DHA YURT BÜLTENİ-15

19.08.2019 22:06

Bakan Pakdemirli, İzmir'deki orman yangını bölgesini havadan inceledi (7)



İKİ GÜNDE 23 YANGIN ÇIKTI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp Menderes ve Seferihisar yönüne ilerleyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gün boyunca bölgede havadan ve karadan incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte açıklamalarda bulundu. Dünden bu yana 15'i orman 8'i kırsal olmak üzere toplam 23 yangın çıktığını ve Karabağlar'daki hariç hepsinin kontrol altına alındığını söyleyen Bekir Pakdemirli, "Tabii ki meteorolojik şartların kontrolü güçleştirdiği bir ortamdayız. Sürekli rüzgarın yönü değişiyor. Biz Efemçukuru, Çatalca, Gödence köylerini koruyalım derken diğer tarafta risk durumundan çıkardığımız Kuyucak, Orhanlı, Yeniköy ve Beyler tekrar risk altına girdi rüzgarın yön değişmesinden dolayı. Ancak önemli bir risk yok. Kuyucak'ta kısmi bir tahliye yaptık, diğerlerinde tahliye yapmadık. Ama önemli bir risk barındırmıyor herhangi bir risk görürsek kolluk kuvvetleriyle bu köyleri de tahliyeye başlarız" dedi.

İLK KEZ GECE GÖRÜŞ SİSTEMİYLE UÇULACAK

Hava araçlarının müdahalesinin önemli olduğunu ifade eden Bekir Pakdemirli şunları söyledi:

"Sabahları gün doğumu ve gün batımı arasında sivil havacılık kuralları gereği helikopterlerimiz uçabiliyor. Biz hem gündoğumundan hem de gün batımından zaman kazandık. Gün batımı 20.00'yi 8 gece ben ise 20.20'de helikopterlere kışlalarına gitme talimatı verdim. Ancak bu gece ilk kez gece görüş sistemiyle yönetim helikopteri kara ekiplerini yönlendirmek için uçacak. Ben de katılacağım. Dünyada gece uçuşu yapılan bu şekilde bir uçuş yok. Bir ağacımız daha yanmasın diye bunu uygulayacağız. Koordinasyonu sağlama maksatlı gece yangın koordine ediyor olacağız."

19 HELİKOPTER VE 1150 PERSONELLE BÜYÜK MÜCADELE

Yangına müdahale eden ekiplerin sayısı hakkında bilgi veren Bekir Pakdemirli, 19 helikopterin yanı sıra 240 arazöz, 25 dozer ile 1150 personelin söndürme çalışmalarına katıldığını anlattı. Yangının 500 hektarda etkili olduğunu söyleyen Bekir Pakdemirli, "Bu kabaca bir rakamdı. Değişiklik yok. Aynı alanda devam ediyor, çünkü rüzgar dönüp duruyor. Kabaca bu kadar olabileceğini varsaydık. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyu yakından takip ediyor. Üzüntülerini iletti. Biz de alanın büyümemesi, alanın çevrilmesi için çaba gösteriyoruz. Şartlar sürekli aleyhimizde hem nem, hem ısı ve rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Sürekli atlamalar yapılıyor. Arazide tek bir yerde yangınla değil yüzlerce binlerce yangınla mücadele etmek durumundayız. Hep birlikte sabırla mücadele etmek zorundayız. Meteorolojik şartlar, bize verildiğinden biraz daha iyi gidiyor. Kuvvetleri ve değişken bir rüzgar var. Gece daha rahatlamasını bekliyoruz. Bundan sonra biraz daha yangına yaklaşabilecek kara ekiplerimiz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Köylerden çekilen görüntüsü.

- Köylülerle röportaj.

- Yanan alanların görüntüsü.

- Ekiplerin söndürme çalışmalarından görüntü.

