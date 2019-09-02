Dha yurt bülteni - 15

02.09.2019 16:53

Rize'de sitenin istinat duvarı çöktü; 4 araç toprak altına kaldı

RİZE'de kuvvetli sağanağın etkisiyle Boğaz Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki 4 otomobil toprak altında kaldı. Yaralananın olmadığı olayda, korku ve panik yaşayan site sakinleri, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Boğaz Mahallesi Yamaç Evler Sitesi'nde meydana geldi. Kentte şiddetli sağanakla birlikte 12 katlı binanın arka kısmında yer alan istinat duvarı oluşan heyelan sonucu büyük bir gürültüyle çöktü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda, park halindeki 4 otomobil toprak yığını altında kaldı. İhbarla bölgeye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonlarla çöken duvarı kaldırma ve temizleme çalışması başlattı. 12 katlı, 56 dairelik sitede oturanlar ise yetkililer tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.

'BÜYÜK KORKU YAŞADIK'

Bina sakinlerinden Alparslan Mamat, "Yağışla birlikle duvar ve arkasındaki toprak gürültüyle çöktü. Büyük korku ve panik yaşadık. Tek tesellimiz can kaybı ve yaralananın olmayışı. Koca dağ çöküp istinat duvarını yıktı. 4 araç toprak altında kaldı. Tedbir amaçlı evlerimizi boşalttık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Binadan görüntüler

-İş makineleri çalışması

-Röpler

-Çökme anı

İSTİNAT DUVARI ÇÖKME ANI KAMERADA

Rize'de yağış sonucu bir sitenin istinat duvarının çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çöken duvarla birlikte site çevresinde park halindeki 4 aracın üzerine düştüğü, duvardan kopan parçaların da zemin kattaki site yönetim ofisine çarptığı görülüyor.

HABER KAMERA: Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE/RİZE,

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Su tankerinin bağ evine uçtuğu kazada ölen 3 kişi toprağa verildi (2)

'ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR'

Yüksek Şehir Plancısı Tamer Cinel, dün 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kazanın meydana geldiği yerde yolun durumune ilişkin açıklamada bulundu. Aynı bölgede 6 yıl önce meydana gelen başka bir kazada 11 kişinin öldüğünü hatırlatan Cinel, kazanın o dönem buzlanma ve kar lastiği kullanılmaması nedeniyle yaşandığını söyledi. Dünkü kazada 4 kişinin öldüğünü anımsatan Cinel, "Buranın iyi analiz edilmesi gerekiyor. ya yolun eğiminde ya da düzenli olarak hızı kesecek bir takım düzenlemelerle yol genişletilmesi yapılarak bir takım önlemlerin alınması gerekiyor. Bu dediklerimiz çok kapsamlı olan işlerdir. Fren patlaması gözüken bir şeydir. Bunun kontrolünün yapılmaması ikinci bir hatadır. Bu fren patlamasına getiren, bu yolun devamındaki ve buradaki kısımda kazaya sebep olan noktaların belirlenip, önlem alınması gerekiyor. Bir insan hayatı söz konusudur. Bunlar kötü örneklerdir. İnşallah bir daha olmaz. Burada araştırmaların yapılarak önlemlerin alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muhabir Olcay Düzgün'ün kaza yerinden anons çekmesi

-Kaza yerinden görüntüler

-Yıkılan evden detaylar

-Tamer Cinel ile röportaj

-Diğer detaylar

Süre: 5,24 Boyut: 605 MB

Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

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Anne ve çocukları yan yana toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Ayşe Aksu (35) kızı Zeliha Aksu (12) ve oğlu Mustafa Baki Aksu (7), gözyaşları arasında, yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Kısık Yolu'nda meydana geldi. Hacdan gelen yakınlarını ziyaretten dönen Muhammet Bayrak (38) yönetimindeki 46 ABA 215 plakalı hafif ticari aracın, kontrolden çıkarak dereye devrilmesi sonucu Ayşe Aksu, kızı Zeliha Aksu ve oğlu Mustafa Baki Aksu hayatını kaybetti. Sürücü Muhammet Bayrak (38), Ahmet Aksu (34) Emine Aksu (32), Veli Aksu (15) ve İsmail Aksu (38) ise yaralandı.

