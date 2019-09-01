Dha yurt bülteni-15

01.09.2019 17:51

Çanakkale'de 280 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 280 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'TCSG 107' Bot Komutanlığı ekiplerince Küçükkuyu beldesi Sivrice Burnu Burunucu mevkisi ve Kadırga Burnu mevkisilerinde 6 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Afganistan, Kongo, Senegal, Yemen, Angola, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 280 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenlere, yiyecek ve kıyafet yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),

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Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti



Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 112 metre uzunluğundaki savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçip, Marmara Denizi'ne yol aldı.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 16.00'da giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen, 112 metre uzunluğundaki savaş gemisine, güvenlik için Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. Güvertesinde çok sayıda can yelekli askerin bulunduğu Rus savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Kimliklerini göstermeyen 3 kişiye gözaltı

Denizli'de 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenen gösterinin ardından, polisin yaptığı kontrolde kimliklerini göstermek istemeyen 3 kişi, gözaltına alındı.

Candoğan Parkı yanında, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bugün saat 16.00 sıralarında bir grup basın açıklaması yaptı. Çevrede görevli polis ekipleri, basın açıklamasının ardından dağılan gruptaki bazı kişilere Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kimlik kontrolü yapmak istedi. Polis ekipleri ile kimlik göstermek istemeyen kişiler arasında tartışma yaşandı. Kimliklerini göstermek istemeyen H.Ö., B.A., ile İ.E., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından kimlik tespiti ve ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tartışma anlarından görüntü

-Şüphelilerin gözaltına alınmasından görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Şenlikte pişirilen 5 ton 'keşkek' 1 saatte tükendi

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinde, Yenimuhacir Kültür ve Dayanışma Derneği (YENKÜLDER) tarafından düzenlenen 4'üncü Keşkek Şenliği'nde belde kadınlarınca imece usulüyle meydana konulan 47 kazanda odun ateşiyle pişirilen 5 ton keşkek vatandaşlara ikram edildi.

Keşan'a bağlı Yenimuhacir beldesinde YENKÜLDER tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Keşkek Şenliği'nde yapılan yaklaşık 5 ton keşkek, 1 saatte tükendi. Sabah namazının ardından evlerindeki kazanları belde meydanına getiren kadınlar keşkek yapımı için odunlarla ateş yaktı. Su, buğday, tuz, kuzu yağı ve kuzu etini keşkek yapımı için 2 saat boyunca büyük tahta kaşıklarla 47 ayrı kazanda karıştıran kadınlar, bu sırada yöresel oyunlarda oynadı. Yaklaşık 5 ton keşkek, kaplara konulduktan sonra yanında ayranla vatandaşlara ikram edildi. Dağıtılan keşkek, 1 saatte tükendi. Şenlikte, Muhacir Kadınlar ve Lalacık Halk Oyunları ekibinin gösterisi de ilgi gördü.

YENKÜLDER Başkanı Enver Küçükyaman, bu tür şenliğin birlik ve beraberlik ruhunu arttırdığını belirterek, "47 kazanda kaynayan malzemeler, buğdayla birleştirilerek keşkek haline dönüştü. Keşkeğimizi misafirlerimize ikram edeceğiz. Katılanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker de, keşkeğin bolluk ve bereketin anlamı olan buğdaydan yapıldığını ifade ederek, "Keşkek, ak buğday, koyun eti, su ve tuzdan yapılmaktadır. Keşkek şenliği, beldede bizim kültürel bir etkinliğimiz haline geldi. Keşkeği birlik ve beraberlik içerisinde hazırlıyoruz ve misafirlerimize ikram ediyoruz" diye konuştu.

Şenliğe, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ve yaklaşık 2 bin davetli katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kazanlarda keşkek kaynatılması

-Keşkek yapan kadınlar

-Keşkek dağıtan kadınlar

-Keşkek yiyenler

-Davet bilekliği dağıtan kadınlar

-Şenlik alanına gelen davetliler

-Halk oyunları gösterileri

-YENKÜLDER Başkanı Enver Küçükyaman röp.

-Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Türk besteci mezarı başında anıldı



Türk operasına Atatürk Oratoryosu, Cumhuriyet Kantatı, Van Gogh, Gılgamış Destanı, Hürrem Sultan gibi önemli eserler kazandıran Devlet Sanatçısı Kompozitör Prof. Dr. Nevid Kodallı ölümünün 10'ncu yıl dönümünde Mersin'deki mezarının başında anıldı.

2009 yılında 85 yaşında yaşamını yitiren 2 çocuk babası Prof. Dr. Nevid Kodallı için, memleketi Mersin'deki Şehir Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Sabah saatlerinden itibaren Polifonik Korolar Derneği üyeleri merhum Kodallı'nın mezarına çiçekler bırakıp ardından da dualar okudu.

Öğlen sonra da Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fatma Yanık, merhum Kodallı'nın mezarını ziyaret ederek, beraberinde getirdiği kırmızı karanfilleri bırakıp, dua etti.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Yanık, merhum Kodallı'nın Mersin'in önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Mersin'in yetiştirdiği Cumhuriyet dönemi kompozitörlerinden, müzik insanlarından Prof. Dr. Sayın Nevid Kodallı'nın ölümünün 10'ncü yılında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in temsili ile buradayım. Mersin bugüne kadar çok önemli değerlen yetiştirdi. Bu önemli değerlerin öldükten sonra da mutlaka anılması gerekiyor. Nevid Kodallı Mersin için bir gururdur. Zaten Devlet Sanatçı olarak aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun" dedi.

Bu arada, birçok önemli eserleri Türk operasına kazandıran Prof. Dr. Kodallı Türk besteci, kompozitör, müzik eğitmeni. Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerinden biri olan Kodallı, Devlet Sanatçısı unvanına sahip besteci, özellikle ses ve sahne müzikleri ile biliniyor.



Görüntü Dökümü

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Mezarlık girişinden genel ve detay

Nevid Kodallı'nın mezarı

Başkan Yanık, mezara çiçek bırakması

Başkan Yanık dua etmesi

Başkan Yanık, açıklama yaparken

Nevid Kodallı'nın sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: DHA