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Antonov' ile arama kurtarma römorkörü 'Shakhter' Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 15.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli devriye gemisi, 601 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Antonov' ile arama kurtarma römorkörü 'Shakhter' peş peşe saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus askeri gemileri, Türk Sahil Güvenlik botu eşliğinde Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Ordu'da kuyumcu dükkanında ekmek satışı

ORDU'nun Korgan ilçesinde, yıllar önce alınan fırın ruhsatı hakkını sürdürmek isteyen işletme sahipleri, kuyumcu dükkanında altın bileziklerin yanında ekmek satışı da yapıyor. Kuyumcuda, ziynet eşyalarıyla birlikte ekmek de satılması görenleri hayrete düşürürken, dükkanda bilezik satın alanlara da ekmek hediye ediliyor.

Korgan'da, Ali Subaşı'nın kuyumcu dükkanının içinde ayrıca ekmek satışı yapılması, görenleri şaşırtıyor. Subaşı ailesi kuyumcu dükkanlarının bitişiğindeki fırınlarının kapanmasının ardından ruhsatlarının iptal olmaması için farklı bir uygulama başlattı. Fırın ruhsatı hakkını sürdürmek isten işletme sahipleri, kuyumcu dükkanında altın bileziklerin yanında ekmek satışı da yapmaya başladı. Kuyumcuda, ziynet eşyaları ile birlikte ekmek de satılması görenleri hayrete düşerken, işletme sahipleri de, bilezik satın alanlara da ekmek hediye ediyor. İlçe sakinleri ekmek ve altının yan yana satılmasına alışırken, ilçeye gelen yabancı ziyaretçiler de, ilgi odağı olan kuyumcuda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

'BİLEZİK ALANA EKMEK BEDAVA'

İşletme sahibi Ali Subaşı'nın oğlu Hasan Subaşı, kuyumcu dükkanlarında ekmek satışını görenlerin çok şaşırdığını belirterek, "Vatandaşlar ve müşteriler ilk gördüklerinde şaşırıyorlar. Ekmekçi mi kuyumcuya mı geldik diye şaşırıyorlar. İlgiden ötürü memnunuz. Hem ekmek hem de ziynet eşyası hizmeti veriyoruz. Yıllar önceki fırın ruhsatımızda iptal olmasın diye böyle bir uygulamaya başlattık. Bazen altın alan da yanına ekmek alıyor. 'Çeyrek altın alanda ekmek bedava mı' diye soranlar da oluyor. Tabi ki bizde bilezik alana ekmek hediye ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kuyumcu görüntüleri

-Ekmek görüntüleri

-Röpler,

-Müşteri detayları

HABER KAMERA: Turgut DAĞDEVİREN/KORGAN, (Ordu)-

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Kayseri'de engelliyi dolandıran 5 kişiye gözaltı

KAYSERİ'de, engelli M.Y.'yi (58), uygun fiyata arsa alma bahanesiyle 65 bin lira dolandırdığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Kentte oturan kısmi engelli M.Y., uygun fiyata arsa alabileceğini söyleyen M.S. adlı kişiye 65 bin lira verdi. M.S., T.C. numarası ve tarih kısmı yanlış düzenlenmiş geçersiz teminat senedi karşılığında M.Y.'den parayı aldıktan sonra ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan M.Y., eşi F.N.Y'ye (52) durumu anlattı. Kadının polise şikayette bulunması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Engelli M.Y.'den parayı alan M.S. polisin çalışması sonucu yakalandı. M.S. ile işbirliği halinde olduğu belirlenen Ö.Ö., B.A., B.Ö. ve M.K. da yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcılık suçlarından sabıkalı olduğu saptanan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'nitelikli yağma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi

- Sağlık kontrolünün ardından polis araçlarına bindirilmesi

Diğer detaylar

Süre: 2.05 Boyut: 233 MB

Haber -Kamera: İsmet KÖZELO/KAYSERİ

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Bodrum'da o projede yıkım sürüyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi'ndeki, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerinden sonra inşaatı durdurulan The Bo Viera projesinin imar ile yapı ruhsatına aykırı bölümlerinin yıkımı 24 Ağustos'tan beri devam ediyor.

Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos Salı günü ilçeye gelerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yaptı. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nin daha önce imar planına aykırılıklarının bulunduğunu tespit ettiği The Bo Viera projesinin de içinde olduğu 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu. Bakanlığın kararının hemen ardından belediye ekipleri, 4 gün sonra, 24 Ağustos'ta, tartışmaların merkezindeki The Bo Viera projesinin inşaatının olduğu Gündoğan'a gitti. Bakanlığın 1 ay süre verdiği şirketin yetkilileri, yıkım için gelen belediye ekiplerinin kepçelerinin kullanılmasını istemedi ve kendilerinin kaçak bölümleri yıkacaklarını belirtti. Ardından ilk olarak sahile inilen asansör bölümünün yıkımına başlandı. İnşaat firması çalışanları, belediye ekiplerinin gözetiminde asansör bölümünün beton kısımlarını özel araçlarla kesmeye başladı. Yıkım çalışmaları, 12'nci günde de sürdü.

İMAR DAVASI DANIŞTAY'DA

Ankara Ticaret Odası eski Başkanı Salih Bezci'ye ait şirketin 365 villa ve 80 odalı otelden oluşan The Bo Viera projesi, Bodrum'un Göltürkbükü ile Gündoğan mahalleleri sınırında inşa ediliyordu. Bodrum Belediyesi'nin ruhsat verdiği projenin yapımına, 2016 yılının Şubat ayında başlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkemece, 2018'in Temmuz ayında alınan kararla plan değişikliğinde kamu yararı olmadığı gerekçesiyle yürütme durduruldu. Şirket tarafından da karara itiraz ederek, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3'üncü İdari Dava Dairesi'ne başvuruldu. Üst mahkemece, alınan kararın ve davanın, süre aşım nedeniyle kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi avukatları, mahkemenin aldığı kararın temyizi için Danıştay'a başvurdu. Davanın Danıştay aşaması, henüz sonuçlanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yıkım çalışmaların sürdüğü The Bo Viera projesinden görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla),

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Gladyatörler Şehri'ne yılın 365 günü pazar kurulacak

MUĞLA Valisi Esengül Civelek, 'Gladyatörler Şehri' olarak anılan Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti girişinde yılın 365 günü pazar kurulması için talimat verdi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce ziyaret edip bilgi aldığı Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi. Bölgenin en büyük gymnasiumunu (spor alanı) barındırması nedeniyle 'Gladyatörler Şehri' olarak anılan antik kentteki ziyarette Civelek'e; Vali Yardımcısı Fethi Özdemir ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl eşlik etti. Civelek ve beraberindekileri, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Belediye Başkan Vekili Gizem Duru Güler, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yavuz Selim İnan, Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ve Eskihisar Mahallesi Muhtar Cafer Ateş karşıladı. Heyet, Stratonikeia'daki incelemelerin ardından antik kentin girişinde bulunan alanda tezgah açan esnafla bir araya geldi.

Yöresel ürün satışı yapan esnafla toplantı gerçekleştiren Vali Civelek, burada daha sağlıklı bir ortam sağlamak için çalışma yapacaklarını söyledi. Stratonikeia'nın tanıtımı ve kenti gezmek için gelenlerin daha iyi ağırlanabilmeleri amacıyla kentin girişine pazar kurulmasını isteyen Vali Civelek, bu pazarın yılın 365 günü de açık olması gerektiğini ve pazarın kurulması için çalışmalar yapılması için ilgili kurumlara talimat verdiğini açıkladı. Vali Civelek ayrıca, Valiliğin Stratonikeia'daki çalışmalara destek olmaya devam edeceğini belirtti. Civelek, Cumhuriyetin kuruluşunun 10'ncu yıl dönümünde Stratonikeia'ya dikilen sütunu inceledikten sonra kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Heyetin kenti gezmesi

Muğla Valisi'nin esnaflarla sohbet etmesi.

Kazı Başkanı ve Kaymakamın kent hakkında bilgiler vermesi.

Haber- Kamera: Burak ALPER KUŞ/ YATAĞAN (Muğla),

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İzmir'de HDP'lilerin kayyum protestosuna 3 gözaltı



İZMİR'de, HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili oturma eylemi yapmak isteyen gruptan 3 kişi, gözaltına alındı.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan bir grup HDP'li, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri'ne kayyum atanmasını protesto etmek için oturma eylemi yapmak istedi. Polisin izin vermeyeceğini söylemasi sonrasında, grupla polis arasında sözlü tartışma yaşandı. Eylemi gerçekleştirmek isteyen gruba müdahale eden polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gruba müdahale edilmesinden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera:/ İZMİR,



Kaynak: DHA