Ayşe Aksu ile çocuklarının cenazeleri, yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, ilk olarak Ayşe Aksu'nun Kayabaşı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından cenazeler Haydarlı Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazı öncesi imam, Ayşe Aksu için helallik istedi. İmam, Mustafa Baki ve ablası Zeliha Aksu çocuk oldukları için onlara helallik istemedi. İmamın sırasıyla cenaze namazı kıldırmasının ardından Ayşe Aksu, kızı Zeliha Aksu ve oğlu Mustafa Aksu götürüldükleri Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

GERİYE GÜLEN LARI KALDI

Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan Mustafa Baki ve ablası Zeliha'dan geriye, gülen fotoğrafları kaldı. Öte yandan kazada yaralanan Ayşe Aksu'nun eşi İsmail (38) ve oğlu Veli Aksu (15) ile Ahmet Aksu (34), Emine Aksu (32) ve Muhammet Bayrak'ın tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenazelerin araçtan indirilmesi

Camiye götürülmesi

Ayşe Aksu'nun cenazesi

Çocukların cenazesi

İmamın helallik alması

Cenaze namazlarının kılınması

Tabutların taşınması

Cenaze aracına konulması

Zeliha (solda) Veli (ortada) ve Mustafa Baki Aksu'nun yan yana fotoğrafı

Mustafa Baki Aksu'nun fotoğrafı

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 671 MB

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Sanat çalıştayına 'Savaş çocukları performansı' damga vurdu

İZMİT'te bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Sosyal Hacim' konulu Uluslararası Sanat Çalıştayı'na, Görsel Sanatlar Öğretmeni Sibel Talas'ın savaş mağduru çocukların yaşadığı acılara dikkati çekmek amacıyla yaptığı canlı performans çalışması damga vurdu.

Helikon Çağdaş Sanat Derneği tarafından Kara Sanat Atölyesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen 'Sosyal Hacim' konulu 6 ülkeden 12 sanatçının katıldığı Uluslararası Sanat Çalıştayı sergisi büyük ilgi gördü. Sergide yağlı boya resim çalışmalarının yanı sıra canlı performanslar da gerçekleştirildi.

ÇAĞDAŞ SANAT ESERLERİ YAPILDI

Uluslararası sanat çalıştayına sanatçılar tarafından yoğun ilgi olduğunu söyleyen Helikon Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Orhan Özçalık, "Uluslararası İzmit Çağdaş Sanat Etkinliği'nin 6'ncısını düzenledik. Uluslararası sanat etkinliği çağrısında bulunduk ve başvuran sanatçılarımızla birlikte sanatsal çalışmalar gerçekleştirdik. Yabancı ve yerli sanatçılar konsepte ve konuya uygun eserler ürettiler. Bu üretim süreci sonunda eserler İzmit'te çeşitli noktalarında sergilenmeye başladı. Genelde çağdaş sanat üzerine eserler var. Bu sene özellikle 3 tane performans sanatçımıza önem verdik. Bunlardan biri İran'dan biri Türkiye'den biri de Ukrayna'dan geldi. Bu arkadaşlarımızın eserleri burada sergi boyunca kalacak" dedi.

Sanatçı Sibel Talas'ın Ortadoğu'da savaş mağduru çocukların yaşadıklarına dikkat çekmek amacıyla 'Savaş çocukları' adlı canlı performansı beğeni topladı. Sanatçı Talas performansında savaşın yaşandığı Ortadoğu bölgesindeki çocukların beton yığınları arasında kalan oyuncaklarını kırmızı renge boyayarak urgana asıp, savaş mağduru çocukların yaşadığı acıları yansıttı.

'BÜTÜN DÜNYANIN GÖZLERİNİ VE KULAKLARINI KAPATTIĞI BİR KONU'

Savaşta mağdur olan, acılar çeken çocuklara dikkat çekmek amacıyla canlı bir performans sergilediğini söyleyen Talas, "Bu sanatı yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştiriyoruz. Dünyaya, topluma, canlıya, bitkiye, insana, çocuğa yapılan bütün haksızlıklara sanatla sesimi yükseltiyorum. Performans sanatı da böyle bir sanat gerçekten çok etkili ve farkındalık yaratan bir sanat. Bugün de bu serginin açılışında Ortadoğu'nun savaş çocuklarına bir gönderme yaptım. Türkiye'nin değil tabii ki, biz kucağımızı açtık çünkü bütün dünyanın kulaklarını, gözlerini kapattığı bir konu. Burada canlı canlı insanların önünde göstermek istedim. Birkaç ülkeden insan var burada. Herkesin görmesini istedim. Gerçekten çok zor durumdaydılar ve onlar sadece çocuk. Her ne olursa olsun hiçbir şey düşünülmemeli onlar sadece çocuk. Özellikle restorasyonumda onu göstermeye çalıştım. Yıkıntıların arasında o savaş sokağında oyuncakları urgana asmamın sebebi de buydu. Sanırım mesajımı vermişimdir diye düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sergiden ve sergiye katılanlar