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR



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Kayalıkların can aldığı Yahyalı'da önlem alındı



Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle Divriği kayalıklarından kafasına düşen kaya parçası sonucu Halil Özcan'ın hayatını kaybettiği bölge, Belediye ekipleri tarafından şeritle kapatıldı.

Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yakınında bulunan Güney Şelaleri'nin bulunduğu dağlık arazide, aşırı yağış nedeniyle yol üzerine düşen kaya parçalarından birinin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Halil Özcan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri de vatandaşların kayalıkların yeniden düşme ihtimaline karşı yola çektiği şeritle giriş-çıkışlara engel oldu.

Olayın gerçekleştiği Büyükçakır Mahallesi sakinlerinden Mustafa Ekizoğlu, Divriği kayalıklarından kopan parçanın düşmesi sonucu genç bir kızın yaşamını yitirdiği belirterek, "Hiçbir şey insan canından daha değerli değildir. Yetkililer burayla ilgili gerekli önemleri alsın" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Muhabir Yasin Dalkılıç'ın anonsu

-Bölge halkı ile röportaj

-Kayalıklardan detay

-Diğer detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Yasin DALKILIÇ Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

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Kaza yapan otomobil hamakta yatan çocuğun üzerine düştü: 2 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kaza yaptıktan sonra savrulan otomobillerden biri, binanın bahçesinde hamakta yatan çocuğun üzerine düştü. Kazada çocuk ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Başiskele Serdar Mahallesi Vadi Caddesi üzerinde meydana geldi. Vadi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Muhammet İsmet Atmaca idaresindeki 41 ACM 023 plakalı hafif ticari araç, iki caddenin kesiştiği noktada Emir Sultan Caddesi üzerinden gelen Ebru Uzun idaresindeki otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir binanın bahçesinde hamakta yatan 7 yaşındaki Eray Kızılca'nın üzerine düştü.

ÇOCUĞUN BACAĞI KIRILDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobilin altından çıkarılan küçük çocuğun bacağının kırıldığı tespit edildi. Talihsiz çocuk ambulans ile hastaneye sevk edilirken, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ebru Uzun olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntüler

Bahçeye düşen otomobilin görüntüsü

Görgü tanıkları ile röp.

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),

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Kozan'da minibüs otomobile çarptı: 2'si çocuk 6 yaralı



Adana'nın Kozan ilçesinde, minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Olay, Kozan- Adana yolu Deliçay köprüsü yakınlarında meydana geldi. Fatih Yurdaer yönetimindeki 06 ADJ 254 plakalı minibüs aynı yönde giden Okan Böyümez yönetimindeki 01 RU 837 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki Dürdane Böyümez (54), Ayşe Çağla Böyümez (17), Çağatay Balcı (22), Yağız Efe Tatlı (1), Fatma Tatlı (37), Aras Giray Tatlı (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü

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Olay yeri genel görüntü

Yaralı kadının sedye ile taşınması

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN, Adana,

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Ayının saldırısına uğrayan Afgan çoban yaralandı



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayının saldırısına uğrayan Afgan uyruklu çoban Zıya Ubeydullah (28) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Çukurtepe köyünde meydana geldi. Herdo Deresi mevkisinde hayvanları otlatan çoban Ziya Ubeydullah, ayının saldırısına uğradı. Saldırı sırasında olay yerinden kaçarak kurtulan Ubeydullah, çevdereki bir kişi tarafından hastaneye ulaştırıldı. Ayağından aldığı darbelerle yaralanan Ubeydullah, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hayvanları otlattığı sırada bir anda ayının saldırısına uğradığını söyleyen Ubeydullah, "Su içmeye gitmiştim aniden karşıma çıkan ayı, bana saldırdı. Bacağımdan yaralandım ve o esnada kaçmayı başardım. Bacağımdan kan akıyordu. Karayolunda bir araç beni alarak hastaneye getirdi" dedi.

Görüntü Dökümü

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Acil servisten görüntü

Afgan çobanın görüntüsü

Yaralı Afgan çobanın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,



Kaynak: DHA