-Savaş çocukları canlı performansı

-Canlı Performans yapan Sibel Talas röp

-Helikon Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Orhan Özçalık röp

-Sanatsal çalışmaları izleyen sanatseverler

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), -

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Zeytinli Rock Festivali renkli görüntülerle son buldu



Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), - BALIKESİR'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde, 5 gün süren ve 150 bin kişinin katıldığı Zeytinli Rock Festivali renkli görüntülerle sona erdi. Festivalde geri dönüşüme dikkat çekmek için bir araç, katılımcılar tarafından boyandı. 3 ayrı sahnede 90 sanatçının yer aldığı festivalde, temizlik ekibinin haricinde katılımcılar da çevre temizliğine katkı sağladı.

Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali sona erdi. 5 gün süren ve günlük ortalama 30 bin kişinin katıldığı festivalde renkli görüntüler oluştu. Geri dönüşüme dikkat çekmek için festival alanına getirilen ve atık malzemelerden yapılan otomobil, festival katılımcıları tarafından boyandı. Dilek Çil, bu etkinliktle ilgili "Aracımız geri dönüşüm malzemesiyle yapıldı. Kaportası boya ve pamuk atıklarından yapıldı. Buradaki amacımız geri dönüşüme dikkat çekmek ve gençleri bilgilendirmek" dedi.

Festivalde, 'Edremit ve Beldeleri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği' üyeleri festival alanına stant kurup sokak hayvanlarına sahip çıkma konusunda çağrıda bulundu. 3 ayrı sahnede gerçekleşen konserlerde ayrıca 2 gezi gemisi sahile çapa attı. Farklı müzik türlerinin yer aldığı festivalde herkes gönlünce eğlenme fırsatı yaşadı. Akustik sahnede Halil Sezai'nin duygusal parçalarını seslendirirken, ana sahnede Duman konseri ile gençler coştu. Gemilerde ise zaman zaman oyun havaları çaldı. Festival alanında temizlik için organizasyon ekibi haricinde gönüllü gençler de yer aldı.

'İÇ TURİZME ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR'

Festivale 5 günde yaklaşık 180 bin kişinin katıldığını söyleyen Umut Kuzey, Zeytinli Rock Festivalinin Türkiye'nin öncü festivallerinden olduğunu belirterek, "Festivale gün geçtikçe katlanarak büyüyen bir ilgi var. Türkiye'nin her tarafından Malatya'dan, Urfa'dan, Adana'dan, Trabzon'dan, Samsun'dan bir sürü genç arkadaşımız buraya geliyor. 5 günlerini burada geçiyorlar ve memleketlerine döndüklerinde de burada yaşadıkları anları anlatıyorlar ve bir sonraki seneye arkadaşları ile geliyorlar. Bunun iç turizme çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda farklı illerden gelen gençlerin bütünleştiği, Türkiye'nin mozaiği oluşturduğu düşünüyorum. 90 sanatçının katıldığı festivalde farklı müzik kültürlerinden ve farklı müzik tarzından müzisyenlerin bir arada olmasıyla gençlerin tamamının illa ki kalbindeki bir festival oluyor. Bu yıl yine Zeytinli Rock Festivali aşağı yukarı 15 bin civarında kampçı iştirak etti. Günlük katılımlar ile beraber aşağı yukarı alanda günde 30 bin kişiyi bulduk. Ziyaretçi sayısını fuar gibi hesapladığımız için 5 günde toplam 150 bin insan katıldı. Tabi on binlerce kişinin bir araya geldiği etkinlikte çöpler de ortaya çıkıyor. Bizim yaklaşık 48 kişilik bir çevre ekibimiz var. Onlar 24 saat çalışıyorlar. Ama burada esas olan şu, insanların kendilerinin çöplerini atma alışkanlığı kazanıyor olduğunu da gördük. Bu festivalde bunu biraz aştık gibi. İnşallah diğer festivallerde de kendi yaşadıkları ortamları temiz bırakmayı oradan temiz ayrılmayı öğrenirler. Bu festivaller zaten hep gençlerimize bir şey katıyor, bu sefer de bunu katmış olsun diye umut ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Festival konserlerinden görüntüler

-Umut Kuzey röp

-Festival alanından genel ve detay görüntüler

-Geri dönüşüme dikkat çekmek için boyanan otomobilden detay görüntü

-Dilek Çil röp

-Çöp toplayan festival katıılımcılarından detay görüntüler

Görüntü: HD. Süre: 07.00 Dk.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

Kaynak: DHA